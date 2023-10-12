Rewrite this title: البيت الأبيض يستهدف جوجل بسياسة جديدة لمكافحة الاحتكار

ستساعدك المقالة التالية: البيت الأبيض يستهدف جوجل بسياسة جديدة لمكافحة الاحتكار

تقوم صحيفة نيويورك تايمز بتشغيل مقال بقلم ستيفن لاباتون هذا الصباح حول خطط البيت الأبيض في عهد أوباما لاتخاذ موقف عدواني ضد الشركات التي تستخدم الهيمنة على السوق كتكتيك لكسب المزيد من حصة السوق وإغلاق باب المنافسة.

ستلقي رئيسة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، كريستين أ. فارني، خطابًا اليوم تحدد فيه السياسة الجديدة، أو السياسة المعكوسة، ضد مثل هذه الشركات وتكتيكات الذراع القوية، وستتحدث أيضًا إلى غرفة التجارة الأمريكية هذا الأسبوع حول نفس المسألة.

تعد Google وMicrosoft من أوائل الشركات في مجالنا التي تتبادر إلى الذهن في مثل هذا التحول في السياسة (كان مشرف بوش مؤيدًا جدًا لهيمنة BigBiz). تخضع Google حاليًا لتحقيقات مكافحة الاحتكار من قبل وزارة العدل بشأن صفقة Google Book Search التي أبرمتها مع الناشرين والمؤلفين نتيجة لدعوى جماعية عام 2005 من قبل نقابة المؤلفين ورابطة الناشرين الأمريكيين ضد Google.

تمنح تسوية هذه الدعوى شركة Google الموافقة على نشر الكتب عبر الإنترنت وتحقيق الربح من مكتبة Google Book Search الخاصة بها، والتي سيتم تقسيمها بين Google والمؤلفين والناشرين. يقول منتقدو هذه الصفقة إن التسوية تمنح Google بشكل غير عادل ترخيصًا حصريًا للاستفادة من الكتب الرقمية.