Rewrite this title: التغلب على تحديثات Google Panda وEMD والتنصل من التحديثات

ستساعدك المقالة التالية: التغلب على تحديثات Google Panda وEMD والتنصل من التحديثات

أو! لماذا “أن تكون طبيعيًا” هو القاعدة الذهبية الأولى والأهم لتحسين محركات البحث

مجاملة © جان شولر – فوتوليا.كوم

عندما يتعلق الأمر بتحديث خوارزمية البحث، تتخذ Google بعض الخطوات الدقيقة للتأكد من أنها تحافظ على الممارسة الفعلية لـ White hat SEO. الشعار الوحيد وراء ذلك هو تقديم نتائج بحث أفضل وأكثر موثوقية للمستخدمين. واستمرارًا على هذا الخط، هذه المرة أيضًا، سيؤدي تحديث EMD الذي قدمته Google جنبًا إلى جنب مع تحديث Panda إلى إصدار فحص وتقليل نطاقات المطابقة التامة “منخفضة الجودة” في نتائج البحث. كان التنصل بمثابة ضربة أخرى لبناء الروابط التقليدية. يمكن الآن لمالكي المواقع إزالة الروابط الصادرة ذات الجودة المنخفضة من مواقعهم.

الطريقة التقليدية للعثور على مكان في المراكز العشرة الأولى هي تسجيل النطاق وإنشاء موقع مرجعي. كلما كانت الكلمة الرئيسية الموجودة في اسم النطاق أكثر دقة، زادت إمكانية التصنيف الجيد. ساعدت هذه الإستراتيجية معظم مواقع B2B وB2C على التمتع بتصنيف مرتفع من خلال دمج الكلمات الرئيسية ذات الزيارات العالية في أسماء النطاقات الخاصة بها. تحمل هذه النطاقات صلة وثيقة بعمليات البحث، وبالتالي تسمى نطاقات المطابقة التامة (EMDs). ومع ذلك، لا يوجد شيء يبقى “غير مسجل” في أعين Google. سيتخذ تحديث EMD الجديد إجراءً ضد هذه المواقع، وسيقدم للمستخدمين بحثًا أكثر طبيعية وملاءمة موجه نحو النتائج.

تميل معظم نطاقات المطابقة التامة إلى أن تكون خالية من المحتوى عالي الجودة. المقالات غير المفيدة التي تحتوي على عدد كبير من الكلمات الرئيسية، والروابط غير ذات الصلة، والكثير من الإعلانات هي الأشياء التي عادة ما تنغمس فيها مواقع الويب ذات النطاق المحدد، ومعظمها لا يقدم أي قيمة أو قيمة قليلة للمستخدمين. سيؤدي تحديث EMD الجديد الآن إلى خفض مستوى جميع مواقع الويب هذه، وتشجيع تلك المواقع التي تنغمس في تقنيات تحسين محركات البحث ذات القبعة البيضاء فقط وتوفر قيمة للمستخدمين بمحتوى عالي الجودة.

الحصول على فهم أفضل لتحديث Google الجديد

قام مات كاتس، المهندس الرئيسي لشركة Google، بتغريد “تقليل نطاقات “المطابقة التامة” منخفضة الجودة في نتائج البحث”، وكان الأمر كله يتعلق بتحديث EMD. الميزة الأكثر شيوعًا في تحديث الخوارزمية هذا هي كيفية عمله. لا تقوم الخوارزمية بالضرورة بإزالة جميع مواقع الويب ذات النطاق المحدد، ولكنها تقوم بفحصها بدقة للتأكد من أنه يتم الترويج فقط للمواقع التي تحتوي على محتوى مفيد وعالي الجودة. سيتم تشغيل هذه الخوارزمية في كثير من الأحيان للتعامل مع تلك المواقع التي نجت من التحديثات السابقة. لقد جعلت Google عملية التصفية أكثر صعوبة وأصبحت الآن غير متسامحة مع جميع استراتيجيات تحسين محركات البحث المختصرة وطرق تحسين Blackhat.

فهو يجعل عملية البحث والتصنيف أكثر طبيعية، وقد أدى هذا إلى قلق معظم مشرفي المواقع الذين كانت لديهم مواقع ذات تصنيف عالٍ في وقت سابق. تظهر الأرقام التي تم الحصول عليها حتى الآن أن ما يقرب من 1000 برنامج SERPs قد شهدوا انخفاضًا من أعلى 10 تصنيفات، وشهد القادمون الجدد انخفاضات حادة. ومن الغريب في الواقع أن عملية التخفيض هذه لا تتبع أي نمط واضح. أثرت العقوبة على العديد من المواقع المشهورة ذات التصنيف العالي. على سبيل المثال، المواقع التي تم تصنيفها في المرتبة الأولى أصبحت الآن في المرتبة رقم 234 في الصفحة الرابعة والعشرين أو نحو ذلك.

يبقى السؤال حول ما إذا كان يجب على جميع مواقع النطاق المحددة أن تقلق بشأن هذا الأمر. الجواب هو “لا”. لم تقم Google بتخفيض جميع النطاقات المطابقة تمامًا نظرًا لأن بعضها يحتوي على محتوى عالي الجودة ولا ينغمس في تسويق القبعة السوداء وأساليب تحسين محركات البحث.

التغلب على التحديثات

يمكن العثور على إجابة السؤال النهائي حول كيفية تحقيق تصنيفات جيدة في Google في المعايير الدقيقة التي تتبعها Google في تصنيف مواقع الويب. مهما كان المجال، تبحث Google عن المواقع الحقيقية والموثوقة، والتي تحتوي على محتوى عالي الجودة، وتوفر تجربة غنية، وقبل كل شيء تبدو طبيعية. تعد الطبيعة والسلطة من العوامل الرئيسية التي يمكنها دفع أي موقع ويب إلى أعلى نتائج البحث. والآن ما هي الطبيعة؟ في أعين Google المتطفلة، موقع الويب الطبيعي هو الموقع الذي يحتوي على محتوى فريد وموثوق وعالي الجودة وقيمة تجارية متوسطة. يجب أن يمتلك موقع الويب مزيجًا من الروابط الخلفية ذات الصلة وغير ذات الصلة التي يتم الحصول عليها بشكل طبيعي من خلال طرق الروابط الخلفية المعتمدة على مدار فترة طويلة.

سيحتوي أي موقع ويب أصلي وشرعي في أي مجال على محتوى أصلي عالي الجودة وتجربة مستخدم غنية وترسانة روابط خلفية متنوعة يتم الحصول عليها بشكل طبيعي. قد يكون صحيحًا أن تصنيف موقع الويب بالطريقة الطبيعية يستغرق وقتًا طويلاً، ولكنه بلا شك الطريقة الأكثر فعالية والطريقة المباشرة لتحديث موقع الويب. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تحسين موقع الويب في سيناريو ما بعد Panda وEMD وDisavow الذي يؤكد على أهمية أن يكون طبيعيًا:

قم بإزالة جميع المحتويات والروابط ذات الجودة الرديئة من موقع الويب. قم بتنظيف المحتوى المستخدم لغرض وحيد هو تحسين محركات البحث، وليس للقراء. من الجيد دائمًا الاستعانة بمصادر خارجية لجميع أعمال الكتابة لكاتب شبح محترف. يمكن للكاتب الجيد أن يفعل المعجزات للموقع. اترك القليل من الروابط ذات الجودة المنخفضة والروابط غير ذات الصلة فقط للحفاظ على تنوع الروابط في بنية روابط موقع الويب، وبالتالي تبدو طبيعية لمحركات البحث. يمكن أن تؤدي زراعة الروابط غير الضرورية وحشو الكلمات الرئيسية إلى فرض عقوبات على موقع الويب في أي وقت من الأوقات. يجب أن يكون محتوى وجودة المقالات في أي موقع ويب من الدرجة الأولى وموجهة لمزيد من المعلومات. لا يُنصح على الإطلاق باستخدام الكلمات الرئيسية فقط من أجل الرتب الأعلى، حيث قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. علاوة على ذلك، يجب أن تكون القواعد النحوية والتهجئة والجوانب الأخرى للمحتوى خالية من الأخطاء ومبتكرة. إذا بدت غالبية الروابط السياقية، سواء كانت واردة أو صادرة، ذات جودة منخفضة أو غير مرغوب فيها، فقد يؤدي ذلك إلى تصنيفات سيئة في محرك البحث وتصنيفات منخفضة للصفحات. حاول توفير روابط خارجية تتعلق بمحتوى الصفحة. قد يتم توجيه الروابط الصادرة إلى مواقع الاستناد للمستخدمين الذين يرغبون في القراءة أو معرفة المزيد حول موضوع ما. يعد استخدام الروابط الصادرة أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين تجربة المستخدم. يعد الارتباط الداخلي بمثابة إستراتيجية بيضاء أخرى لتحسين محركات البحث يمكنها تعزيز التصنيف. حاول ربط الكلمات الرئيسية السياقية بصفحة ذات صلة بالموقع. أفضل مثال لموقع ويب به بنية ارتباط داخلية هائلة هو ويكيبيديا. يمكن ملاحظة أن كل كلمة رئيسية في صفحة ويكيبيديا مرتبطة بصفحة ذات صلة داخل ويكيبيديا نفسها. وهذا يضيف إلى تجربة المستخدم للموقع، بصرف النظر عن زيادة عدد الروابط الخلفية. اختر كثافة للكلمات الرئيسية بنسبة 2% وتجنب حشو الكلمات الرئيسية. أثناء التحسين على الصفحة، توقف عن الإفراط في تحسين العلامات البديلة والوصفية. استخدم الكلمات الرئيسية التي تمتزج مع المحتوى. لا تعيق أبدًا سهولة القراءة للتحسين. استخدم أيضًا المزيد من الصور ومقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية. تحب Google المحتوى الذي يوفر تجربة غنية للمستخدم. دع الناس يعرفون عن الموقع. يمكن أن تؤدي مشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى جعل موقع الويب مرئيًا لعدد كبير جدًا من الأشخاص. يعد قبول وسائل التواصل الاجتماعي دليلاً على أن الأشخاص يحبون الموقع ويجدونه مفيدًا. لقد تحول هذا أيضًا إلى معيار مهم للتصنيف. تعد وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا مصدرًا رائعًا لحركة المرور المستهدفة. يعد إنشاء الروابط أفضل طريقة لتوجيه حركة المرور العالية إلى الصفحة. لقد استبعدت Google معظم استراتيجيات الروابط الخلفية التقليدية. توقف عن زراعة الروابط والروابط الخلفية غير المرغوب فيها من خلال إرسال المقالة. يعد وجود روابط غير مرغوب فيها داخل المحتوى جريمة بالنسبة إلى Google. مثل هذه الأساليب لم تعد تعمل. للبقاء على الجانب الآمن، استخدم طرق الارتباط الخلفي المعتمدة من Google.

إعادة البناء

يعد النشر الضيف أحد أسرع طرق بناء الروابط التي يمكن من خلالها الوصول إلى قسم أوسع من القراء. اليوم، تسمح معظم مواقع السلطة في أي مكان ببعض الروابط الخلفية لمشاركات الضيوف ذات المحتوى الفريد عالي الجودة. اختر المدونات الموجودة في نفس المجال والتي تحتوي على تصنيفات عالية للصفحات. يساعد نشر الضيف أيضًا الكاتب على بناء سمعة جيدة في هذا المجال.

يعد تأليف المقالات لمواقع الويب 2.0 بمثابة إستراتيجية أخرى مؤكدة يمكنها الحصول على الكثير من الروابط الخلفية عالية الجودة. بعض مواقع الويب 2.0 مثل Squidoo تمتلك صفحات تصل إلى 7. استفد من هذه المواقع لبناء ترسانة من الروابط الخلفية عالية الجودة. لا تستبعد تمامًا إرسال المقالة أيضًا، لأن تنوع الروابط ضروري لتبدو طبيعية. أيًا كانت الطريقة المتبعة، تأكد من فهرسة الروابط على مدار فترة طويلة بحيث يبدو برنامج بناء الروابط ككل طبيعيًا. تجدر الإشارة إلى أن الاستعانة بمصادر خارجية لعملية بناء الروابط قد لا تكون دائمًا فكرة جيدة.

بدأ كل شيء مع تحديث Google Panda متبوعًا بـ Penguin. لا يزال Panda يقوم بفحص المحتوى والكلمات الرئيسية ذات الجودة الرديئة على الشبكة، بينما يقوم EMD بإجراء فحص على أسماء النطاقات المطابقة تمامًا ذات الجودة المنخفضة. وبينما يحدث كل هذا، يقوم Disavow بتنظيف بنية الارتباط الخاصة بالمواقع. سيكون من السخافة أن نقول إن تحسين محركات البحث (SEO) قد انتهى، لكنه بالتأكيد أصعب من أي وقت مضى. من المتوقع أن تكون المزيد من تحديثات Google متوافقة مع التحديثات الأخيرة، ولكن الآن يتعلق الأمر كله بالهروب من مقاييس EMD الخاصة بـ Google. كل ما علينا فعله هو اتباع القاعدة الذهبية وأن نكون طبيعيين.