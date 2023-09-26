Rewrite this title: التحقق من حجم صفحتك لتحسين محركات البحث: دليل كامل

ستساعدك المقالة التالية: التحقق من حجم صفحتك لتحسين محركات البحث: دليل كامل

سرعات الإنترنت اليوم خارج هذا العالم. وفق ستاتيستا، ويبلغ متوسط ​​سرعة تنزيل النطاق العريض الثابت 105.15 ميجابت في الثانية، والجوال 55.95 ميجابت في الثانية.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تضخم التعليمات البرمجية ومواطن الخلل والمشكلات الأخرى إلى أحجام الصفحات التي تصبح نقطة ضعف حرجة لتحسين محركات البحث.

لن تصدق أنواع أحجام الصفحات التي أجريتها في عمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وأكبرها 100 ميجابايت (أنا لا أمزح).

هناك عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل حجم صفحتك ولكن عليك أولاً تحديد حجم صفحتك.

نحتاج أيضًا إلى إلقاء نظرة على Core Web Vitals وكيفية مطابقة الصفحة لمقاييس Google.

ستجد في هذا الدليل كل ما تحتاج إليه لفهم حجم صفحتك والتحقق منه، ثم تحسينه.

القواعد العامة لحجم الصفحة

من الناحية المثالية، تريد الحفاظ على حجم صفحة HTML DOM الخاصة بك إلى حوالي 100 كيلو بايت أو أقل، اعتمادًا على مكانتك.

يمكن أن تكون الصفحات أكبر في بعض المنافذ؛ في التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، ليس من غير المألوف رؤية صفحات يتراوح حجمها بين 150 كيلو بايت و200 كيلو بايت، اعتمادًا على عدد صور المنتج الموجودة في الصفحة.

لا تريد أن تصبح كبيرًا جدًا، لأنك ستبدأ بعد ذلك في التأثير سلبًا على تجربة المستخدم وقد تفوت فرصًا للحصول على تعزيز في التصنيف من خلال نتائج Core Web Vitals الجيدة.

لكن تقليل حجم الصفحة دون مراعاة تجربة المستخدم قد يؤدي إلى عدم كون صفحتك مفيدة مثل صفحتك المنافسة. التوازن هو المفتاح.

إذا كنت تبحث عن أي أدوات ل التحقق من حجم صفحة HTML، الأداة التالية في SEO Site Checkup هي أداة جيدة.

المشكلات التي تؤثر على حجم صفحتك

CSS وشبيبة

عندما تقوم بتضمين CSS وJS الافتراضيين، فأنت تريد التأكد من أنك تقوم أيضًا بتحسين هذا الرمز لتحميل الصفحة. وهذا يعني التأكد من تصغير جميع هذه الملفات بشكل مناسب، والتأكد من عدم تضمين أكوام ضخمة من التعليمات البرمجية.

“تضخم التعليمات البرمجية” يعني أن التعليمات البرمجية غير الضرورية تزيد حجم الصفحة بشكل كبير، مما يؤثر على سرعة صفحتك.

هناك طرق مختلفة لإنجاز نفس الشيء. تريد تجنب تلك التي تسبب مشكلات من خلال الإفراط في الترميز على جانب CSS وJS.

بصرف النظر عن عقلية الترميز المحسنة، تحتاج ملفات CSS وJS إلى عملية تصغير. تعمل عملية التصغير على إزالة المسافات الإضافية وغيرها من عناصر التعليمات البرمجية العشوائية التي لا يلزم وجودها هناك.

من المهم ملاحظة أن التصغير لن يغير ترميزك الفعلي – فقط عناصر الترميز. ستظل هناك حاجة إلى مهاراتك الفكرية والتطويرية من أجل تحقيق التحسين النهائي لأكواد CSS وJS على جانب الخادم.

HTML دوم

يعد حجم شجرة DOM الكبير سببًا مهمًا لمشكلات سرعة الصفحة ويمكن أن يؤدي إلى إبطائها بشكل كبير.

يؤثر هذا على أشياء مثل كفاءة الشبكة، وأداء التحميل، وأداء الذاكرة، وأداء وقت التشغيل، وكلها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحميل الصفحة الإجمالي وتجربة مستخدم Core Web Vitals.

يجب أن تتضمن عملية التطوير الخاصة بك نوعًا من تخصيص الموارد لتحسين حجم شجرة DOM الخاصة بك.

الصور

يمكن أن تؤثر الصور الكبيرة سلبًا على حجم صفحتك، خاصة إذا كانت تتعارض مع رضا المستخدم.

إذا اضطر المستخدم إلى الانتظار لمدة 5 دقائق حتى يتم تحميل صورة بحجم 15 ميغابايت، فقد فقدتها بالفعل.

ولهذا السبب من المهم مراعاة حجم البكسل الفعلي إلى جانب أبعاد الصورة عندما تعمل على ضغط صورك.

