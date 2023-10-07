Rewrite this title: البطريق أم الباندا؟ كيفية تحديد تحديث خوارزمية Google الذي أثر على موقع الويب الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: البطريق أم الباندا؟ كيفية تحديد تحديث خوارزمية Google الذي أثر على موقع الويب الخاص بك

منذ أن طرحت Google الإصدار 1.0 من Penguin في 24 أبريل، قمت بتحليل مواقع الويب التي تأثرت بالتحديث بشكل مكثف (لقد قمت الآن بتحليل ما يقرب من 75 موقعًا تأثرت بـ Penguin). بناءً على تحليلي، كتبت عدة منشورات تغطي النتائج التي توصلت إليها. في آخر مشاركة لي، تحديث من الخطوط الأمامية للتحسين، لقد أوضحت مدى أهمية أن يعرف مشرفو المواقع بالضبط ما أصابهم قبل اتخاذ الإجراء. أعلم أن هذا يبدو بسيطًا، لكن اتصلت بي العديد من الشركات معتقدة أنها تعرضت لهجوم من Penguin، في حين أنها في الواقع تعرضت لهجوم من Panda.

الباندا والبطريق وساندويتش الخوارزمية

بعد إصدار Penguin 1.0، أوضحت Google أيضًا أنه تم طرح تحديث Panda قبل أيام قليلة من إصدار Penguin (في 19/4). وبعد ذلك، ولجعل الأمور أكثر إرباكًا، طرحت Google تحديث Panda في 27/4. للتلخيص سريعًا، تم طرح Panda في 19/4، ثم Penguin في 24/4، ثم تحديث Panda في 27/4. نعم، هذا في الأساس شطيرة ألغو خاصة، مع جانب من الجنون. كما يمكنك أن تتخيل، يمكن لمشرفي المواقع الذين ليسوا على دراية تامة بتحسين محركات البحث أن يعتقدوا بسهولة أنهم تعرضوا لهجوم من Penguin (نظرًا لأن هذا كان الموضوع الأساسي خلال الفترة الزمنية).

خطر عدم المعرفة

نظرًا لأن Penguin وPanda يستهدفان مشكلتين مختلفتين، فمن المهم للغاية معرفة تحديث الخوارزمية الدقيق الذي وصل إلى موقع الويب الخاص بك. يستهدف Panda المحتوى المنخفض الجودة، والمحتوى الرقيق، والمحتوى المكرر، وما إلى ذلك، بينما يستهدف Penguin البريد العشوائي على الويب (وفي هذه المرحلة، استهداف الروابط الواردة غير الطبيعية بشكل كبير). لذا، إذا كنت تعتقد بشكل خاطئ أنك تعرضت لهجوم من قبل Penguin وبدأت في معالجة الروابط، فإنك ستضيع وقتك… على الجانب الآخر، إذا كنت تعتقد بشكل خاطئ أنك تعرضت لهجوم من Panda وبدأت في معالجة محتوى منخفض الجودة، فمن الممكن أيضًا أن تكون كذلك تضيع وقتك.

ولجعل الأمور أسوأ، سيتم طرح كل من Penguin وPanda بشكل دوري. وهذا يعني أنك لن تعرف ما إذا كانت التحسينات الأخيرة التي أجريتها قد أحدثت فرقًا بالفعل حتى يطرق الباندا والبطاريق بابك مرة أخرى. وهذا هو بالضبط سبب كتابتي لهذا المقال اليوم. لقد اعتقد العديد من الأشخاص خطأً أنهم أصيبوا بالبطريق، بينما كان الباندا (أو العكس). وكان البعض يقومون بالفعل بإجراء تغييرات بناءً على تقييم خاطئ. لذا، لا تقطع الروابط الخاصة بك إذا تعرضت لهجوم من Panda، ولا تحذف المحتوى إذا تعرضت لهجوم من Penguin. اعرف ما أصابك، ثم تصرف.

كيفية تحديد ما إذا كنت قد تعرضت للضرب من قبل البطريق أو الباندا

العمل في جوجل أناليتكس

1) تحقق من التواريخ الخاصة بك

أول شيء يجب عليك فعله هو تشغيل Google Analytics والتعمق في تقارير Google العضوية. حدد الإطار الزمني من 1 أبريل إلى 15 مايو. المزيد عن سبب أهمية شهر مايو في دقيقة واحدة. سيمنحك هذا رؤية جيدة لحركة المرور يوميًا أثناء تحديثات الخوارزمية المختلفة. تذكر، كان Panda في 19/4، وكان Penguin في 24/4، ثم تم طرح تحديث Panda في 27/4.

