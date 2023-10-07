Rewrite this title: التحول في المعرفة والخبرة في تحسين محركات البحث: الأولويات في عالم ما بعد البطريق وما بعد الباندا

ستساعدك المقالة التالية: التحول في المعرفة والخبرة في تحسين محركات البحث: الأولويات في عالم ما بعد البطريق وما بعد الباندا

عقلية SEO الزائفة

ربما يدرك معظمنا أن Google هو محرك البحث المهيمن في الصناعة استنادًا إلى حصة السوق، وعامًا بعد عام، وشهرًا بعد شهر، عندما تعلن Comscore عن إحصائيات حصتها في السوق، حافظت Google باستمرار على حوالي 60 إلى 70 بالمائة من إجمالي السوق حصة لسنوات عديدة. ولهذا السبب عندما تغير جوجل خوارزمياتها، يصاب مُحسنو محركات البحث بالجنون! قد يشتكي العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ويتم وضع علامة عليهم ولكني لا أرى حقًا أي سبب يدعوهم إلى ذلك. لنفكر في الأمر، جوجل لا تخدم في المقام الأول مجتمع تحسين محركات البحث. همهم الرئيسي هو التحسين المستمر لنتائج البحث للحفاظ على سعادة المستخدم. خلاصة القول هي أن Google تسعى إلى إرضاء أكبر عدد من المستخدمين الذين يستخدمون محرك البحث الخاص بهم. كلما زاد عدد مستخدمي Google، زاد عدد المعلنين المهتمين باستخدام خدمة إعلانات Adwords Pay Per Click (PPC). من بين المليارات من مستخدمي محركات البحث، فإن الأشخاص الذين يقومون بتحسين محركات البحث ليسوا سوى جزء صغير من ذلك. وبالتالي، فإن هذه النسبة يمكن أن تتفوق عليها الأغلبية العظمى التي تستخدم الخدمة.

أجد أنه من الممتع أن ينظر خبراء تحسين محركات البحث إلى تحديثات Google على أنها طرق لإحباط جهود الأشخاص الذين يقومون بتحسين محركات البحث، وإقناعهم باستخدام Adwords بدلاً من ذلك لكسب المزيد من المال. حسنًا، أجد أن هذا غير مرجح إلى حد كبير، في رأيي، ولكن من يدري قد يكونون على حق. ومع ذلك، ما زلت أميل أكثر إلى جانب رغبة Google في منح المستخدمين تجربة بحث أفضل من تثبيط مُحسنات محركات البحث (SEO) وإقناعهم بالدخول في إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC).

بدلًا من إلقاء اللوم على Google طوال الوقت بسبب أي انخفاض في الترتيب أو انخفاض في حركة البحث العضوية، دعنا نلقي نظرة أكثر على نوع العقلية التي يجب أن نتبعها للمضي قدمًا. ما نوع التفكير الذي يجب أن يتحلى به فريق تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك لجعل استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك دليلاً على المستقبل.

المعرفة الأساسية لكبار المسئولين الاقتصاديين

بعد اللعب في مجال تحسين محركات البحث (SEO) منذ عام 2004، ومهنتي رسميًا (الابتعاد عن تصميم وتطوير الويب) في عام 2006، مما قادني في النهاية إلى تسلق سلم الشركة من شركة إلى أخرى كمتخصص في تحسين محركات البحث (SEO)، ومهندس تحسين محركات البحث (SEO)، إلى حاليًا ، ال مدير SEO في شركة التسويق عبر الإنترنت، لقد رأيت تغييرًا في التركيز على المهارات والمواهب عند البحث عن مرشحين جدد للعمل معهم، وفي العثور على البائعين الخارجيين المناسبين والشركاء الآخرين حيث كان الأمر مختلفًا تمامًا في الماضي، وبالتأكيد كان الأمر كذلك أيضًا كان مختلفًا قبل أن أكون نشطًا في مجال تحسين محركات البحث.

