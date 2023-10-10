Rewrite this title: الترحيل إلى نطاق جديد وبنية عنوان URL الجديدة – ما تعلمته

ستساعدك المقالة التالية: الترحيل إلى نطاق جديد وبنية عنوان URL الجديدة – ما تعلمته

اتخذت الشركة التي عملت بها مؤخرًا قرارًا كبيرًا بتغيير علامتها التجارية، ومعها جاء التغيير المخيف لاسم النطاق. لدينا أيضًا موقع ويب جديد يتم إنشاؤه بحيث يكون عناوين URL مفضلة أخرى لكبار المسئولين الاقتصاديين. ستشارك هذه المقالة ميولي من ليالي الأرق وكمية كبيرة من الأبحاث للتأكد من عدم حدوث خطأ.

بعد بحثي، قررت عدم الاستماع إلى ما قرأته وقررت تغيير اسم النطاق ومسارات الصفحة بنقرة واحدة. أراهن أنك تفكر “هذا انتحار”، حسنًا، نعم ولكن نتائجي قد تفاجئ البعض.

الاستعداد لمرحلة ما بعد الهجرة

أعرف الكثير من التجارب السيئة في هذا الشأن، بدءًا من أشياء مثل سقوط الصفحات إلى الأبد وحتى فرض عقوبات هائلة على Google بسبب ارتكاب خطأ ما، ولهذا السبب كان العمل التحضيري في هذا الأمر ضخمًا. فقط من بحثي كنت أشعر بالقلق بشأن المهمة التي بين أيديي. لدينا على موقعنا أكثر من 70.000 عنوان URL. كان هناك أيضًا الكثير من مجموعات القواعد للأنواع المختلفة من مسارات عناوين URL، أنشأ فريق التطوير لدينا القواعد بناءً على مجموعات القواعد الخاصة بي، وكان هناك قدر كبير من الاختبارات على الخادم الذي قمنا بإعداده للاختبار فقط.

نظرًا لكونك أيضًا مُحسّنًا لمحركات البحث (In House SEO) منفردًا، فقد يكون من الصعب إرجاع الأفكار إلى الأشخاص؛ لحسن الحظ، لدي بعض الاتصالات الجيدة من خلال LinkedIn والشبكات التي تحدثت معها بشكل منتظم حول هذه الأمور. وأنا أيضًا على استعداد لفعل الشيء نفسه إذا كنت بحاجة إلى الطمأنينة بشأن ما تفعله. (التفاصيل أسفل هذه التدوينة)

قائمة عناوين URL كبيرة وكبيرة

في البداية سوف تحتاج إلى قائمة عناوين URL شاملة. يمكنك الحصول عليها إما عن طريق تصفح الموقع باستخدام أدوات مثل Xenu أو عن طريق مطالبة المطورين لديك بإنشاء برنامج نصي يقوم بالاستعلام عن قاعدة بيانات CMS الخاصة بك لإنشاء قائمة بكل صفحة على موقع الويب الخاص بك. لكن احذر هنا، إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك ذو مستوى متوسط ​​ولديك موقع كبير. استعد لتحول Excel إلى معوق عندما تحتاج إلى العمل مع البيانات.

باستخدام هذه القائمة والقواعد التي يتم إنشاؤها، يمكنك ابتكار بعض الصيغ التي ستنشئ عناوين URL الجديدة في الخلية المجاورة لعنوان URL القديم. (ستثبت هذه القائمة أنها كتاب مقدس لمدير PPC والشركات التابعة لك إذا كانت لديك) بالنسبة لي، استخدمتها كمرجع سهل عندما سألني الأشخاص “ما هو عنوان URL الجديد لصفحة xyz؟”

إذا كان لديك موقع أصغر، فسيبدأ هذا في تشكيل أساس قائمة 301 الخاصة بك. إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل 301، فيرجى البحث في Google بناءً على بنية الخادم لديك. (نظرًا لأن هذه مقالة أخرى منفصلة عن هذا) إذا كان لديك موقع كبير في حالتي، فأنت بحاجة إلى الجلوس مع فرق التطوير الخاصة بك وتشغيل قواعد إعادة التوجيه بناءً على قواعد إنشاء عنوان URL الجديدة الخاصة بك. استعد للاتصال بصديق RegEx عند الانتهاء من ذلك. (أو اطلب من المطورين لديك القيام بذلك إذا لم تكن متأكدًا)