في الرسوم البيانية أدناه، يمكنك أن ترى بوضوح أن موقعًا واحدًا تعرض للضرب بواسطة Penguin بينما تعرض الآخر للضرب بواسطة Panda (مرتين).

موقع الويب الذي ضربته Panda مرتين:

موقع ويب ضربته Penguin:



Note: لقد أوضحت أعلاه أنه يجب عليك تحديد تاريخك النهائي في 15 مايو لسبب ما. كان هناك الكثير من الأحاديث مؤخرًا حول تحديث آخر محتمل لـ Google. لقد تلقيت لأول مرة مكالمات من مشرفي المواقع يوم السبت 12 مايو بشأن تقلبات حركة المرور بدءًا من يوم الجمعة 11 مايو. في الواقع، استعاد البعض حركة المرور الخاصة بهم مرة أخرى بعد تعرضهم لضربة باندا. باري شوارتز غطت هذا في المائدة المستديرة لمحرك البحث وقال جوجل كان كذلك لا تحديث Penguin أو تحديث Panda. هناك شيء واحد مؤكد… كان هناك نوع من التحديث.

2) لقاء الباندا في عطلة نهاية الأسبوع – البعد حسب الكلمة الرئيسية والمقارنة بالماضي

الآن بعد أن عرفت تحديث الخوارزمية الذي أصابك، يمكنك البدء في تحديد الكلمات الرئيسية التي سقطت. تم طرح Penguin يوم الثلاثاء، بينما تم طرح Panda يوم الثلاثاء يوم الخميس، ثم يتبعه تحديث على a جمعة! نظرًا لأن العديد من المواقع تشهد انخفاضًا طبيعيًا في أواخر الأسبوع وفي عطلات نهاية الأسبوع، فمن المهم البدء في فهم الاتجاهات العادية للزائرين، والكلمات الرئيسية التي من المحتمل أن تكون قد تم الوصول إليها.

أولاً، في Google Organic، قم بتعيين البعد الأساسي على “الكلمة الرئيسية”. سيُظهر لك هذا جميع الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى موقعك من Google Organic خلال الإطار الزمني.

بعد ذلك، قارن التواريخ التي تلت إصابة Panda أو Penguin بإطار زمني سابق لمقارنة عدد الزيارات حسب الكلمة الرئيسية. للقيام بذلك، انقر فوق التاريخ في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة وحدد إطارًا زمنيًا. إذا صدمك البطريق، فاختر من 24/4 إلى 15/5. إذا صدمك الباندا، فاختر من 19/4 إلى 15/5. ثم انقر فوق مربع الاختيار “مقارنة بالماضي”. ستكون المقارنة الافتراضية هي عدد الأيام التي تسبق النطاق الذي حددته مباشرة. يمكنك تغيير ذلك عن طريق تحديد تواريخ جديدة للمقارنة، إذا لزم الأمر.

ستظهر لك الآن جميع الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى حركة المرور إلى الموقع، بالإضافة إلى نسبة الزيادة والنقصان (مقارنة بالإطار الزمني السابق). كم هو رائع هذا؟ شاهد انخفاضًا في الكلمة الرئيسية بنسبة 75%، ومن المحتمل أنها تعرضت للضرب. بعد ذلك، يمكنك تحديد أبعاد تلك الكلمة الرئيسية حسب “الصفحة المقصودة” لمعرفة صفحة الويب التي تم الوصول إليها. اقضِ بعض الوقت هنا… قد تكون الأفكار التي تكتسبها ذات قيمة كبيرة لجهود التعافي التي تبذلها.

الأمر غير الواضح – أدوات ومرشحات مشرفي المواقع من Google

على الرغم من أن الكثير من مشرفي المواقع على دراية ببرنامج Google Analytics، إلا أنني أجد أنه لا يزال هناك الكثير ممن لم يتم إعداد أدوات مشرفي المواقع من Google. كما ذكرت في رسالتي حول تجنب كارثة تحسين محركات البحث (SEO) أثناء إعادة تصميم موقع الويب، من الضروري إعداد GWT لنطاقاتك. هناك ثروة من المعلومات مباشرة من Google… بما في ذلك رسائل من عملاق البحث حول صحة تحسين محركات البحث (SEO) لمواقعك. ونعم، يمكن أن تساعدك أدوات مشرفي المواقع من Google في تحديد تحديث الخوارزمية الذي وصل إلى موقعك.

