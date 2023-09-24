Rewrite this title: الانتقال من Excel إلى Python: الوظائف الأساسية لتحليل بيانات تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: الانتقال من Excel إلى Python: الوظائف الأساسية لتحليل بيانات تحسين محركات البحث

إن تعلم البرمجة، سواء باستخدام Python أو JavaScript أو لغة برمجة أخرى، له مجموعة كاملة من الفوائد، بما في ذلك القدرة على العمل مع مجموعات بيانات أكبر وأتمتة المهام المتكررة.

ولكن على الرغم من الفوائد، فإن العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) لم يجروا هذا التحول بعد – وأنا أفهم السبب تمامًا! إنها ليست مهارة أساسية لتحسين محركات البحث، ونحن جميعًا أشخاص مشغولون.

إذا كان لديك ضيق الوقت، وكنت تعرف بالفعل كيفية إنجاز مهمة ما في برنامج Excel أو جداول بيانات Google، فإن تغيير المسار قد يبدو وكأنه إعادة اختراع العجلة.

عندما بدأت البرمجة لأول مرة، استخدمت Python في البداية فقط للمهام التي لم أتمكن من إنجازها في Excel – واستغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى النقطة التي أصبح فيها خياري الفعلي لمعالجة البيانات.

إذا نظرنا إلى الوراء، فأنا سعيد للغاية لأنني أصررت على ذلك، ولكن في بعض الأحيان كانت تجربة محبطة، حيث أمضيت عدة ساعات في فحص سلاسل الرسائل على Stack Overflow.

تم تصميم هذا المنشور لتجنيب محترفي تحسين محركات البحث (SEO) الآخرين نفس المصير.

سنغطي ضمنه معادلات Python لصيغ Excel وميزاته الأكثر استخدامًا لتحليل بيانات تحسين محركات البحث – وكلها متاحة في دفتر ملاحظات Google Colab المرتبط في الملخص.

على وجه التحديد، سوف تتعلم ما يعادل:

لين.

إسقاط التكرارات.

النص إلى الأعمدة.

بحث/العثور على.

سلسل.

البحث والاستبدال.

يسار/منتصف/يمين.

لو.

IFS.

فلوكوب.

كونتيف/سوميف/متوسط.

الجداول المحورية.

ومن المثير للدهشة، لإنجاز كل هذا، سنستخدم في المقام الأول مكتبة واحدة – الباندا – مع القليل من المساعدة في بعض الأماكن من أخيه الأكبر، NumPy.

المتطلبات الأساسية

ومن أجل الإيجاز، هناك بعض الأمور التي لن نغطيها اليوم، بما في ذلك:

تثبيت بايثون.

الباندا الأساسية، مثل استيراد ملفات CSV، والتصفية، ومعاينة إطارات البيانات.

إذا لم تكن متأكدًا من أي من هذا، فإن دليل هاملت حول تحليل بيانات بايثون لتحسين محركات البحث هو الدليل المثالي.

الآن، دون مزيد من اللغط، دعونا ننتقل.

لين

يوفر LEN عددًا لعدد الأحرف داخل سلسلة نصية.

بالنسبة لتحسين محركات البحث على وجه التحديد، تتمثل إحدى حالات الاستخدام الشائعة في قياس طول علامات العنوان أو الأوصاف التعريفية لتحديد ما إذا كان سيتم اقتطاعها في نتائج البحث.

في برنامج Excel، إذا أردنا حساب الخلية الثانية من العمود A، فسنقوم بإدخال:

=LEN(A2) لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

لا تختلف لغة Python كثيرًا، حيث يمكننا الاعتماد على وظيفة len المضمنة، والتي يمكن دمجها مع وظيفة Pandas[] للوصول إلى صف معين من البيانات داخل عمود:

لين (مدافع[‘Title’].loc[0])

في هذا المثال، نحصل على طول الصف الأول في عمود “العنوان” في إطار البيانات الخاص بنا.

لقطة شاشة لـ VS Code، نوفمبر 2022

ومع ذلك، فإن العثور على طول الخلية ليس مفيدًا لتحسين محركات البحث. عادةً، نرغب في تطبيق دالة على عمود بأكمله!

في برنامج Excel، يمكن تحقيق ذلك عن طريق تحديد خلية الصيغة في الزاوية اليمنى السفلية وسحبها للأسفل أو النقر عليها نقرًا مزدوجًا.

عند العمل باستخدام إطار بيانات Pandas، يمكننا استخدام str.len لحساب طول الصفوف ضمن سلسلة، ثم تخزين النتائج في عمود جديد:

df[‘Length’] = مدافع[‘Title’].str.لين()

Str.len هي عملية “متجهة”، والتي تم تصميمها ليتم تطبيقها في وقت واحد على سلسلة من القيم. سوف نستخدم هذه العمليات على نطاق واسع خلال هذه المقالة، حيث أنها في نهاية المطاف تقريبًا أسرع من الحلقة.

تطبيق آخر شائع لـ LEN هو دمجه مع SUBSTITUTE لحساب عدد الكلمات في الخلية:

=LEN(TRIM(A2))-LEN(بديل(A2،” “”))+1

في Pandas، يمكننا تحقيق ذلك من خلال الجمع بين الدالتين str.split وstr.len معًا:

df[‘No. Words’] = مدافع[‘Title’].str.split().str.len()

سنغطي str.split بمزيد من التفاصيل لاحقًا، ولكن ما نفعله بشكل أساسي هو تقسيم بياناتنا بناءً على مسافات بيضاء داخل السلسلة، ثم حساب عدد الأجزاء المكونة.

لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

إسقاط التكرارات

توفر ميزة “إزالة التكرارات” في Excel طريقة سهلة لإزالة القيم المكررة ضمن مجموعة بيانات، إما عن طريق حذف الصفوف المكررة بالكامل (عند تحديد جميع الأعمدة) أو إزالة الصفوف التي لها نفس القيم في أعمدة محددة.

لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

في Pandas، يتم توفير هذه الوظيفة بواسطة drop_duplicates.

لإسقاط صفوف مكررة داخل نوع dataframe:

df.drop_duplicates(inplace=True)

لإسقاط الصفوف بناءً على التكرارات داخل عمود فردي، قم بتضمين معلمة المجموعة الفرعية:

df.drop_duplicates(subset=”column”، inplace=True)

أو حدد أعمدة متعددة داخل القائمة:

df.drop_duplicates(subset=[‘column’,’column2′]، مكان = صحيح)

إحدى الإضافات المذكورة أعلاه والتي تستحق الإشارة إليها هي وجود المعلمة inplace. يتيح لنا تضمين inplace=True استبدال إطار البيانات الموجود لدينا دون الحاجة إلى إنشاء إطار بيانات جديد.

هناك، بالطبع، أوقات نريد فيها الحفاظ على بياناتنا الأولية. في هذه الحالة، يمكننا تخصيص إطار البيانات المستخرج لمتغير مختلف:

df2 = df.drop_duplicates(المجموعة الفرعية = “عمود”)

النص إلى الأعمدة

من الضروريات اليومية الأخرى، ميزة “تحويل النص إلى أعمدة” التي يمكن استخدامها لتقسيم سلسلة نصية بناءً على محدد، مثل الشرطة المائلة أو الفاصلة أو المسافة البيضاء.

على سبيل المثال، تقسيم عنوان URL إلى المجال الخاص به والمجلدات الفرعية الفردية.

لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

عند التعامل مع إطار البيانات، يمكننا استخدام الدالة str.split، التي تنشئ قائمة لكل إدخال ضمن السلسلة. يمكن تحويل هذا إلى أعمدة متعددة عن طريق تعيين معلمة التوسيع على True:

df[‘URL’].str.split(pat=”/”،توسيع=True) لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

كما هو الحال غالبًا، تم تقسيم عناوين URL الموجودة في الصورة أعلاه إلى أعمدة غير متناسقة، لأنها لا تحتوي على نفس عدد المجلدات.

وهذا يمكن أن يجعل الأمور صعبة عندما نريد حفظ بياناتنا داخل إطار بيانات موجود.