انظر إلى كل تلك الروابط الخلفية

هناك مهمة أخرى طويلة الأمد في هذا المشروع وهي تحديث الروابط الخلفية. في الواقع لا يمكنك تحديث كافة الروابط الخلفية الخاصة بك. إذا كان لديك مجموعة من الروابط الخلفية في Yahoo تحتوي على 100 ألف، فمن المؤكد أنك ستقضي الكثير من الوقت في وقت متأخر من الليل. لحسن الحظ، هناك بعض الأدوات الرائعة لمساعدتك في تحديد أهمية الروابط الخلفية. يمكنك أن تختار ما يناسبك من Linkscape من SEOMoz وLink Intelligence من Majestic SEO حيث أنهما أداتان رائعتان، أو مثلي، يمكنك استخدام كلتا الأداتين ودمجهما في برنامج Excel باستخدام بعض الصيغ المجنونة والجداول المحورية. ومن خلال القيام بذلك، قمت بتحديد أهم الروابط الخلفية حسب ترتيب الأهمية. سنقوم فقط بتخزين هذا الآن حتى يوم التبديل.

اختبارات

لدينا العديد من خوادم التطوير التي نختبر عليها دائمًا الوظائف الجديدة. لذلك خصصنا هذه المهمة لمشروع الهجرة فقط. تعرض هذا الخادم للضرب بكمية العناكب واختبارات التحميل التي أجريناها عليه. إذا كانت لديك القدرة على القيام بذلك، فافعل ذلك، لا أستطيع أن أؤكد مقدار الثقل الذي ستحمله على كتفيك عندما ترى النجاح هناك قبل أن تبدأ كل شيء على الهواء مباشرة. ما الذي أبحث عنه في الاختبار؟ كنت أتطلع بشكل أساسي لرؤية أي أرقام 404 أو 500 تظهر وللتأكد من وصول 301 إلى المكان الصحيح. إن وجود موقع كبير مثل موقعنا للتحقق من جميع النتائج كان يعني أنني سأبقى هناك لسنوات. لذلك قمنا بعمل مقطع عرضي لحوالي 70% من صفحاتنا ذات الوزن الثقيل والباقي عبارة عن صفحات ذات تحويلات أقل.

تقارير الترتيب

تأكد من أنك قمت بإعداد برامج مراقبة التصنيف الخاصة بك ليتم تشغيلها يوميًا لبضعة أسابيع بعد إجراء التبديل. سيساعد هذا على تحديد أي شيء على الفور في حالة حدوث خطأ.

أدوات مشرفي المواقع

تأكد من إعداد حسابات مشرفي المواقع الخاصة بك للنطاق الجديد والتحقق منها. Google على وجه الخصوص ليس فقط لأنها الشركة الكبيرة عندما يتعلق الأمر بمحركات البحث ولكن أيضًا لأنها توفر ميزة تغيير العنوان {link to http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=83106 } تعمل هناك

أوه وفقط في حالة …

تأكد من أن صفحة 404 الخاصة بك مفيدة. من المحتمل أن يحصل بعض الأشخاص على حوالي 404، في الواقع من المحتمل جدًا أن تكون هذه العملية محفوفة بالمخاطر. تأكد من أن صفحة 404 الخاصة بك هي صفحة مفيدة تحتوي على روابط لبعض صفحات المستوى الأعلى، ورابطك إلى خريطة الموقع وربما حتى البحث في الموقع.

يوم Switch

لقد أمضيت ليلتك بلا نوم وربما تكون مستيقظًا في ساعة سخيفة حتى لا تؤثر على حركة المرور. تدخل وتنتشر. يقوم المطورون بالتبديل إلى عناوين URL ومسارات مواقع الويب. يصبح الأمر متوترًا حتى يقول أحدهم أن الصراخ انتهى. ماذا الآن…

العنكبوت الموقع

أول شيء فعلته هو تصفح الموقع، ومعرفة ما إذا كانت عناوين الصفحات قد تغيرت. انتقلت بعد ذلك إلى Google وقمت بإنشاء موقع:olddomain.com وقمت بالنقر فوق بعض أهم الروابط. باستخدام Firebug لمتصفح Firefox، تمكنت من رؤية أنهم كانوا في طريقهم إلى منازلهم الجديدة.

