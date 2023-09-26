Rewrite this title: التحليل التنافسي لكبار المسئولين الاقتصاديين: الدليل النهائي

ستساعدك المقالة التالية: التحليل التنافسي لكبار المسئولين الاقتصاديين: الدليل النهائي

يدور التسويق حول الشرح للعملاء المحتملين لماذا يناسب منتجك احتياجاتهم بشكل أفضل. لمعرفة ذلك، عليك أن تعرف ما يقدمه منافسوك.

الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال تحليل المنافسين – دراسة ما يفعله منافسوك.

عليك أن تبني أفضل منتج وأفضل محتوى ممكن، ومعرفة ما يفعله منافسوك هو جزء من ذلك.

يتضمن هذا الدليل أفضل الممارسات التي ستساعدك على تحديد منافسيك، وكيفية ترتيبهم، وما يمكنك فعله حيال ذلك. وتأكد من دمج هذه النصائح مع أدوات البحث عن المنافسين المفضلة لديك!

1. حدد منافسيك في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

من المحتمل أنك تعرف بالفعل من هم اللاعبين الكبار في مجال عملك، ولكن هل يمكنك تسمية منافسيك الرئيسيين في مجال تحسين محركات البحث (SEO)؟

إنهم ليسوا بالضرورة نفس الشيء.

في الواقع، قد يكون لديك العديد من منافسي تحسين محركات البحث (SEO) الموجودين خارج مجال تخصصك والذين تحتاج إلى مواجهتهم في SERPs.

على سبيل المثال، مخبز في نيويورك يحاول التصنيف باستخدام كلمات رئيسية مثل “أفضل خبز في نيويورك” سيتنافس مع المخابز الأخرى للحصول على نتائج الصفحة الأولى.

ولكن إذا كان هذا المخبز يحاول أيضًا تصنيف مدونة إرشادية مفيدة، فسيتنافس مع عمالقة النشر مثل Food Network وTaste of Home أيضًا.

سيكون عملهم مقطوعًا بالنسبة لهم إذا أرادوا كسر المراكز العشرة الأولى في تلك SERPs!

وهذا صحيح في كل صناعة:

أفضل منافسيك في مجال تحسين محركات البحث (SEO) هم الذين يتم تصنيفهم في صفحة البحث الأولى للكلمات الرئيسية التي تستهدفها، بغض النظر عما إذا كانوا منافسين لشركتك أم لا.

إذا كنت تعمل في مجالات متعددة، فقد يكون لديك قوائم مميزة من المنافسين لكل خدمة تقدمها مع تداخل بسيط أو معدوم فيما بينهم.

لحسن الحظ، يعد اكتشاف منافسيك أمرًا سهلاً مثل إدخال أهم كلماتك الرئيسية في Google وكتابة نطاقات منافسيك الرئيسيين (أو إدخال كلماتك الرئيسية في أداة تحليل المنافسين والسماح لها بالقيام بكل العمل الثقيل نيابةً عنك).

حتى إذا كنت تستخدم إحدى الأدوات، فمن مصلحتك مراقبة مشهد SERP الذي تدخل إليه (على سبيل المثال، إذا كانت مقاطع الفيديو تهيمن على كلمتك الرئيسية المستهدفة، فربما تريد التفكير في إنشاء محتوى فيديو للمنافسة).

انتبه بشكل خاص للمنافسين الذين يشغلون الحزم المحلية والمركز صفر أيضًا – يجب عليك بالتأكيد التنافس على هذه المواقع المرغوبة!

2. تقييم صعوبة الكلمات الرئيسية

قبل أن تبدأ في تحليل إستراتيجيات محددة لبناء الروابط أو تحسين محركات البحث على الصفحة، من الجيد تقييم قوة منافسيك في مجال تحسين محركات البحث.

على الرغم من أنه يمكنك نظريًا التغلب على أي منافس في أي مكان ولأي كلمة رئيسية، فإن مقدار الموارد التي قد تتطلبها بعض الكلمات الرئيسية يجعلها غير مجدية.

استخدم أداة تحليل المنافسين الخاصة بك لإلقاء نظرة على إجمالي قوة المجال الخاص بمنافسيك ثم تحليل عوامل محددة، مثل:

قم بتدوين المعلومات وابحث عن أي نقاط ضعف يمكنك تحويلها لصالحك.

كلما زادت صعوبة المنافس المستهدف، زادت قوة تحسين محركات البحث الخاصة به، وأصبح من الصعب التفوق عليه.

ركز على المنافسين ذوي الدرجات الإجمالية المنخفضة التي تحتل مرتبة جيدة بالنسبة للكلمات الرئيسية المتخصصة.

3. ابحث عن فرص جديدة للكلمات الرئيسية

يمكن أن يكون مصطلح تحليل تكرار الوثيقة معكوس التكرار (أو تحليل TF-IDF لأنه لفظي) طريقة مفيدة لإثراء المحتوى الحالي الخاص بك بالكلمات الرئيسية “المناسبة” التي يستخدمها منافسوك.

يتيح لك ذلك تحسين صفحاتك بشكل مناسب لمحركات البحث، أو اكتشاف الكلمات الرئيسية منخفضة المنافسة التي ربما فاتتك.

ببساطة، TF-IDF هو قياس لعدد مرات ظهور الكلمة الرئيسية على الصفحة (تكرار المصطلح) مضروبًا في عدد المرات المتوقعة لظهور الكلمة الرئيسية على الصفحة (تكرار المستند العكسي).

عندما تقوم بتحليل TF-IDF، قد تكتشف أن معظم الصفحات ذات التصنيف الأعلى لكلماتك الرئيسية المستهدفة تشترك في العديد من المصطلحات والعبارات المتشابهة.

إذا كنت لا تستهدف تلك المصطلحات ذات الصلة بالموضوع، فأنت بحاجة إما إلى إضافتها إلى الصفحات الحالية القابلة للتطبيق أو إنشاء محتوى جديد لتعزيز صلتك بالبحث الدلالي.

يعد هذا المفهوم أكثر تعقيدًا قليلاً من أي من الاستراتيجيات الأخرى التي سنناقشها، ولكنه يمكن أن يصبح بسرعة جزءًا حيويًا من إنشاء إستراتيجية محتوى شاملة.

على سبيل المثال، باستخدام TF-IDF، اكتشفنا أن المحتوى عالي التصنيف للكلمة الرئيسية “وصفات تخمير القهوة” يحتوي دائمًا تقريبًا على معلومات محددة حول خلطات حبوب البن المختلفة، وتقنيات التحميص، وأنواع المرشحات.

4. تحليل التحسين على الصفحة والمحتوى الموجود في الموقع

إن استخدام أداة التحليل التنافسي الخاصة بك لتحليل مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بمنافسيك في الموقع سيمنحك منجم ذهب حقيقيًا من المعلومات الجديدة للعمل بها.

ستتعرف على عدد المرات التي ينشرون فيها المحتوى، وأنواع المحتوى الذي ينشرونه، والكلمات الرئيسية التي يستهدفونها.

انتبه بشكل خاص إلى:

البيانات الوصفية.

استراتيجيات العناوين (طول العنوان، الكلمات الرئيسية في العنوان، علامات العنوان المناسبة، وما إلى ذلك).

حاول كشف استراتيجيات الارتباط الداخلي الخاصة بهم أيضًا. استخدم هذه المعلومات كمعيار لجهود تحسين محركات البحث (SEO) في الموقع.

اكتشف ما الذي يقومون به بشكل جيد حتى تتمكن من التعلم منه، وما الذي يفتقدونه حتى تتمكن من القيام بذلك بشكل أفضل.

عند تحليل المحتوى، ستحتاج إلى تتبع ما يلي:

الأهمية الموضوعية.

ما أنواع المحتوى أو الوسائط التي يقومون بإنشائها.

طول الفيديو أو عدد الكلمات.

عمق التفاصيل المغطاة.

عندما يقوم Googlebot بالزحف إلى موقع الويب الخاص بك، تلعب كل هذه العناصر دورًا مهمًا.

5. ابحث في ملفات تعريف الروابط الخلفية للمنافسين

أحد أهم أجزاء التحليل التنافسي هو معرفة المكان الذي يكسب فيه منافسوك روابطهم الخلفية واستخدام تلك المعلومات لبناء روابط عالية الجودة لموقعك على الويب.

يعد تشريح ملفات تعريف الارتباط الخاصة بخصومك طريقة رائعة للعثور على فرص ارتباط جديدة.

مرة أخرى، ستحتاج إلى أداة قوية لتحسين محركات البحث (SEO) لهذه الخطوة – فمن المستحيل عمليًا تنفيذها يدويًا.

