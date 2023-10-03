Rewrite this title: البحث المرئي: النظر إلى ما هو أبعد من تسويق تحسين محركات البحث للصور

ستساعدك المقالة التالية: البحث المرئي: النظر إلى ما هو أبعد من تسويق تحسين محركات البحث للصور

أريد أن أخبركم قصة عن خوارزمية جوجل حديثة.

لقد ولد أعمى، في عالم حيث الصورة تساوي ألف عملية بحث. كان لهذه الخوارزمية الصغيرة حلم واحد. لتكون قادرا على الرؤية. لذلك طلب من أصدقائه أن يصفوا له الصور، لكنه لا يزال غير قادر على الرؤية.

لقد صمم نظارات Google السحرية، لكنها لم تنجح. ثم في أحد الأيام، قام ببناء آلة تعليمية، وأخيراً، بعد سنوات من الكفاح، تمكن من التعرف على الصور.

تلك الخوارزمية الصغيرة التي يمكن تسميتها وتولى وظيفة المتسوق الشخصي في العالم.

أصبحت عمليات البحث عن الصور شائعة الآن

انظر إلى الخيارين أدناه، أيهما أكثر فائدة إذا كنت ترغب في شراء حقيبة يد؟

شريحة طرح هذا السؤال على المستهلكين. أجاب 74 بالمائة منهم بأن عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المستندة إلى النصوص غير فعالة في المساعدة في العثور على المنتج المناسب عبر الإنترنت.

تقرير 2017 بقلم Jumpshot وموز يدعم أيضًا أن الاكتشاف من خلال الصور هو أمر حيوي وبصحة جيدة، حيث يتم إجراء حوالي 27 بالمائة من جميع عمليات البحث عن الصور. يُبلغ MozCast عن حظر الصور في حوالي 11 بالمائة من نتائج Google. بينما تُظهر بيانات Jumpshots أن الصور تكسب 3 بالمائة من جميع النقرات في بحث Google.

صورة SEO: السنوات الأولى

لنكن صادقين، تحسين الصورة هو ديناصور عالم تحسين محركات البحث (SEO). بالتأكيد أنت يقول تقوم بتنفيذ تحسين محركات البحث للصور للحصول على فرص تصنيف إضافية في بحث الصور من Google، ولكن في معظم الحالات، لا تعتقد حقًا أن هذا سيكون له تأثير كبير على مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك.

متى كانت آخر مرة نظرت فيها إلى الجلسات من بحث الصور في Google Analytics؟ هل لاحظت منذ سنوات التغيير من مسار الإحالة /imgres ضمن إحالة google.com إلى وسيط مصدر كامل مثل Images.google.com؟

معظم أفضل ممارسات تحسين محركات البحث للصور مخصصة لتجربة المستخدم أكثر من تصنيفات محركات البحث. قم بإلقاء نظرة فاحصة على النصائح الشائعة لتحسين الصورة:

السبب الرئيسي وراء النصائح الشائعة لتحسين الصورة

التصنيفات أخرىتخجل من المخزون لاستخدام الصور الأصلية عالية الجودة

ابتعد عن المخزون لاستخدام الصور الأصلية عالية الجودة

السياق هو المفتاح، وأن يكون ذا صلة بالنص المحيط

تنسيق الملف المناسب حتى تكون الصور واضحة

تحسين حجم ملف الصورة لأوقات تحميل صفحة الويب

استخدم نسب الصور القياسية

استخدم أبعاد الصورة كبيرة بما يكفي لتكون مرئية بوضوح على أي جهاز

أضف تسميات توضيحية وصفية للمستخدمين الذين يقومون بالمسح الضوئي

أسماء ملفات الصور الوصفية

نص بديل وصفي

عناوين الصور الوصفية

إرسال خريطة موقع الصورة

ترميز المخطط

فتح علامات الرسم البياني

Twitter بطاقات

احذر حقوق الطبع والنشر

ويمكن للمرء أن يجادل بأن أسماء ملفات الصور الوصفية والنص البديل وعناوين الصور تُستخدم كفرصة لإضافة كلمة رئيسية لتصنيف الصفحة، وليس بالضرورة الصورة نفسها.