للتأكد من كل ذلك، قمت الآن بتشغيل عنكبوت الويب وانتظرت. لقد استخدمت مولد خريطة الموقع A1 لعنكبوت الموقع. عندما اكتملت حصلت على بعض النتائج وأيضًا القدرة على إنشاء ملف sitemap.xml من النتائج. تأكد من تحميل هذا

يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى أدوات مشرفي المواقع من Google والبدء في تغيير العنوان، وتأكد من إضافة الرابط الخاص بك إلى ملف sitemap.xml في الملف الشخصي الجديد. ستبدأ Google الآن في إجراء التغييرات اللازمة. وهذا يمكن أن يستغرق بعض الوقت.

هل تقارير التحليلات الخاصة بك؟

إذا كنت قد احتفظت بنفس حساب التحليلات، فتأكد من تغيير التفاصيل بحيث تعمل بشكل جيد في النطاق الجديد.

إذا كان موقعك عبارة عن موقع للتجارة الإلكترونية، فقم بإجراء بعض أوامر الاختبار ومعرفة ما إذا كانت عناوين URL الموجودة في مسار سلتك قد تغيرت على الإطلاق. تحقق من عناوين URL الخاصة بك في كل مرحلة من مراحل السلة وتأكد من مطابقتها لمراحل السلة في مسارات تحويل مسار الهدف. تحقق أيضًا من عناوين URL النهائية لهدفك. إذا كانت قد تغيرت، فستحتاج إلى تحديث جميع نقاط الهدف الخاصة بك لتعكس هذا التغيير

مرحبا أصحاب المواقع

أنت الآن بحاجة إلى سحب قائمة الروابط الخلفية التي أنشأتها وقضاء بعض الوقت كل يوم خلال الأسابيع القليلة القادمة في الاتصال بمشرفي المواقع الذين يمتلكون المواقع التي لديك روابط ثقيلة عليها. بعض المواقع سهلة وتحتوي على نماذج اتصال أو حتى عناوين بريد إلكتروني يمكنك استخدامها. قد تكون بعض المواقع أكثر صعوبة. أولاً، تحتاج إلى اسم، إذا لم يكن هناك أي شيء على الموقع يحمل اسم مشرفي المواقع، فيمكنك التحقق من الكود. هل لديه هناك؟ إذا لم يكن هناك اسم في أي مكان على الموقع، فاسحب أداة whois المفضلة لديك (أستخدم أدوات المجال) وانقر فوق عنوان url الموجود هناك. يجب أن تحصل على معلومات كافية لتتمكن من الانتقال إلى LinkedIn أو أي شيء آخر تستخدمه للعثور على الأشخاص.

كانت لدي رسالة متسقة قمت بإنشائها. كان جزء منه هو نفسه بالنسبة لجميع المواقع وقسمًا مخصصًا لهذا الموقع. تناولت المقدمة التغييرات التي تم إجراؤها وقال الجزء المخصص شيئًا مثل “لدينا رابط على صفحة xyz الخاصة بك يشير إلى http://old-domain.com/dull-coins، يرجى تحديث هذا إلى http://new- domain.com/new-coins”

هل عيناك مقشرتان

أنت بحاجة إلى مراقبة كل شيء يوميًا الآن للتأكد من أن عملية الانتقال تسير بسلاسة. راقب عن كثب حسابات أدوات مشرفي المواقع الخاصة بك لـ 404، وتحقق من سجلات أخطاء مواقع الويب الخاصة بك. ابحث عن أي شيء غريب في حزم التحليلات الخاصة بك. تأكد من أن موقع الويب الخاص بك يتم تحويله وأن المبيعات قادمة.

العلاقات العامة / النشرة الإخبارية

عليك أن تخبر العالم بتغيير اسم النطاق الجديد الخاص بك. إذا كان تغيير النطاق فقط، فهي حملة صحفية أصغر وتحديث لعملائك. إذا قمت بتغيير العلامة التجارية للموقع في نفس الوقت، فمن الواضح أنك ستقوم بحملة صحفية أكبر ورسالة إخبارية. لن يتمكن معظم الأشخاص من اكتشاف التغييرات لأنك ستكون قد قمت بإعداد جميع عمليات إعادة التوجيه الخاصة بك بشكل صحيح.