منذ البداية، ومن خلال الخبرة المباشرة والتعلم من العديد من أصدقائي في مجال تحسين محركات البحث (SEO) في الصناعة، أرى أن معظمهم يأتون من 3 تخصصات رئيسية، 3 مجموعات متميزة إذا تم تجميعها معًا كخلفيات معرفية.

1 – الخلفية التسويقية : هؤلاء الأشخاص إما حصلوا على درجة جامعية ذات صلة أو لديهم وظائف في هذا الاتجاه. المعرفة والخبرة في هذا المجال تساعد في تحسين محركات البحث لأن الأشخاص المسوقين هم الذين يعرفون كيفية الترويج لمنتج ما، والوصول إلى الأشخاص، وإحداث ضجة، وإنشاء أشياء من شأنها أن تساعد في الوعي العام بالمنتج، مع أو بدون تحسين محركات البحث. ولكن نظرًا لأنهم يعرفون كيفية لفت انتباه الأشخاص إلى السوق المستهدف، فإن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين تتواصل معهم عبر الإنترنت، وإذا استهدفتهم جيدًا، فإن عملهم في النهاية هو ما يجعل المستخدمين يرتبطون بمواقعك بشكل طبيعي مما يساعد في الترتيب العام لمحرك البحث.

: هؤلاء الأشخاص إما حصلوا على درجة جامعية ذات صلة أو لديهم وظائف في هذا الاتجاه. المعرفة والخبرة في هذا المجال تساعد في تحسين محركات البحث لأن الأشخاص المسوقين هم الذين يعرفون كيفية الترويج لمنتج ما، والوصول إلى الأشخاص، وإحداث ضجة، وإنشاء أشياء من شأنها أن تساعد في الوعي العام بالمنتج، مع أو بدون تحسين محركات البحث. ولكن نظرًا لأنهم يعرفون كيفية لفت انتباه الأشخاص إلى السوق المستهدف، فإن هؤلاء الأشخاص أنفسهم هم الذين تتواصل معهم عبر الإنترنت، وإذا استهدفتهم جيدًا، فإن عملهم في النهاية هو ما يجعل المستخدمين يرتبطون بمواقعك بشكل طبيعي مما يساعد في الترتيب العام لمحرك البحث. 2 – كتابة الخلفية : هؤلاء الأشخاص الذين تم تدريبهم جيدًا في الكتابة ويركزون بشكل أساسي على إرضاء القراء ومستخدمي موقع الويب الفعليين وليس محركات البحث. أفضل الكتاب لا ينظرون حقًا إلى عدد الكلمات الرئيسية أو كثافة الكلمات الرئيسية باعتبارها العامل الرئيسي الذي يحدد كيفية كتابتهم. يجعل الكتاب المحتوى جذابًا للمستخدمين، ويجعلهم أكثر اهتمامًا بالقراءة. إنهم يقنعون المستخدمين باتخاذ إجراء معين. إنهم يحصلون على النقطة الرئيسية بأبسط الكلمات ويستخدمون دائمًا الكلمات الرئيسية اللازمة للحصول على تصنيف جيد في نفس الوقت بنبرة طبيعية جدًا. الكتاب الذين يصنعون محتوى رائعًا يحبه الناس يجعلون المستخدمين يمررونه عبر الإنترنت بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية وغيرها من الطرق المختلفة، مما يؤدي في النهاية إلى الارتباط بهم بشكل طبيعي ودفع الآخرين إلى الارتباط بهم بشكل طبيعي.

