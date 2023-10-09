Rewrite this title: التعامل مع جوجل الباندا

ستساعدك المقالة التالية: التعامل مع جوجل الباندا

على الرغم من أنني قمت بالكثير من التقارير حول تأثير Panda (الانتصارات، والخسائر، والإصابات الأبرياء، والمذنب الذي تم إنقاذه بطريقة أو بأخرى، وما الذي يتتبعه Google، وما إلى ذلك)، إلا أنني لم أعطي رأيي بعد حول ما هو أفضل تحسين لمحركات البحث (SEO). النهج هو. بعد أن رأيت هذا قليلا من النصيحة الحكيمة في Search Engine Watch، بدا الأمر وكأن الوقت قد حان لكي أضيف سنتي.

ماذا فعلت الباندا؟

ورغم وجود عدد كبير من العناصر الفنية التي يمكننا طرحها، فإن برنامج Panda من Google كان يهدف إلى تصحيح خطأ واحد محدد: تصنيف المواقع التي كانت تتلاعب بمحرك البحث من خلال “البريد العشوائي”. حدث هذا البريد العشوائي في شكل محتوى رقيق، تم إنتاجه بكميات سخيفة وعلى أساس ثابت، وحدث بشكل كبير على المواقع المعروفة باسم “المزارع” (مواقع المحتوى التي ينشئها المستخدمون أو المستقلون، مثل مراكز المقالات).

يجب الفصل بين تأثير الباندا وعمله. ما تم البحث عنه في Panda فعليًا هو العلامات التي وضعت علامة على المواقع كمحتوى مزروع/غير مرغوب فيه، ثم توقفت عن تصنيفها.

ماذا يقول لنا الباندا، حقا؟

رأى الكثير من مُحسِّني محركات البحث نتائج Panda وأصبحوا خائفين بشكل لا يصدق. تم إلغاء بعض التكتيكات القديمة. ولكن بدلاً من إدراك أن تلك التكتيكات المحددة (أي طحن المحتوى) كانت مجرد طرق للتلاعب بمحركات البحث، حاول بعض هؤلاء المحسنين تطوير أشكال من التلاعب بمحركات البحث.

فعال؟ على المدى القصير، يمكنك الرهان. هذه هي الطريقة التي يضع بها هؤلاء المحسنون عجلهم المسمن على الطاولة: من خلال إظهار النتائج الإيجابية بشكل صحيح، وعدم الاهتمام بالتأثير طويل المدى. لكن من الحكمة؟ بالطبع لا. فهو يتجاهل الرسالة الأساسية لـ Panda: تهتم Google بكيفية استجابة المستخدمين لموقع ما، وهم مكرسون – بدوام كامل ومع عشرات الآلاف من الموظفين – لتوفير النتائج التي يطلبها المستخدمون. ومن بين تفاصيل أخرى، وهذا يعني.

إن فهم المكان الذي أتى منه Google، من الناحية النظرية، يعد أساسًا مهمًا للغاية. ومع ذلك، فإن ما يقودنا إليه هو نصيحة بسيطة حول كيفية الاستجابة لهذا التحديث الرئيسي.

كيف يجب أن ترد على الباندا؟

بدلاً من محاولة معرفة النقاط الدقيقة لزلزال محرك بحث Panda، ركز على النقطة الجذرية: تريد Google تصنيف المواقع التي يحبها المستخدمون، لذا يجب أن تجعل موقعك موقعًا يحبه المستخدمون. لا توجد طريقة واحدة للقيام بذلك، ولكن هناك بعض النصائح الأساسية التي يجب عليك الالتزام بها:

قم بإلقاء نظرة على موقعك الآن وشاهد ما هو الأداء الضعيف. إصلاح تلك الصفحات.

لا تقم فقط بإحضار محتوى مكرر من مواقع أخرى (وهذا يعد غشًا).

تأكد من تلميع المحتوى الخاص بك. لا أعرف التهجئة الخاصة بك؟ قم بوضع إشارة مرجعية على قاموس عبر الإنترنت واستخدم التدقيق الإملائي. لا أعرف علامات الترقيم الخاصة بك؟ انتقل قراءة . وقبل كل شيء، قم بتحرير وإعادة تحرير المحتوى الذي تكتبه قبل النشر.

لا تضيعوا الفضاء. إحدى العلامات الكبيرة للرسائل غير المرغوب فيها هي أن المحتوى لا يقول الكثير في الواقع. تجنب الجمل الزائدة، واستخدم لغة موجزة، ولا تخف من التقليل من الدهون.

لا تبالغ في الإعلان. لماذا يريد المستخدمون أن تتداخل الإعلانات مع تجربة القراءة الخاصة بهم؟ لن يفعلوا ذلك، لذا لا تطعمهم بالقوة.

التركيز على القيمة. إذا قدمت شيئًا ذا استخدام حقيقي للزائرين، فسوف تكسب ثقتهم، وتكرر الزيارات، والروابط الواردة، والوقت الذي تقضيه في الموقع، وغير ذلك الكثير.

امتلك صوتًا. يحب المستخدمون أن يشعروا وكأنهم يقرأون محتوى كتبه شخص ما – شخص ذكي يتقن اللغة التي كتب بها المحتوى – وليس روبوتًا.

في النهاية، ما تريده جوجل هو الترويج للمواقع التي يستجيب لها المستخدمون بشكل إيجابي. إنه منطق بسيط: إذا وجد المستخدمون أفضل النتائج وأكثرها فائدة في أعلى صفحات Google، فسوف يستمرون في استخدام Google. الطريقة الحقيقية الوحيدة للفوز، على المدى الطويل، هي توفير أعلى جودة ممكنة لزوار موقعك.