أخيرًا، استمر في مراقبة كل ما يتعلق بالموقع عن كثب حتى تشعر بالارتياح لأن كل شيء يسير على ما يرام. لقد شعرت بالسعادة والراحة بعد حوالي شهر ونصف. يقول بعض الناس قبل ثلاثة أشهر من عودة كل شيء إلى طبيعته بالنسبة لك.

بعض نتائجي

بشكل لا يصدق، كانت العملية بالنسبة لي سلسة للغاية لدرجة أنني اعتقدت أن هناك شيئًا خاطئًا حقًا. يحتوي تقرير التصنيف الرئيسي الخاص بي على 16 كلمة رئيسية عامة كبيرة جميعها موجودة في الصفحة الأولى على Google. لقد قمنا بالتبديل في 22 ديسمبر 2009. وبعد يومين من التبديل، بدأت ألاحظ ظهور بعض التصنيفات للنطاق الجديد (صدمتني). لقد مرت 5 أيام وتم تغيير جميع التصنيفات. صحيح أنهم كانوا في حدود 30 إلى 50 عامًا لكنهم انتقلوا. بعد مرور 10 أيام، وصل التصنيف إلى أعلى 20 تصنيفًا، وبحلول ذلك الوقت تقلبت لفترة من الوقت. ثم في أحد أيام 13 يناير، عادوا إلى المراكز التي كانوا عليها قبل التبديل +/-2. وبعد شهر شهدنا زيادة كبيرة في تصنيفاتنا وهم الآن في مراكز أفضل مما كانوا عليه قبل تبديل النطاق. أفكاري الشخصية هي أن اسم النطاق الذي قمنا بتبديله كان ضعف عمر اسم النطاق القديم، ولا بد أن هذا كان له تأثير بسيط على التصنيفات. كما كان من الممكن أن يكون من المفيد أيضًا إنشاء الروابط المتزايدة وتقديم دليل الجودة. كما هو الحال مع كل شيء في تحسين محركات البحث، هناك عدد من العوامل التي ساعدتني في الوصول إلى وضع أفضل، وكلها معًا تحقق نجاحًا كبيرًا.

أشياء للذكرى

301 301 301 ثلاثة يا واحد هل ذكرت 301؟ والأهم هنا أن نسيان هذا الأمر أو فقدان صفحات مهمة سيكون مكلفًا للغاية.

تذكر تحديث الروابط الخاصة بك على موقع الويب الخاص بك للإشارة إلى عناوين URL الجديدة ومسارات الصفحة.

حاول الاتصال بأكبر عدد ممكن من مشرفي المواقع لتعديل تلك الروابط الخلفية.

اختبر حتى لا تتمكن من الاختبار بعد الآن. إذا كان كل شيء يعمل بشكل رائع ولم تكن هناك روابط معطلة على جهاز الاختبار، فمن الجيد البدء.

لا تنس أبدًا حملات PPC الخاصة بك. ستحتاج إلى تعديل جميع عناوين URL المعروضة والمستهدفة، وهي مهمة كبيرة إذا كنت تدير بضع مئات الآلاف من الكلمات الرئيسية.

أخبر جميع الشركات التابعة لك بالتغييرات، وقم بتمريرها، حيثما أمكن، إلى قائمة عناوين URL القديمة إلى قائمة عناوين URL الجديدة لتسهيل حياتهم مع التغيير. تأكد أيضًا من وجود عنوان URL الصحيح على أي لافتات.

لا تنتهي صلاحية النطاق القديم أبدًا، فهو ملك لك منذ بضع سنوات. يحب الأشخاص كتابته. ويجب إعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية للمجال الجديد.

نظرًا لحجم البحث الذي قمت به في هذا الشأن والنجاح الذي حققته (حتى الآن جيد جدًا)، سأجيب بكل سرور على أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن الهجرة. أفضل طريقة لجذب انتباهي هي من خلالي Twitter حساب @shanejones {رابط إلى http://twitter.com/shanejones}

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