: هؤلاء الأشخاص الذين تم تدريبهم جيدًا في الكتابة ويركزون بشكل أساسي على إرضاء القراء ومستخدمي موقع الويب الفعليين وليس محركات البحث. أفضل الكتاب لا ينظرون حقًا إلى عدد الكلمات الرئيسية أو كثافة الكلمات الرئيسية باعتبارها العامل الرئيسي الذي يحدد كيفية كتابتهم. يجعل الكتاب المحتوى جذابًا للمستخدمين، ويجعلهم أكثر اهتمامًا بالقراءة. إنهم يقنعون المستخدمين باتخاذ إجراء معين. إنهم يحصلون على النقطة الرئيسية بأبسط الكلمات ويستخدمون دائمًا الكلمات الرئيسية اللازمة للحصول على تصنيف جيد في نفس الوقت بنبرة طبيعية جدًا. الكتاب الذين يصنعون محتوى رائعًا يحبه الناس يجعلون المستخدمين يمررونه عبر الإنترنت بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية وغيرها من الطرق المختلفة، مما يؤدي في النهاية إلى الارتباط بهم بشكل طبيعي ودفع الآخرين إلى الارتباط بهم بشكل طبيعي. 3 – الخلفية الفنية : ما يقرب من 99 بالمائة من المرات التي نحاول فيها تصنيفها هي صفحات ويب. وهناك الكثير من التقنيات التي تدخل في إنشاء صفحات الويب. التصميم: استخدام البرامج الرسومية وتطوير الواجهة الأمامية في HTML وCSS وJavaScript. في الحالات الأكثر تقدمًا، تعمل بعض المواقع على Adobe Flash أو AJAX. البرمجة من جانب الخادم: يمكن تشغيل تطوير الواجهة الخلفية على مجموعة متنوعة من لغات البرمجة النصية مثل PHP أو ASP أو .Net وJSP وPerl وPhyton وCold Fusion والمزيد. قواعد البيانات: غالبًا ما تكون هذه البرامج النصية من جانب الخادم مرتبطة بقاعدة بيانات محددة. بعض الأمثلة على ذلك هي MySQL وMS SQL Server وPostgreSQL وOracle وSybase والمزيد! نظام إدارة المحتوى المشترك: بدلاً من البرمجة من الصفر بلغة وقاعدة بيانات من جانب الخادم، يمكنك في كثير من الأحيان استخدام نظام إدارة المحتوى وتخصيصه. هناك العديد من أنظمة إدارة المحتوى (CMS) الشائعة مثل WordPress أو Drupal أو Joomla أو بعضها المخصص للتسوق عبر الإنترنت مثل Magento وOS Commerce وZenCart وCube Cart وxCart وما إلى ذلك. تكوينات الخادم: تتم استضافة جميع مواقع الويب على الخادم. ويمكن أن تتسبب الخوادم في حدوث مشكلات في تحسين محركات البحث (SEO)، مثل مشكلات عمليات إعادة التوجيه 301، أو الخطأ 404، أو التحديات في إعادة كتابة عنوان URL حيث يختلف تنفيذ هذه المشكلات اعتمادًا على النظام الأساسي. التكوينات على Windows سيكون تشغيل IIS مختلفًا عن تشغيل Linux الذي يعمل بنظام Apache. أسماء النطاقات: بالنسبة للحملات الدولية، يتعين عليك التعامل مع مجموعة متنوعة من نطاقات المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) تحسين محركات البحث للجوال: في أي موقع ويب للجوال، من الأفضل اكتشاف جهاز متصفح الويب تلقائيًا باستخدام اكتشاف وكيل المستخدم لعرض موقع الويب بشكل صحيح اعتمادًا على وكيل المستخدم.

: ما يقرب من 99 بالمائة من المرات التي نحاول فيها تصنيفها هي صفحات ويب. وهناك الكثير من التقنيات التي تدخل في إنشاء صفحات الويب.

