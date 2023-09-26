Rewrite this title: البدء في تحسين محركات البحث الدولية: دليل مرجعي سريع

ستساعدك المقالة التالية: البدء في تحسين محركات البحث الدولية: دليل مرجعي سريع

بالنسبة للعديد من الشركات، يعد امتلاك موقع ويب عالمي أحد أفضل الطرق للوصول إلى جمهور أوسع لتنمية أعمالها.

مع توفر المزيد من خدمات تصميم مواقع الويب السريعة والسهولة، يمكن للفرد أن يبدأ مشروعًا تجاريًا من خلال استهداف دول أجنبية عبر موقع ويب عالمي.

ومع ذلك، فإن امتلاك موقع ويب عالمي لا يجعلك ناجحًا في بلدان أخرى.

كما أن اتباع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث القياسية لا يجعل موقع الويب العالمي الخاص بك قادرًا على المنافسة في جميع البلدان المستهدفة. في حين يبدو أن هناك معلومات لا حصر لها حول تحسين محركات البحث الدولية المتاحة، إلا أن الحقيقة هي أن الكثير منها إما قديم أو غير صحيح.

في هذا المنشور، سأغطي بعض المجالات الرئيسية لتحسين محركات البحث الدولية.

ما هي الاختلافات بين تحسين محركات البحث الدولية والعادية؟

من المؤكد أن أفضل الممارسات القياسية لتحسين محركات البحث هي أساس تحسين محركات البحث الدولية حيث أن خوارزميات محرك البحث متشابهة جدًا، إن لم تكن هي نفسها، من بلد إلى آخر.

أود أن أقول إن تحسين محركات البحث الدولية مبني على المعرفة والمهارات القياسية الخاصة بتحسين محركات البحث.

إذًا، ما الذي يجعل تحسين محركات البحث الدولية مختلفًا؟ الأسباب الرئيسية هي:

اللغات.

مواقع متعددة.

محركات البحث الشعبية.

الجمهور المحلي.

المنافسين المحليين.

أثناء اهتمامك بكل موقع، يجب عليك مراقبة الأداء العام عندما يكون لديك مواقع ويب عالمية. بخلاف ذلك، قد تتنافس مواقع السوق المحلية الخاصة بك ضد بعضها البعض أو في أسوأ الحالات، قد لا تتم فهرستها على الإطلاق.

على سبيل المثال، يجب ألا يتفوق موقع الويب الخاص بك المصمم للمكسيك على مرتبة أو يظهر في نتائج البحث في إسبانيا، إذا كان لديك موقع مختلف مصمم لإسبانيا.

إذا أساءت استخدام العلامة الأساسية أو علامة hreflang، فقد لا تتم فهرسة مواقع معينة بواسطة محركات البحث أو إنشاء فهرسة مكررة.

هل يجب أن أذهب إلى العالمية؟ وأين سوقي؟

قبل أن تبدأ في تحسين محركات البحث الدولية، من الجيد دائمًا مراجعة بعض تقارير السوق والإحصائيات وحتى بيانات موقع الويب الخاص بك للمساعدة في اتخاذ القرار.

وهذا مهم بشكل خاص إذا لم تكن متأكدًا من الفرص المتاحة في بلدان مختلفة أو كان لديك علاقة مقنعة مع رؤسائك.

فيما يلي بعض مصادر المعلومات التي يمكنك استخدامها لتحديد أو تحديد أولويات البلدان/الأسواق التي يجب ملاحقتها:

المواقع الحكومية والمنظمات التجارية ، مثل Trade.gov و منظمة التجارة العالمية تقديم أحدث الأخبار والإحصاءات المتعلقة بالأعمال والتجارة الدولية.

، مثل Trade.gov و منظمة التجارة العالمية تقديم أحدث الأخبار والإحصاءات المتعلقة بالأعمال والتجارة الدولية. كثير توفر الشركات التقارير والإحصائيات المتعلقة بالإنترنت، مثل إحصائيات عالم الإنترنت, الاستشارات الإلكترونية، و ماكينزي وشركاه. هناك العديد من المواقع التي توفر معلومات حول بلدان معينة أيضًا.

مثل إحصائيات عالم الإنترنت, الاستشارات الإلكترونية، و ماكينزي وشركاه. هناك العديد من المواقع التي توفر معلومات حول بلدان معينة أيضًا. بيانات التحليلات الخاصة بك. هل ترى أي شخص يزور موقعك من بلدان أخرى؟ هل هناك أي دولة ترسل زيارات إلى موقعك أكثر من دولة أخرى؟ يجدر الانتباه إلى هذه الأسواق، خاصة إذا كان أي منها يقوم بالتحويل بالفعل.

موقع عالمي واحد أو مواقع ويب متعددة؟

إذا كان السوق كبيرًا بما يكفي للاستثمار فيه، فاختر بالتأكيد موقعًا منفصلاً لكل بلد مستهدف.