1) بحث بيانات الاستعلام

توجد علامة تبويب في أدوات مشرفي المواقع من Google بعنوان “حركة المرور” تحتوي على رابط لـ “استعلامات البحث”. تكشف علامة التبويب هذه مرات الظهور والنقرات لطلبات البحث التي أدت إلى عرض صفحات الويب الخاصة بك في نتائج البحث. نعم، يمكنك الاطلاع على بيانات مرات الظهور وبيانات النقرات مباشرةً من خدمات Google. على الرغم من أن Google Analytics يعتمد على النقر على موقعك، فإن هذه البيانات توضح لك عدد مرات الظهور التي يتلقاها المحتوى الخاص بك للاستعلامات على Google. ولأغراضنا، يمكننا أن نرى زيادة أو انخفاضًا في مرات الظهور والنقرات مع طرح تحديثات الخوارزمية المختلفة.

كما يمكنك أن تتخيل، هذه طريقة رائعة لمعرفة تأثير تحديث خوارزمية معينة. يعود تاريخ العرض الافتراضي إلى 30 يومًا، ولكن يمكنك الآن تحديد نطاق زمني أكبر (يصل إلى 90 يومًا). مرة أخرى، دعونا نتحقق من الفترة من 1 أبريل إلى 15 مايو لعرض مرات الظهور والنقرات.

نموذج لتقرير طلبات البحث في أدوات مشرفي المواقع من Google (موقع الويب غير المتأثر):



عند هذه النقطة، يمكنك البدء في تحديد مشكلات مرات الظهور والنقرات. إذا صدمتك البطريق، فقد ترى انخفاضًا حادًا في 24/04، ثم مستويات أقل بعد ذلك. إذا تعرضت لـ Panda، فقد ترى انخفاضًا حادًا في 19/4، ثم مرة أخرى في 27/4 (إذا تأثرت بكلا التحديثين). فيما يلي البيانات التي قمت بتصديرها من أدوات مشرفي المواقع من Google لموقع تم الوصول إليه بواسطة Panda مرتين.

2) التركيز على المشكلة – التصفية حسب الويب

أثناء تحليلي للمواقع التي ضربتها Penguin وPanda، لاحظت شيئًا مثيرًا للاهتمام في أدوات مشرفي المواقع من Google. بالنسبة لبعض المواقع، ساعد استخدام الفلاتر المتوفرة بعض مشرفي المواقع على حل مشكلتهم. يوجد زر “المرشحات” في الركن العلوي الأيسر من تقرير استعلامات البحث. يتيح لك ذلك تصفية نتائجك بناءً على عدد من المعايير. لأغراضنا، دعونا نقوم بالتصفية حسب خاصية Google. انقر على القائمة المنسدلة التي تحمل اسم “بحث” واختر “الويب”. سيؤدي ذلك إلى تصفية بياناتك حسب عمليات البحث على الويب فقط، وسيستبعد الصور والفيديو والجوال وما إلى ذلك.

بعد القيام بذلك، قد ترى انخفاضًا أكثر وضوحًا خلال أيام 19/4 و24/4 و27/4. سيمكنك أيضًا من عرض الكلمات الرئيسية التي سقطت من بحث الويب دون الخلط بين خصائص Google الأخرى، والتي يمكن أن تحرف النتائج. على سبيل المثال، قمت بتحليل العديد من المواقع التي وردت فعلا المزيد من الانطباعات من صور جوجل بعد اصطدامها بالبطريق والباندا! اذهب إلى الشكل… أدت إزالة تلك البيانات إلى توفير رؤية أوضح للمشكلة.

3) تصدير بياناتك

على الرغم من أن أدوات مشرفي المواقع من Google قد طرحت مؤخرًا تحديثًا يمكّنك من عرض ما يصل إلى 90 يومًا من بيانات استعلام البحث، إلا أنه لا يمكنك الرجوع إلى أبعد من ذلك… وهذا يعني أنه يجب عليك تصدير البيانات الحالية من أجل أرشفتها والعمل معها وتحليلها هو – هي. ستلاحظ وجود زرين بعنوان “تنزيل هذا الجدول” و”تنزيل بيانات المخطط” أسفل الرسم البياني للاتجاهات. قم بتصدير بياناتك الآن.

ملخص – يجب أن تعرف المشكلة حتى تتمكن من معالجتها

استنادًا إلى الطريقة التي قامت بها Google بطرح Penguin وPanda مؤخرًا، أجد أنه من الشائع أن يشعر مشرفو المواقع بالارتباك بشأن تحديث الخوارزمية الذي يصل إلى مواقعهم على الويب. كان Penguin 1.0 وآخر تحديثات Panda قريبين جدًا لدرجة أنه من السهل تصديق أنك تعرضت لإحدى هذه التحديثات، بينما في الواقع، كان من الممكن أن يكون الآخر. استخدم التقنيات التي أدرجتها في هذا المنشور لمساعدتك في تحديد التحديث الذي وصل إلى موقعك بالفعل. ثم قم بتشكيل خطة للهجوم مع معرفة الحيوان اللطيف الذي تتعامل معه. حظ سعيد.