تعد كل واحدة من هذه الخلفيات المعرفية الأساسية الثلاثة في مجال تحسين محركات البحث (SEO) كلها مهمة، وأفضل الأشخاص الذين أعرفهم في مجال تحسين محركات البحث (SEO) لديهم معرفة وخبرة أعلى من المتوسط ​​في جميع مجالات الدراسة الأساسية الثلاثة لتحسين محركات البحث (SEO). على الرغم من أنه ليس كل مُحسّنات محرّكات البحث (SEOs) سيكونون خبراء في هذا الأمر، وإذا لم يكونوا كذلك، فإما أن يكون لديهم دور متخصص لغرض محدد، ولهذا السبب توجد مناصب مثل كتاب المحتوى، أو منشئي الروابط، أو مطوري الويب SEO، وما إلى ذلك. تلك التي لديها إستراتيجية كاملة، وتقوم بتحليل الموقع بأكمله، ستحتاج إلى بعض المعرفة العملية الجيدة للجميع. وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يعتمدون على الآخرين؛ فهم يتشاركون مع أشخاص آخرين، أو يضيفون أعضاء الفريق، أو يستعينون بمصادر خارجية لبعض الأعمال، أو يحاولون تعلم أشياء جديدة بأنفسهم.



ستكون وكالات تحسين محركات البحث الكبيرة التي ستكون قادرة على استخدام قدر أكبر من الأموال والموارد قادرة على القيام بمجموعة متنوعة من استراتيجيات التحسين التي تتمحور حول كل هذه التخصصات. اعتادت الشركات الصغيرة أو بعض كبار المسئولين الاقتصاديين المستقلين على الابتعاد عن طريق القيام بشيء واحد فقط لشركة محلية صغيرة إلى متوسطة الحجم خاصة إذا كانت الكلمات الرئيسية ليست تنافسية.

تتعارض معظم التغييرات في خوارزميات Google مع الأشخاص التقنيين الذين يقومون بتحسين محركات البحث والذين أساءوا استخدام عوامل التصنيف

أنا لا أقول حقًا أن جميع مُحسنات محركات البحث ذوي الخلفيات التقنية يسيئون دائمًا استخدام عوامل التصنيف، ولكن في أغلب الأحيان، يكون لدى القبعات السوداء الذين يقومون بهذه التقنيات المسيئة بعض الخلفية التقنية. غالبًا ما يصنعون أدوات لجعل التحسين آليًا، وإذا لم يصنعوا الأدوات، فهم مستخدمو الأدوات التي تتطلب معرفة تقنية أقل. فيما يلي بعض الأمثلة على إساءة الاستخدام التي تتم بواسطة الأدوات التي تم إنشاؤها للتلاعب بخوارزمية Google:

البرامج النصية لتجميع المحتوى والبرامج النصية لكشط المحتوى

المصدر الرئيسي للمحتوى المكرر عبر الإنترنت. كثيرا ما تتضايق مع مجموعة متنوعة من الإعلانات.

المصدر الرئيسي للمحتوى المكرر عبر الإنترنت. كثيرا ما تتضايق مع مجموعة متنوعة من الإعلانات. البرامج النصية لتدوير المحتوى

يتم إنشاؤه أحيانًا كتطبيقات سطح مكتب مستقلة، وأحيانًا كتطبيقات مستندة إلى الويب مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأحيانًا كمكونات إضافية لنظام إدارة المحتوى (CMS)، أو وظائف إضافية، أو ملحقات، أو وحدات نمطية. تم تصميمه لمكافحة مشكلات المحتوى المكرر، ولكن غالبًا ما ينتهي الأمر بقواعد نحوية سيئة ومحتوى منخفض الجودة.

يتم إنشاؤه أحيانًا كتطبيقات سطح مكتب مستقلة، وأحيانًا كتطبيقات مستندة إلى الويب مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وأحيانًا كمكونات إضافية لنظام إدارة المحتوى (CMS)، أو وظائف إضافية، أو ملحقات، أو وحدات نمطية. تم تصميمه لمكافحة مشكلات المحتوى المكرر، ولكن غالبًا ما ينتهي الأمر بقواعد نحوية سيئة ومحتوى منخفض الجودة. مخطوطات دليل المادة

تُستخدم أدلة المقالات لتكون مستودعات للمقالات التي يمكنك البحث فيها والعثور على مقالات مجانية لاستخدامها في مجلتك أو موقع الأخبار الخاص بك، عبر الإنترنت وغير متصل. الفائدة التي يحصل عليها المؤلف هي مجرد الاعتراف. حتى بدأت أدلة المقالات في تصنيف نفسها، وجاء مرسلي البريد العشوائي وأنشأوا أدلة المقالات الخاصة بهم.