ليس فقط لأسباب تحسين محركات البحث، ولكن أيضًا لتوفير تجربة مستخدم أفضل للزوار المحليين، فمن الأفضل دائمًا أن يكون لديك موقع مخصص لكل بلد من البلدان المستهدفة. كما يسمح لك باستخدام تصميمات ومحتوى مختلف في كل موقع، إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، قد لا يكون هذا خيارًا ممكنًا بالنسبة لك، على الأقل ليس في البداية. وفي هذه الحالة، سيكون لديك موقع لكل لغة يتم التحدث بها في البلدان المستهدفة.

لا بأس في القيام بذلك لأنك قد ترغب في اختبار المياه أولاً قبل الغوص عميقًا جدًا.

لحسن الحظ، يمكننا استخدام علامات hreflang لإخبار Google باللغة والبلد الذي تم إنشاء كل موقع له.

ما النطاق الذي يجب أن تمتلكه: ccTLD أو gTLD؟

إذا سألتني هذا السؤال في عام 2008، كانت إجابتي دائمًا هي استخدام نطاق ccTLD. والحقيقة هي أنه لا يمكن للجميع الحصول على هذا الخيار لأسباب مختلفة.

لحسن الحظ، ليس له تأثير كبير على تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك كما قطعت محركات البحث شوطًا طويلًا. لدينا الآن خيارات أخرى لاستهداف المواقع جغرافيًا، خاصة مع Google.

Note أن بعض محركات البحث مثل Baidu لا تزال تفضل مواقع الويب ذات نطاقات ccTLD المحلية.

كما يميل الأشخاص خارج الولايات المتحدة إلى النقر على مواقع الويب التي تحتوي على TLD محليًا عبر المواقع التي تحتوي على .com أو نطاقات TLD العامة الأخرى.

هل موقع الاستضافة مهم؟

كان موقع مضيف موقع الويب أحد الإشارات المهمة لتحسين محركات البحث الدولية المتعلقة بالاستهداف الجغرافي.

ومع ذلك، ليس من المهم الآن أن يكون لدينا طرق أخرى للإشارة بشكل صحيح إلى السوق المستهدف لموقع الويب الخاص بك لمحركات البحث وشبكات CDN المُدارة إقليميًا.

ومع ذلك، فإن موقع المضيف له تأثير كبير على سرعة الصفحة. تأكد من إمكانية الوصول إلى موقعك في البلدان المستهدفة بسرعة.

كيف يجب أن أتوجه نحو الاستهداف الجغرافي البديل؟

ربما يكون الاستهداف الجغرافي أحد أبسط الممارسات حيث ترتكب العديد من مواقع الويب أخطاء عندما ينتقل مالكو المواقع من نطاقات ccTLD واستضافة السوق المحلية.

هناك عدة طرق لاستهداف مواقع الويب والصفحات الخاصة بك جغرافيًا. فيما يلي بعض الطرق الشائعة:

تعيين الموقع الجغرافي في Google Search Console.

علامة Hreflang لجوجل.

معلومات العلامة الوصفية للغة لـ Bing.

جانب Note: يقوم Google الآن بإنشاء نتائج البحث بناءً على موقع الباحث بغض النظر عن الإصدار المحلي من Google الذي يستخدمه الباحث.

على سبيل المثال، اعتدت أن تحصل على نتائج بحث من Google.com مختلفة عن Google UK (google.co.uk) أو Google Australia (google.com.au) حتى عند البحث عن نفس الكلمة الرئيسية.

ولكن الآن، سوف تحصل على نفس النتائج في جميع عمليات البحث الثلاثة على Google ما لم تقم بهذا البحث في ثلاثة بلدان مختلفة.

جوجل أم لا جوجل؟

في حين أن Google هو إلى حد بعيد أكثر محركات البحث استخدامًا حول العالم، إلا أنه في بعض البلدان، توجد محركات بحث محلية أكثر شهرة بكثير من Google.

إذا كان البلد المستهدف هو أحد البلدان المذكورة أدناه، فستحتاج إلى إيلاء بعض الاهتمام الإضافي لمراقبة هذه المواقع المحلية ولإجراء المزيد من أعمال التحسين.

الصين (البر الرئيسي، اللغة الصينية المبسطة).

روسيا ودول أوروبا الشرقية.

كوريا الجنوبية.

هل أحتاج إلى الاهتمام بمحركات البحث الأخرى؟

على الرغم من أن Google هو محرك البحث الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم، إلا أنه في بعض البلدان، توجد محركات بحث محلية تحظى بشعبية كبيرة.

ومن خلال تجاهل محركات البحث هذه، فإنك تتجاهل فرصًا تجارية ضخمة في تلك البلدان.

إذا كان البلد المستهدف هو أحد البلدان المذكورة أدناه، فستحتاج إلى إيلاء بعض الاهتمام الإضافي لمراقبة هذه المواقع المحلية ولإجراء المزيد من أعمال التحسين.

الصين (البر الرئيسي، اللغة الصينية المبسطة) – بايدو.

روسيا ودول أوروبا الشرقية – ياندكس.

