Rewrite this title: التسويق عبر الانترنت في الصين

ستساعدك المقالة التالية: التسويق عبر الانترنت في الصين

يعد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إن الكثير من الصناعات التحويلية في العالم هي صينية، وهناك سوق استهلاكية ضخمة وسريعة النمو داخل البلاد والتي بدأت تتمتع بزخارف النمو الاقتصادي للبلاد.

عالم الانترنت ضخم في الصين. لم تتمكن جوجل من اختراق هذا الاقتصاد الضخم بفعالية مثل بقية أنحاء العالم، على الرغم من وجود أدلة على أن العديد من الشركات الصينية معجبة بتحليلاتها وإمكانية الوصول إلى المعلومات التي لا تتوفر حاليًا مع نظيرتها الصينية بايدو. تمتلك Google حاليًا حوالي 18% من حركة مرور محرك البحث. بايدو هي المزود الرئيسي لمحركات البحث في الصين، وسوف تتطلع على مدى العقد المقبل إلى تأمين هذا السيطرة على الرغم من التقدم الذي أحرزه جوجل في أراضيها. وهو يضم حاليًا حوالي 80% من حركة الإنترنت الحالية في الصين، وحوالي 500 مليون باحث.

دعونا نلقي نظرة على بعض الحقائق!

هناك حوالي 800 مليون شخص يستخدمون الإنترنت في الصين، حوالي 75% من هذا العدد يتم من خلال تقنيات الهاتف المحمول. أتاحت تقنيات الهاتف المحمول للمستهلكين الفقراء الاستمرار في الوصول إلى الإنترنت، مما يعني أن سوق الإنترنت في الصين أصبح ضخمًا. تشير التقديرات إلى أن حوالي 220 مليون شخص يتسوقون بانتظام عبر الإنترنت في الصين، ومن المتوقع أن يحجز 90 مليون صيني عطلاتهم عبر الإنترنت هذا العام وحده، و350 مليونًا من اللاعبين عبر الإنترنت (أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة بأكملها)، و200 مليون صيني يقومون بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. . هل يمكنك تحمل عدم الترويج لشركتك على محرك بحث يضم 430 مليون مستخدم؟ عمل الأعمال في الصين ليس من الضروري أن تكون قفزة كبيرة كما يعتقد الكثيرون. يمكنك التداول من موقعك الحالي!

بايدو، كبار المسئولين الاقتصاديين والتسويق عبر الإنترنت

إن تحسين محركات البحث (SEO) في الصين يشبه إلى حد كبير ما كنت ستمارسه على Google، ربما قبل 10 سنوات. يعد إنشاء روابط خلفية أمرًا ضروريًا، ومستويات الجودة ليست تمامًا على نفس مستوى Google Post Panda وPenguin. يعد الإعلان أكثر بروزًا مما هو عليه على Google أيضًا، وسيكون لديك تأثير أكبر على التصنيفات كلما أنفقت أكثر على إعلاناتك. يساعد هذا في ضمان موقعك استنادًا إلى إنفاقك، وهو ما لا يحدث دائمًا مع معظم استراتيجيات تحسين محركات البحث على Google.

يمكنك أيضًا اختيار مقاطعات معينة باستخدام Baidu للترويج لموقعك على الويب، تمامًا كما تفعل مع Google. وهذا يعني أنه يمكنك استهداف المجالات الصاعدة والقادمة التي لا تكون فيها المنافسة عالية جدًا لبناء سلطة علامتك التجارية والمساعدة في تأسيس عملك داخل الاقتصاد الصيني. العديد من المناطق لديها الإنترنت فقط كوسيلة لشراء المنتجات الاستهلاكية التي يريدونها بسبب نقص الخدمة من أي منافذ فعلية. هذه فرصة كبيرة للعديد من الشركات.

وسائل التواصل الاجتماعي

هناك العديد من منصات الوسائط الاجتماعية الصينية للترويج لعملك عبر الإنترنت في جميع أنحاء عالم الإنترنت في الصين. تعد TenCent أكبر منصة في الصين وتضم حوالي 800 مليون عضو. ويمكن للفقراء الوصول إلى الموقع من خلال هواتف الجيل الثاني، وبالتالي فإن لهم مصلحة في ثورة الإنترنت في الصين. وهذا هو السبب في أنها أكبر مزود الخدمة. إنه مركز تواصل اجتماعي نشأ من خدمة الرسائل الفورية QQ. سينا ويبو يشبه التقاطع بين Twitter و Facebook، على الرغم من أنها متقدمة في تحميل الصور والفيديو. لديها حاليًا حوالي 400 مليون مستخدم وهي مؤثرة بشكل لا يصدق في عالم وسائل التواصل الاجتماعي في الصين. وهذا يجعله مفيدًا جدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إطلاق علامات تجارية وإنشاء قاعدة استهلاكية داخل هذا الاقتصاد. بدأ Wechat، وهو جزء من Ten Cent ومنصة كبيرة لمشاركة الصور، في الحصول على حصة كبيرة من مشهد وسائل التواصل الاجتماعي. والحقيقة هي أنه تمامًا كما هو الحال مع Google، يعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الصين أمرًا ضروريًا لبناء علامة تجارية وسمعة مع أولئك الذين تحاول إقناعهم بأن يكونوا عملاءك أو عملائك غدًا. أعداد العضوية الفعلية مذهلة حقًا وتنمو باستمرار عامًا بعد عام.

تنتقل العديد من المنصات، مثل Sina Weibo وTencent، إلى الأسواق الغربية التي تهيمن عليها حاليًا Facebook, Twitter والعديد من الشركات الأخرى الأكثر شهرة. مع وجود 25% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم من الصينيين ويستخدمون منصات صينية، أود أن أقول إننا سنرى نفس هذه المنصات تنمو بفعالية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشر إلى العشرين القادمة. هناك العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالترويج لشركتك، وسيكون من الحكمة البحث عن وكالة تفهم ما يناسب الفئة السكانية المعينة التي تتطلع شركتك إلى استهدافها.

مواقع الويب الخاصة بك

يجب عليك التأكد من أن جميع مواقع الويب باللغة الصينية، وليس من خلال مترجم جوجل من فضلك؛ خاصة إذا كنت جادًا بشأن اقتحام السوق الصينية عبر الإنترنت. يتم إعداد مواقع الويب بشكل مختلف عن نظيراتها الغربية حيث لا يتم استيعاب المعلومات بنفس الطريقة من قبل المستهلك الصيني. يجدر الاستعانة بوكالة تتمتع بالخبرة في إنشاء مواقع مخصصة للصينيين، ويمكنها فهم طرق ترويج المعلومات بشكل فعال باستخدام لغة الماندرين والصور والتخطيطات المناسبة. تريد أن يكون الموقع مخصصًا لجمهورك الصيني المستهدف.

ماذا تنتظر؟

بالطبع تحتاج إلى التحقق من الترخيص اللازم، وربما تحتاج أيضًا إلى العثور على شركاء وموزعين. أفضل ما يمكنك فعله هو العمل مع وكالة تتمتع بخبرة في الترويج للشركات في الصين عبر الإنترنت، ويمكنها مساعدتك في إجراء الاتصالات اللازمة لضمان النجاح. يتوقع المستهلكون الصينيون رعاية جيدة بعد البيع، (ومن لا يتوقع ذلك؟)، لذا تأكد من تعيين موظفين للاتصال بالعملاء يتحدثون اللغة الصينية في بلدك أو في الصين نفسها للاحتفاظ بأي عملاء تحصل عليهم. يمكن تحجيم ذلك بشكل مناسب اعتمادًا على حجم الأعمال التي تراكمت لديك. مثل هذه اللمسات ستفصلك عن المنافسين الذين يتوقعون بيع بضائعهم دون الدعم الكافي.

من الممكن أن تقوم بالتداول الآن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسريع النمو. فلماذا الانتظار؟ إنها فكرة رائعة أن تقوم باختبار منتجاتك أو خدماتك عبر الإنترنت هناك لمعرفة الإمكانات التي قد تكمن في السوق الصينية ذات الصلة بعملك. يمكنك الحصول على تواجد قوي عبر الإنترنت داخل الصين مقابل ما لا يزيد عن 10000 دولار في كثير من الحالات، وهذا أرخص بكثير من إنشاء عملك هناك فعليًا. قد ترغب في بناء علامتك التجارية إلى مستوى معين قبل الشروع في ذلك فعليًا على أي حال. الحقيقة هي أنك ربما تكون على دراية بالترويج لنفسك داخل البلد الذي تتاجر فيه، وتدرك أيضًا أن تحسين محركات البحث والترويج عبر الإنترنت يمكن أن يعزز حركة مرور عملك وسيعمل على ذلك، وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يكسبك متابعين مخلصين و الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت. ويمكن للصين أن تقدم لك كل ذلك أيضًا، بالإضافة إلى اقتصاد سريع النمو. إذا كان ذلك جيدًا بما يكفي لتوم كروز (الذي لديه حاليًا ما يقرب من 5 ملايين متابع لـ Sina Wibo)، فيجب أن يكون جيدًا بما يكفي لعملك أيضًا.