تحديد المعلمة n يحد من عدد الانقسامات، مما يسمح لنا بإنشاء عدد محدد من الأعمدة:

df[[‘Domain’, ‘Folder1’, ‘Folder2’, ‘Folder3’]]= مدافع[‘URL’].str.split(بات = “/”، توسيع = صحيح، ن = 3)

هناك خيار آخر وهو استخدام البوب ​​لإزالة عمودك من إطار البيانات وإجراء التقسيم ثم إعادة إضافته باستخدام وظيفة الانضمام:

df = df.join(df.pop(‘Split’).str.split(pat = “/”، توسيع = صحيح))

إن تكرار عنوان URL في عمود جديد قبل التقسيم يسمح لنا بالحفاظ على عنوان URL الكامل. يمكننا بعد ذلك إعادة تسمية الأعمدة الجديدة:🐆

df[‘Split’] = مدافع[‘URL’]

df = df.join(df.pop(‘Split’).str.split(pat=”/”,توسيع=True)) df.rename(columns = {0:’Domain’, 1:’Folder1′, 2 :’Folder2′, 3:’Folder3′, 4:’Parameter’}, inplace=True) لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

سلسل

تسمح وظيفة CONCAT للمستخدمين بدمج سلاسل نصية متعددة، كما هو الحال عند إنشاء قائمة من الكلمات الرئيسية عن طريق إضافة معدلات مختلفة.

في هذه الحالة، نقوم بإضافة “رجال” ومسافة بيضاء إلى قائمة أنواع المنتجات في العمود “أ”:

=CONCAT($F$1,” “,A2) لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

بافتراض أننا نتعامل مع السلاسل النصية، يمكن تحقيق الشيء نفسه في بايثون باستخدام العامل الحسابي:

df[‘Combined] = ‘رجال’ + ‘ ‘ + df[‘Keyword’]

أو حدد أعمدة متعددة من البيانات:

df[‘Combined’] = مدافع[‘Subdomain’] + مدافع[‘URL’]

لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

لدى Pandas وظيفة concat مخصصة، ولكن هذا يكون أكثر فائدة عند محاولة دمج إطارات بيانات متعددة مع نفس الأعمدة.

على سبيل المثال، إذا كان لدينا عمليات تصدير متعددة من أداة تحليل الارتباط المفضلة لدينا:

df = pd.read_csv(‘data.csv’) df2 = pd.read_csv(‘data2.csv’) df3 = pd.read_csv(‘data3.csv’) dflist = [df, df2, df3]

df = pd.concat(dflist,ignore_index=True)

بحث/العثور على

توفر صيغ البحث وFIND طريقة لتحديد موقع سلسلة فرعية داخل سلسلة نصية.

يتم عادةً دمج هذه الأوامر مع ISNUMBER لإنشاء عمود منطقي يساعد في تصفية مجموعة البيانات، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا للغاية عند تنفيذ مهام مثل تحليل ملف السجل، كما هو موضح في هذا الدليل. على سبيل المثال:

=ISNUMBER(SEARCH(“searchthis”,A2) لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

الفرق بين SEARCH وFIND هو أن البحث حساس لحالة الأحرف.

دالة Pandas المكافئة، str.contains، حساسة لحالة الأحرف افتراضيًا:

df[‘Journal’] = مدافع[‘URL’].str.contains(‘المحرك’، na=False)

يمكن تمكين عدم حساسية حالة الأحرف عن طريق تعيين معلمة الحالة على False:

df[‘Journal’] = مدافع[‘URL’].str.contains(‘المحرك’، الحالة=خطأ، نا=خطأ)

في أي من السيناريوهين، سيؤدي تضمين na=False إلى منع إرجاع القيم الخالية داخل العمود المنطقي.

إحدى المزايا الهائلة لاستخدام Pandas هنا هي أنه، على عكس Excel، فإن التعبير العادي مدعوم أصلاً بواسطة هذه الوظيفة – كما هو الحال في أوراق Google عبر REGEXMATCH.

قم بربط سلاسل فرعية متعددة معًا باستخدام حرف توجيه الإخراج، المعروف أيضًا باسم عامل التشغيل OR:

df[‘Journal’] = مدافع[‘URL’].str.contains(‘محرك|بحث’, na=False)

البحث والاستبدال

توفر ميزة “البحث والاستبدال” في Excel طريقة سهلة لاستبدال سلسلة فرعية بأخرى بشكل فردي أو مجمّع.

لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

عند معالجة البيانات لتحسين محركات البحث، من المرجح أن نحدد عمودًا كاملاً و”استبدال الكل”.

توفر صيغة الاستبدال خيارًا آخر هنا وهي مفيدة إذا كنت لا تريد الكتابة فوق العمود الموجود.

على سبيل المثال، يمكننا تغيير بروتوكول عنوان URL من HTTP إلى HTTPS، أو إزالته عن طريق استبداله بلا شيء.

عند العمل مع إطارات البيانات في بايثون، يمكننا استخدام str.replace:

df[‘URL’] = مدافع[‘URL’].str.replace(‘http://’، ‘https://’)

أو:

df[‘URL’] = مدافع[‘URL’].str.replace(‘http://’, ​​”) # استبدل بلا شيء

مرة أخرى، على عكس Excel، يمكن استخدام التعبير العادي – كما هو الحال مع REGEXREPLACE في جداول بيانات Google:

df[‘URL’] = مدافع[‘URL’].str.replace(‘http://|https://’, ​​”)

بدلًا من ذلك، إذا كنت تريد استبدال عدة سلاسل فرعية بقيم مختلفة، يمكنك استخدام طريقة الاستبدال الخاصة ببايثون وتقديم قائمة.

وهذا يمنعك من الاضطرار إلى ربط وظائف str.replace المتعددة:

df[‘URL’] = مدافع[‘URL’].يستبدل([‘http://’, ‘ https://’], [‘https://www.’, ‘https://www.’]، التعبير العادي = صحيح)

يسار/منتصف/يمين

يتطلب استخراج سلسلة فرعية داخل Excel استخدام وظائف LEFT أو MID أو RIGHT، اعتمادًا على مكان وجود السلسلة الفرعية داخل الخلية.

لنفترض أننا نريد استخراج المجال الجذر والمجال الفرعي من عنوان URL:

=MID(A2,FIND(“:”:”:,A2,4)+3,FIND(“/”,A2,9)-FIND(“:”:,A2,4)-3) لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

باستخدام مزيج من وظائف MID وFIND المتعددة، هذه الصيغة قبيحة، على أقل تقدير – وأشياء أخرى تصبح أسوأ بكثير بالنسبة لعمليات الاستخراج الأكثر تعقيدًا.

مرة أخرى، تقوم جداول بيانات Google بهذا بشكل أفضل من Excel، لأنها تحتوي على REGEXEXTRACT.

يا له من عار أنه عندما تغذيها بمجموعات بيانات أكبر، فإنها تذوب بشكل أسرع من Babybel على المبرد الساخن.

ولحسن الحظ، يقدم Pandas str.extract، والذي يعمل بطريقة مماثلة:

df[‘Domain’] = مدافع[‘URL’].str.extract(‘.*\://?([^\/]+)’) لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

ادمج مع fillna لمنع القيم الخالية، كما تفعل في Excel مع IFERROR:

df[‘Domain’] = مدافع[‘URL’].str.extract(‘.*\://?([^\/]+)’).ملنا(‘-‘)

لو

تسمح لك عبارات IF بإرجاع قيم مختلفة، اعتمادًا على ما إذا تم استيفاء الشرط أم لا.

للتوضيح، لنفترض أننا نريد إنشاء تصنيف للكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها ضمن المواضع الثلاثة الأولى.

لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

بدلًا من استخدام Pandas في هذه الحالة، يمكننا الاعتماد على NumPy والدالة Where (تذكر استيراد NumPy، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل):

df[‘Top 3’] = np.where(df[‘Position’] <= 3، "أعلى 3"، "ليس أعلى 3")

يمكن استخدام شروط متعددة لنفس التقييم باستخدام عوامل التشغيل AND/OR، وإحاطة المعايير الفردية بين قوسين دائريين:

df[‘Top 3’] = np.where((df[‘Position’] <= 3) & (مدافع['Position'] != 0)، 'أعلى 3'، 'ليس أعلى 3')

في ما سبق، نعرض “أفضل 3” لأي كلمات رئيسية ذات تصنيف أقل من أو يساوي ثلاثة، باستثناء أي كلمات رئيسية ذات ترتيب في الموضع صفر.

