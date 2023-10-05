Rewrite this title: التحقق من التصنيف الدولي: أربع طرق للحصول على النتائج مجانًا

ستساعدك المقالة التالية: التحقق من التصنيف الدولي: أربع طرق للحصول على النتائج مجانًا

هناك عدد لا يحصى من المنشورات المنشورة على مدونات تحسين محركات البحث (SEO) التي تعلن أن التحقق من تصنيف محرك البحث قد توقف، ولا ينبغي بعد الآن مشاركة تقارير التصنيف كمؤشر أداء رئيسي. على الرغم من أنني أوافق تمامًا على أن تتبع التصنيف لا ينبغي أن يكون المقياس الأساسي الذي يستخدمه المرء لتحديد نجاح أو فشل تحسين محركات البحث، إلا أن تقارير التصنيف لا تزال تلعب دورًا مهمًا في دور مُحسنات محركات البحث.

في دوري الخاص، لم أعد أرى فائدة التحقق المتكرر من التصنيف على نطاق واسع، لكنني أقوم بإجراء العديد من الاستعلامات اليدوية لفهم أفضل لمن يتم تصنيفه على بعض كلماتي الرئيسية المفضلة. في هذا المنشور، سأشارككم أربع طرق للحصول على تصنيفات دولية دقيقة مجانًا.

فوائد فحص الرتبة

من الواضح أن الهدف من إنشاء أي جزء من محتوى الويب – بشرط أن يتم عرضه لمحركات البحث بالطبع – هو توليد حركة مرور بحث عضوية. بدون التحقق من التصنيفات، لا توجد طريقة للتأكد من أن أي قطعة قد تم استهدافها بشكل صحيح للشروط المطلوبة. بالتأكيد، يمكنك إلقاء نظرة على حركة المرور العضوية في برنامج التحليلات الخاص بك، ولكن مع عدم مشاركة Google لبيانات الكلمات الرئيسية، فلن تعرف ما إذا كانت حركة المرور تأتي من المصطلحات المقصودة. ستخبرك أدوات مشرفي المواقع ببعض التفاصيل، لكن تقرير الكلمات الرئيسية غالبًا ما يتأخر ويخضع لتخصيص الحساب.

يعد فحص التصنيف الآلي واليدوي في الولايات المتحدة أمرًا بسيطًا للغاية حيث يمكنك كتابة استفساراتك في مربع بحث أو استخدام مجموعة متنوعة من الحلول البرمجية. التحدي الحقيقي للتحقق من الترتيب هو فهم كيفية أدائك في عمليات بحث Google خارج الولايات المتحدة. إن اكتشاف ترتيبك في المملكة المتحدة ليس بنفس سهولة الانتقال إلى google.co.uk من نافذة التصفح المتخفي. على الرغم من عدم تضمين بياناتك الشخصية في معالجة استعلام Google لفهم غرض الاستعلام، إلا أنك لا تزال موجودًا فعليًا في الولايات المتحدة (أو أي بلد آخر) وسيؤدي ذلك إلى تحيز النتائج بعيدًا عما سيراه الباحث الفعلي داخل البلد .

التحقق من التصنيف لتحسين محركات البحث الدولية

بالإضافة إلى ذلك، يقدم تحسين محركات البحث الدولي بعض التحديات المعقدة للغاية لشخص لا يعرف اللغة التي قد يستهدفها في حملة تحسين محركات البحث، لذا فإن معرفة التصنيف الدقيق لمحرك البحث يصبح أكثر أهمية. لن تكون على دراية بقائمة الكلمات الرئيسية المستهدفة كما هو الحال مع الكلمات الرئيسية بلغتك، ولن يكون لديك فهم قوي لمعدلات الكلمات الرئيسية والمرادفات التي يجب أن تستهدفها أيضًا.

كما هو الحال مع تحسين محركات البحث المحلية، فإن البحث في برنامج التحليلات الخاص بك لمعرفة مقدار حركة المرور التي تتلقاها لن يكون مفيدًا. يمكنك، على سبيل المثال، أن ترى أن عدد الزيارات يتزايد في البلد المستهدف، ولكن لن يكون لديك قدر كبير من المعرفة حول ما إذا كانت الاستعلامات المتعلقة بالعلامة التجارية أو التي لا تتعلق بالعلامة التجارية هي التي تؤدي إلى زيادة عدد الزيارات. وأيضًا، إذا كنت في المراحل الأولى من حملة دولية وتحتاج فقط إلى إثبات قيمة جزء جديد من المحتوى غير الإنجليزي، فلن يكون لديك البيانات التي تحتاجها لإثبات عائد الاستثمار المطلوب.

أربع طرق للتحقق من التصنيف العالمي مجانًا تقريبًا

لحسن الحظ، هناك عدة طرق للتحقق من تصنيفات جوجل مجانًا أو تقريبًا مجانًا والتي ستظهر لك نتائج البحث تمامًا مثل أي مستخدم داخل البلد.

