Rewrite this title: الاستفادة Pinterest لفرص مشاركة الضيف

ستساعدك المقالة التالية: الاستفادة Pinterest لفرص مشاركة الضيف

يبحث الجميع عن فرص لنشر المشاركات هذه الأيام، ولكن إحدى الطرق التي لا تتم مناقشتها كثيرًا هي الاستفادة Pinterest لفرص مشاركة الضيف.

قبل أن نتعمق، إليك نظرة عامة سريعة على الأشخاص الموجودين Pinterest.

منذ إطلاقه في مارس 2010، Pinterest ارتفع الى 48.7 مليون المستخدمين وجميعهم يقضون وقتًا سخيفًا في الموقع! لقد أصبحت مركزًا بارزًا للإبداع.

دعونا نضع الصور النمطية جانبًا للحظة ونعطي Pinterest بعض الائتمان. إنها مليئة بالمدونين المشهورين والحرفيين وقادة الرأي في الصناعة الذين يعرضون الإلهام من جميع الأنواع، ويخلقون الكثير من المشاركات! من المؤكد أن هناك قدرًا لا بأس به من الدبابيس تتمحور حول تسريحات الشعر وديكور المنزل والكعب العالي، ولكن هذا ليس كل ما ستجده. Pinterest هي لوحة إعلانية رقمية لمجموعة متنوعة من الصناعات، مما يجعلها إلى حد ما بمثابة ملعب للمسوقين.

حسنًا، دعنا نتعمق.

1) ابحث عن الدبابيس ذات الصلة باستخدام Pinterest يبحث

Pinterest يعتمد على أوصاف الدبوس لتقديم النتائج ذات الصلة. لذا، ابدأ بالبحث عن الدبابيس ذات الصلة بالصناعة عن طريق إجراء عمليات بحث بناءً على الكلمات الرئيسية تمامًا كما تفعل في أي محرك بحث آخر.

أبقِ عينيك مفتوحتين للصور التي حصلت على الكثير من عمليات إعادة التثبيت. المزيد من عمليات إعادة الدبابيس = المزيد من العملاء المحتملين للصور المتشابهة. على الرغم من أن المزيد من المشاركات وإعادة التثبيت أفضل من وجهة نظر البيانات (مزيد من التفاصيل لاحقًا)، فإن أي دبوس سيفي بالغرض حقًا. لا توجد طريقة لمعرفة المكان الذي سيأخذك إليه الدبوس حتى تنقر فعليًا على الصورة لعرض الصفحة الأصلية.

وبدلاً من ذلك، يمكنك العثور على أدوات التثبيت الشهيرة من Google. متفاجئ؟ كنت أتلاعب بهذا وعلى الرغم من أنه ليس الحل النهائي، إلا أنه بداية:

الموقع: pinterest.com “1000..5000 متابع” -inurl: المتابعين

2) انقر للوصول إلى الصفحة الأصلية

Pinterest يسمح للمستخدمين بالنقر على الصور وإعادتهم إلى صفحة الويب الأصلية. أعتقد أنه من هذا الطريق: Pinterest هي رحلتك المباشرة إلى جيست بوست فيل.

لكن لا يرغب الجميع في ركوب رحلة تنقلهم إلى المنطقة المحظورة. لذا وفر لنفسك بعض الوقت من خلال التمرير فوق الصورة لعرض الرابط أولاً قبل النقر عليه. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص لشخص مثلي يعمل بسرعة أقل من 20 ميجابايت/ثانية ولا يريد فتح وإغلاق الكثير من الملفات windows إلى فليكر إذا لم تكن هناك فرصة هناك.

3) جمع بيانات الموقع

أول شيء يجب أن تبحث عنه هو رابط التقديم مثل “اكتب لنا” أو “أرسل مقالًا”. ثم قم بجمع المعلومات كما تفعل في أي مكان آخر يسمح بنشرات الضيوف. تصفح للحصول على مشاركات اجتماعية عالية والكثير من التعليقات. إذا كان الموقع به تفاعل قليل أو معدوم، فلا تضيع وقتك في القفز عبر حلقات إرسال منشورات الضيف للحصول على رابط متوسط ​​المستوى. هناك طرق أقل استهلاكا للوقت للقيام بذلك.

الهدف من إرسال مقالات الضيوف هو إيصال المحتوى الخاص بك إلى المواقع ذات الصلة التي تحظى بقاعدة قراء عالية.

إذا لم تكن هناك فرصة لنشر ضيف على الموقع، فيمكنك اختيار إجراء بحث سريع عن الروابط المعطلة وتحويلها إلى جهد BLB بدلاً من ذلك.

4) كرر ومراجعة

تسليط الضوء على هذا حول هذا Pinterest الاقتراح هو أنها دورة متكررة. عندما تصل إلى طريق مسدود، ارجع وشاهد من قام بإعادة تثبيت الصورة للعثور على صور إضافية على اللوحات الأخرى. هذا هو المكان الذي تكون فيه عمليات إعادة الدبابيس والمشاركات مفيدة.

شيء واحد يجب ملاحظته هو أن الصور لا تفعل شيئًا للمحركات، لذا فإن أوصاف الدبوس تعمل في الواقع بمثابة “علامات بديلة”. ومع ذلك، فإن العديد من المستخدمين لا يستخدمون الأوصاف المثبتة حسب إمكاناتهم، مما يحد مما ستتمكن من العثور عليه من خلال استعلامات البحث. وهذا سبب آخر يجعل الدبابيس التي تم إعادة تثبيتها من قبل العديد من المستخدمين مفيدة.

أخيرًا، قم بعمل نسخة احتياطية من بحثك وغيره ليشمل مصطلحات رئيسية أخرى، أو اختر موضوعًا من القائمة المنسدلة “الفئة” واتبع أنفك!

ملخص

بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، فمن المؤكد أنك ستجد فرصًا رائعة للنشر كضيف Pinterest عن طريق النقر للوصول إلى صفحات الويب الأصلية. مع الأخذ في الاعتبار مدى سرعة نمو الموقع الاجتماعي ومدى انتشاره، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى بعض المواقع الأكثر نشاطًا اليوم، والتي يقبل بعضها مشاركات الضيوف.

يمكن أن يكون التعامل مع عملاء البحث في Google أمرًا متعبًا. لذا، ضع قائمة طلبات البحث الخاصة بـ “منشورات الضيف” جانبًا، وخذ إجازة قصيرة من Google (هل هذا ممكن حتى؟) واتجه إلى Pinterest للشروع في مسعى جديد ومنعش لمشاركات الضيوف.

سيفتح لك بعض أبواب الفرص الذهبية ومن المؤكد أنك ستستمتع ببعض المرح على طول الطريق.

رصيد الصورة: Pinterest