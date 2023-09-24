Rewrite this title: الاعتبارات الأساسية لتقويم المحتوى العالمي

ستساعدك المقالة التالية: الاعتبارات الأساسية لتقويم المحتوى العالمي

هناك العديد من التحديات التي تواجه إدارة المحتوى على مواقع الويب العالمية، لذا فإن أي شيء يمكنك القيام به لزيادة التعاون وتقليل عبء العمل على الفرق الأخرى سيكون موضع تقدير.

تساهم مجموعة متنوعة من العناصر في إنشاء محتوى فعال على مواقع الويب الخاصة بالسوق لديك، مع التركيز بشكل كبير على جودة الترجمة والتعريب. ومع ذلك، فهذه ليست العوامل الوحيدة للنجاح.

في حين أن جودة الترجمة مهمة، إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر أيضًا على الجودة – بدءًا من اتساق المحتوى إلى الحساسية الثقافية – حيث يؤثر كل منها على مشاركة العملاء.

بالإضافة إلى كونها طريقة رائعة لإدارة تصور المحتوى وتدفق الإنشاء، يمكن لتقويمات المحتوى المركز على المستوى العالمي أن تفيد مؤسستك بطرق أخرى.

3 أسباب تحتاج إلى تقويم محتوى عالمي

السبب 1 – تقديم المحتوى ذي الصلة

فيما يتعلق بمشاركة العملاء، يعد عرض المحتوى ذي الصلة للجمهور أحد أهم العوامل في جذب المحتوى.

وغني عن القول أن الكثير من الناس لا يهتمون بشراء سلع ليست في موسمها، لذلك على سبيل المثال، الترويج للأكمام القصيرة والسراويل القصيرة خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي ليس فكرة جيدة على الإطلاق.

السبب 2 – أهداف الأعمال المحلية

نحتاج أيضًا إلى النظر في أهداف العمل لتلبية الاحتياجات التسويقية والترويجية لكل موقع محلي.

كثيرًا ما أسمع من الفرق المحلية أن موقع الويب المحلي الخاص بهم لا يعمل معهم. نعم، إنه مكتوب باللغة المحلية، ولكن المحتوى لم يتم تصميمه أو تعديله بما يتناسب مع السوق المحلية أو لا يتوافق مع أهدافهم البيعية أو التسويقية.

السبب 3 – إطلاق المنتج وتوافره

هناك اعتبار رئيسي آخر لتقويم المحتوى الخاص بك وهو مراعاة تقاطع السوق، حيث يتم إطلاق منتج جديد في سوق واحدة فقط، ولكن الصحافة التجارية قد تروج له، مما يخلق الطلب في أسواق أخرى.

على سبيل المثال، إذا كنت تبيع أحذية للجري وكان أحدث طراز لديك يرتديه كبار المتسابقين في ماراثون نيويورك، فيمكنك ضمان أن العدائين في جميع أنحاء العالم سيشاهدونه ويريدونه.

يجب أن تكون الأسواق على دراية بعملية الإطلاق ولديها خطة لمحاولة التعامل مع الاهتمام المتزايد حتى لو لم يكن المنتج متاحًا محليًا.

على الرغم من أن المنتج قد لا يكون متاحًا في كل الأسواق، يمكنك إنشاء اشتراك أو توجيههم إلى منتجات متاحة بشكل مماثل لجذب هذا الاهتمام، بدلاً من عدم تقديم أي معلومات.

ماذا يجب أن يكون في تقويم المحتوى العالمي؟

أجد أنه من الفعال للغاية الحصول على تقويم محتوى عالمي ومشاركته، إذا لم يكن ذلك أكثر من المساعدة في تنظيم جدول المحتوى لكل موقع.

يجب أن يتضمن تقويم المحتوى العام ومواءمته لاستيعاب ما يلي:

قد تختلف المنتجات المضمنة، ولكن يمكنك الحصول على المقياس من خلال مركزية الرسائل المشابهة.

تتميز جميع الأسواق بعطلات العودة إلى المدرسة وعطلات مماثلة، لذا فإن حسابها يساعد في ضمان توفر المحتوى الأساسي لديك حسب الحاجة.

كما يضمن أيضًا عدم إطلاق إصدارات الموقع أو الرسائل المتضاربة التي قد تؤثر سلبًا على موسم الذروة في منطقة أخرى.

لأسباب تسويقية وترويجية، مثل توحيد الرسائل والتأكد من توفر المحتوى، من الحكمة أيضًا تضمين الأحداث والأنشطة الرئيسية في التقويم. على سبيل المثال:

الترقيات.

الأحداث والمؤتمرات والمعارض.