أدوات للتحقق من حجم صفحتك

هناك عدد من الأدوات للتحقق من حجم صفحتك. اثنان أحبهما هما:

رؤى سرعة صفحة جوجل

تعد Page Speed ​​Insights من Google أداة مهمة لتحديد مشكلات حجم الصفحة التي قد تؤدي إلى إبطاء عملية التحميل.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك ذلك على تحديد العناصر الموجودة في قائمة التحقق الخاصة بمؤشرات أداء الويب الأساسية من Google فيما يتعلق بحجم الصفحة.

صراخ الضفدع SEO العنكبوت

يمكنك أيضًا التحقق من حجم صفحتك باستخدام Screaming Frog SEO Spider لإجراء عملية زحف إلى موقعك.

بمجرد اكتمال الزحف، اتبع الخطوات التالية للتحقق من حجم صفحتك:

1. انقر على القائمة المنسدلة في الزاوية اليسرى العليا.

2. حدد . سيؤدي هذا إلى عرض صفحات HTML التي تم الزحف إليها على موقعك فقط.

3. بعد ذلك، قم بالتمرير إلى اليمين حتى ترى أرقام حجم الصفحة، كما هو موضح أدناه.

هذه هي الطريقة التي يمكنك بها التحقق من حجم صفحتك باستخدام Screaming Frog SEO Spider.

لماذا يعد التحقق من حجم صفحتك أمرًا مهمًا جدًا؟

يعد حجم الصفحة أحد الاعتبارات الرئيسية في تحسين محركات البحث لأنه يمكن أن يؤثر على سرعة صفحتك الإجمالية بشكل كبير، مما يؤثر على كل من تصنيفات البحث والأداء.

سرعات تحميل الصفحة

وفق مركز بحث جوجل:

“إن تسريع مواقع الويب أمر مهم – ليس فقط لأصحاب المواقع، ولكن لجميع مستخدمي الإنترنت. تعمل المواقع الأسرع على إنشاء مستخدمين سعداء وقد رأينا في دراساتنا الداخلية أنه عندما يستجيب الموقع ببطء، يقضي الزائرون وقتًا أقل هناك.

لكن المواقع الأسرع لا تعمل على تحسين تجربة المستخدم فحسب؛ تظهر البيانات الحديثة أن تحسين سرعة الموقع يقلل أيضًا من تكاليف التشغيل.

مثلنا، يولي مستخدمونا أهمية كبيرة للسرعة – ولهذا السبب قررنا أن نأخذ سرعة الموقع في الاعتبار في تصنيفات البحث لدينا. نحن نستخدم مجموعة متنوعة من المصادر لتحديد سرعة الموقع مقارنة بالمواقع الأخرى.

تقريبا 70% من المستهلكين يعترفون بأن سرعة الصفحة تؤثر على رغبتهم في الشراء من بائع تجزئة عبر الإنترنت، وقال نصفهم إنهم سيكونون على استعداد للتخلي عن الرسوم المتحركة والفيديو من أجل أوقات تحميل أسرع.

ووفقًا لجوجل، كلما انتقل وقت تحميل الصفحة من ثانية واحدة إلى 10 ثوانٍ، يزداد احتمال ارتداد زائر موقع الهاتف المحمول 123%.

كما ترون، يعد تسريع صفحتك أمرًا مهمًا – ليس فقط لتجربة المستخدم ولكن أيضًا لتصنيفك في محركات البحث أيضًا.

يمكن أن يساعد في خفض تكاليف استضافة الويب

اعتمادًا على مزود استضافة الإنترنت الخاص بك وخطط الاستضافة الخاصة به، قد ينتهي بك الأمر إلى توفير تكاليف الاستضافة بأحجام ملفات صفحات أصغر.

يُترجم حجم الصفحة الأصغر إلى انخفاض النطاق الترددي المستخدم (نقل الملفات)، مما قد يقلل من تكاليف الاستضافة المنخفضة – خاصة على المواقع الكبيرة.

أفضل الممارسات لتحسين حجم الصفحة

انتبه إلى أفضل الممارسات التالية لتحسين أفضل حجم ممكن للصفحة على موقع الويب الخاص بك:

تحسين تلك الصور

يتطلب إنشاء الصور الأفضل والأكثر تحسينًا التأكد من تحديد العناصر التالية خارج قائمة التحقق الخاصة بك:

حجم البكسل الفعلي.

الحجم الكلي للصورة.

الحفاظ على جودة الصورة.

يشير حجم البكسل الفعلي إلى كثافة البكسل في الصورة. لا يهم إذا تم تقليص صورتك من 1600 × 1600 إلى 500 × 500 إذا ظلت كثافة بكسلات الصورة كما هي.

ستظل تحصل على صور بحجم ملف يبلغ 1 ميغابايت إذا كان هذا هو ما بدأت به.

