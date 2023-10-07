Rewrite this title: التسويق الداخلي باللغات الأجنبية

ستساعدك المقالة التالية: التسويق الداخلي باللغات الأجنبية

تتضمن تقنيات التسويق التقليدية “الخارجية”، مثل الإعلان والتسويق عبر الهاتف، الوصول إلى العملاء المحتملين وجذب انتباههم. يتضمن التسويق الداخلي إنشاء محتوى عالي الجودة يجذب عملائك إليك. قد يكون هذا تحديًا كافيًا في لغتك الأم. عند التعامل مع لغات متعددة عبر الإنترنت، هناك المزيد من الأشياء التي يجب مراعاتها.

قم بالبحث الخاص بك

لقد فتحت طبيعة الإنترنت الممتدة على مستوى العالم مجموعة من الفرص للشركات من جميع الأحجام. من الناحية النظرية، لم يكن الوصول إلى أسواق جديدة أسهل من أي وقت مضى، ولكن القيام بذلك في الواقع يتطلب جهدًا أكبر قليلاً من مجرد الإقامة في ركنك الصغير من الفضاء الإلكتروني والأمل في الأفضل.

وفقا لأحدث الأرقام من إحصائيات عالم الإنترنتتظل اللغة الإنجليزية هي اللغة الوحيدة الأكثر استخدامًا على الإنترنت، لكنها لا تزال تمثل حوالي ربع إجمالي الاستخدام فقط. أظهرت الدراسات أن المستخدمين يضعون المزيد من الثقة في المواقع بلغتهم الأم، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراء عملية شراء عبر الإنترنت. ومن الواضح أن اتباع نهج متعدد اللغات ضروري لأي شخص يرغب في استغلال الطبيعة العالمية للويب بشكل كامل.

ومع ذلك، قد يستغرق التوطين الكثير من التخطيط والجهد. حتى لو كان لديك منتج أو خدمة ترى أنها تحظى بقبول عالمي، فمن المنطقي عادةً التركيز على سوق أو سوقين جديدتين أولاً. من المفترض أن يساعدك القليل من أبحاث السوق في تحديد أفضل الأسواق المحتملة، ويمكن أن تخبرك أدوات Google التحليلية أيضًا ما إذا كان موقع الويب الأساسي الخاص بك يجذب بالفعل زوارًا من بلدان أخرى محددة.

يمكن أن تكون المواقع المصغرة باللغات الأجنبية مفيدة لاختبار الوضع. إذا ولدت اهتمامًا كافيًا، فيمكنك المتابعة من خلال مواقع الويب المترجمة بالكامل.

ترجمة المحتوى الخاص بك

ربما تكون الترجمة هي الجانب الوحيد الأكثر أهمية في عملية التعريب. هناك عدد من برامج الترجمة المجانية المتاحة، ولكن حتى أفضل الترجمة الآلية يمكن أن تكون عرضة للأخطاء. يمكن أن يؤدي هذا إلى موقع متكلف يبدو وكأنه هواة، وهو ليس مثاليًا عندما يتعلق الأمر بتوليد شعور بالثقة. سيساعدك العمل مع مترجمين يتحدثون اللغة الأصلية على تجنب الأخطاء السياقية وسيساعدك على تحقيق أسلوب سلس وأكثر طبيعية.

إيلاء اهتمام خاص للكلمات الرئيسية

الكلمات الرئيسية هي الكلمات أو العبارات التي يكتبها المستخدمون في مربع البحث الخاص بمحرك البحث عند البحث عن محتوى عبر الإنترنت. حتى لو كنت قد أجريت بحثًا مكثفًا حول الكلمات الرئيسية لموقع الويب الخاص بك بلغتك الأم، فمن المهم عدم الاعتماد على ترجمات القاموس المباشرة، حيث قد تكون العامية أو الاختصارات أو المصطلحات البديلة الأخرى أكثر فعالية. لكن هذا لا يعني أن عليك أن تبدأ من الصفر. يمكن أن تكون كلماتك الرئيسية باللغة الإنجليزية بمثابة نقطة بداية، ويمكن أن يساعدك المترجم في تبادل الأفكار حول المصطلحات البديلة. ويمكن بعد ذلك اختبارها باستخدام أدوات الكلمات الرئيسية على الإصدار المحلي من Google أو غيره من محركات البحث الرئيسية.

لديك خطة لتحسين محركات البحث

تحسين محركات البحث (SEO) هو عملية تحسين ظهور موقع الويب الخاص بك في نتائج البحث لمحركات البحث الرئيسية مثل Google. حتى العلامات التجارية الأكثر شهرة يمكنها الاستفادة من حركة المرور الإضافية التي يمكن لمحركات البحث توجيهها. بالنسبة للشركات الصغيرة التي تحاول اقتحام سوق جديدة، يمكن أن تكون محركات البحث لا تقدر بثمن.

تلعب الكلمات الرئيسية، كما ذكرنا سابقًا، دورًا كبيرًا في تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن يمكن أن يساعد عنوان URL الخاص بموقعك الإلكتروني المترجم أيضًا في تعزيز تصنيفاتك. إن استخدام نطاق المستوى الأعلى لرمز البلد، مثل .fr لفرنسا أو .de لألمانيا، سيساعد في تحسين نتائجك في عمليات البحث المحلية. حتى إذا كنت تستخدم نطاق المستوى الأعلى العام مثل .com، فيمكنك استخدام نطاق Google أداة الاستهداف الجغرافي لتحديد الموقع.

الروابط الخلفية مهمة أيضًا في تحسين محركات البحث. من المفيد عمومًا التأكد من أن هذه الروابط تأتي من مواقع موجودة في السوق المستهدف وذات صلة بالمحتوى الخاص بك.

الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي

توفر مواقع التواصل الاجتماعي منصة مثالية لنشر اسم علامتك التجارية والتفاعل مباشرة مع العملاء. المواقع الرئيسية مثل Facebook و Twitter لديها بالفعل جمهور عالمي ولا ينبغي إغفالها، ولكن في أسواق معينة، يسيطر المنافسون المحليون الآخرون على السوق. في الصين، على سبيل المثال (حيث Facebook و Twitter محظورة)، كيوزون هو الموقع الأكثر زيارة. وفي الوقت نفسه، تهيمن على روسيا مواقع فكونتاكتي (المعروفة باسم VK) وأودنوكلاسنيكي، وهي مواقع تتوسع بسرعة أيضًا في دول أوروبا الشرقية الأخرى. اعتمادًا على الأسواق التي تستهدفها، قد يكون من المفيد الاحتفاظ بعدد من الملفات الشخصية على مواقع مختلفة وربطها معًا.

كن استباقيًا

التسويق الداخلي هو عملية مستمرة. إلى جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك نشر الكلمة من خلال المدونات، مع تحديث مواقعك أيضًا بالأخبار والمحتويات الجديدة الأخرى التي ستساعد في تحسين محركات البحث لديك وتبقي الأمور مثيرة للاهتمام للعملاء العائدين. من المهم أيضًا التفاعل مع عملائك. يمكن أن يساعد الرد على التعليقات والاستفسارات باللغة الخاصة بالعميل في تعزيز العلاقة القوية.

يمكن أن يتطلب التسويق عبر اللغات الأجنبية الكثير من التخطيط المستقبلي. ومع ذلك، مع القليل من الجهد الإضافي والمعرفة المحلية، يمكن أن تكون طريقة فعالة للاستفادة من الأسواق الجديدة تمامًا.