أداة معاينة Adwords. على الرغم من أن هذه الأداة مصممة لإظهار ما إذا كان إعلانك يظهر حاليًا عند عبارة استعلام معينة، كما هو الحال مع معظم أدوات البحث المدفوعة من Google، إلا أن هناك استخدامًا لتحسين محركات البحث. تتيح لك الأداة اختيار Google TLD والبلد والمدينة المحددة التي تستهدفها. يمكنك معرفة مدى اختلاف التصنيفات على Google.CA لاستعلام محدد في تورونتو، أونتاريو، أو مونتريال، كيو بي. ولمزيد من المتعة، يمكنك الاطلاع على التصنيف المحتمل على Google.co.uk لنفس المواقع الكندية وملاحظة كيف قد يتغير التصنيف قليلاً. يمكنك أيضًا الاختيار بين بحث سطح المكتب والجوال. هذه النتائج عامة تمامًا ولا تحتوي على أي تخصيص وستكون مشابهة جدًا لما سيراه المستخدم في بلدك المستهدف. لقطة شاشة لأداة معاينة Adwords بتاريخ 29/04/2014

إلحاق المعلمات بسلسلة استعلام البحث الخاصة بك. ابحث باستخدام Google TLD المستهدف (مثل Google.at للنمسا) ثم قم بإلحاق المعلمات بعنوان URL لاستعلام Google الخاص بك. يخبر عنوان URL للاستعلام Google عن واجهة اللغة التي تستخدمها والموقع الفعلي للمستخدم. فيما يلي مثال لسلسلة استعلام: https://www.google.pt|/search?q=wufoo|&gl=GB|&hl=es&

لقطة شاشة لمعلمات Google في البحث بتاريخ 29/04/2014 الجزء الاول https://www.google.pt يوضح أنك تجري بحثًا على Google.pt – نطاق TLD البرتغالي الخاص بشركة Google. المقطع التالي “بحث?س=” هو الاستعلام الفعلي الخاص بك. بعد ذلك، يمكنك إلحاق “gl” وهو موقعك على Google. تستخدم Google رمز البلد ISO المكون من حرفين لهذه المعلمة. (ابحث عن القائمة الكاملة هنا). في استعلامي، أنا أبحث في المملكة المتحدة، والتي تستخدم رمز ISO “GB”. أخيرا، “هل =” هو المكان الذي يمكنك فيه إلحاق لغة الواجهة لبحثك. تستخدم هذه المعلمة رموز لغة ISO المكونة من حرفين. (ابحث عن القائمة الكاملة هنا.) في استعلامي فقط لخلط الأمور، أستخدم اللغة الإسبانية التي تحتوي على رمز اللغة “es”. يجب أن تتطابق معلمة الواجهة مع لغة البلد الذي تستهدفه لأن النتائج تتغير حسب الواجهة. إذا لم تقم بإضافة رمز الواجهة، فسيكون الرمز الافتراضي هو واجهة Google TLD حيث تجري الاستعلام. للتأكد من أنك ترى النتائج باعتبارك المستخدم الفعلي الذي تستهدفه، من المفيد تغيير لغة الواجهة في البلدان التي توجد بها لغات متعددة كما هو الحال في كندا وسويسرا والعديد من البلدان الأخرى.

بحث الوكيل المعتمد على المتصفح. استخدم البرنامج المساعد الوكيل مثل FoxyProxy على Firefox أو Chrome واستخدم الوكلاء العامين داخل الدولة في البرنامج الإضافي. هناك العديد من الخوادم الوكيلة العامة المجانية التي يمكنك استخدامها، ولكن الكثير منها سيكون بطيئًا وغير موثوق به. مقابل بضعة دولارات شهريًا، يمكنك الاشتراك في خدمة وكيل في البلدان المستهدفة والوصول إلى الوكلاء الذين من غير المرجح أن يكونوا مدرجين في القائمة السوداء لـ Google. بمجرد قيامك بإعداد الوكيل الخاص بك، استخدم نافذة التصفح المتخفي للتحقق من بياناتك موقع عنوان IP للتأكد من أنك تقوم بالفعل بالوصول إلى الإنترنت عبر الوكيل الخاص بك. بمجرد التأكد من أنك خلف وكيل، قم بإجراء عمليات بحث يدوية على Google عبر Google TLD الصحيح للبلد المستهدف. (من الناحية المثالية، يجب على Google إعادة توجيهك إلى Google TLD المحلي لبلد الوكيل الخاص بك، ولكن لا يضر الذهاب إلى هناك مباشرة.)

الوصول إلى الويب عبر وكيل. اشترك في خدمة وكيل المؤسسة التي تمنحك عناوين IP متعددة لبلدك المستهدف، وقم بتشغيل الوكيل عبر إعدادات الشبكة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيؤدي هذا إلى وضع كل حركة المرور على الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك خلف عنوان IP للوكيل، ويمكنك بعد ذلك تشغيل أدوات التصنيف الآلية مثل Rank Tracker و Authority Labs و Advanced Web Rankings.

إذا كانت أي من الطرق المذكورة أعلاه تستهلك الكثير من الوقت بالنسبة لك، فيمكنك دائمًا الاشتراك في العديد من أدوات التصنيف المدفوعة على الويب وتلقي تقارير شهرية أو أسبوعية أو يومية. ستزداد التكلفة بناءً على عدد البلدان ومحركات البحث وتكرار التقرير الذي تحتاجه. حتى مع أدوات التصنيف المستندة إلى الويب، قد لا يزال يتعين عليك اتباع المسار اليدوي فقط لتأكيد أو التقاط لقطة شاشة لأي من التصنيفات التي تراها في تقارير التصنيف الخاصة بك.

آمل أن تساعد طرق التحقق من التصنيف هذه في جهودك الدولية لتحسين محركات البحث، وأتطلع إلى سماع أفكار إضافية في التعليقات.