IFS

في بعض الأحيان، بدلاً من تحديد شروط متعددة لنفس التقييم، قد تحتاج إلى شروط متعددة تُرجع قيمًا مختلفة.

في هذه الحالة، الحل الأفضل هو استخدام IFS:

=IFS(B2<=3"،Top 3"،B2<=10،"Top 10"،B2<=20،"Top 20") لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

مرة أخرى، يوفر لنا NumPy أفضل حل عند العمل مع إطارات البيانات، عبر وظيفة التحديد الخاصة به.

من خلال التحديد، يمكننا إنشاء قائمة بالشروط والاختيارات والقيمة الاختيارية عندما تكون جميع الشروط خاطئة:

الشروط = [df[‘Position’] <= 3, مدافع['Position'] <= 10، مدافع['Position'] <=20]اختيارات = ['Top 3', 'Top 10', 'Top 20']df['Rank'] = np.select(الشروط، الاختيارات، "ليست أفضل 20")

ومن الممكن أيضًا أن تكون هناك شروط متعددة لكل تقييم.

لنفترض أننا نعمل مع بائع تجزئة للتجارة الإلكترونية مع صفحات قائمة المنتجات (PLPs) وصفحات عرض المنتجات (PDPs)، ونريد تصنيف نوع الصفحات ذات العلامات التجارية ضمن أفضل 10 نتائج.

الحل الأسهل هنا هو البحث عن أنماط عنوان URL محددة، مثل مجلد فرعي أو ملحق، ولكن ماذا لو كان لدى المنافسين أنماط مماثلة؟

في هذا السيناريو، يمكننا أن نفعل شيئا مثل هذا:

الشروط = [(df[‘URL’].str.contains(‘/category/’)) & (df[‘Brand Rank’] > 0)، (دف[‘URL’].str.contains(‘/product/’)) & (df[‘Brand Rank’] > 0)، (~df[‘URL’].str.contains(‘/product/’)) & (~df[‘URL’].str.contains(‘/category/’)) & (df[‘Brand Rank’] > 0)]الاختيارات = [‘PLP’, ‘PDP’, ‘Other’]

df[‘Brand Page Type’] = np.select(الشروط، الاختيارات، لا شيء)

أعلاه، نحن نستخدم str.contains لتقييم ما إذا كان عنوان URL الموجود في أعلى 10 يتطابق مع نمط علامتنا التجارية أم لا، ثم نستخدم عمود “تصنيف العلامة التجارية” لاستبعاد أي منافسين.

في هذا المثال، تشير علامة التلدة (~) إلى تطابق سلبي. بمعنى آخر، نحن نقول إننا نريد أن يتطابق كل عنوان URL للعلامة التجارية لا يتطابق مع نمط “PDP” أو “PLP” مع معايير “أخرى”.

وأخيرًا، لم يتم تضمين “لا شيء” لأننا نريد أن تُرجع النتائج غير المتعلقة بالعلامة التجارية قيمة فارغة.

لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

فلوكوب

تعد VLOOKUP أداة أساسية لضم مجموعتين مختلفتين من البيانات في عمود مشترك.

في هذه الحالة، إضافة عناوين URL الموجودة داخل العمود N إلى بيانات الكلمة الرئيسية والموضع وحجم البحث في الأعمدة AC، باستخدام عمود “الكلمة الرئيسية” المشترك:

=VLOOKUP(A2,M:N,2,FALSE) لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

للقيام بشيء مماثل مع الباندا، يمكننا استخدام الدمج.

تكرار وظيفة صلة SQL، يعد الدمج وظيفة قوية بشكل لا يصدق تدعم مجموعة متنوعة من أنواع الصلة المختلفة.