تُستخدم أدلة المقالات لتكون مستودعات للمقالات التي يمكنك البحث فيها والعثور على مقالات مجانية لاستخدامها في مجلتك أو موقع الأخبار الخاص بك، عبر الإنترنت وغير متصل. الفائدة التي يحصل عليها المؤلف هي مجرد الاعتراف. حتى بدأت أدلة المقالات في تصنيف نفسها، وجاء مرسلي البريد العشوائي وأنشأوا أدلة المقالات الخاصة بهم. البرامج النصية لدليل الويب

أدلة الويب عبر الإنترنت ليست قوية حاليًا كما كانت من قبل. من المحتمل أن تلك التي لا تزال تعمل هي تلك الخاصة بالموقع الجغرافي وهي مصادر اقتباس رسمية. لكن كل شيء آخر يقوم بتشغيل البرامج النصية الشائعة للدليل مفتوح المصدر، ومن الواضح أنه تم تصميمه للروابط وحدها لم يعد يعمل.

أدلة الويب عبر الإنترنت ليست قوية حاليًا كما كانت من قبل. من المحتمل أن تلك التي لا تزال تعمل هي تلك الخاصة بالموقع الجغرافي وهي مصادر اقتباس رسمية. لكن كل شيء آخر يقوم بتشغيل البرامج النصية الشائعة للدليل مفتوح المصدر، ومن الواضح أنه تم تصميمه للروابط وحدها لم يعد يعمل. طلبات التقديم

قد يكون في شكل تطبيقات سطح مكتب، أو أداة قائمة على الويب، أو أداة لتقديمها إلى أماكن مختلفة، من أدلة المقالات، وأدلة مواقع الويب، ونشر المنتديات، والتعليق على المدونات، والإشارات المرجعية الاجتماعية وغيرها الكثير. في معظم الحالات، يمكن أن تبدو هذه المنشورات غير مرغوب فيها مثل الجحيم. ليس بسبب البرنامج، ولكن بسبب كيفية استخدام المستخدمين له.

قد يكون في شكل تطبيقات سطح مكتب، أو أداة قائمة على الويب، أو أداة لتقديمها إلى أماكن مختلفة، من أدلة المقالات، وأدلة مواقع الويب، ونشر المنتديات، والتعليق على المدونات، والإشارات المرجعية الاجتماعية وغيرها الكثير. في معظم الحالات، يمكن أن تبدو هذه المنشورات غير مرغوب فيها مثل الجحيم. ليس بسبب البرنامج، ولكن بسبب كيفية استخدام المستخدمين له. أنظمة إدارة المدونات المتعددة

ملحقات CMS الشائعة لإدارة المواقع بعدد متعدد من المواقع لشبكات المدونات. يؤدي استخدام تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام هذه التقنية إلى إنشاء شبكة من المدونات المخصصة للروابط فقط. يستخدمون نظام الإدارة المتعدد لإدارة المدونات بشكل أسهل.

ملحقات CMS الشائعة لإدارة المواقع بعدد متعدد من المواقع لشبكات المدونات. يؤدي استخدام تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام هذه التقنية إلى إنشاء شبكة من المدونات المخصصة للروابط فقط. يستخدمون نظام الإدارة المتعدد لإدارة المدونات بشكل أسهل. القوالب وروابط القطعة

يحتوي كل نظام إدارة محتوى (CMS) تقريبًا على نظام قوالب، وفي كل نظام لديه الفرصة لعرض رابط أو حتى إخفائه. وينطبق الشيء نفسه على الأدوات الموجودة على منصة CMS. غالبًا ما يتم إخفاءه كموضوع أو أداة مجانية لإغراء الأشخاص بتثبيته.

