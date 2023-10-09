Rewrite this title: التغييرات القادمة على مهام جوجل

ستساعدك المقالة التالية: التغييرات القادمة على مهام جوجل

توفر Google الكثير من الخدمات ذات الأسماء الكبيرة – في الواقع، اعتمادًا على كيفية تأهيلك “للخدمة”، هناك أكثر من مائة عنصر يمكنك إضافتها إلى هذه القائمة. ومع ذلك، تتمتع هذه البرامج بمستويات متفاوتة من النجاح وتحظى بمستويات مختلفة من الاهتمام، مع وجود Buzz و YouTube تشكل جوانب متقابلة من هذا الطيف. أحد العناصر الموجودة بأمان في المنتصف هو مهام Google. رغم أن المهام أداة رائعة لأي شخص يريد تدوين ملاحظة سريعة، إلا أنه يُنظر إليها في الغالب على أنها إضافة إلى تقويم Google وGmail، وليس كمنتج مستقل. ومع ذلك، قد تؤدي التغييرات القادمة إلى تغيير فكرتك حول ماهية مهام Google.

بحسب ال مشاركة مدونة Gmail، كان فريق المهام يستمع بعناية لمطالب أولئك الذين يستخدمونه – بما في ذلك حوالي 17000 فرد شاركوا في التصويت على المنتجات القادمة الأكثر طلبًا. لقد أعطوا الآن الأولوية لهذه الميزات الجديدة ويعملون بجد لإضافتها إلى هذا المزيج. هذه العناصر هي:

تذكيرات المهام. احصل على إشعارات، مثل النوافذ المنبثقة أو رسائل البريد الإلكتروني، بشأن مهام Google.

احصل على إشعارات، مثل النوافذ المنبثقة أو رسائل البريد الإلكتروني، بشأن مهام Google. تكرار المهام. قم بتعيين المهام لتكرارها يوميًا، وأسبوعيًا، وشهريًا، وفي أيام الأسبوع، وما إلى ذلك – على الأرجح بما يشبه ما لديك الآن في الأحداث في تقويم Google.

قم بتعيين المهام لتكرارها يوميًا، وأسبوعيًا، وشهريًا، وفي أيام الأسبوع، وما إلى ذلك – على الأرجح بما يشبه ما لديك الآن في الأحداث في تقويم Google. إمكانية المشاركة . شارك قوائم المهام الخاصة بك أو اجعلها عامة.

. شارك قوائم المهام الخاصة بك أو اجعلها عامة. المهام المتأخرة. اجعل المهام المتأخرة تبرز بصريًا.

اجعل المهام المتأخرة تبرز بصريًا. واجهة برمجة التطبيقات العامة. سيتم توفير واجهة برمجة تطبيقات المهام للمطورين، بما في ذلك لأغراض المزامنة.

في العديد من النواحي، ما نراه هو وظيفة تقويم Google لقائمة المهام الخاصة بك. وبالنظر إلى أن الكثيرين، بما فيهم أنت حقًا، يستخدمون تقويم Google بدلاً من المهام لأنه يعمل بشكل أفضل لتتبع عناصر المهام، يبدو أن هذه خطوة قوية.

على الرغم من أن جوجل لا تذكر تاريخ الانتهاء لأي من هذه المهام، إلا أنها تشير ضمنًا إلى أنك يجب أن تتوقع رؤيتها يتم تنفيذها “على مدار العام”.