لا يعني أن نصائح تحسين الصورة المذكورة أعلاه ليست ذات قيمة. لا يزال يتعين عليك القيام بهذه الأشياء.

الحقيقة الصعبة هي أن محترفي تحسين محركات البحث غالبًا ما يهملون تحسين الصورة كفكرة لاحقة للتحسين على مستوى الصفحة، إذا تم أخذها في الاعتبار على الإطلاق. وهذا المستوى من تحسين الصورة وحده لن يكون كافيًا لكسب المستخدمين.

فلماذا تقرأ عنه…؟

صعود البحث المرئي

في الماضي كان هناك بحث عن الصور، حيث كانت محركات البحث تأخذ استعلامًا نصيًا وتحاول العثور على أفضل تطابق مرئي.

يوجد في الوقت الحاضر بحث مرئي، حيث تقوم محركات البحث والشبكات الاجتماعية وقوى التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة والعديد من الشركات بينهما بالتقاط صورة للاستعلام.

يحدث تغيير في سلوك المستهلك. وعلى حد تعبير جيفري جيتومر “الناس لا يحبون أن يُباع لهم، ولكنهم يحبون الشراء”.

عندما ترى شيئًا يثير اهتمامك، سواء كان متصلاً بالإنترنت أو غير متصل بالإنترنت، فأنت تريد طريقة سريعة وسهلة للحصول على مزيد من المعلومات.

على سبيل المثال، ترى زوجًا من الأحذية في إحدى المجلات. باستخدام ميزة التعرف على الصور، يمكنك التقاط صورة والعثور على عنصر مماثل للبيع عبر الإنترنت.

أصبح سلوك المشاهدة والشراء هذا أمرًا شائعًا وقد أتاح فرصًا للشركات للدخول في دورة الشراء باستخدام الصورة باعتبارها استعلام البحث. وهذا يضعهم في مكان أعلى في مسار التحويل من استعلام البحث المستند إلى النص.

أصبح البحث المرئي سريعًا عنصرًا أساسيًا في تطبيقات التسوق. ومع التأثير على مؤشرات الأداء الرئيسية، فليس من المفاجئ السبب.

بلوم ريتش وجدت أن البحث المرئي يرتبط بزيادة مشاهدات المنتجات بنسبة 48 بالمائة. من المرجح أن يقوم المستهلكون بزيارات متكررة بنسبة 57 بالمائة وينفقون في المتوسط ​​9 بالمائة أكثر على الهاتف المحمول مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمونه.

Amazon, Pinterest، والعديد من الشركات الأخرى أطلقت إمكانات البحث المرئي على الهاتف المحمول. هناك معركة بين العلامات التجارية لتكون تطبيقك المفضل للتسوق والتسوق.

في الوقت الحاضر، المتبنون الأوائل Amazon (تحويل العالم إلى رابط تشعبي) و Pinterest (الترويج للاكتشاف عبر الإنترنت) يتصدرون المجموعة. لكن جوجل لا تأخذ هذا الاستلقاء.

البحث المرئي وجوجل

أضافت Google بهدوء إمكانات التعلم الآلي والتعرف على الصور إلى البحث عن الصور على الأجهزة المحمولة على مدار السنوات الماضية. من خلال رسم التحديثات، يمكنك رؤية تقنيات نقطة انطلاق واضحة تعتمد على موضوع البحث المرئي.

الصور ذات الصلة (ابريل 2013) : انقر على نتيجة لعرض صور متشابهة بصريًا.

: انقر على نتيجة لعرض صور متشابهة بصريًا. المجموعات (نوفمبر 2015) : يسمح للمستخدمين بحفظ الصور مباشرة من بحث الصور على الأجهزة المحمولة من Google في المجلدات. إجابة جوجل على أ Pinterest سبورة.

