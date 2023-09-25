Rewrite this title: البحث الصوتي: 10 طرق لتحسين موقعك لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث في المستقبل

ستساعدك المقالة التالية: البحث الصوتي: 10 طرق لتحسين موقعك لتحقيق النجاح في تحسين محركات البحث في المستقبل

بالإضافة إلى ذلك، تعمل جوجل على ترقية قدرات البحث لديها من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي مثل MUM، والتي تعد بجعل البحث أكثر مرونة.

ستدفعك هذه المعرفة القيمة نحو أفضل طريقة لتحسين موقعك.

دعونا نتأكد من أن استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك تتوافق مع مرونة عملائك وخوارزمية Google المتغيرة باستمرار.

كيفية تحسين موقعك للبحث الصوتي

والآن بعد أن عرفنا كيف يستخدم الأشخاص عادةً البحث الصوتي، فلنبدأ العمل.

إن جعل موقعك صديقًا للبحث الصوتي يمكن أن يساعد الأشخاص في العثور عليك – والأهم من ذلك، اختيارك.

كيف يمكن لشركتك الاستفادة من التكنولوجيا الصوتية؟

1. ابحث عن الكلمات الرئيسية للمحادثة واستخدمها

كما تعلم، الكلمات الرئيسية القصيرة والغامضة هي عدو تحسين محركات البحث.

في معظم الحالات، تكون الكلمات الرئيسية المتوسطة والطويلة أفضل بكثير: كلما كانت أكثر تحديدًا، زادت احتمالية جلب عميل لك.

البحث الصوتي يأخذ خطوة أبعد: حتى الكلمات الرئيسية الطويلة ليست كافية.

بدلا من ذلك، عليك أن تفعل ذلك استخدم عبارات وأسئلة كاملة التي تستخدم عادة في المحادثات بين البشر الحقيقيين.

مثل،

لحسن الحظ، يمكن لأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية التقاط مثل هذه العبارات والأسئلة لك بشكل جيد.

لا تنظر أبعد من اقتراحات الكلمات الرئيسية لـ WebCEO.

لقطة شاشة من WebCEO، أبريل 2022

بمجرد دخولك إلى أداة البحث عن الأسئلة، حدد جميع عبارات المحادثة.

تلميح: غالبًا ما تبدأ بكلمات من وماذا ولماذا وأين ومتى وكيف.

البدائل الجيدة للبحث عن الكلمات الرئيسية للبحث الصوتي هي ميزة الإكمال التلقائي من Google وميزات “يسأل الأشخاص أيضًا”.

للوصول ببحثك إلى خط النهاية، تأكد أيضًا من البحث في المنتديات والمواقع الإلكترونية التي يرتادها جمهورك المستهدف.

وخير مثال على ذلك هو رديت. ابحث عن موقع فرعي مرتبط بمكانتك وتحقق من عناوين المواضيع – تلك هي الأسئلة التي يطرحها عملاؤك المحتملون.

كل ما تبقى هو استخدامها على موقعك.

2. قم بإنشاء قسم للأسئلة الشائعة

كثيرًا ما تسمع أن وجود صفحة للأسئلة الشائعة على موقعك يعد أمرًا رائعًا لتحسين محركات البحث لديك، وهذا صحيح تمامًا.

يأتي المستخدمون بأسئلة، ويجب أن تكون الإجابات جاهزة.

ينصح خبراء تحسين محركات البحث (SEO) بإنشاء محتوى يلبي احتياجات المستخدمين، ومن الصعب التفكير في مثال أفضل من الأسئلة الشائعة.

ولكن الكلمات المهمة هنا هي “الأسئلة” و”الإجابات” – وهذا هو جوهر البحث الصوتي!

هذه الأسئلة والأجوبة هي المحرك للغة المحادثة، والتي تحدثنا عنها للتو.

باستخدام البحث الذي أجريته من الخطوة 1، قم بإدراج الأسئلة في إحدى صفحات موقعك – ​​ثم تابعها ببساطة بالإجابات.

اجعلها مفصلة، ​​ولكن ليست طويلة جدًا؛ يفضل المستخدمون الإجابات السريعة، وتميل إجابات البحث الصوتي إلى أن تكون على الجانب الأقصر أيضًا.

لقطة شاشة من دليل مستخدم Siri، أبريل 2022

3. كن متعدد اللغات

من المحتمل أن يكون لديك مجموعة متنوعة من الزوار الذين يتحدثون أكثر من لغة واحدة.

إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى إعداد المحتوى الذي يمكنهم العثور عليه واستخدامه.

مع البحث الصوتي، يجب أن تكون جودة ترجمة المحتوى الخاص بك دقيقة للغاية.

تريد التأكد من أنه عندما يقرأ Siri المحتوى الخاص بك، فإنك تبدو كمصدر موثوق وموثوق.

نوصي بالاستعانة بمتحدث أصلي لترجمة نسختك ومحتوياتك ومراجعتها.

تأكد أيضًا من التشاور إرشادات Google لإدارة مواقع الويب متعددة اللغات.

4. قم بالمطالبة بملفك التجاري على Google

يبحث ما يقرب من نصف مستخدمي البحث الصوتي عن معلومات الأعمال المحلية كل يوم.

نظرًا لأن البحث الصوتي مناسب جدًا محليًا، فمن الضروري التأكد من أن نتائجك الصوتية في الأعلى.

ما هي أفضل طريقة لزيادة فرصك في هذه اللعبة؟

سيكون هذا أفضل لاعب في تحسين محركات البحث المحلية: الملف التجاري على جوجل.

لقطة شاشة من مدير الملفات التجارية على Google، أبريل 2022

تعد هذه الخطوة أمرًا ضروريًا لجميع الشركات الفعلية، سواءً كانت بحثًا صوتيًا أم لا.

إنه سهل ومجاني تمامًا.

قم بإنشاء قائمتك، واملأها بجميع المعلومات التي يمكنك تقديمها، وانتظر الموافقة.

تهانينا! لقد اكتسبت أصولًا قوية لتحسين محركات البحث.

ويمكنك جعل الأمر أكثر صعوبة من خلال تتبعه في WebCEO.

تعمل تقارير الملف التجاري على Google على تتبع نشاط العملاء وتظهر لك كيفية تفاعل الزوار مع موقعك، بدءًا من SERP.

لقطة شاشة من WebCEO، أبريل 2022

5. انطلق بسرعة، وتوافق مع الهاتف المحمول

20% يتم إجراء كافة الاستعلامات المتنقلة باستخدام البحث الصوتي.

إذا لم يكن موقعك محسّنًا بشكل جيد للجوال، فستنتقل رحلة المستخدمين بعيدًا عن موقعك وتستمر في موقع مختلف. لا تدع ذلك يحدث.

إذًا، ما هي أساسيات تحسين محركات البحث للجوال؟

الرسم المتجاوب.

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اختبر مدى ملاءمة موقعك للجوال باستخدام أداة تحسين السرعة الخاصة بـ WebCEO.

ستمنحك هذه الأداة نتيجة وتقدم نصائح لتحسين موقعك للجوال وجعله يتم تحميله بشكل أسرع.

لقطة شاشة من WebCEO، أبريل 2022

6. تحسين سلطة المجال الخاص بك

الآن يأتي الجزء الذي من المحتمل أن تستمتع به على الأقل.

كقاعدة عامة، يختار البحث الصوتي أعلى نتيجة بحث للاستعلام المنطوق.

في بعض الأحيان يقول المساعد، “إليك بعض الخيارات” ويترك لك استكشاف برنامج SERP.

بمعنى آخر، إذا كنت تريد أن يتم سماعك في البحث الصوتي، فيجب عليك وضع موقع الويب الخاص بك على الصفحة الأولى في Google. كلما اقتربت من المركز رقم 1، كلما كان ذلك أفضل.

أفضل رهان لك هو مضاعفة جهود تحسين محركات البحث (SEO) على جميع الجبهات، بما في ذلك الروابط الخلفية وتجربة المستخدم والبحث المحلي والمشكلات الفنية – سمها ما شئت.

تأكد من تتبع تقدمك من خلال مشاهدة تصنيفاتك تنمو في تقرير تصنيفات WebCEO.

لقطة شاشة من WebCEO، أبريل 2022

باستخدام هذه الأداة، يمكنك تتبع كيفية تصنيف كلمات البحث الصوتي الرئيسية الخاصة بك.

لا تفوت اليوم الذي يلتقط فيه المساعد الذكي صفحة من موقعك – ​​فمن المؤكد أن ذلك سيكون مناسبة تستحق الاحتفال.

7. احصل على مقتطفات مميزة لموقعك

عندما قلنا سابقًا أن البحث الصوتي يختار أعلى نتيجة بحث، فإن ذلك يتضمن الموضع 0.

لم يعد يكفي أن تكون رقم واحد في البحث العضوي. سوف تحتاج إلى هدف أعلى.

40.7% من نتائج البحث الصوتي تأتي من المقتطفات المميزة.

إذا كانت لديك صفحة للأسئلة الشائعة، فقد قمت بالفعل بمعظم العمل. يفضل كل من المقتطفات المميزة والبحث الصوتي إجابات قصيرة، ولكن موجزة، على أسئلة المستخدمين.

اللغة البسيطة تعمل بشكل أفضل هنا: باكلينكو وجدت أن متوسط ​​نتيجة البحث الصوتي على Google تتم كتابتها في مستوى الصف التاسع، لذا ابتعد عن اللغة الأكاديمية.

8. استخدم علامة المخطط

وفقًا لنفس الدراسة التي أجراها Backlinko، لا يبدو أن المخطط يؤثر على تحسين محركات البحث الصوتي بشكل كبير.

ومع ذلك، توصي مصادر أخرى باستخدام المخطط على أي حال.

وذلك لأن البيانات المنظمة تساعد محركات البحث على فهم الغرض من كل عنصر في الصفحة – وتحديد ما هو ذي صلة بسؤال المستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، جوجل مشغولة بتطوير خاصية المخطط “القابلة للتحدث”.. يتم استخدامه لترميز النص الموجود على موقعك والذي تريد قراءته بواسطة المساعد الذكي.

نتوقع أن Google تريد أن يلعب المخطط دورًا أكبر في البحث الصوتي.

الخاصية “speakable” لا تزال في مرحلة تجريبية، لذا تأكد من مراقبة التحديثات والاستعداد للتنفيذ.

9. التفاعل مع المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي

أوه نعم، وسائل التواصل الاجتماعي صديقة للبحث الصوتي أيضًا!

غالبًا ما تحظى نتائج البحث الصوتي بعدد كبير من الإعجابات والمشاركات Facebook, Twitter، وغيرها من الشبكات الاجتماعية.

تأكد من وجود صفحات نشطة هناك ومنحهم الكثير من الحب والرعاية.

كلما زاد تفاعلك مع المستخدمين، كلما ستجد المزيد من خلال المساعد الافتراضي لاحقًا.

10. رتب مقاطع الفيديو الخاصة بك في نتائج البحث

يمكن أن يقدم الفيديو الإعلامي إجابة أفضل بكثير لاستعلام المستخدم من النص العادي.

إذا كان لديك أي مقاطع فيديو لمساعدة المستخدمين، فهي أيضًا قابلة للبحث الصوتي.

يمكن لـ Google بالفعل عزل أجزاء من الفيديو ذات الصلة بطلبات المستخدمين، ولكن ستحتاج إلى التأكد من أن الفيديو الخاص بك يحتل مرتبة عالية أولاً.

لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك تحتل مرتبة عالية في Google وتظهر في البحث الصوتي، تحتاج إلى:

عبارات محادثة طويلة الذيل في العناوين. ولا يلزم أن تكون مطابقة لاستفسارات المستخدمين الفعلية، حتى تتمكن من التحلي بالمرونة. تعد البرامج التعليمية التي تبدأ عناوينها بـ “How To” مثالًا رائعًا.

الكلمات الرئيسية في وصف الفيديو ونصه.

صورة مصغرة قابلة للنقر.

تتبع تصنيفات Google لمقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام تقرير التصنيفات الخاص بأدوات WebCEO، والذي يلتقط نتائج بحث الفيديو أيضًا.

تغليف

لم يعد البحث الصوتي “المستقبل القريب” لتحسين محركات البحث. إنها موجودة بالفعل، وهي عبارة عن مسابقة بين المسوقين لمعرفة من يمكنه إتقانها بشكل أفضل.

كما ترون، فإنه يتلخص في ثلاثة مبادئ رئيسية:

البحث عن جمهورك المستهدف.

مراقبة تطور البحث الصوتي.

الاستمرار في عمل SEO على موقعك.

لا تتردد في استخدام كل ما هو تحت تصرفك. دعم فريقك، وذكائك، وحدسك، وأدواتك لتحقيق خططك تؤتي ثمارها. اذهب واحصل عليهم!