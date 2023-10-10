Rewrite this title: التسويق المحلي باستخدام مدونة Hyperlocal ومجمعات الأخبار

ستساعدك المقالة التالية: التسويق المحلي باستخدام مدونة Hyperlocal ومجمعات الأخبار

في العام الماضي قمت بنشر مقالة قصيرة حول بناء الروابط عبر المدونات المحلية. إذا نظرنا إلى هذا المنشور، أعتقد أنه محدود للغاية. هذه الموارد هي أكثر بكثير من مجرد أدوات بناء الروابط.

إن تعلم كيفية العثور على اتصالات مع الصحفيين والمدونين المحليين وبنائها سوف يفيدك بعدة طرق (نعم، قد يستغرق الأمر بعض الوقت ولكنه يستحق ذلك على المدى الطويل).

ماذا يجب أن أفعل بهذه الموارد؟

() اشترك في كل واحد منهم للتأكد من تغطية جميع الأحداث الكبرى في المنطقة؛

() إرسال قائمتك أو المطالبة بها هناك لزيادة توزيع المحتوى الخاص بك وإمكانية رؤيته وحركة المرور؛

() تتبع الأخبار وبناء اتصالات مع المدونين المحليين لتغطيتها (إجراء المسابقات والرعاية والترويج للأحداث الخاصة بك وما إلى ذلك)؛

(إذا كنت منشئ الروابط) تواصل مع المدونين المحليين للحصول على الروابط عندما تحتاج إليها،

إلخ

أداة مصادر المعلومات المحلية كيفية تتبع التحديثات المحلية كيفية تعزيز الموارد المحلية الخاصة بك يصل مدون المكان المدونات قم بالتسجيل لإضافة الأماكن والمدونات إلى المفضلة أرسل مدونتك المحلية هنا عالمي خارج. في المدونات، مصادر الأخبار الاشتراك عن طريق RSS (أسفل الصفحة) سجل موقعك مع Outside.in للمدونين عالمي رقعة وسائل الاعلام المحلية قم بالتسجيل لمتابعة الأحداث، والاشتراك عن طريق تغذية RSS تقدم بطلبك كمحرر محلي هنا؛ أضف الأحداث الخاصة بك هنا الولايات المتحدة: نيوجيرسي، كونيتيكت، نيويورك كل كتلة مواقع الويب الحكومية والمدونات ووسائل الإعلام المحلية تطبيق iPhone، تنبيهات البريد الإلكتروني، موجز RRS للتغطية أو التضمين، اتصل بالفريق ردود الفعل في everyblock.com الولايات المتحدة: أتلانتا،

بوسطن,

شارلوت,

شيكاغو،

دالاس،

ديترويت,

هيوستن،

لوس أنجلوس،

ميامي,

نيويورك

فيلادلفيا،

سان فرانسيسكو،

سان خوسيه،

سياتل،

واشنطن العاصمة “محلي” Twitter يبحث المدونات الصغيرة تغذية ار اس اس اتبع وتكوين صداقات مع المؤثرين المحليين على Twitter عالمي

1. مدون الموقع

مدونة المكان هي مدونة تتحدث عن التجربة الحياتية لمكان ما. ماذا نعني بـ “التجربة الحية”؟ “التجربة الحية” يمكن أن تكون الأخبار السياسية المحلية للمكان، والأخبار الاجتماعية للمكان، والأخبار الفنية للمكان، وما إلى ذلك. لذلك، غالبًا ما تكون المدونات المكانية حول القضايا السياسية، وأخبار المجتمع، ومراجعات المطاعم، والمشاهد الموسيقية، والهندسة المعمارية والفنون البصرية وما إلى ذلك. أي جانب من جوانب الحياة في مكان ما يجعله مختلفًا عن الأماكن الأخرى، أو معلومات تخبرك شيئًا عن نمط الحياة في المكان.

هذه واحدة من أكثر الوسائط فعالية للعثور على الكثير من المدونين المحليين. لكل مكان سترى:

قائمة الصور المحلية (من فليكر)؛

المدونات المكانية التي تم إرسالها مؤخرًا؛

المدونات المكانية الأكثر شهرة؛

المشاركات المضافة مؤخرًا والتي تم تجميعها من المدونات في قاعدة البيانات؛

مستخدمو الموقع الذين يعيشون حاليًا، كانوا يعيشون أو يخططون للعيش في المنطقة.

2. خارج. في

Outside.in عبارة عن منصة إخبارية محلية للغاية… Hyperlocal تعني الأخبار والمعلومات على مستوى أكثر تفصيلاً مما توفره الوسائط التقليدية. في السابق، لم تكن معظم المواقع “المحلية” تحتوي فعليًا على المزيد من المدن أو البلدات. لقد افترضوا أنه لمجرد أنك تعيش في مدينة أو بلدة معينة فإنك تبحث عن نفس الأخبار مثل أي شخص آخر. يمنحك المحتوى المحلي للغاية الأخبار والمعلومات الخاصة بالمنطقة المحيطة بمكان تواجدك، مثل المبنى المحيط بمكتبك أو الحي الذي تعيش فيه.

بالنسبة لأي استعلام بحث مدمج (مكان + كلمة رئيسية)، سيعرض Outside.in قائمة منشورات المدونة المجمعة المرتبطة بالنشر الفعلي على الموقع (على عكس Placeblogger، الذي يعيد التوجيه إلى الملف الشخصي للمدونة على الموقع):

3. التصحيح

قم بزيارة Patch لمواكبة الأخبار والشركات والأحداث، والاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو من جميع أنحاء المدينة، ومعرفة ما يفعله الجيران، والمشاركة في المحادثة.

أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى كل مؤلف للمقالة مباشرة من داخل التصحيح؛

تصفح الأدلة والفئات المختلفة (الأحداث، الإعلانات، أخبار المدرسة، الحقائق المحلية، إلخ)؛

4. كل كتلة

EveryBlock هو موقع ويب إخباري محلي مع لمسة خاصة: فهو يقدم الأخبار حتى مستوى الكتلة. أدخل أي عنوان في إحدى المدن المدعومة، وستشاهد المقالات الإخبارية وتغطية المدونة وتقارير الجرائم ومجموعة واسعة من المعلومات المحلية الأخرى، وكلها يتم تحديثها على مدار اليوم.

انظر توزيع الأخبار (أي الكتل يتم تغطيتها بشكل أكثر نشاطًا في الأخبار)؛

للحصول على أي أخبار محلية، راجع قائمة المصادر (اللوحة اليسرى)؛

ابحث في البيانات الصحفية لكل مدينة (سواء كانت حيًا أو عن طريق الرمز البريدي)، وما إلى ذلك:

5. Twitter يبحث

لا توجد طريقة للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار المحلية دون مراقبتها Twitter. يمكنك القيام بذلك عبر أدوات مثل التغريدات القريبة أو تشيرب سيتي لكني أفضل استخدام Twitter يبحث.

معها لديك الخيارات: