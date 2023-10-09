Rewrite this title: البحث عن الكلمات الرئيسية: تحليل العوامل المهمة التي تساهم في نجاح التسويق عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: البحث عن الكلمات الرئيسية: تحليل العوامل المهمة التي تساهم في نجاح التسويق عبر الإنترنت

واحدة من أهم الخطوات الأولية في أي مسعى لتحسين محرك البحث هي البحث عن الكلمات الرئيسية. بدون البحث الصحيح عن الكلمات الرئيسية، يمكنك حساب أي نجاح في مشروع تحسين محركات البحث (SEO). يمكن أن يعني البحث عن الكلمات الرئيسية الفرق بين الأداء دون القياسي والأداء الاستثنائي لحملة تسويقية. لذا، أود الاطلاع على الخطوات التي أستخدمها والعوامل التي أضعها في الاعتبار أثناء إجراء بحث شامل عن الكلمات الرئيسية لموقع ويب.

1. أولاً، قم بالعصف الذهني وحدد الكلمات الرئيسية التي ستستهدفها بناءً على معلومات الصناعة.

يبدو الأمر أكثر بساطة مما هو عليه بالفعل. إذا كنت تستهدف السفر، فما هي الكلمات الرئيسية التي تريد التركيز عليها؟ ما هو مستوى المنافسة الذي أنت مستعد لخوضه؟ كم عدد التحويلات التي يمكنك التعامل معها بشكل معقول؟ ما مقدار بناء الروابط الذي يمكنك التعامل معه بشكل معقول؟ حسنًا، قد يتوقع المرء أن صناعة السفر، على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن كلمات رئيسية متعلقة بالسفر. لاستهداف مجموعة من هذه الكلمات الرئيسية ومعرفة بيانات البحث التي تكمن خلفها، يمكنك محاولة تبادل الأفكار حول قائمة مثل:

يسافر

الطائرات

حافلة

يدرب

سيارة

السفر بالطائرة

السفر بالحافلة

السفر بالقطار

السفر بالطائرة

السفر بالطائرة

ملجأ

الفندق

2. من هنا، يمكننا توصيل هذه الكلمات الرئيسية في Google Adwords Traffic Estimator لتحديد حجم البحث الشهري العالمي، من بين إحصائيات أخرى، لمساعدتنا في تحديد أفضل الكلمات الرئيسية لاستهدافها لأغراضنا:

الكلمة المفتاحية: السفر

عمليات البحث الشهرية العالمية: 37,200,000

الكلمة المفتاحية: الطائرات

منطقة الخليج الكبرى: 2,740,000

الكلمة: الحافلة

منطقة الخليج: 30,400,000

الكلمة المفتاحية: القطار

منطقة الخليج: 30,400,000

الكلمة المفتاحية: السفر بالطائرة

جي إم إس: 12,100

الكلمة المفتاحية: السفر بالحافلة

منطقة الخليج: 135.000

الكلمة المفتاحية: السفر بالقطار

منطقة الخليج: 165.000

الآن بعد أن عرفنا حجم البحث الشهري العالمي، يمكننا النظر إلى عوامل أخرى لاختيار أفضل الكلمات الرئيسية لاستهدافها. الكلمات الرئيسية السفر والطائرة والحافلة كلها عامة جدًا. هل نبحث عن معلومات حول كيفية السفر أو تذاكر الطيران؟ هل نبحث عن معلومات عن الحافلات والطائرات، أو عن التذاكر ذات الأسعار الأفضل لوسائل السفر هذه؟

اعتمادًا على التركيز الدقيق لموقع الويب الخاص بك، سوف تحتاج إلى تضييق قائمة كلماتك الرئيسية بشكل أكبر. يمكن أن تكون هذه كلمات رئيسية مثل تذاكر السفر بالحافلة، أو تذاكر الحافلة، أو تذاكر السفر بالقطار، أو تذاكر القطار. لكن عملية البحث عن الكلمات الرئيسية لا تتوقف عند مستوى العصف الذهني. هناك عوامل أخرى تؤثر على المدة التي ستستغرقها رؤية النتائج، ومقدار الجهد الذي تحتاج أنت أو متخصص التسويق الخاص بك إلى بذله في الحملة.

عند البحث في Google، يمكننا أن نجد أن الكلمة الرئيسية “السفر بالحافلة” مشبعة بشكل كبير. لديك حوالي 179.000.000 (مليون) نتيجة بحث للتنافس معها. هذا كثير!! قبل أن أذهب أبعد من ذلك، لن تتمكن أي تقنيات تسويق عبر الإنترنت شرعية من تحقيق نتائج سريعة. الهدف الأساسي من اللعبة هو تطوير موقع ويب وتأسيس نفسك كلاعب طويل الأمد في السوق، وإذا تم القبض عليك باستخدام تقنيات القبعة السوداء، فمن المرجح أن تتم معاقبة موقعك أو حظره، اعتمادًا على مستوى التقنيات الهجومية. المعنية، والتي سوف تدمر كل ما تبذلونه من جهود حتى هذه اللحظة. لذا، بعد أن قلنا هذا، دعنا نعود إلى نتائج البحث البالغ عددها 179,000,000. كيف يؤثر هذا العامل في تحديدنا للكلمات الرئيسية التي يجب استخدامها؟

حسنا، التشبع مهم إلى حد ما. كلما كان السوق أكثر تشبعًا، كلما زاد الجهد الذي ستحتاجه للتنافس ضد أولئك الذين لديهم بالفعل أتباع، وحتى تتمكن من الوصول إلى العملاء الذين سيستثمرون المال مقابل خدمات السفر الخاصة بك. إن السوق غير المشبع يعني أن لديك منافسة أقل بكثير وبالتالي فرصًا أفضل لتطوير متابعة السوق وكسب بعض المال. هذا هو كل ما يدور حوله تحسين محركات البحث – التأكد من أنه بمجرد حصولك على الكلمات الرئيسية الصحيحة بناءً على مجموعة من عوامل السوق، يمكنك بعد ذلك متابعة تلك الكلمات الرئيسية بكل المعرفة الموجودة في العالم وما ستجلبه جهودك إلى الطاولة.

دعنا نلقي نظرة على بعض عوامل الكلمات الرئيسية الأفضل التي يمكن أن تساعد في زيادة احتمالات نجاحك.

السفر بالطائرة – 14800 جرام

مستوى التشبع: 69,400,000 نتيجة

من الواضح أن لدينا حجم بحث أقل وتشبعًا أقل في السوق، لذلك يمكن أن يكون هذا خيارًا أفضل للاستهداف. لكن مهلا، ما هو العامل الآخر الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نقوم بتحليل المنافسة لدينا وميزانية السوق؟ روابط. الموقع الأول الذي يظهر في النتائج العضوية هو travel.yahoo.com/flights. يكشف التحليل الأولي للروابط الخلفية عن 38,089 رابطًا خلفيًا. هل يمكنك التنافس ضد هذا؟ نعم. هل لديك الميزانية والقوى العاملة للحصول على روابط أكثر قيمة وتطوير موقع سيهيمن على Yahoo Travel في SERPs؟ هل لديك القوة اللازمة لمتابعة مثل هذا السوق مع هذه المنافسة واسعة النطاق؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتفكير في كلمات رئيسية أقل قدرة على المنافسة.

الكلمات الرئيسية التي يقل مستوى المنافسة فيها عن 1,000,000 وحوالي 5-10,000 مجلد بحث شهري عالمي هي أماكن جيدة للبدء. أنا أقوم بالتعميم هنا، لذلك قد يكون هذا مختلفًا إلى حد ما اعتمادًا على مجال عملك، ولكن هذه مستويات منافسة جيدة يجب استهدافها في البداية. ومع ذلك، إذا قررت أن الوقت قد حان للبحث عن الكلمات الرئيسية النهائية التي تتمتع بأفضل عدد من الزيارات وفرص التحويل الإجمالية، فكن ضيفي. وإذا كنت تريد أن تكون طموحًا إلى حد ما وتتعامل مع Yahoo Travel، فلا تتردد في القيام بذلك – أود أن أكون مصدر إلهام لك للبدء في مشروع كبير مثل هذا.

قد تقول “لكن براين، ليس لدي وقت لإجراء بحث شامل عن الكلمات الرئيسية وتحديد العوامل التي ستؤثر على نجاحي. أريد الوصول إلى قمة SERPs بسرعة وسهولة بمجرد الانتقاء والاختيار بشكل عشوائي. ماذا أفعل؟” حسنًا يا سيدي، أنت تقود صفقة صعبة. يمكنك الاختيار والاختيار بشكل عشوائي. ولكن، عندما تكتشف أن كلماتك الرئيسية لا تحتوي على حجم بحث وأنك تقوم بإنشاء روابط وإجراء تحسين على الموقع استنادًا إلى كلمات عشوائية لا تحتوي على زيارات، فماذا بعد ذلك؟ ألا تفضل زيادة جهود البحث عن الكلمات الرئيسية إلى الحد الأقصى من البداية باستخدام الخيارات المزدحمة بحركة المرور كما هو موضح في الأمثلة المذكورة أعلاه؟ لا ينبغي الشروع في أي حملة تسويق عبر الإنترنت دون التأكد على الأقل من أن الكلمات الرئيسية التي تستهدفها ستوفر بعض فرص التحويل الكبيرة.

يعد البحث عن الكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا للغاية، سواء من حيث الميزة الإستراتيجية أو تطوير مسار العمل. لن ترغب في البدء في بدء مشروع تجاري دون وجود خطة عمل، أليس كذلك؟ ويمكن قول الشيء نفسه عن أي موقع ويب تبدأه أيضًا. قم بإجراء البحث الصحيح عن الكلمات الرئيسية في البداية باستخدام العوامل المهمة، وسترى نتائجك ترتفع.