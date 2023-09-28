Rewrite this title: التسوق الموسمي: كيفية استخدام رؤى السوق ونمذجة النوايا

ستساعدك المقالة التالية: التسوق الموسمي: كيفية استخدام رؤى السوق ونمذجة النوايا

يمكن أن تؤدي اتجاهات التسوق الموسمية إلى زيادة الإيرادات.

ولكن كيف عالية؟

تكمن الإجابة في كيفية استفادة مؤسستك من قوة الماكرو (رؤى السوق) والجزئية (الاتجاهات التاريخية والرؤى في الوقت الفعلي).

علاوة على ذلك، فإن استخدام هذا النهج المبني على البيانات يسمح للمسوقين بوضع نموذج لقصد البحث في كل نقطة من رحلة العميل وعبر قنوات متعددة.

مع تحول فيروس كورونا (COVID-19) لقطاعات هائلة من متسوقي التجزئة عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم، ليس هناك وقت أفضل للاستفادة من رؤى السوق لفهم سلوك المستهلك والسوق ورؤى البحث لدفع البحث والتسويق الرقمي.

كما هو الحال دائمًا، يعد المحتوى المحسّن ديناميكيًا أمرًا بالغ الأهمية.

قبل أن تنشئ، افهم

لا يتم التعامل مع جزء كبير من محتوى B2B.

لا يمكنك مجرد البدء في إنتاج المحتوى لتلبية الطلب المتزايد من مصادر الإيرادات الجديدة.

قبل أن تفكر في قائمة موضوعات، ابحث عن الطلب لمعرفة أين انخفضت الاتجاهات التاريخية على مدى السنوات الأربع الماضية، وقارن ذلك بالاتجاهات والتنبؤات في الوقت الفعلي في اللحظة الحالية.

لقد تغيرت الأولويات بالنسبة لملايين الأميركيين. ما نجح قبل 12 شهرًا قد لا ينجح الآن.

للبقاء على صلة بالموضوع والاحتفاظ باهتمام المستهلك، ستحتاج إلى تعديل أسلوبك.

افهم السوق والمستهلك قبل أن تبدأ حملاتك على شبكة البحث.

كيف يمكنك إظهار القيمة في المناخ الحالي؟

تعمق في الاتجاهات والموضوعات والفئات لاكتشاف المكان الذي ستحقق فيه أفضل خدمة من خلال تحديد الأولويات.

Note ما المحتوى الذي يجب تحسينه، ثم الكلمات الرئيسية التي يجب التركيز عليها.

قم بإعادة النظر في أبحاث المنافسين من السنوات الماضية وشارك في أبحاث جديدة للوافدين الجدد إلى مجال تخصصك لضمان الحفاظ على حصتك في الصوت (SOV) وحصتك في السوق.

ما هي الفئات التي تقود الأداء الحالي؟

شهد تجار التجزئة الذين يركزون على الضروريات ارتفاعًا حادًا في وقت التشغيل في الربع الأول.

وانخفضت المشتريات الفاخرة، حيث تم تأجيل المشتريات الكبيرة.

أين تتقاطع صناعتك مع ارتفاع الطلب؟

انظر إلى الأصول عالية الأداء وابحث عن طرق للاستفادة بشكل أكبر.

أين توجد أفضل الفرص الجديدة؟

إذا كانت شركتك مستقرة ماليًا، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحمل مخاطر صغيرة والتجربة.

يدرك المستهلكون حاجتهم إلى أشياء غير موجودة أصلاً، لذا قم بتحويل ميزانية إضافية إلى البحث والتطوير.

إنه الوقت المثالي للابتكار لأنواع جديدة من المستهلكين وتقديم تجارب مبتكرة يمكن تنفيذها على قنوات متعددة.

ما هي المجالات التي لديها الفرص الأكثر أهمية

قد تعود بعض الأمور إلى طبيعتها بعد الوباء.

قد تكون التغييرات الأخرى هنا لتبقى.

لقد انتقلت القوى العاملة وجيل التعلم إلى العمل عن بعد بمجرد سقوط القبعة، وقد يوفر “الوضع الطبيعي الجديد” مرونة أكبر في الحياة اليومية أكثر من أي وقت مضى.

كيف يمكنك أن تخدم جمهورًا أكثر استقلالية وانعزالًا (وفي بعض الحالات، محليًا بشكل متزايد)؟

ما هي المجالات التي لديها فرصة أصغر ولكن مكاسب أعلى؟

يمكن أن يكشف الاستهداف المحدد للغاية عن فرص للدخول إلى أسواق متخصصة بشكل لا يصدق.

قد تزيد الجهود بشكل طفيف ولكن يمكن تعويضها من خلال عوائد أعلى.

وبينما تكافح شركات الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية طلب المستهلكين، يتم البحث عن البدائل.

إن وضع منتج أو خدمة كبديل مقبول لعلامة تجارية مشهورة يمكن أن يوفر فرصًا فريدة، كما يمكن العثور على فجوات موسمية تحتاج إلى ملئها.

ما الذي يتميز بالإمكانات على المدى الطويل مقابل الإمكانات على المدى القصير؟

وهذا أيضًا، سوف يمر، هو الشعار الذي يردده الجميع تقريبًا لأنفسهم.

تتبع الفرص المتاحة في الوقت الفعلي للاستثمار قصير المدى، ولكن لا تنس التخطيط لتحقيق نتائج طويلة المدى أيضًا – خاصة مع اقتراب مواسم العطلات الممتدة.

خدمات التوصيل رائجة في الوقت الحالي، ولكن هل ستؤدي التكلفة في النهاية إلى تشويه بريق المستهلكين؟

ابحث عن طرق لخدمة أولئك الذين يتوقون للدخول في العام المقبل بنظرة أكثر إشراقًا (نأمل).

البحث الرقمي والبحث في توسع مستمر

يتم الآن التركيز على جزء متزايد من رحلة المشتري عبر الإنترنت.

حتى لو قام المستهلك بزيارة موقع فعلي لإتمام عملية الشراء، فإن المراحل الأولى من مسار تحويل العميل تكاد تكون رقمية بشكل حصري.

إن القدرة على تحديد النية والمتابعة بالمحتوى المستهدف والمحسن مسبقًا لدعم هذه النية أو تحويلها هو ما يجعل شركتك متميزة.

إن أكثر التطورات إثارة للإعجاب التي حققتها Google على مدار العقود القليلة الماضية تتعلق بقدرة محرك البحث على فهم نية المستخدم.

ما بدأ كمطابقة بسيطة للكلمات الرئيسية توسع إلى الكفاءة في تحليل العبارات، وسجل البحث، وبيانات الموقع، وعناصر الاستعلام الأخرى للوصول إلى أذهان المستخدمين.

لقد تطورت خوارزمية ترتيب البحث إلى ما هو أبعد من مجرد تصنيف مواقع الويب من خلال امتثالها لتحسين محركات البحث داخل الموقع وخارجه.

الآن، يتم إثراء تجربة المستخدم النموذجية بالبيانات التي تكشف ما يريده حقًا، بغض النظر عن الطريقة التي يطلبها.

إن ظهور منهجية Google للتعرف على النوايا يسمح للمسوقين بتحديد أنفسهم ووضعهم للاستفادة من اللحظات الحاسمة في رحلة كل عميل من خلال الاستفادة من عملية تفكيرهم في أي لحظة.

يتيح لك هذا إنشاء محتوى يستفيد من النية في الوقت الفعلي.

ماذا يريد المستهلكون حقاً؟

قم بتطوير ملفات تعريف نوايا العملاء من خلال تحليل ثلاثة تدفقات بيانات من جانب المستخدم.

مجموعة من المصطلحات التي تم البحث عنها.

مجموعة من السلوكيات المعروضة.

مجموعة من أنواع الإجابات المطلوبة.

ترى Google أن نقاط بيانات المستخدم الفردي إلى جانب هذه التدفقات هي “لحظات دقيقة“.

ترتبط هذه النقاط الزمنية بأفضل فرصة للتأثير على المستخدم من خلال نتائج البحث المستهدفة.

هناك فرصة ممتازة للمسوقين للارتقاء بهذا الأمر من خلال استخدام التعلم الآلي والأتمتة لإنشاء محتوى قائم على النوايا وديناميكي وملائم في الوقت الفعلي.

بعد كل شيء، يطالب المستهلكون الآن باستجابات فورية تخدم احتياجاتهم بينما تمنحهم تجربة فريدة وغنية بالمعلومات طوال رحلة الشراء الخاصة بهم.

النتائج القائمة على المعرفة

تشير هذه الاستعلامات إلى نية المستهلك يتعلم.

عادةً ما تكون استعلامات البحث الخاصة بهم عبارة عن أسئلة وتبدأ بـ:

“كيف” (كيف تعمل شمعات الإشعال؟)

“ماذا” (ما الذي أحتاجه لإعداد بيض بنديكت؟)

“لماذا” (لماذا يمزق كلبي منزلي عندما أغادر؟)

يمكن استهداف هؤلاء المستخدمين في نقطة نواياهم من خلال محتوى إعلامي عالي القيمة يمنحهم المعلومات التي يحتاجون إليها بدقة.

يمكن تضمين تحفيز دقيق لبيع منتج أو خدمة (قطع غيار السيارات، أداة صيد البيض، خدمة تمشية الكلاب) بدقة في المحتوى.

النتائج المستندة إلى الموقع

تشير هذه الاستعلامات إلى نية المستهلك يسافر، سواء كان ذلك إلى موقع عبر المدينة، أو في ولاية أخرى، أو في قارة أخرى.

غالبًا ما يبدأون بكلمات الضيافة مثل “مطعم” (أفضل مطعم على بعد 10 أميال)، أو “فندق” (فندق بالقرب من مطار أوهير).

وقد يستخدمون أيضًا مصطلحات مثل “الطريق” (الطريق إلى بحيرة تاهو) أو “الرحلات الجوية” (الرحلات الجوية إلى ريكيافيك).

يمكن استهداف هؤلاء المستخدمين في نقطة نواياهم من خلال محتوى مباشر وقابل للتنفيذ:

يسلم الخيارات.

مشاركة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (على سبيل المثال، قم بزيارة هذا المطعم القريب منك، أو حجز رحلة طيران/غرفة فندق، أو شراء وسادة سفر).

نتائج موجهة نحو العمل

تشير هذه الاستعلامات إلى نية المستهلك يمثل.

مثل بعض عمليات البحث القائمة على المعرفة، تبدأ الاستعلامات ذات التوجه العملي بـ “كيف” ولكنها تتوسع لتشمل المنهجية، وتطرح السؤال التالي:

“كيف أفعل” (كيف أبني بيتًا للكلاب؟).

“كيف” (كيفية تنظيف بقع النبيذ من السجاد).

يمكن استهداف هؤلاء المستخدمين عند نقطة نواياهم من خلال المعلومات المجمعة مع العروض لتسهيل عملهم أو حتى التصرف نيابة عنهم (خطط بيت الكلاب القابلة للتنزيل، وخدمات تنظيف السجاد بأسعار معقولة).

النتائج الموجهة نحو الشراء

تشير هذه الاستعلامات إلى نية المستهلك يشتري.

لقد أجروا أبحاثهم واستوعبوا المعلومات وأصبحوا مهتمين بالعروض.

تحتوي استعلاماتهم على سلاسل كلمات رئيسية محددة للغاية تستهدف أهدافهم مثل:

“خلاط بسعة 2 لتر، جميع التروس المعدنية أقل من 200 دولار” (على عكس مجرد “خلاطات”

”منتجع تزلج فندق أسبن“

يمكن استهداف هؤلاء المستخدمين في نقطة نواياهم من خلال نسخة مبيعات مستهدفة بشكل كبير والتي توجههم مباشرة إلى الزر الذي يقول “اشتر الآن” أو “احجز الآن” أو “احصل على هذه الصفقة”.

يكون لدى المستهلكين في هذه المرحلة من رحلة العميل تفاصيلهم جاهزة للإدخال وبطاقة الائتمان الخاصة بهم في أيديهم.

نية النمذجة

أصبح بإمكان Google الآن تحديد النية وتعيينها للاستعلامات وتقديم النتائج على الفور بناءً على خوارزميات متزايدة التعقيد.

يجب أن تكون العلامات التجارية جاهزة لنقل إنتاج المحتوى إلى مستوى عالٍ، بينما يحتاج المسوقون إلى بيانات ذكية لإنشاء المحتوى وتحسينه لتحفيز المستهلكين في كل لحظة ممكنة.

الطريقة الأكثر فعالية وموثوقية لتحقيق هذا الهدف هي نمذجة النية.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع سلوكيات المستهلك ونهج Google الموازي.

استفد من رؤى السوق للكشف عن التغيرات لحظة بلحظة في رغبات واحتياجات ورغبات السكان الذين يعيشون في حالة ركود فعليًا.

كان التسوق الموسمي أمرًا متوقعًا، لكن عادات المشترين هذه العام هي اختيار أي شخص.

ولن يتمكن المسوقون من البقاء في اللعبة إلا من خلال تحديد النوايا وتتبعها وتوقعها.

أظهرت الأبحاث في BrightEdge (أدناه) أنه – تمامًا كما فعل المسوقون مع فيروس كورونا وسلوك المستهلك – يحتاج المسوقون إلى النظر في اتجاهات السوق الكلية والمحفزات الرئيسية التي تؤثر على سلوك الجمهور.

تسخير قوة النية من خلال المحتوى

لم تكن إستراتيجية المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO) أكثر أهمية مما هي عليه الآن.

تتسبب التغييرات الدقيقة في جميع أنحاء العالم في حدوث تحولات في الحالة الذهنية للمستهلكين، ومشاعر الأمان أو عدم الأمان، والقدرة على التفكير فيما بعد اليوم أو الأسبوع أو الشهر التالي.

يمكن للمسوقين تقييم المحتوى الحالي مقابل مشهد الوقت الفعلي من أجل:

قم بقياس كيفية تصرف المستهلكين بشكل موسمي مقارنة بالسنوات الماضية.

ثم قم بوضع خطة لتغطية الفجوات والاستفادة من الفرص الجديدة.

ربما تسبب فيروس كوفيد-19 في حدوث تحول في المسارات، لكن العجلات لا تزال تدور، مما يوفر الكثير من الفرص.

والأهم من ذلك كله، الاستفادة من النية.

لقد أتاح التعلم الآلي إمكانية تنظيف مجموعات البيانات الضخمة وفرزها وتقسيمها عمليًا في الوقت الفعلي، وتعد النية أحد مجالات سلوك المستهلك الجاهزة للتطبيق.

يسمح العثور على الأنماط بإجراء تحليل تنبؤي، مما يؤدي إلى تحديد المواقع في الوقت المناسب للاستفادة من النية.

والنتيجة هي قدرة معززة حديثًا لتحويل الأفكار إلى محتوى إلى نتائج.

الرؤى وإنشاء المحتوى: يمكن تصميم المحتوى بناءً على نية المستهلك.

يمكن تصميم المحتوى بناءً على نية المستهلك. الرؤى وتحسين محركات البحث: يمكن أن يكشف البحث عن الكلمات الرئيسية عن فرص وأسواق جديدة.

يمكن أن يكشف البحث عن الكلمات الرئيسية عن فرص وأسواق جديدة. الرؤى والدفع لكل نقرة (PPC): يمكن لأبحاث المنافسين أن تعرض الفرص التي تم التغاضي عنها.

يمكن لأبحاث المنافسين أن تعرض الفرص التي تم التغاضي عنها. الرؤى وتطوير الويب: يمكن للأدوات التي يستضيفها الموقع أن تولد حسن النية.

يمكن للأدوات التي يستضيفها الموقع أن تولد حسن النية. الرؤى والجوال: يمكن للتطبيقات والألعاب أن تدفع المستهلكين إلى أسفل مسار التحويل.

يجب أن يتم تعيين احتياجات المحتوى لرحلة العميل، مع التركيز بشكل خاص على اللحظات الكلية والجزئية والنوايا.

الهدف هو المزيد من الجذب والمزيد من المشاركة والمزيد من التحويلات.

يجب أن يتطابق كل جزء جديد من المحتوى مع مستوى الاهتمام الذي يجعله استثمارًا مفيدًا.

ربما لم يعد المحتوى الدائم الخضرة دائمًا ولكن تحقق قبل تحديد موضوعات جديدة للتأكد من أن موضوعك مختلف بشكل كافٍ عن المحتوى الحالي ليسيطر على العقارات الخاصة به.

تأكد من أن موضوعاتك لها صلة قوية بعملك، وأنه يمكن ربطها بحل في شكل منتج أو خدمة.

أخيرًا، تأكد من أن مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاصة بك تنضم إلى التعلم الآلي لتزويد شركتك بإمكانية الوصول إلى البيانات التي يمكن تحليلها للنية.

يساعد التعلم الآلي بالفعل في تعزيز الرؤى الآلية ودفع “أفضل الإجراءات التالية”.

عندما تفهم نوايا السوق والمستهلك وتنفذها بشكل صحيح، فإنك تمتلك مفاتيح الفرص غير المحدودة.

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