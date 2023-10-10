Rewrite this title: التحول من وسائل الإعلام التقليدية للتسويق إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت للتسويق

ستساعدك المقالة التالية: التحول من وسائل الإعلام التقليدية للتسويق إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت للتسويق

من الممكن أن التحول من وسائل الإعلام التقليدية للتسويق إلى اللحاق السريع عبر الإنترنت أو التسويق عبر الإنترنت قد يسبب بعض الالتباس والفوضى ومشاكل التسنين حتى تستقر مع طريقة التفكير الجديدة وطريقة التفاعل مع العملاء المحتملين و التعامل مع استفسارات وقضايا ما بعد البيع عبر الإنترنت.

قبل البدء في حساب عائد الاستثمار من وسائل التسويق عبر الإنترنت هذه والانتقال إلى الاستنتاجات، قم بتحليل السيناريو الحالي للهالة التسويقية لشركتك. السبب الذي يجعلني أشير إلى هذا على أنه هالة هو أن الطريقة الجديدة لتسويق منتجات وخدمات الشركة لا تؤثر فقط على قرارات فريق التسويق والعلاقات العامة وعقلية فريقك، ولكن عملية التفكير الجديدة هذه تنتقل أيضًا إلى الفرق الأخرى مثل فريق المبيعات. والعمليات وحتى الحسابات وبالطبع لا يمكننا أن ننسى ذكر الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الشركات ورؤساء الشركات خاصة إذا لم يكونوا على دراية كبيرة بالشبكة.

حيث سيبدأ كل فرد في المكتب بالحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث وفقًا لما سمعوه وما الانطباعات التي جمعوها من المحادثات أو الاجتماعات الخاصة بمبرد المياه. كل شخص لديه رأيه ولكن لجعل الجميع يتوصلون إلى الإجماع الصحيح في قبول هذه الأداة الجديدة للتواصل والعلاقات العامة والتسويق والعلامة التجارية سيستغرق وقتًا بالتأكيد ولكن يقع على عاتق الفريق الذي يدير هذه المهمة التأكد من أن أقل وقت ممكن هو تم اتخاذ هذا القرار للتعديل نظرًا لأن وسائل التواصل الاجتماعي تنمو بمعدل ينذر بالخطر ولا يمكنك تحمل تفويت الحافلة عندما يكون لضجة الشركة انتشارًا في السوق العالمية على هذا المستوى العالي وخاصة بهذه السرعة المثيرة للقلق.

لذلك علينا أن ندخل في تحليل بسيط للمواقف والمتطلبات.

أولاً، من المهم معرفة من يدير حملة التسويق عبر الإنترنت. الاحتمالات يمكن أن تكون على النحو التالي:

يتم الاستعانة بمصادر خارجية لشركة SEO وتسويق عبر الإنترنت محترفة.

تتم إدارتها داخليًا من قبل الأشخاص المعينين

أو، إذا كانت شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، فسيتم اتباع نموذج DIY (افعل ذلك بنفسك).

الوضع 1:

يتم الاستعانة بمصادر خارجية لحملة التسويق عبر الإنترنت لشركة SEO وتسويق عبر الإنترنت محترفة.

إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية، فبالطبع تقع المسؤولية أيضًا على شركة التسويق عبر الإنترنت ويمكن لفريقك التركيز على خط الأعمال الرئيسي. ولكن، في هذه الحالة، يجب أن تكون ميزانية التسويق المخصصة لوسائل الإعلام عبر الإنترنت مرتفعة وسيعتمد نجاح الحملة على احترافية تلك الشركة ونهجها.

يعد التواصل هو العامل الأكثر أهمية فيما يتعلق بهذا الموقف حيث لن يتم تحقيق النجاح والأهداف إلا إذا فهمت شركة التسويق ما تستهدفه بهذه الوسائط. مرة أخرى، يعد التواصل هو العامل الرئيسي فقط عندما تقوم شركة الإنترنت هذه بنقل النتائج إليك أو تدريب فريقك فيما يتعلق بصورة العلامة التجارية عبر الإنترنت لشركتك.

