Rewrite this title: التحديث المباشر لـ AMP متاح الآن للاختبار التجريبي

ستساعدك المقالة التالية: التحديث المباشر لـ AMP متاح الآن للاختبار التجريبي

المدونات المباشرة على وشك أن تصبح أسرع بفضل التحديث المباشر لـ AMP، تم الإعلان عنه هذا الأسبوع بواسطة مشروع Accelerated Mobile Pages. وهذا يجلب قوة AMP إلى صفحات التحديث المباشر، مثل ناشري الأخبار الذين لديهم مدونات مباشرة تُستخدم لنشر الأخبار العاجلة فور ظهورها.

يتمتع المطورون بالتحكم الكامل في المحتوى، حيث يمكنهم تجاوز أي من الأنماط الافتراضية. على سبيل المثال، يمكنك تغيير النمط لتمييز أحدث العناصر، أو تخصيص الصفحة باستخدام زر يمكن للأشخاص استخدامه لسحب التحديثات عند الطلب.

يشرح مشروع Accelerated Mobile Pages كيف يعمل:

“في الخلفية، أثناء عرض صفحة AMP على العميل، يستقصي المستند الأصلي على المضيف للحصول على التحديثات. عندما يتلقى العميل استجابة، يقوم بعد ذلك بتصفية تلك التحديثات وإدراجها ديناميكيًا مرة أخرى في الصفحة الموجودة على العميل. يمكن للناشرين تخصيص معدل الاستقصاء من أجل التحكم في عدد الطلبات الواردة، ويمكن لذاكرة التخزين المؤقت لـ AMP مثل Google AMP Cache إجراء تحسينات لتقليل حمولة استجابة الخادم، مما يوفر النطاق الترددي للعميل ودورات وحدة المعالجة المركزية.

إنها عملية بسيطة من ثلاث خطوات للتنفيذ:

أثناء وجوده في مرحلة تجريبية، قم بالاشتراك عن طريق إدخال ‘) في وحدة تحكم جافا سكريبت الخاصة بك على صفحة الاختبار الخاصة بك. يمكنك أيضًا الاشتراك في صفحة تجارب AMP. قم بتضمين محتوى التحديث المباشر في ، مع التأكد من أن كل عنصر لديه السمات والبنية اللازمة قبل نشر الصفحة. كلما وردت معلومات جديدة، قم بتحديث HTML بإدخالات جديدة أو تغييرات على الإدخالات القديمة، وأعد نشر الصفحة.

يقدم مشروع Accelerated Mobile Pages مثالاً على الشكل الذي قد يبدو عليه التنفيذ الصحيح:

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