Rewrite this title: البيانات الصحفية المحسّنة للفيديو – فكرة رائعة دائمًا

ستساعدك المقالة التالية: البيانات الصحفية المحسّنة للفيديو – فكرة رائعة دائمًا

إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت، فمن المرجح أن تكون على دراية بالبيانات الصحفية كاستراتيجية تسويقية. ولكن هل جربت النشرات الصحفية المحسنة بالوسائط المتعددة؟ هل استفدت من البيان الصحفي للفيديو إلى أقصى إمكاناته؟

يعتمد نوع الفيديو على غرض البيان الصحفي ومحتواه، ولكنها دائمًا ما تكون فكرة رائعة!

لإصدار منتج جديد، قم بتضمين عرض المنتج الخاص بك؛

لإعلان الحملة الفيروسية، قم بتضمين إعلان فيديو قصير وجذاب؛

بالنسبة للقصة الشخصية، قم بإجراء مقابلة، وما إلى ذلك.

أفضل ما في البيانات الصحفية المعززة بالفيديو هو أن أداتي التسويق تعملان معًا بشكل فعال: الفيديو يجذب المستخدمين (ويشجعهم على إيلاء المزيد من الاهتمام للبيان الصحفي) وتولد البيانات الصحفية مزيدًا من التعرض لمقطع الفيديو الخاص بك.

يمكن للفيديو أن يعزز الرسالة بينما قد يكون البيان الصحفي بمثابة رسالة السياق الفعال للفيديو الذي تحاول تسويقه (وزيادة مدى وصوله من خلال السماح له بالظهور في أخبار Google).

دراسة الحالة

قمت في الأسبوع الماضي بإجراء تجربة سريعة باستخدام حزمة “الرؤية الإعلامية” الخاصة بـ PRWeb وكانت لها نتائج جميلة.

1. يحتوي البيان الصحفي المعزز بالفيديو على عدد أكبر من قراءات الصفحة الكاملة:

Note: حسب إلى Meg Walker، مدير التسويق عبر الإنترنت في PRWeb، قد يمثل البيان الصحفي المعزز بالفيديو زيادة تصل إلى 500% في الوقت المستغرق على الصفحات.

2. حصل الفيديو نفسه على عرض جيد من البيان الصحفي:

الآن إليك

هل سبق لك أن حاولت إصدار بيان صحفي محسّن للفيديو؟ ما هي تجربتك؟ يرجى مشاركة أفكارك!