لأغراضنا، نريد استخدام صلة يسرى، والتي ستحافظ على إطار البيانات الأول الخاص بنا ولن يتم دمجها إلا في القيم المطابقة من إطار البيانات الثاني الخاص بنا:

mergeddf = df.merge(df2, how=’left’, on=’Keyword’)

إحدى المزايا المضافة لإجراء الدمج عبر VLOOKUP هي أنه لا يتعين عليك الحصول على البيانات المشتركة في العمود الأول من مجموعة البيانات الثانية، كما هو الحال مع XLOOKUP الأحدث.

سيتم أيضًا سحب صفوف متعددة من البيانات بدلاً من المطابقة الأولى في الاكتشافات.

إحدى المشكلات الشائعة عند استخدام الدالة هي تكرار الأعمدة غير المرغوب فيها. يحدث هذا عند وجود عدة أعمدة مشتركة، ولكنك تحاول المطابقة باستخدام واحد.

لمنع ذلك – وتحسين دقة المطابقات – يمكنك تحديد قائمة من الأعمدة:

mergeddf = df.merge(df2, how=’left’, on=[‘Keyword’, ‘Search Volume’])

في بعض السيناريوهات، قد ترغب في تضمين هذه الأعمدة بشكل نشط. على سبيل المثال، عند محاولة دمج عدة تقارير تصنيف شهرية:

mergeddf = df.merge(df2, on=’Keyword’, how=’left’, suffixes=(”, ‘_october’)\ .merge(df3, on=’Keyword’, how=’left’, اللواحق =(”, ‘_سبتمبر’))

ينفذ مقتطف الكود أعلاه عمليتي دمج لربط ثلاثة إطارات بيانات بنفس الأعمدة – وهي تصنيفاتنا لشهر نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر.

من خلال تسمية الأشهر ضمن معلمات اللاحقة، ننتهي بإطار بيانات أكثر وضوحًا يعرض الشهر بوضوح، على عكس الإعدادات الافتراضية _x و _y التي رأيناها في المثال السابق.

لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

كونتيف/سوميف/متوسط

في Excel، إذا كنت تريد تنفيذ دالة إحصائية بناءً على شرط ما، فمن المرجح أن تستخدم إما COUNTIF أو SUMIF أو AVERAGEIF.

بشكل عام، يتم استخدام COUNTIF لتحديد عدد المرات التي تظهر فيها سلسلة معينة ضمن مجموعة بيانات، مثل عنوان URL.

يمكننا تحقيق ذلك من خلال الإعلان عن عمود “عنوان URL” باعتباره نطاقنا، ثم عنوان URL الموجود داخل خلية فردية كمعاييرنا:

=COUNTIF(D:D,D2) لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

في Pandas، يمكننا تحقيق نفس النتيجة باستخدام الدالة groupby:

df.groupby(‘URL’)[‘URL’].count() لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

هنا، يشير العمود المعلن بين قوسين دائريين إلى المجموعات الفردية، والعمود المدرج بين قوسين مربعين هو المكان الذي يتم فيه إجراء التجميع (أي العد).

ومع ذلك، فإن المخرجات التي نتلقاها ليست مثالية لحالة الاستخدام هذه، لأنها مدمجة في البيانات.

عادةً، عند استخدام Excel، سيكون لدينا عدد عناوين URL مضمنًا في مجموعة البيانات الخاصة بنا. ثم يمكننا استخدامه للتصفية لعناوين URL المدرجة بشكل متكرر.

للقيام بذلك، استخدم التحويل وقم بتخزين الإخراج في عمود:

df[‘URL Count’] = df.groupby(‘URL’)[‘URL’].transform(‘count’) لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

يمكنك أيضًا تطبيق وظائف مخصصة على مجموعات من البيانات باستخدام دالة lambda (مجهولة):

df[‘Google Count’] = df.groupby([‘URL’])[‘URL’].تحويل (لامدا س: س[x.str.contains(‘google’)].عدد())

في الأمثلة التي قدمناها حتى الآن، كنا نستخدم نفس العمود للتجميع والتجميعات، ولكن ليس من الضروري أن نفعل ذلك. على غرار COUNTIFS/SUMIFS/AVERAGEIFS في Excel، من الممكن التجميع باستخدام عمود واحد، ثم تطبيق الدالة الإحصائية على عمود آخر.