لا يقوم مُحسنو محركات البحث الفنية بكل الأشياء السيئة

بعد الحديث عن جميع النصوص البرمجية والأدوات التي تسيء استخدام خوارزمية Google، فهذا لا يعني أن جميع مُحسنات محركات البحث (SEO) ذات الخلفية التقنية سيئة للغاية. هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تصنيف موقع الويب الذي تحتاج فيه إلى معرفة تقنية وليس مسيئًا، مثل إصلاح عمليات إعادة التوجيه 301، وإصلاح المحتوى المكرر الداخلي، وتحسين سرعة الصفحة، وإضفاء الطابع الخارجي على JavaScript وCSS، والقيام بعمل أفضل تطبيقات Flash وAJAX، وتحسين ترتيب التعليمات البرمجية، وأكثر من ذلك بكثير!

على الرغم من أن هذا الأمر أصبح أسهل وأسهل مع مرور الوقت، حيث أن العديد من منصات CMS، مثل WordPress وDrupal وJoomla وحتى عربة التسوق CMS مثل Magento وOS Commerce وZen Cart والمزيد، كلها تتحسن في إصلاح العديد من الصفحات الموجودة على الصفحة. قضايا تحسين محركات البحث. وإذا كانت الملفات الأساسية لا تزال بحاجة إلى بعض التحسين المستمر، فيمكنك البحث في الإنترنت عن مجموعة واسعة من المكونات الإضافية والوحدات النمطية والملحقات والوظائف الإضافية للعديد من منصات CMS التي تحل معظم مشكلات تحسين محركات البحث لديك. هذا لا يعني أنه يمكنك ببساطة التخلص من الرجل الفني؛ لا تزال بحاجة إلى شخص ما لتثبيتها وتكوينها ولكنها تتطلب مستوى أقل كفاءة في البرمجة ويسهل تعلمها بالنسبة لغير المبرمجين.

سيتم البحث عن مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) ذات الخلفيات التسويقية والكتابة بشكل أكبر في الأشهر (أو السنوات القادمة)

لقد كان مُحسنات محركات البحث الفنية هي التي تسيء استخدام الخوارزمية، وحيث تكون معرفتهم وخبرتهم مطلوبة في الجانب الجيد من مُحسنات محركات البحث، أصبح الأمر أسهل وأسهل مع نظام إدارة المحتوى الحالي. جاءت تحديثات Panda وPenguin في الغالب بسبب إساءة استخدام الطرق المختلفة التي ذكرتها أعلاه. وللخروج حقًا من تحديث Panda وPenguin، يتلخص الأمر كله في شيئين رئيسيين كان مات كاتس يبشر بهما منذ سنوات.

محتوى عالي الجودة

مكافحة الباندا الروابط الطبيعية

مكافحة البطريق

محتوى الجودة يأتي من الكتاب. وأفكار المحتوى هذه التي يمكن أن تجلب ضجة طبيعية تأتي من المسوقين. قد ينظر المسوقون إلى المحتوى عالي الجودة بطرق مختلفة، ليس فقط النص، ولكن أيضًا الفيديو والأدوات والصور وأي شيء يمكنهم الترويج له. يتم إنشاء الروابط الطبيعية من نفس المحتوى عالي الجودة. ولسنوات عديدة، كان العديد من الأشخاص يحاولون التلاعب بالنظام وكان ذلك أمرًا لا مفر منه، نظرًا لأن الوضع سيزداد سوءًا، فمن المؤكد أن Google ستتدخل طوال الوقت بتحديث الخوارزمية لإصلاحه. ومع تحسن Google في تحديد المحتوى منخفض الجودة والروابط الاصطناعية، كجزء من استراتيجية تحسين محركات البحث طويلة المدى، يتعين عليك حقًا إنشاء محتوى عالي الجودة وروابط طبيعية، وهذا هو المكان الذي تكون فيه المواهب الإبداعية للكتاب والمسوقين مطلوبة أكثر.