: يسمح للمستخدمين بحفظ الصور مباشرة من بحث الصور على الأجهزة المحمولة من Google في المجلدات. إجابة جوجل على أ Pinterest سبورة. صور المنتج في نتائج الويب (أكتوبر 2016) : يبدأ عرض صور المنتج بجوار روابط موقع الويب في بحث الهاتف المحمول.

: يبدأ عرض صور المنتج بجوار روابط موقع الويب في بحث الهاتف المحمول. تفاصيل المنتج على الصور (ديسمبر 2016) : انقر على إحدى نتائج الصور لعرض سعر المنتج ومدى توفره وتقييماته والمعلومات الأساسية الأخرى مباشرة في نتائج بحث الصور.

: انقر على إحدى نتائج الصور لعرض سعر المنتج ومدى توفره وتقييماته والمعلومات الأساسية الأخرى مباشرة في نتائج بحث الصور. منتجات مشابهة (10 أبريل 2017) : يمكن لـ Google تحديد المنتجات، حتى ضمن صور نمط الحياة، ويعرض العناصر المماثلة التي يمكنك شراؤها عبر الإنترنت.

: يمكن لـ Google تحديد المنتجات، حتى ضمن صور نمط الحياة، ويعرض العناصر المماثلة التي يمكنك شراؤها عبر الإنترنت. أفكار النمط (17 أبريل 2017) : الوجه الآخر للعناصر المشابهة. عند تصفح صور منتجات الموضة على الهاتف المحمول، يعرض لك Google مونتاجًا للأزياء وصورًا ملهمة لأسلوب الحياة لتسليط الضوء على كيفية ارتداء المنتج في الحياة الواقعية.

: الوجه الآخر للعناصر المشابهة. عند تصفح صور منتجات الموضة على الهاتف المحمول، يعرض لك Google مونتاجًا للأزياء وصورًا ملهمة لأسلوب الحياة لتسليط الضوء على كيفية ارتداء المنتج في الحياة الواقعية. شارات الصورة (1 أغسطس 2017): تشير العلامة الموجودة على الصورة إلى التفاصيل الأخرى المتوفرة، مما يشجع المزيد من المستخدمين على النقر. على سبيل المثال، شارات مثل “وصفة” أو طابع زمني للصفحات التي تعرض مقاطع فيديو. لكن الشارة الأكثر أهمية هي “المنتج” – والتي تظهر إذا كان العنصر متاحًا للشراء عبر الإنترنت.

تسلط هذه التطورات الضوء على أن Google تقوم بدور لتحويل البحث عن الصور إلى اكتشاف منتجات قابلة للتسوق. من الأسهل إظهارها بدلاً من إخبارها.

يتم تحديد جميع إمكانيات البحث المرئي الجديدة خوارزميًا استنادًا إلى مزيج من المخطط والتعرف على الصور. قال جوجل تك كرانش:

“يتم أيضًا تصنيف الصور التي تظهر في كل من أفكار الأنماط وشبكات العناصر المشابهة خوارزميًا، وستعطي الأولوية لتلك التي تركز على نوع منتج معين أو التي تظهر كمظهر كامل وتكون من مواقع موثوقة.”

كيفية إبراز صور علامتك التجارية

1. تنفيذ ترميز المخطط

الشارات بسيطة بما يكفي للفوز:

للحصول على شارة الوصفة، استخدم ترميز الوصفة.

للحصول على شارة الفيديو، استخدم ترميز الفيديو.

للحصول على شارة المنتج، استخدم ترميز المنتج.

يعد الدخول إلى أقسام العناصر المماثلة والعناصر ذات الصلة أكثر صعوبة. للقيام بذلك، تأكد من وجود علامة المنتج على الصفحة المضيفة مع الحد الأدنى من متطلبات البيانات الوصفية:

اسم

صورة

سعر

عملة

التوفر

ولكن كلما زادت جودة التفاصيل، كان ذلك أفضل، لأنها ستجعل نتائجك أكثر قوة. كيفية تعبئة عناصر ترميز المنتج في بحث الصور من Google موضحة أدناه.