من أجل ضمان التحسين المناسب الذي يأخذ في الاعتبار هذين العاملين، تأكد من الاستفادة من ضغط الصور بدون فقدان البيانات باستخدام أدوات مثل Adobe Photoshop، أو الإصدارات المدفوعة من الأدوات مثل Smush Pro.

حاليًا، يعد Adobe Photoshop هو المعيار الذهبي عندما يتعلق الأمر بضغط الصور.

سيساعدك هذا على استهداف العوامل الثلاثة جميعها وسيظل صورك واضحة تمامًا في نهاية عملية الضغط.

يجب عليك أيضًا مراعاة تنسيقات الصور الأسرع التي تكون أفضل من سابقاتها، مثل ويب بي أكثر من بابوا نيو غينيا.

هناك العديد من الخدمات التي يمكنك استخدامها لتحسين الصورة، بما في ذلك ShortPixel.com وTinyPNG.com.

إذا كنت تستخدم WordPress، فهناك العديد من المكونات الإضافية المفيدة جدًا لهذه المهمة. واحد هو محسن الصور Shortpixel والآخر هو ضغط الصور الصغيرة توصيل في.

لا تستخدم الخطوط المخصصة دون داع

كلنا كنا هناك. لقد كنا جميعًا ضحايا “I-Want-That-Font-itis”!

من المحتمل أن يكون هناك خط بديل آمن للويب يطابق ما تريد استخدامه بسهولة تامة.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المهم مراعاة أن أي خطوط إضافية تضيفها من مورد جهة خارجية ستستغرق وقتًا أطول للتنزيل. هذه مجرد طبيعة الوحش.

يعد استخدام الخطوط الآمنة للويب مثل Arial أو Verdana أو Helvetica كلها خيارات رائعة، كما أنك تقضي على احتمال ظهور مشكلات مع الخط المخصص الذي اخترته.

كما أنه أكثر توافقًا مع الأنظمة الأساسية والمتصفحات، مما يعني أن موقعك سيتم عرضه على أكبر عدد ممكن من المتصفحات والأجهزة دون أن يبدو مضطربًا.

تصغير HTML وCSS الخاص بك

يمكن أن توفر عملية تصغير ملفات HTML وCSS أرباحًا كبيرة عندما يتعلق الأمر بتقليل حجم صفحتك.

عندما تقوم بتصغير HTML وCSS، فإنك تتخلص من المسافات غير المرغوب فيها وغير الضرورية في التعليمات البرمجية، ونتيجة لذلك، يمكنك تقليص حجم ملف الصفحة.

من المنطقي متابعة عملية تصغير لجميع صفحاتك، خاصة إذا كنت تعلم أن صفحاتك كلها مملوءة برموز برمجية غير ضرورية.

هناك عدد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتصغير ملفات HTML وCSS، بما في ذلك:

إذا كنت تسعى إلى تحسين مهام تصغير WordPress الخاصة بك بنقرة واحدة، كلاودفلير يقدم أيضًا هذه الميزة إذا كنت تتطلع إلى الانتقال إلى خدمة CDN (شبكة توصيل المحتوى) الخاصة بهم.

الأداة الموجودة في Minifier.org مفيدة جدًا أيضًا لهذا الغرض.

تجنب انتفاخ المكونات الإضافية

إن إضافة المكونات الإضافية ليس أمرًا ضارًا كما يبدو. إذا قمت بإضافة 5 أو 10 أو 15 مكونًا إضافيًا في المرة الواحدة، فقد ترغب في تقليص هذه الممارسة كثيرًا.

إن مجرد إضافة مكونات إضافية إلى موقع WordPress سيكون له تأثيرات سلبية على حجم صفحتك، إلى جانب تأثيرات سلبية على أي مستخدم قد يزور الصفحة (قد يواجهون انخفاضًا كبيرًا في أداء الموقع نتيجة لذلك).

كن حذرًا في قصر المكونات الإضافية الخاصة بك على تلك الضرورية فقط وإضافة الوظائف الصحيحة اللازمة لصفحتك.

لا تريد أن تواجه موقفًا تؤدي فيه إضافة المكونات الإضافية بأعداد كبيرة إلى تعطل صفحتك بسبب مشكلات سرعة الصفحة.

يعد تحسين حجم صفحتك الخطوة الأولى من بين العديد من الخطوات

يمكن لحجم صفحتك أن يؤثر على أداء موقع الويب الخاص بك أو يعطله.

لا ترتكب خطأً بإثقال كاهل المستخدمين بالخطوط غير الضرورية والصور الكبيرة جدًا والمكونات الإضافية غير الضرورية.

كل هذه الممارسات يمكن أن تؤدي إلى بطء تحميل الصفحات، مما سيحبط المستخدمين وقد يؤدي إلى هجرهم لصفحتك.

هذه مجرد خطوة أولى من بين العديد من الخطوات عندما يتعلق الأمر بعملية تحسين تقنية فعالة. اقرأ تحسين محركات البحث الفنية المتقدمة: دليل كامل لمعرفة المزيد.

المزيد من الموارد: