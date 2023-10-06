Rewrite this title: التسويق عبر البحث عبر الهاتف المحمول لدول BRIC

ستساعدك المقالة التالية: التسويق عبر البحث عبر الهاتف المحمول لدول BRIC

يعد البحث عبر الهاتف المحمول بمثابة أخبار كبيرة في كل مكان. وفقا لجوجل، عمليات البحث على الهاتف المحمول تضاعف أربع مرات في الولايات المتحدة العام الماضي. “ما يقرب من واحدة من كل سبع عمليات بحث، حتى في الفئات الأصغر، تتم على الهاتف المحمول، ولكن كم منكم يستثمر سُبع موارده في الهاتف المحمول؟” سأل جيسون سبيرو، رئيس إعلانات الهاتف المحمول في Google.

ويتوقع العديد من الخبراء أن عمليات البحث العالمية عبر الهاتف المحمول سوف تتفوق على عمليات البحث الثابتة بحلول عام 2015. وفي الهند والصين، تم الوصول إلى نقطة التحول هذه بالفعل. كما أن البلدين الآخرين من القوى الاقتصادية الناشئة أو المتقدمة حديثاً في مجموعة البريكس (مجتمعة البرازيل وروسيا والهند والصين) يقدمان أيضاً إمكانات هائلة من حيث التسويق، لأسباب ليس أقلها العدد الهائل من السكان في كل من هذه الدول.

نصائح للتسويق عبر بحث الجوال

وفقا لدراسة جديدة أعدتها BRICdata، من المتوقع أن تتغير طبيعة التسويق عبر الهاتف المحمول بسرعة داخل دول BRIC.

في حين أن انتشار الهاتف المحمول مرتفع في أسواق BRIC، فإن التكنولوجيا والبنية التحتية المتاحة للمستخدم العادي ليست متقدمة مثل تلك الموجودة في الأسواق الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان ومعظم أنحاء أوروبا.

يصل العديد من المستخدمين إلى الإنترنت باستخدام هواتف محمولة غير متطورة نسبيًا، واتصالات ضعيفة، وعروض نطاق ترددي منخفضة. وحتى الآن، عكست استراتيجيات التسويق عبر الهاتف المحمول ذلك من خلال التوجه نحو حملات السوق الشاملة التي تستهدف العملاء من خلال الرسائل المجمعة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا مع بدء المسوقين في استخدام الخدمات المستندة إلى الموقع بسبب زيادة انتشار smartphones وتحسين البنية التحتية المتنقلة. بشكل أساسي، من المتوقع أن تصبح حملات التسويق عبر الهاتف المحمول في دول BRIC أكثر شخصية بكثير.

يطالب مستخدمو الإنترنت عبر الهاتف المحمول بشكل متزايد بمحتوى مناسب للجهاز الذي يستخدمونه للوصول إليه. بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية، فهذا يعني سرعة تحميل المواقع (الثلثين من مستخدمي الهواتف الذكية يتوقعون تحميل الصفحة في غضون 4 ثوانٍ) والتي تم تحسينها للشاشات الصغيرة وإمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة.

بالنسبة للأجهزة الأقل تطورًا، يجب أن تظل الصفحات بسيطة، مع تقليل الصور والرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو عالية الدقة إلى الحد الأدنى المطلق. إذا كان موقع ويب سطح المكتب الخاص بك لا يظهر أو لا يعمل بشكل جيد على الهاتف المحمول، ففكر في إنشاء موقع منفصل محسّن للجوال أو صفحة مقصودة للجوال على الأقل.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مستخدمي الهاتف المحمول يميلون أيضًا إلى التحلي بصبر أقل عند التمرير عبر صفحات نتائج البحث. ستتجه نسبة أعلى مباشرة إلى النتيجة العليا، مما يجعل تحسين محركات البحث عبر الهاتف المحمول أكثر أهمية. والخبر السار هو أن إعلانات الهاتف المحمول تتمتع بنسبة نقر إلى ظهور أعلى وأن حملات الدفع لكل نقرة (PPC) يمكن أيضًا أن تكون فعالة للغاية.

بحث الجوال حسب بلد BRIC

في حين أن اقتصادات مجموعة البريك (المعروفة أحيانا باسم “الأربعة الكبار”) لديها بعض أوجه التشابه، فهي أيضا أسواق متميزة مع اختلافاتها الخاصة في التركيبة السكانية، ومدى انتشار الإنترنت عبر الهاتف المحمول، واستخدامها.

البرازيل

تعد البرازيل المثال المثالي لسوق يتمتع بإمكانات هائلة فيما يتعلق بالتسويق عبر البحث عبر الهاتف المحمول. اختراق اشتراكات الهاتف المحمول حاليا 131 بالمائة. وبالنظر إلى أن عدد السكان يبلغ حوالي 200 مليون، فهذا يعني أن هناك ما يقرب من 258 مليون عقد نشط للهاتف المحمول.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى الإنترنت من خلال الأجهزة المحمولة لم ينفجر بعد. العام الماضي فقط حوالي 13 بالمئة من البرازيليين استخدموا الهواتف المحمولة للوصول إلى الإنترنت. ويرجع ذلك جزئيًا على الأقل إلى انخفاض استخدام الهواتف الذكية وضعف البنية التحتية، ولكن من المتوقع أنه بحلول عام 2015، سيكون لدى نصف السكان على الأقل – أو 100 مليون شخص – هواتف متصلة بالإنترنت.

روسيا

تتمتع روسيا أيضًا بنسبة عالية من مشتركي الهاتف المحمول ولكنها كذلك متخلفة الدول المتقدمة الأخرى في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول. مرة أخرى، يبدو أن هذا جاهز للتغيير كـ تم إصدار الأرقام ويشير دليل مواقع الهاتف المحمول الروسي ومزود الإحصائيات mobtop.ru إلى أن جمهور الإنترنت عبر الهاتف المحمول الروسي زاد بنسبة 2.5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من عام 2012 وحده.

الهند

تجاوز عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة عدد مستخدمي سطح المكتب لأول مرة في أغسطس 2012، وفقًا لـ عداد الإحصائيات الإحصاءات العالمية. نظرًا للاتجاه التصاعدي المستمر الذي ينمو بشكل مطرد لبعض الوقت الآن ويقدر عدد السكان بأكثر من 1.2 مليار نسمة، فإن ذلك يجعل التسويق عبر البحث عبر الهاتف المحمول أمرًا ضروريًا لأي مؤسسة تجارة إلكترونية متسلسلة تستهدف السوق الهندية.

الصين

كما شهد السوق الصيني الواسع مؤخرًا استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول تجاوز سطح المكتبوفقًا لمركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني (CINIC). “ظهور smartphones أقل من 1000 يوان [$157] وقال التقرير: “لقد خفضت بشكل حاد عتبة استخدام الأجهزة وشجعت مستخدمي الهاتف المحمول العاديين على أن يصبحوا متصفحي ويب متنقلين”. ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول الآن 388 مليونًا، بزيادة 10 بالمائة تقريبًا منذ بداية العام.