كوريا الجنوبية – نافير.

وبطبيعة الحال، حتى في البلدان التي يكون فيها Google الأكثر شهرة، فإن تجاهل محركات البحث الشائعة الأخرى بما في ذلك Bing يحد من إمكانات عملك.

الترجمة والتوطين

لا ينبغي أن تكون مواقعك العالمية هي النسخة المنسوخة والملصقة من موقع الويب الخاص ببلدك الأصلي بلغات مختلفة، على الرغم من أنني أرى أن هذا يحدث للعديد من مواقع الويب.

نعم، تعتبر ترجمة وتوطين محتوى الموقع الإلكتروني إحدى الخطوات الأولى. ولكن بعد ذلك، تحتاج إلى تحسين المواقع للجمهور المحلي في كل بلد بدءًا من الرسائل والعروض وحتى تجربة المستخدم الشاملة للموقع.

قد لا يكون أداء الموقع الذي يشتمل على محتوى شائع وجيد الأداء في سوق الولايات المتحدة جيدًا في آسيا أو أمريكا الجنوبية وقد يتطلب تعديلات إضافية للمحتوى وأعمال تحسين.

لهذه الأسباب، من المهم إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية في كل بلد مستهدف من وجهة نظر فهم الاهتمامات المحلية والكلمات التي يستخدمونها.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن المترجمين أو وكالات الترجمة يقدمون مستندًا مترجمًا بشكل صحيح، إلا أنهم لا يجوز لهم استخدام نفس الكلمات التي يستخدمها الأشخاص للبحث في المعلومات.

هل أحتاج إلى بناء روابط لكل موقع؟

إنه أمر صعب، “نعم”.

حتى عندما يكون لديك موقع عالمي واحد به جميع مواقع البلدان أو اللغات ضمن نفس النطاق، فإنك لا تزال ترغب في إنشاء روابط لكل موقع حتى عندما يكون لديك بالفعل عدد كبير من الروابط التي تشير إلى المجال الخاص بك.

وذلك لأن موقع الويب الخاص ببلدك الأصلي من المحتمل أن يحتوي على روابط قادمة من مواقع خارجية موجودة في نفس البلد الأصلي.

لكي تكون مواقع الويب العالمية الخاصة بك قادرة على المنافسة في كل بلد، فإنك تحتاج إلى روابط خاصة بكل بلد إلى موقع الويب.

على سبيل المثال، تريد الحصول على روابط من مواقع الويب في الهند أو استهداف الهند إلى موقع الويب الهندي الخاص بك. يعد وجود روابط من مواقع ويب محلية مؤشرًا جيدًا لمحركات البحث على أن موقع الويب الخاص بك مصمم وملائم لهذا البلد.

ما الذي يجب علي مراعاته أيضًا قبل أن أصبح عالميًا؟

واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها معظم الشركات ذات المواقع العالمية، حتى شركات Fortune 100 المتعددة الجنسيات، هي الموارد المحلية.

لا أحد يتمتع برفاهية وجود موارد غير محدودة في كل بلد مستهدف، وهذا يمكن أن يصبح عنق الزجاجة الرئيسي خاصة وأن تحسين محركات البحث (SEO) ليس مشروعًا لمرة واحدة ولكنه يتطلب جهودًا متواصلة.

المفتاح هو تخطيط توزيع المهام والمسؤوليات بين المقر الرئيسي والمكاتب المحلية مثل:

الآن، قد لا يكون لديك أي مكاتب أو ممثلين في بلدان أخرى، أو لا توجد موارد متاحة في المكاتب المحلية.

في تلك الحالات، عليك أن تفكر فيما إذا كنت تريد توظيف واحد أو أكثر من الموارد الخارجية.

الاستنتاج والوجبات الجاهزة

تم تصميم تحسين محركات البحث الدولية (SEO) بناءً على أفضل الممارسات القياسية لتحسين محركات البحث (SEO).

لا ينتج موقع الويب المحسّن دائمًا موقعًا عالميًا محسّنًا حتى بعد ترجمته، وهناك العديد من النقاط الرئيسية في كل من الجهود التقنية وجهود تحسين المحتوى التي يجب أخذها في الاعتبار.

في الواقع، تؤدي إضافة المزيد من اللغات والمحتوى إلى إنشاء المزيد من العمل بسبب المحتوى المكرر ومشكلات الاستهداف الجغرافي بالإضافة إلى إنشاء الروابط.

يعد موقع الويب العالمي طريقة رائعة لتوسيع نطاق وصولك إلى السوق، ولكنه يتطلب أيضًا موارد وميزانية إضافية للقيام بتحسين محركات البحث الدولية بشكل صحيح.

لا تحتاج إلى استهداف العديد من اللغات والبلدان.

ابحث عن فرص عملك باستخدام بياناتك الخاصة بالإضافة إلى تقارير السوق من السلطات الموثوقة لتحديد المكان الذي تريد أن تظهر فيه في نتائج البحث.

المزيد من الموارد: