Rewrite this title: التسويق والموارد والأدوات على أساس الموقع

ستساعدك المقالة التالية: التسويق والموارد والأدوات على أساس الموقع

ومع تطور أجهزة الهواتف الذكية واستخدامها على نطاق واسع، كانت مسألة وقت فقط حتى يبدأ تطوير التطبيقات والخدمات القائمة على الموقع. حسب التعريف الوسائط المعتمدة على الموقع يسلم المحتوى إلى جهاز محمول للمستخدمين اعتمادا على مكان تواجدهم. إنها طريقة جديدة لتوصيل رسالة تسويقية مستهدفة للمستخدمين في موقع جغرافي محدد.

كان هناك بالفعل عدد من الخدمات القائمة على الموقع مثل شخصيات قصص الابطال الخارقينو Gowalla و Loopt هم من يحددون الاتجاه لهذا النوع الجديد من التسويق عبر الهاتف المحمول.

تطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة على الموقع

شخصيات قصص الابطال الخارقين

باستخدام هاتفك الذكي، يمكن للمستخدمين “تسجيل الوصول” إلى الأماكن التي يزورونها، وإخطار أي شخص يتابعهم بمكان وجودهم. اربح نقاطًا واحصل على شارات عندما تبدأ في اكتشاف أشياء وأماكن جديدة. إذا قمت بزيارة مكان ما أكثر من أي شخص آخر، فيمكنك أن تصبح عمدة المدينة وتحصل على هدايا مجانية وعروض خاصة. اترك تعليقات وتوصيات للأشخاص الذين يتطلعون إلى تجربة موقع جديد والحصول على عروض ترويجية/خصومات واستكشاف مدينتك بطريقة جديدة ومثيرة.







جوالا

مشابه جدًا لـ Foursquare، يتيح لك Gowalla “تسجيل الوصول” إلى الأماكن باستخدام هاتفك الذكي، وإخطار أصدقائك ومتابعيك بمكان وجودك. يمكنك ربح دبابيس مقابل إنجاز الأشياء، بالإضافة إلى العناصر التي يمكنك التقاطها وإسقاطها للحصول على خصومات.







حلقة

Loopt هي خدمة خرائط اجتماعية متنقلة تتيح لك استخدام الموقع في هاتفك لاكتشاف العالم من حولك. ابحث عن الأصدقاء والأماكن والأحداث من حولك واستمتع بها الآن. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول يمكنك:

قم باختبار اتصال الأصدقاء للحصول على تحديثات حول مكان وجودهم

اكتشاف الأماكن والأحداث المحلية

تسجيل الوصول ومشاركة مكانك مع الأصدقاء

احصل على كوبونات وصفقات حصرية من تجار التجزئة المحليين

برايتكايت

يتيح لك Brightkite التعرف على أشخاص من حولك ومواكبة أصدقائك واستكشاف واكتشاف أماكن جديدة. يمكنك تكوين صداقات مع الأشخاص الذين يذهبون إلى نفس الأماكن التي تذهب إليها، والتصويت إذا أعجبتك التوصيات/المراجعات أو لم تعجبك، وشاركها مع مواقع الشبكات الاجتماعية الأخرى، وتحكم في ما تريد أن يتمكن أصدقاؤك من رؤيته.







عواء

تشتهر Yelp عادةً بدليلها المحلي القوي الذي يحتوي على ميزات مثل تقييمات العملاء ومعلومات المتجر وتوصيات الأماكن. الآن تدخل شركة Yelp في مجال التطبيقات المستندة إلى الموقع. لقد أضافوا ميزة تسجيل الوصول إلى التطبيق والتي تتيح لك إخطار المستخدمين بمكان وجودك. مشاركة موقعك مع الأصدقاء، تويتر والفيسبوك.





