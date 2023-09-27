Rewrite this title: البحث: إعادة الافتتاح تؤدي إلى فرص بحث جديدة عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: البحث: إعادة الافتتاح تؤدي إلى فرص بحث جديدة عبر الإنترنت

يُظهر بحث جديد أجرته BrightEdge أن اتجاهات المستهلكين الناشئة في مرحلة ما بعد الوباء تخلق فرصًا جديدة للبحث عبر الإنترنت. هناك فائزون واضحون في العديد من المجالات بدءًا من البحث المحلي وحتى السفر. وتشهد الصناعات الأخرى التي كانت مزدهرة سابقًا تراجعًا حادًا.

التحولات في الإنفاق الاستهلاكي

تسبب الوباء في تغييرات جذرية في كيفية إنفاق المستهلكين وما ينفقون عليه. وتتسبب إعادة فتح الاقتصاد في حدوث تغييرات جذرية مماثلة في عادات الإنفاق عبر الإنترنت والتي قد تتسارع مع تقدم العام.

إعادة فتح الاقتصاد

تم تطعيم حوالي 28% من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل، مما قد يؤثر بدوره على التغييرات في هذه القطاعات:

البحث المحلي – تناول الطعام

السفر والضيافة (الفنادق ورحلات الطيران)

التحول الرقمي

التجارة الإلكترونية

البحث المحلي – تناول الطعام

شهدت اتجاهات الوباء زيادة في عمليات البحث عن العبارات ذات الصلة بالوجبات السريعة مع انخفاض في استعلامات البحث عن تناول الطعام في المطعم. وهذا الاتجاه ينعكس الآن.

تتجه العبارات المتعلقة بالوجبات السريعة إلى الانخفاض بينما تتجه طلبات البحث ذات الصلة بتناول الطعام إلى الأعلى.

يشير تقرير BrightEdge إلى ما يلي:

“ضمن فئة المطاعم، نشهد تحولًا بعيدًا عن تناول الطعام في الخارج والتوصيل وزيادة في البحث باستخدام المؤهل “تناول الطعام في المطعم”.

التغييرات في عمليات البحث عن السفر

تنعكس هذه التغييرات في اتجاهات البحث لعام 2021.

تشهد المصطلحات الرئيسية اتجاهات تصاعدية مثيرة. تتجه عمليات البحث مثل “رحلات الطيران” و”رحلات الطيران الرخيصة” إلى الارتفاع.

على الرغم من أنه قد يكون هناك حجم أكبر في العبارة الرئيسية للرحلات الجوية الدولية، إلا أن الرحلات الداخلية تشهد ارتفاعًا أكثر دراماتيكية. قد يكون هذا مؤشرًا على أن العائلات حريصة على الاجتماع معًا، مما يؤدي إلى مزيد من النمو في العبارات الرئيسية المتعلقة بالرحلات الجوية الداخلية.

أهم عشرة استفسارات متعلقة بالطعام حسب النمو

ساعة سعيدة حَلوَى برازيلية مأكولات بحرية الفلفل الحار سوشي ايطالي مكسيكي نباتي اليابانية

الاستعلامات السلبية عن الطعام

ومن المثير للاهتمام أن هناك أربعة أنواع من استعلامات الطعام التي كانت تتجه بشكل سلبي من خلال فقدان استعلامات البحث.

استعلامات تناول الطعام ذات النمو البطيء

بينما كانت أنواع الاستعلامات التالية تشهد نموًا، إلا أنها كانت تفعل ذلك بمعدلات نمو أقل بشكل ملحوظ.

رامين

البحر المتوسط

بيتزا

متعلق ب: عمليات البحث الشائعة عن فيروس كورونا على Google، بعد مرور عام على الوباء

ماذا تعني اتجاهات النمو السلبية والبطيئة؟

من الممكن أن تكون طلبات البحث الصينية والبيتزا قد شهدت نموًا كبيرًا خلال الوباء لدرجة أن الناس أصبحوا مستعدين لخيارات أخرى لتناول الطعام في مجموعة واسعة من المأكولات.

قد يعود الأفراد والأزواج إلى تناول الطعام بالخارج، كما يتضح من زيادة الاستفسارات عن الساعة السعيدة.

الإجازات تتجه نحو الأعلى

تتجه العبارات الرئيسية المتعلقة بالإجازة أيضًا إلى الأعلى. وفقًا لـ BrightEdge، تسجل عمليات البحث عن AirBnB نموًا قويًا.

تتجه العبارات المتعلقة بالفندق بنسبة ملحوظة بلغت 350% في أبريل 2021 مقارنة بشهر أبريل 2020.

وفقا لبرايت إيدج:

“وصل الاهتمام بالفنادق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مع ما يقرب من 35 مليون عملية بحث عن الفنادق في شهر مارس من قبل الباحثين في الولايات المتحدة.”

الأسواق في الجنوب هي الرائدة كوجهات في استعلامات البحث عن الفنادق.

أهم عشرة استعلامات بحث عن الفنادق

فنادق في كارولينا الجنوبية فنادق في ألاباما فنادق في فلوريدا فنادق في تكساس فنادق في ميسوري فنادق في تينيسي فنادق في هاواي فنادق في فرجينيا فنادق في كاليفورنيا فنادق في جورجيا

استفسارات التجارة الإلكترونية المتعلقة بالسفر

يشهد الطلب على الأمتعة اتجاهًا تصاعديًا قويًا، مما يعكس كيف يمكن لاتجاهات السفر العامة أن تمتد إلى التجارة الإلكترونية. ابحث عن الاهتمام المتجدد بأدلة السفر أيضًا، حيث تتجه عمليات البحث أيضًا بقوة نحو الأعلى.

هناك أيضًا طلب قوي على ملابس السفر المتعلقة بالعطلات والأعمال. أهم عشرة استعلامات عن نوع الملابس تهيمن عليها الملابس الموسمية وملابس العطلات. لكن BrightEdge تشير إلى أن البدلات أيضًا تتجه نحو الأعلى، مما يعكس كيف تسببت إعادة الفتح بعد الوباء في حدوث تغييرات امتدت إلى التجارة الإلكترونية.

أهم عشرة استفسارات عن الملابس حسب النمو

السراويل القصيرة ملابس سباحة الصنادل والشرائح قيعان قمصان المرابط الفساتين والتنانير بدلة قمم غير رسمي

التحول الرقمي

يتعلق التحول الرقمي بنقل الأعمال التجارية عبر الإنترنت، والذي يتضمن مؤتمرات الفيديو. تشير BrightEdge إلى أنه بينما تشهد هذه المنطقة انكماشًا، فقد لاحظوا أن “”

الاتجاهات لفترة انتقالية

وهذه الاتجاهات هي مؤشرات لما قد يتحول قريباً إلى نمو هائل. ومع ذلك، من السابق لأوانه أن نقول إننا وصلنا إلى وضع طبيعي جديد أو أن نقول كيف سيكون هذا الوضع الطبيعي عندما نصل إليه.

عرضت BrightEdge رأيهم فيما يشعرون أنه اتجاهات واضحة:

المناطق التي شهدت أكبر زيادات في الاهتمام من فيروس كورونا تنسحب في الغالب.

كما أن المناطق التي تضررت أكثر من غيرها من الوباء تتعافى أيضًا مع طرح اللقاح.

يبدو أن بعض المجالات الرئيسية موجودة لتبقى مع بدء ظهور “الوضع الطبيعي الجديد”.

الاقتباس

اقرأ تقرير BrightEdge الكامل

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