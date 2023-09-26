Rewrite this title: التصنيف الأساسي: هل هو عامل تصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: التصنيف الأساسي: هل هو عامل تصنيف في Google؟

يرتبط التصنيف الأساسي بشكل فضفاض بتصنيفات البحث، ولكن هل سيكون من المبالغة أن نطلق عليه عامل التصنيف؟

ربما سمعت أن علامة rel=”canonical” هي أداة يمكن استخدامها لدمج إشارات التصنيف من عناوين URL متعددة في عنوان URL أساسي واحد.

هذا صحيح، لكنها أداة ذات حالات استخدام محدودة.

وحتى عند استخدامها بشكل صحيح، ليس هناك ما يضمن أن Google ستتبع توجيهاتها.

تعرف على المزيد حول عناوين URL الأساسية وكيفية ربط العلامة rel=”canonical” بتصنيفات البحث.

المطالبة: التحديد القانوني (rel=”canonical”) هو عامل تصنيف

Rel=”canonical” هي علامة HTML يمكن استخدامها لإخبار Google بإصدار الصفحة الذي سيتم عرضه في نتائج البحث عند وجود إصدارات متعددة من الصفحة.

يتم استخدامها بشكل شائع كطريقة لدمج عناوين URL المكررة على موقع الويب الخاص بالشخص، ولكن يمكن أيضًا استخدام العلامة عند إعادة نشر المحتوى أو مشاركته عبر نطاقات متعددة.

لا يحب Google عرض محتوى مكرر في نتائج البحث، لذلك سيختار بدلاً من ذلك عنوان URL واحدًا ويحذف العناوين الأخرى. ويشار إلى هذا بعنوان URL الأساسي.

بالإضافة إلى إخبار Google بعنوان URL الذي سيتم عرضه في نتائج البحث، يعتقد البعض أن العلامة rel=“canonical” يمكنها إعادة توجيه إشارات التصنيف من صفحة إلى أخرى.

هذا ما يقوله Google عن القواعد الأساسية من حيث صلتها بتصنيفات البحث.

الدليل: التحديد القانوني (rel=”canonical”) كعامل تصنيف

يحتوي دليل Google الرسمي لتحسين محركات البحث المتقدمة على الفصل كله حول استخدام التحديد الأساسي لدمج عناوين URL المكررة. ومن الغريب أنه لا يذكر أي شيء عن تصنيفات البحث.

ومع ذلك، تناول جون مولر من Google سابقًا موضوع المعايير الأساسية وتصنيفات البحث في إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة الأسبوعية الخاصة بتحسين محركات البحث.

في هذا المثال بالذاتيوصي مولر بأن يستخدم مالك الموقع علامة rel=”canonical” للمحتوى المكرر لأنها يمكن أن تجمع جميع إشارات التصنيف في إشارة واحدة. هو قال:

“بشكل عام، أوصي باستخدام rel=”canonical” للمحتوى المكرر بدلاً من noindex.

باستخدام علامة noindex، فإنك تخبرنا بأنه لا ينبغي فهرسة هذه الصفحة على الإطلاق.

باستخدام الرابط الأساسي، فأنت تخبرنا أن هذه الصفحة هي في الأساس نفس الصفحة الأخرى الموجودة لدي، وهذا يساعدنا لأنه يمكننا بعد ذلك أخذ كل الإشارات التي لدينا لكلتا الصفحتين ودمجهما في صفحة واحدة.

بينما إذا كان لديك علامة noindex فقط، أو إذا قمت بحظرها باستخدام ملف robots.txt، فسيتم فقدان الإشارات المرتبطة بتلك الصفحة المحظورة أو التي تحتوي على علامة noindex، ويتم إسقاطها.

يعد هذا تأكيدًا على قدرة Google على دمج إشارات التصنيف من المحتوى المكرر في عنوان URL أساسي واحد باستخدام علامة HTML rel=”canonical”.

إضفاء الطابع القانوني كعامل تصنيف: حكمنا

تم التأكد من أن التصنيف الأساسي له علاقة بتصنيفات البحث، ولكن هذا لا يعني أنه عامل تصنيف.

يمكن استخدام علامة rel=”canonical” لدمج الإشارات من عدة عناوين URL مكررة في عنوان واحد، ولكنها حتى في هذه الحالة لا تعتبر أداة موثوقة.

عند استخدام العلامة rel=”canonical” بشكل صحيح، فقد يستمر Google في اختيار تجاهلها واختيار عنوان URL الأساسي الخاص به ليظهر في نتائج البحث بدلاً من ذلك.

تعد العلامة rel=”canonical” بمثابة اقتراح أكثر من كونها توجيهًا – وبالتأكيد ليست عاملاً في التصنيف.