6. فحص هيكل الموقع وتجربة المستخدم

إذا كنت لا تعلم أن Google تركز بشدة على تحسين تجربة المستخدم، فأنت لم تنتبه لذلك.

لقد ركزت جميع التغييرات الخوارزمية الرئيسية التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية تقريبًا على تجربة المستخدم – تجارب أفضل للجوال، وصفحات أسرع، ونتائج بحث محسنة.

إذا كان موقع الويب الخاص بك أبطأ من منافسيك، أو غير مستجيب، أو أكثر إرباكًا في التنقل، فهذا شيء تحتاج إلى تصحيحه تمامًا. أوصي:

لمعرفة ما يفعله منافسوك، ستحتاج إلى إلقاء نظرة على صفحاتهم المقصودة:

تحليل عمق النقر.

معرفة ما إذا كان لديهم أي صفحات يتيمة.

تحقق من توزيع PageRank الخاص بهم.

إذا قمت بتحليل مواقع المنافسين ورأيت أنها تحتل مرتبة جيدة على الرغم من وجود موقع ويب قديم أو تحسين سيئ للهاتف المحمول، فهذه فرصة ممتازة لك للحصول على بعض العقارات في SERPs.

7. تعرف على كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

إن الطبيعة الدقيقة لكيفية تداخل وسائل التواصل الاجتماعي مع مُحسنات محركات البحث (SEO) محل خلاف حاد، ولكن القليل من المتخصصين في التحسين قد يختلفون على أنها عنصر مهم في أي استراتيجية صحية لتحسين محركات البحث (SEO).

بالطبع، يرجع ذلك إلى أن أداة الاستماع الاجتماعي الجيدة تقوم بما هو أكثر من مجرد إطلاعك على كل جديد يقوم منافسك بتغريده.

تتيح لك أداة الاستماع الاجتماعي الجيدة القيام بما يلي:

قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب من خلال تتبع الإشارات غير المرتبطة على وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع جمهورك – خاصة عندما يستخدم الأشخاص منتجك أو يبحثون عنه على وجه التحديد.

تتبع إشارات العلامة التجارية عن منصات التواصل الاجتماعي وتفعل الشيء نفسه (يجب أن تكون أداة الاستماع الاجتماعي الجيدة قادرة على مراقبة المواقع الإخبارية والمدونات والمنتديات وما إلى ذلك).

منصات التواصل الاجتماعي وتفعل الشيء نفسه (يجب أن تكون أداة الاستماع الاجتماعي الجيدة قادرة على مراقبة المواقع الإخبارية والمدونات والمنتديات وما إلى ذلك). مراقبة مشاعر المستخدم

تتضمن بعض الأبحاث السهلة التي يمكنك إجراؤها المراقبة:

ما هي المنصات التي يستخدمها (أو لا) منافسوك؟

كم مرة ينشرون محتوى جديدًا.

كيف يتواصلون مع أتباعهم.

ما هي أنواع المحتوى التي تحصل على أكبر قدر من التفاعل؟

قد ترغب أيضًا في تتبع إشارات المنافسين، ومراجعات المستخدمين، والعلاقات العامة، حتى تتمكن من معرفة ما يعجب عملائهم بشأن منتجهم أو خدمتهم – وما يمكنك القيام به بشكل أفضل.

8. حاول تتبع الإنفاق الإعلاني للمنافس

إذا كنت قد فعلت كل ما في وسعك لتحسين موقع الويب الخاص بك وما زلت تتفوق في نتائج SERP، فمن المحتمل أن منافسيك يتفوقون عليك في الإنفاق ويستخدمون حملات الزيارات المدفوعة لتوليد التحويلات والمبيعات.

أوصي بعدم محاولة مطابقة إنفاق كل منافس، ولكن قد تجد أنه من المفيد مراقبة حملاتهم في إعلانات Google، والمحتوى المروج له، وإعلانات البانر، والمشاركات المدفوعة، والمزيد حتى تتمكن على الأقل من قياس ما يفعله الأشخاص الآخرون في مجال تخصصك ينفقون على الإعلانات.

خاتمة

الآن بعد أن أصبحت قادرًا على التعامل مع التحليل التنافسي، الشيء الوحيد المتبقي الذي عليك فعله هو الاستمرار فيه.

استمر في إجراء تحسينات صغيرة، ومراقبة منافسيك، ومراقبة تصنيفاتك.

في النهاية، يجب أن يؤتي عملك الشاق ثماره وستبدأ في تحسين وضعك.

المزيد من الموارد: