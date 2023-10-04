Rewrite this title: التعلم الآلي وتأثيره على تحسين محركات البحث: مقابلة مع إريك إنج

ستساعدك المقالة التالية: التعلم الآلي وتأثيره على تحسين محركات البحث: مقابلة مع إريك إنج

في Pubcon 2016 في لاس فيغاس، أتيحت لي الفرصة للتحدث مع إريك إنج، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Stone Temple Consulting، حول التعلم الآلي وتأثيره على تحسين محركات البحث.

إذا كنت قلقًا عند سماع عبارة “التعلم الآلي”، لأنها على وشك أن تصبح شيئًا آخر يجب التفكير فيه في تحسين محركات البحث، فيرجى مشاهدة الفيديو أدناه. يشرح إريك إنج كيف سيؤثر التعلم الآلي على تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي. يمكنك أيضًا الاستماع إلى المقابلة في شكل بودكاست هنا.

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

لم يتطور التعلم الآلي إلى الحد الذي يمكنه فيه تعطيل تحسين محركات البحث أو التسويق الرقمي بشكل أساسي. ليس على وشك قلب عالم تحسين محركات البحث (SEO) رأسًا على عقب في أي وقت قريب.

يصف إنجي مفهوم التعلم الآلي بأنه استخدام البيانات لحل المشكلات المعقدة التي لا يستطيع العقل البشري حلها بمفرده. على الرغم من أنه يتطور بسرعة، إلا أن التعلم الآلي لا يزال بعيدًا عن أن يكون متطورًا بدرجة كافية للتأثير على إشارات التصنيف.

يتم استخدام التعلم الآلي بالفعل بواسطة Google في بعض النواحي. على سبيل المثال، يقدم قسم أخبار Google المقالات ذات الصلة باستخدام التعلم الآلي.

الهدف العام لشركة Google من التعلم الآلي هو تقديم محتوى أفضل للمستخدمين. يؤدي البحث الراضي إلى تحقيق المزيد من الإيرادات لشركة Google، لذلك يمكنك أن تثق في أن الشركة ستبحث دائمًا عن طرق جديدة للتحسين.

لقد كان التركيز على إنشاء محتوى قيم وتوفير أفضل تجربة للمستخدم دائمًا وسيلة للبقاء في فضل Google بغض النظر عن كيفية تطور الخوارزميات.

يرجى زيارة SEJ YouTube صفحة للمزيد من مقابلات الفيديو. لمزيد من المعلومات حول رواية القصص المرئية، يرجى الاطلاع على الموارد التالية: