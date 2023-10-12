Rewrite this title: التعبئة والتغليف تجعلها مثالية

ستساعدك المقالة التالية: التعبئة والتغليف تجعلها مثالية

يواجه الناشرون عبر الإنترنت مجموعة فريدة من تحديات التسويق عبر البحث مقارنة بمعظم مواقع B2B أو مواقع التجارة الإلكترونية، وفي مشهد تنافسي متزايد. أحد التحديات الرئيسية هو أنه مع إنتاج محتوى جديد يوميًا، تصبح جهود التحسين المطلوبة أكثر تعقيدًا ويجب تنفيذها بواسطة منتجي المحتوى أنفسهم. وتشمل التحديات الأخرى الانتقال من الطباعة إلى الإنترنت ونماذج الإيرادات وتوقع اتجاهات الكلمات الرئيسية الجديدة قبل ظهورها.

أحد المواضيع التي تم تجاهلها إلى حد كبير في الصناعة هو موضوع عمر المحتوى. الأخبار في الوقت المناسب سرعان ما تصبح غير ذات صلة؛ من الصعب العثور على المحتوى المؤرشف؛ وبعض الأخبار لا تظهر أبدًا على الإنترنت. في صناعة النشر عبر الإنترنت، تعادل مشاهدات الصفحة علامات الدولار، لذا فإن أي شيء يمكن القيام به لتحسين هذا المقياس هو مال. حرفياً. اذا مالعمل؟ الجواب هو التغليف ثم إعادة التغليف ثم التغليف مرة أخرى. الهدف هو الاستفادة من العمل الشاق الذي تم بذله في إنشاء محتوى قديم للرجوع أمام القارئ بأشكال متنوعة.

طرق إعادة التعبئة وإعادة الاستخدام

المحتوى ذو الصلة: دفع القراء إلى مواصلة القراءة من خلال الارتباط بالمقالات والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة وما إلى ذلك في نهاية كل مقال أو مشاركة مدونة. استخدم برامج موثوقة للتأكد من أن المقالات المرتبطة في نهاية المقالة ذات صلة حقًا. CNET، على سبيل المثال يستخدم كلاً من المواضيع والمقالات ذات الصلة. باتباع نفس سلسلة الأفكار، فإن الارتباط بشكل صحيح بالمحتوى ذي الصلة ضمن منشورات المدونة والمقالات سيؤدي إلى زيادة مشاهدات الصفحة، وإطالة عمر المحتوى القديم وبالطبع توفير عصير ارتباط قيم مفيد لأغراض تحسين محركات البحث.

المحفوظات والتجميع: يواجه العديد من الناشرين التحدي الهائل المتمثل في توفير المحتوى المؤرشف، حتى بدون وضع التسويق عبر البحث في الاعتبار. لا يوجد حل سهل أو رخيص، ولكن بعض الناشرين يأخذون زمام المبادرة ويفعلون ذلك بشكل جيد. توفر صحيفة نيويورك تايمز على سبيل المثال وسيلة سهلة الاستخدام خريطة الموقع وكذلك شاملة صفحات “موضوعات الزمن”. التي تجمع جميع أنواع المحتوى حول موضوع معين. تقوم Huffington Post بهذا أيضًا من خلال صفحات الأخبار الكبيرة. ستعمل الأرشيفات التي يتم تنفيذها بشكل جيد على إطالة عمر المحتوى من خلال تمكين المستخدمين من العثور على المحتوى ليس فقط على الموقع، ولكن من خلال البحث العضوي، كما ستكون محركات البحث أكثر قدرة على الوصول إلى هذه الصفحات.

محتوى متميز: تعمل شركة Crain’s New York Business على تحويل البيانات إلى إيرادات من خلال تقديم قوائمها وتقارير التصنيف التي تم بحثها بشكل مكثف بتنسيق عبر الإنترنت أو تنسيق Excel للشراء. تطبق مجلة Portland Business Journal أيضًا هذا المفهوم نفسه عليها كتاب القوائم القرابين.

حزم المقالات: تقسيم المقالات التي يحتمل أن تكون ضخمة إلى أجزاء محتوى أصغر وأكثر قابلية للإدارة والتي تقع تحت مقالة “أصلية” رئيسية واحدة. تقوم شركة PC World بذلك مع العديد من قوائمها مما يجعلها في نهاية المطاف أسهل في التحسين (المحتوى المصنف يسمح بمزيد من التفاصيل في الأوصاف) وأكثر قدرة على تقديم إعلانات أكثر استهدافًا وذات صلة.

التكامل عبر القنوات: تأكد من مشاركة المحتوى عبر جميع الأنظمة الأساسية ذات الصلة حتى لا يفوت القراء أي شيء. ما عليك سوى توفير المحتوى في مكان مختلف – سواء كان ذلك من خلال Facebook التطبيق أو إعادة تعميمه Twitter – سيساعد على ضمان عدم إغفال المقالات الجديدة.

تنسيق المحتوى: توفير المحتوى بجميع أنواع التنسيق. يحصل الأشخاص على أخبارهم ويقرأونها بعدة طرق، لذا اسمح لهم باختيار ما يناسبهم أكثر. من خلال خلاصات RSS المصنفة (حسب المؤلف، الموضوع، إلخ)، والفيديو، ونصوص الفيديو، والبودكاست، وعروض الشرائح، وما إلى ذلك.

وهذه ليست مشكلة يواجهها كبار الناشرين فحسب، بل يمكن لجميع منتجي المحتوى والمدونين الاستفادة من إعادة تجميع المحتوى القديم. على الإنترنت، يتم قصفنا باستمرار بالعناوين الرئيسية وكمية زائدة من المعلومات. إن إعادة تجميع المحتوى القيم بحيث يلقى صدى أكثر فعالية لدى القراء أو على الأقل يلفت انتباههم في المرة الثانية سيساعد في النهاية على إطالة عمر هذا المحتوى. لذا حقق أقصى استفادة من عملك الشاق وتأكد من أن القراء سيجدونه بطريقة أو بأخرى.