Whrrl

قم بتسجيل الوصول ووضع نفسك على الخريطة، حتى يتمكن متابعوك من رؤية المكان الذي تقضي فيه وقتك وتزوره. قم بتحميل الصور واترك ملاحظات عن الأماكن التي زرتها ليشاهدها الآخرون. انضم إلى المجتمع واحصل على توصيات بشأن أماكن جديدة للذهاب إليها، من الأشخاص الذين لديهم نفس الاهتمامات. اربح نقاطًا عن طريق تسجيل الدخول والانضمام إلى المجتمع. من خلال تسجيل الدخول، يمكنك فتح العروض الحصرية من التجار الحقيقيين مثل المطاعم والحانات والفنادق والصالونات والمزيد.



تطبيقات أخرى تعتمد على الموقع

المشاركة على أساس الموقع

تحقق في



يقدم الأشخاص في Brightkite خدمة مشاركة جديدة لجميع تلك التطبيقات القائمة على الموقع. سيسمح لك Check.in بشكل أساسي بتحديث موقعك من مكان مركزي واحد وإرساله إلى جميع التطبيقات المفضلة لديك المستندة إلى الموقع. تمت مقارنة الخدمة بـ بينغ.FM لمواقع التواصل الاجتماعي.

اشتراك لتلقي إشعار عندما يكون تسجيل الوصول متاحًا.



مواقع القسيمة على أساس الموقع

مواقع القسيمة والرمز الترويجي مثل رقم التجزئةر و سليك ديلز لقد كانت موجودة منذ فترة من الوقت الآن. لقد بدأنا الآن نرى ظهور مواقع الكوبونات المعتمدة على الموقع في كل مكان. هذه هي المواقع التي تقدم قسائم محلية للمستخدم بناءً على المكان الذي تعيش فيه.

تجميع

مفهوم مبتكر للمساعدة في زيادة المبيعات، تستفيد Groupon من قوة المجتمع لتقديم صفقات قائمة على الحوافز وعروض خاصة. لكي تكون الصفقة صالحة، يجب أن يكون هناك حد أدنى لعدد المستخدمين الذين يستفيدون/يشترون العرض. إذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المستخدمين للشراء، فلن يكون العرض المخفض صالحًا. وهذا وضع مربح للجانبين لكل من الأعمال والمستهلك. إذا تمكنت الشركة من بيع كمية كبيرة من شيء ما، فيمكنها تقليل التكلفة، بينما يجني المستهلك فوائد شراء منتج/خدمة بسعر مخفض بشكل كبير.

العروض اليومية مترجمة لمدينة معينة. يتيح ذلك للشركات تركيز جهودها التسويقية على العملاء المحتملين في المنطقة المحلية.

الذين يعيشون الاجتماعية

يقدم موقع LivingSocial.com عروضًا يومية بخصم يصل إلى 90% في المطاعم المحلية والبارات والمنتجعات الصحية وغيرها. سوف تقوم Everyday LivingSocial بإرسال بريد إلكتروني إليك يتضمن العرض اليومي. ما عليك سوى النقر فوق الرابط لإحضارك إلى العرض والنقر فوق الزر “اشتر الآن” للشراء. يمكنك أيضًا مشاركة الصفقة مع الأصدقاء عبر البريد الإلكتروني، Facebook أو Twitter.



بوستابون

ابحث عن الصفقات أثناء التنقل، أينما كنت. شارك الصفقات مع أصدقائك واجعلهم قادرين على المشاركة في العروض الحصرية من تجار التجزئة في منطقتك المحلية.

مواقع الصفقات الأخرى المستندة إلى الموقع

يوزا

Townhog (مدن محدودة)

SocialBuy (مدن محدودة)

تشغيل المنزل (مدن محدودة)

WeGiveToGet (مدن محدودة)

MyDailyThread (مدن محدودة)

مكافآت مولو (مدن محدودة)

BonLocal (مدن محدودة)

يوسووب (شيكاغو)

سكاوت موب (أتلانتا)

جرووب سووب (سان فرانسيسكو)

موارد ونصائح التسويق المستندة إلى الموقع