بالعودة إلى مثال صفحة نتائج محرك البحث السابقة (SERP)، قد نرغب في حساب جميع نقاط PDP ذات الترتيب على أساس كل كلمة رئيسية وإرجاع هذا الرقم إلى جانب بياناتنا الحالية:

df[‘PDP Count’] = df.groupby([‘Keyword’])[‘URL’].تحويل (لامدا س: س[x.str.contains(‘/product/|/prd/|/pd/’)].count()) لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

والتي في لغة Excel، ستبدو كما يلي:

=SUM(COUNTIFS(أ:أ،[@Keyword]،D:D،{“*/product/*”،*/prd/*”،”*/pd/*”}))

الجداول المحورية

أخيرًا، وليس آخرًا، حان الوقت للحديث عن الجداول المحورية.

في Excel، من المرجح أن يكون الجدول المحوري هو منفذ الاتصال الأول لدينا إذا أردنا تلخيص مجموعة بيانات كبيرة.

على سبيل المثال، عند التعامل مع بيانات التصنيف، قد نرغب في تحديد عناوين URL التي تظهر بشكل متكرر، ومتوسط ​​موضع التصنيف الخاص بها.

لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2022

مرة أخرى، لدى Pandas جداول محورية مكافئة خاصة بها – ولكن إذا كان كل ما تريده هو عدد القيم الفريدة داخل عمود، فيمكن تحقيق ذلك باستخدام دالة value_counts :

العد = مدافع[‘URL’].value_counts()

يعد استخدام groupby أيضًا خيارًا.

في وقت سابق من هذه المقالة، لم يكن إجراء عملية جماعية لتجميع بياناتنا هو ما أردناه – ولكنه بالضبط ما هو مطلوب هنا:

grouped = df.groupby(‘URL’).agg( url_frequency=(‘Keyword’, ‘count’), avg_position=(‘Position’, ‘mean’), ) grouped.reset_index(inplace=True) لقطة شاشة من VS Code نوفمبر 2022

تم تطبيق وظيفتين إجماليتين في المثال أعلاه، ولكن يمكن التوسع في ذلك بسهولة، و 13 نوعا مختلفا تتوفر.

هناك، بالطبع، أوقات نرغب فيها في استخدام Pivot_table، كما هو الحال عند إجراء عمليات متعددة الأبعاد.

لتوضيح ما يعنيه ذلك، دعونا نعيد استخدام مجموعات التصنيف التي أنشأناها باستخدام العبارات الشرطية ونحاول عرض عدد المرات التي يتم فيها تصنيف عنوان URL داخل كل مجموعة.

Ranking_groupings = df.groupby([‘URL’, ‘Grouping’]).agg( url_frequency=(‘Keyword’, ‘count’), ) لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

هذا ليس التنسيق الأفضل للاستخدام، حيث تم إنشاء صفوف متعددة لكل عنوان URL.

بدلًا من ذلك، يمكننا استخدام Pivot_table، والذي سيعرض البيانات في أعمدة مختلفة:

المحور = pd.pivot_table(df,index=[‘URL’]، الأعمدة=[‘Grouping’]، aggfunc=”size”، fill_value=0، ) لقطة شاشة من VS Code، نوفمبر 2022

افكار اخيرة

سواء كنت تبحث عن الإلهام لبدء تعلم لغة Python، أو كنت تستفيد منها بالفعل في سير عمل تحسين محركات البحث لديك، آمل أن تساعدك الأمثلة المذكورة أعلاه في رحلتك.

كما وعدناك، يمكنك العثور على دفتر ملاحظات Google Colab يحتوي على جميع مقتطفات التعليمات البرمجية هنا.

في الحقيقة، لقد قمنا بالكاد بخدش سطح ما هو ممكن، ولكن فهم أساسيات تحليل بيانات بايثون سيمنحك قاعدة صلبة يمكن البناء عليها.

المزيد من الموارد: