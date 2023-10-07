Rewrite this title: التسوق عبر الإنترنت خلال العطلات يتجاوز 25 مليار دولار: تأثر تجار التجزئة التقليديون

ستساعدك المقالة التالية: التسوق عبر الإنترنت خلال العطلات يتجاوز 25 مليار دولار: تأثر تجار التجزئة التقليديون

وفقا ل تقرير أن comScore صدر يوم الأحد، وصلت مبيعات العطلات في التجارة الإلكترونية الآن إلى 25 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم، الذي يشمل أول 39 يومًا من موسم العطلات، زيادة بنسبة 15٪ مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي. لقد أدى مزيج من التسويق القوي والشحن المجاني والعروض الجذابة إلى إغراء المتسوقين بإنفاق الأموال عبر الإنترنت بدلاً من مواقع البيع بالتجزئة.

الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط، أولئك الذين يكسبون ما بين 50.000 إلى 99.000 دولار سنويًا، زادوا المبلغ الذي ينفقونه بنسبة 20% تقريبًا، وزاد الأمريكيون من ذوي الدخل المرتفع ميزانياتهم للتسوق عبر الإنترنت بنسبة 16%، والأمريكيون الذين يكسبون أقل من 50.000 دولار ينفقون أقل بنسبة 1% هذا العام. . في حين أن أولئك الذين يقل دخلهم عن 50 ألف دولار هذا العام ينفقون أقل، فقد زاد عدد المتسوقين في هذه الفئة بنسبة 10٪.

قال جيان فولغوني، رئيس مجلس إدارة comScore، ما يلي عن مبيعات العطلات القوية:

“شهد الأسبوع الأخير من موسم التسوق عبر الإنترنت خلال العطلات بقاء معدلات النمو متماشية مع الموسم حتى الآن بنسبة 15 بالمائة، كما تجاوز الإنفاق الفردي في ثلاثة أيام عتبة المليار دولار. تمثل هذه النقاط البارزة إشارة إيجابية للغاية أخرى لموسم التسوق أثناء العطلات، حيث غالبًا ما يشهد الأسبوع الذي يلي “أسبوع الإنترنت” تراجعًا نسبيًا في زخم الإنفاق بسبب تراجع تجار التجزئة عن نشاطهم الترويجي. ومع دخولنا ما سيكون الأسبوع الأثقل في الموسم بالنسبة لتجار التجزئة عبر الإنترنت – بدءًا من “الاثنين الأخضر” في 12 ديسمبر – تشير جميع الدلائل الآن إلى نهاية قوية للموسم.

الاثنين الأخضر، والذي تم تسميته في البداية من قبل موقع إيباي في عام 2007، هو يوم الاثنين الثاني خلال شهر ديسمبر (اليوم). السبب وراء كون Green Monday أحد أكبر أيام التسوق في العام هو أنه اليوم الأخير الذي يضمن فيه العديد من تجار التجزئة التسليم في عيد الميلاد دون مطالبة المستهلكين بدفع رسوم الشحن المعجلة. على مدى خمس سنوات من السنوات الست الماضية، كان Green Monday إما يوم التسوق عبر الإنترنت الأعلى تصنيفًا أو الثاني في موسم التسوق خلال العطلات.

مع إنتاج موسم العطلات لعام 2011 بالفعل لستة أيام للتسوق عبر الإنترنت تجاوزت مبيعاتها مليار دولار، يشعر معظم تجار التجزئة التقليديين بالتهديد بسبب العدد المتزايد من المستهلكين الذين أكملوا التسوق عبر الإنترنت لعيد الميلاد.

[Sources Include: comScore]