إطلاق المنتجات والخدمات.

لا يمكنك منع الناس من التحدث عبر الأسواق على وسائل التواصل الاجتماعي. وبالتالي، من المهم أن تكون الأسواق العالمية على دراية بالأحداث الرئيسية وأن تكون قادرة على الاستفادة منها لجذب العملاء المحتملين والمبيعات، ولكن أيضًا توضيح سبب عدم توفر فرص وخصومات مماثلة محليًا.

على الرغم من أن هذا لا يرتبط بشكل مباشر بالإدارة الفعلية للمحتوى، إلا أنه من المفيد أيضًا الإشارة إلى تحديثات/تواريخ إصدار موقع الويب المخطط لها في التقويم.

يتيح لك هذا معرفة متى قد لا تتمكن من تحديث المعلومات على موقع الويب، مما يضمن إجراء التحديثات قبل أي فترات حجب.

كيفية استخدام تقويم المحتوى العالمي

الغرض من وجود تقويم المحتوى العالمي هو إنشاء مصدر معلومات لمنح مواقع الويب المرونة في عرض المحتوى ذي الصلة لكل بلد محلي.

واستنادًا إلى التقويم، يمكن لكل موقع تحديد صفحات المنتجات والخدمات التي سيتم عرضها في الصفحة العليا – أو التي سيتم عرضها في أعلى صفحات المنتج وفي نتائج البحث.

تتعلق هذه العملية بإدارة المحتوى الحالي (المترجم) للدفع على موقع الويب. وبما أنه ليست هناك حاجة للمواقع المحلية لإنشاء محتوى جديد لتلبية المتطلبات الموسمية، فإن ذلك يقلل العبء على الفرق المحلية.

هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها من أجل الحفاظ على فعالية تقويم المحتوى العالمي وسهولة اعتماده من قبل الأسواق.

اجعلها سهلة القراءة والاستخدام

في حين أن التقويم يجب أن يتضمن المعلومات الخاصة بجميع الأسواق ومواقع الويب، إلا أنه قد يصبح غير عملي إذا كان لديك العديد من المواقع المحلية.

تعد إضافة وظيفة التصفية طريقة رائعة لجعلها سهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم رموز الألوان والرموز وما إلى ذلك لتسهيل القراءة وتحديد الفرص ذات الصلة للمستخدمين.

عرض تواريخ التشغيل/الإيقاف

من وجهة نظر إدارة المحتوى، من الجيد أيضًا إظهار التواريخ التي يجب فيها ترويج المحتوى والوقت الذي يجب إزالته فيه.

على سبيل المثال، تم تحديث النطاق الزمني للعناصر المتعلقة بعيد الأم على الصفحة الرئيسية، وحتى إشعار عبر البريد الإلكتروني للفريق لتأكيده بمجرد انتهاء الحدث.

إدارة التقويم مركزيًا

يجب أن يكون التقويم متاحًا لجميع الفرق المحلية. وفي الوقت نفسه، من الجيد عمومًا إدارتها مركزيًا.

هذا لا يعني أن الفرق المحلية لا يمكنها تعديل معلوماتها المحلية.

من خلال إدارة التقويم في مكان واحد، يمكنك منع إنشاء نسخ مكررة أو إصدارات مختلفة من التقويمات.

تدفق/عملية المحتوى مع التقويم

يمكن أيضًا استخدام التقويم لعناصر العمل الأخرى ذات الصلة بالمحتوى، بما في ذلك تحديد أولويات جداول ترجمة/تعريب المحتوى الجديد والإصدارات والتحديثات.

ملخص

حتى في المنظمة اللامركزية، يمكن لبعض مركزية المحتوى الأساسي توفير الكثير من الوقت والموارد بدلاً من الحاجة إلى إنشائه عدة مرات.

يتيح لك تنظيم احتياجات المحتوى وعرضها مسبقًا التخطيط بشكل أفضل لإنشائها وتحسينها.

من خلال تنظيم خططك بشكل أفضل، يمكن للأسواق الاستفادة مما تم إنشاؤه بالفعل أو التأكد من توصيل احتياجاتهم الفريدة وأن المحتوى ذي الصلة بكل سوق محلي يتم حسابه وتقديمه بأفضل طريقة ممكنة.

ليس المقصود من إدارة تقويم المحتوى العام تعطيل سير عمل المحتوى ولكن المساعدة في تنظيمه وجعله أكثر فعالية.

والأهم من ذلك، أنه يضمن أن ما يتم إنشاؤه وتقديمه في الأسواق المحلية هو الأفضل لإعلام المستهلكين المحليين وإشراكهم لزيادة المبيعات.

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