كما هو الحال في بعض المواقف، من المحتمل أن يتم التعامل مع مناقشات ما بعد البيع مع العملاء غير الراضين من قبل أعضاء فريق المبيعات أو العلاقات العامة بمدخلات صالحة من الفريق الفني. لذلك، من المهم للغاية كيفية حدوث تدفق المعلومات، حيث لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى همسات صينية قد تضر بصورة الشركة بدلاً من شفاءها.

يعد عامل الإبلاغ مهمًا جدًا عندما يتم الاستعانة بمصادر خارجية لهذه المهمة للتحقق مما إذا كانت الدولارات التي تم إنفاقها تذهب هباءً أو تعمل على تطوير المكانة المستحقة لعلامتك التجارية على الإنترنت.

الوضع 2:

تتم إدارة حملة التسويق عبر الإنترنت داخليًا من قبل الأشخاص المعينين.

عند التعامل مع مثل هذا الموقف، يعد اختيار الفريق وتدريبه لهذه المهمة أمرًا مهمًا للغاية، ولكن بما أنه يتم داخل الشركة وبافتراض أن الأشخاص المشاركين في ذلك لديهم معرفة بمنتجات الشركة وتاريخها ومواقفها والتواصل داخل الشركة يتدفق بشكل أسرع، ويمكن مراقبة النتائج المحققة عن كثب وبشكل متكرر، ويظل التحكم في حسابات الوسائط والموقع الإلكتروني في حالة تحسين محركات البحث داخليًا أيضًا مع إمكانية أقل للتلاعب في حالة حدوث أي نزاعات.

يعد التواصل مرة أخرى أمرًا بالغ الأهمية هنا أيضًا حيث أن أي حملة تسويقية كما ذكرنا سابقًا تؤثر على كل فريق في المنظمة. في هذه الحالة، سيكون حجم الفريق وتدفق الاتصالات الداخلية هو العامل الحاسم الرئيسي لنجاح الحملة.

الوضع 3:

عندما تكون الشركة المعنية شركة صغيرة ومتوسطة الحجم ويتم اتباع نموذج DIY (افعل ذلك بنفسك) لحملة التسويق عبر الإنترنت.

هذا هو الأكثر تحديًا على الإطلاق، وإذا كان رائد الأعمال نفسه أو شخص موثوق به يتولى هذه المهمة، كما هو الحال في هذا النوع من المنظمات، يرتدي شخص واحد العديد من القبعات وهنا يصبح تخصيص الوقت هو العامل الأكثر أهمية. نظرًا لأنه من الممكن تمامًا أن يدير هذا الشخص مهامًا مهمة أخرى أيضًا، ونحن نعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الإدمان نوعًا ما ويمكن للمرء في بعض الأحيان أن يضيع في تدفق المحادثات وفتح عالم جديد تمامًا من الاحتمالات هناك .

ومن هنا فإن الموازنة بين جميع المهام وتخصيص الوقت والميزانيات سيكون هو التحدي في مثل هذه الحالة. لكن النتائج التي يتم تحقيقها ستكون بالتأكيد سريعة وسيتم مراقبتها جيدًا حيث يتمتع الشخص المعني بسلطة اتخاذ القرار ومرتبط عاطفيًا بالعلامة التجارية.

في نهاية المطاف، مهما كان الوضع، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التسويق ليس شيئًا جديدًا، والجديد هو التحول إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت، لذا يجب أن يكون التركيز على فهم ما هو المختلف في استخدام هذه الوسائط كأداة للتسويق والعلاقات العامة والاتصال. معًا وما هي أفضل طريقة لوضع نقاط القوة والضعف في فريقك في الاعتبار.

إذا كان العملاء المحتملون الناتجون عن الشكل التقليدي للتسويق مرتفعين، فإن أفضل طريقة هي تبديل الميزانيات بالتسويق عبر الإنترنت، على مراحل، والفطام تدريجيًا عن المنصات القديمة التي تفقد رؤيتها وتأثيرها ومدى وصولها. وهذا سيختلف من شركة إلى أخرى، وكذلك إذا كان السوق محليًا أو عالميًا. في بعض الأحيان تستجيب الأسواق المحلية لشكل معين من أشكال التسويق والذي قد لا يمكن تحقيقه عبر الإنترنت.