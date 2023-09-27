Rewrite this title: البحث: تريليونات زيارات الموقع تكشف عن رؤى تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: البحث: تريليونات زيارات الموقع تكشف عن رؤى تحسين محركات البحث

إحصائيات حركة المرور المدروسة بشكل فعال لتريليونات زيارات الموقع داخل الولايات المتحدة والعالم، مقسمة حسب الصناعة والسنة. لقد كشفوا عن تحولات في سلوك المستخدم ومكاسب مفاجئة في عدد الزوار الذين يستخدمون أجهزة سطح المكتب.

المنهجية

استخدمت شركة Perficient ميزة قياس الأداء في Google Analytics لاستخلاص رؤى من تريليونات زيارات الموقع في الولايات المتحدة وحول العالم. قام البحث أيضًا بتقسيم مقاييس حركة المرور حسب الصناعة لإظهار مدى اختلاف سلوك المستخدم وفقًا للجهاز المستخدم.

مشاهدات الصفحة لكل زائر

مشاهدات الصفحة لكل زائر هي متوسط ​​عدد الصفحات التي شاهدها زائر الموقع في الزيارة.

بالنسبة لكل من حركة المرور في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ارتفع مقياس مشاهدات الصفحة لكل زائر في عام 2020 مقارنة بعام 2019 لزوار سطح المكتب ولكنه انخفض للزوار على الأجهزة المحمولة.

وفيما يتعلق بانخفاض مشاهدات الصفحة لكل زائر للجوال، فقد يعكس ذلك تغيرًا في سياق المكان الذي يبحث فيه الأشخاص، والذي ربما أثر على ما يبحث عنه مستخدمو الهاتف المحمول في عام 2020 أثناء الوباء.

قد يفضل الجزء “أين” من نشاط البحث مواقع سطح المكتب نظرًا لأن الأشخاص يقضون وقتًا أطول في المنزل بالإضافة إلى العمل من المنزل.

سألت إريك إنج من شركة Perficient عن الزيادة في مشاهدات الصفحة لكل زائر على سطح المكتب، فأجاب:

“اعتقادي هو أن هذا يتعلق بوجود الناس في المنزل أكثر. بالنسبة لأولئك الذين لديهم أجهزة سطح المكتب كخيار، فمن المرجح أن يستخدموا أجهزة ذات شاشة أكبر ولوحة مفاتيح أكبر نظرًا لأنها سهلة الاستخدام.

وبالمثل، بالنسبة لأجهزة سطح المكتب نظرًا لأنه قد يكون لديها المزيد من الوقت المتاح، فإنها تميل إلى التعمق قليلاً في أبحاثها.

يتسوق المستهلكون من المنزل أكثر مما يبدو منطقيًا.

ومما يثير الاهتمام بشكل خاص أن زوار الموقع حققوا في المتوسط ​​صفحة واحدة لكل زيارة على أجهزة سطح المكتب مقارنة بالزائرين على الأجهزة المحمولة في كلا العامين 2019 و2020. وقد صمد هذا الاتجاه في كل من زيارات الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم.

اتجاهات الولايات المتحدة الأمريكية

متوسط ​​مشاهدات الصفحة على سطح المكتب مقابل الهاتف المحمول لعام 2019

سطح المكتب 2019 3.59

موبايل 2019 2.59

متوسط ​​مشاهدات الصفحة على سطح المكتب مقابل الهاتف المحمول 2020

سطح المكتب 2020 3.68

موبايل 2020 2.54

زيادة مشاهدات صفحة سطح المكتب لكل زائر في عام 2020

سطح المكتب 2019 3.59

سطح المكتب 2020 3.68

انخفضت مشاهدات صفحة الهاتف المحمول لكل زائر في عام 2020

موبايل 2019 2.59

موبايل 2020 2.54

الاتجاهات العالمية – مشاهدات الصفحة لكل زائر

على الصعيد العالمي، ارتفع متوسط ​​مشاهدات الصفحة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية في عام 2020، من 3.75 مشاهدة للصفحة في عام 2019 إلى 3.95 مشاهدة للصفحة في عام 2020.

انخفض متوسط ​​مشاهدات الصفحات على الأجهزة المحمولة بشكل طفيف من 2.68 صفحة إلى 2.67 صفحة.

متوسط ​​مشاهدات الصفحة لعام 2019 (على أساس 37.5 تريليون زيارة)

متوسط ​​مشاهدات الصفحة لسطح المكتب لعام 2019 3.75

متوسط ​​مشاهدات الصفحة على الجوال لعام 2019 2.68

متوسط ​​مشاهدات الصفحة لعام 2020 (على أساس 30.2 تريليون زائر)

متوسط ​​مشاهدات الصفحة لسطح المكتب لعام 2020 3.95

متوسط ​​مشاهدات الصفحة على الجوال لعام 2020 2.67

متوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع

ارتفع متوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع عامًا بعد عام لكل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة. من الواضح أن الأشخاص قضوا وقتًا أطول في الموقع في عام 2020 عما قضوه في عام 2019 بسبب الوباء.

ولكن ما هو ملحوظ هو أن الوقت الذي يقضيه زوار مواقع سطح المكتب في الموقع كان ضعف الوقت الذي يقضيه زوار الهاتف المحمول في عامي 2019 و2020.

يبدو أن هذه الإحصائية (استنادًا إلى 5.7 تريليون زيارة في عام 2019 و5.0 تريليون زيارة في عام 2020)، تؤكد حقيقة أن الأشخاص يميلون إلى الشعور براحة أكبر في البحث على مواقع سطح المكتب مقارنةً بمواقع الهاتف المحمول عند التفاعل طويل الأمد مع موقع الويب.

في حين أن عددًا أكبر من الأشخاص بشكل عام يستخدمون الهاتف المحمول، فإن البيانات واضحة أن الأشخاص يميلون إلى البقاء على أجهزة سطح المكتب ضعف الوقت على الأقل مقارنة بالأجهزة المحمولة.

متوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع (يقاس بالثواني)

متوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع لعام 2019:

سطح المكتب 2019 289.48

موبايل 2019 136.40

متوسط ​​الوقت المستغرق في الموقع لعام 2020:

سطح المكتب 2020 323.47

موبايل 2020 158.21

وشكلت الزيارات باستخدام جهاز لوحي 3% من إجمالي الزيارات. كان متوسط ​​مقاييس الوقت الذي تقضيه في الموقع أعلى على الأجهزة اللوحية مقارنة بالأجهزة المحمولة، ولكنه أقل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أي في المنطقة الوسطى بين الجهازين (أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة).

المتوسط ​​العالمي للوقت الذي تقضيه في الموقع

تعتمد مقاييس متوسط ​​الوقت العالمي في الموقع على 37.5 تريليون زيارة في عام 2019 و30.2 تريليون زيارة في عام 2020.

2019:

سطح المكتب 2019 313.99

موبايل 2019 154.37

2020:

سطح المكتب 2020 351.54

موبايل 2020 160.13

وكما هو الحال مع مقاييس الولايات المتحدة الأمريكية للأجهزة اللوحية، تمثل الأجهزة اللوحية 3% من إجمالي الزيارات وتشغل متوسط ​​الوقت في نتائج الموقع بين سطح المكتب والهاتف المحمول، وهي نسبة أعلى من الهاتف المحمول ولكنها أقل من سطح المكتب، أي في المنتصف تمامًا.

دراسة بحثية فعالة حسب الصناعة

يقوم البحث المثالي أيضًا بتحليل المقاييس حسب المكانة ويكتشف اختلافات دقيقة بين الاتجاهات العالمية والولايات المتحدة.

وينتهي البحث إلى أربع نقاط:

تستمر تجارب الهاتف المحمول في التحسن يظل سطح المكتب مهمًا جدًا. قارن سلوك موقعك بمعايير الصناعة انتبه إلى سرعة الصفحة

يقوم البحث المثالي بتقسيم المقياس حسب المجال، لذا قد يكون من المفيد زيارة صفحة البحث ومقارنة مقاييسك بمقاييس الصناعة. إذا كان هناك اختلاف بين مكان وجود الصناعة، فقد يكون الوقت قد حان للنظر في أنواع التغييرات التي يجب إجراؤها.

الاقتباس

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استخدام الهاتف المحمول مقابل استخدام سطح المكتب في عام 2020