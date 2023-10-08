Rewrite this title: الباندا تصبح عالمية

ستساعدك المقالة التالية: الباندا تصبح عالمية

إذا كنت من كبار المسئولين الاقتصاديين، فأنت تعرف بالفعل – وربما تخشى – مصطلح “Panda”. أثر هذا التغيير الكبير في الخوارزمية على الطريقة التي نفكر بها في ترتيب البحث بطرق جوهرية. استمرت Panda منذ ذلك الحين في التطور (نحن، كما توقع بعض خبراء الصناعة، في “Panda 2.3”) وتم طرحها الآن لمجموعة متنوعة من اللغات الإضافية.

تم إصدار Panda في الولايات المتحدة للاستفسارات باللغة الإنجليزية في فبراير. منذ ذلك الوقت، تم طرح Panda لجميع عمليات البحث باللغة الإنجليزية حول العالم. أضافت Panda هذا الأسبوع دعمًا لكل اللغات باستثناء اليابانية والصينية والكورية؛ تواصل Google إجراء اختبارات على تغييرات Panda لتلك اللغات.

بالنسبة لمعظم اللغات، سيكون التأثير ضئيلًا إلى حد ما: ستتأثر نسبة ستة إلى تسعة بالمائة فقط من عمليات البحث بـ Panda. ومع ذلك، فإن عمليات البحث المتأثرة ستعرض تغييرات تختلف بشكل واضح عما كانت عليه سابقًا. وتأثرت عمليات البحث باللغة الإنجليزية بنسبة تقدر بنحو 12%، مما يعني أن التأثير الأكثر دراماتيكية من Panda قد حدث بالفعل.

قال أميت سينغال، زميل Google: “تُظهر بيانات التقييم العلمي لدينا أن هذا التغيير يؤدي إلى تحسين جودة البحث لدينا في جميع المجالات”. “لقد كانت الاستجابة لباندا من المستخدمين إيجابية للغاية.” يبدو بالتأكيد كما لو أن Google قد نجحت في حل غالبية مكامن الخلل في إصدار Panda الأولي، وتكيف مُحسنو محركات البحث ومشرفو المواقع بشكل جميل مع أولويات Google الجديدة.

[Sources include: Inside Search]