2. التحقق من صحة التنفيذ الخاص بك

قم بتشغيل بعض عناوين URL من خلال Google أداة اختبار البيانات المنظمة. لا تقم ببساطة بالمسح الضوئي إذا لم تكن هناك أخطاء ثم تابع. تأكد من إلقاء نظرة على المعلومات نفسها للتأكد من أنها سهلة الاستخدام.

3. انتظر

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع واحد حتى يتم الزحف إلى صور موقعك. كما هو الحال مع جميع علامات المخطط، فإن كيفية عرض العناصر في نتائج البحث تخضع لتقدير Google وليست مضمونة. ومع ذلك، فإن ترميز الجودة “سيزيد من فرصة” ظهور صورك.

4. قم بإجراء استعلام عن موقع:Yourdomain.Com

لماذا موقعك الخاص؟ للتأكد من فهرسة الصور الخاصة بك. تأكد من إجراء بحث الصور هذا على ويب الهاتف المحمول أو في تطبيق Android Search. إنه عالم الهاتف المحمول أولاً. ليست كل وظائف البحث عن الصور مرئية على سطح المكتب.

إذا لم تشاهد أي شارات لنتائج الصور، فمن المحتمل أن لديك مشكلة في التنفيذ. ارجع إلى الخطوة الثانية.

إذا رأيت شارات، فانقر على زوجين للتأكد من أنها تظهر ترميزك المثالي في التفاصيل. بمجرد التأكد من أن كل شيء على ما يرام، يمكنك البدء في البحث عن كلماتك الرئيسية المستهدفة لمعرفة كيفية تصنيفك وما إذا كنت مؤهلاً للحصول على عناصر مماثلة أو عناصر ذات صلة.

Note: على الرغم من أن الشارات والعناصر ذات الصلة شائعة، إلا أن العناصر المشابهة لا تغطي سوى عدد محدود من المنتجات في الموضة. وتقول جوجل إنها ستتوسع في الأشهر المقبلة.

الخطوات التالية للبحث المرئي

المستقبل هو “العدسة” – استخدام هاتفك الذكي لترجمة مدخلات العالم الحقيقي إلى عمل رقمي. لا مزيد من رموز QR أو العلامات المفاجئة.

التعرف على الصور بدون علامات قادم. عالم لا يلزم فيه فعل أي شيء لصورة أو كائن لتحويله إلى محفز مرئي للإشارة إلى المحتوى الرقمي. يصبح العالم الثابت متصلاً رقميًا بمجرد توجيه هاتفك إليه.

كلاهما Pinterest وGoogle لديهما الوظيفة، ولكنني سأدع الرئيس التنفيذي لشركة Google، ساندر بيتشاي، يشرح ذلك بمزيد من التفاصيل:

أستطيع أن أتصور:

التعبئة والتغليف المنتج يأتي في الحياة. يمكنك توجيه هاتفك نحو المنتج ويعرض إمكانيات الوصفات وخرائط للمتاجر القريبة التي تحتوي على العنصر الموجود في المخزون أو قسيمة لطلب عبر الإنترنت.

ستوصلك اللوحات الإعلانية الخاصة بالمشاهير الذين يؤيدون المنتجات بشكل طبيعي بالمتجر لشراء المنتج، ولكنها قد توفر أيضًا أحدث الشائعات عن هذا المشاهير.

تصبح ملابس الغرباء إعلانات متنقلة عندما أتمكن من التقاط صورة وشراء القميص حرفيًا من ظهورهم. سيكون هذا عالمًا حيث يمكنك شراء معظم العناصر التي يمكنك رؤيتها بشكل عفوي.

هذه هي قوة البحث البصري.

إذًا، ما الذي تفعله لجعل علامتك التجارية أكثر جاذبية من الناحية البصرية؟