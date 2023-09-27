Rewrite this title: التفوق على منافسيك الرقميين من خلال الأبحاث التنافسية الفعالة

ستساعدك المقالة التالية: التفوق على منافسيك الرقميين من خلال الأبحاث التنافسية الفعالة

أكثر من 92% من أصحاب المصلحة يزعمون أن الذكاء التنافسي أمر بالغ الأهمية لنجاحهم وأن 70% من الشركات لديها ما لا يقل عن اثنين أو أكثر من الموظفين المخصصين للبحوث التنافسية.

في الوقت الحاضر، لا يمكنك ببساطة أن تغوص بشكل أعمى في مجال تنافسي وتتوقع الحصول على نتائج جيدة.

يمكن لكل من الشركات القائمة والشركات الناشئة الطموحة الاستفادة من الأبحاث التنافسية.

في هذه المقالة، سوف تكتشف كيف يمكن للأعمال التجارية الناجحة أن تجد بعض الفرص غير المستغلة لمزيد من النمو من خلال تحليل المنافسة.

استخدام Bikesonline.com على سبيل المثال، سنعرض لك المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من منافسيك وكيف يمكنك الاستفادة منها بشكل أكبر.

سوف نستخدم الأبحاث التنافسية لتصنيف SE أداة للحصول بسرعة على جميع الأفكار التي نحتاجها.

باستخدام أدوات أتمتة تحسين محركات البحث (SEO)، مثل تصنيف SE، يمكنك تبسيط عملية البحث التنافسية بأكملها، وقضاء وقتك الثمين في الأنشطة التي ستساعدك على تحقيق التقدم.

اكتشاف المنافسين الذين يمكنك “استعارة” الأفكار الجيدة منهم

يبدأ البحث التنافسي دائمًا بمعرفة من هم منافسيك الرقميين.

هذه هي المواقع التي سيتعين عليك تحليلها عن كثب لتكرار استراتيجيتها بشكل أكبر، ولكن مع لمسة خاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم اكتشاف لاعبين واعدين جدد في الوقت المناسب وعدم فقدان متابعة ما يفعله منافسوك – وبهذه الطريقة، مهما كانت الإجراءات التي يتخذونها للتغلب على برنامج SERP، سيتم تحذيرك مسبقًا ونأمل أن يتم تحذيرك.

يمكنك بسهولة الحصول على قائمة كاملة بمنافسيك الحاليين عبر الإنترنت باستخدام تصنيف SE – ما عليك سوى إدخال موقع الويب الخاص بك في البحوث التنافسية الأداة وانتقل إلى العضوية المنافسين قسم.

ستجد هناك بيانات عن كل موقع ويب تتنافس معه.

تستهدف جميع مواقع الويب الموجودة في القائمة نفس الكلمات الرئيسية التي تستهدفها Bikesonline.com, موقع العينة لدينا. الكلمات الرئيسية المشتركة و الكلمات الرئيسية المفقودة تعرض الأعمدة تداخلات الكلمات الرئيسية بين موقع المثال الخاص بنا والمنافسين.

DT، إجمالي الكلمات الرئيسية، و مرور توضح الأعمدة مدى قوة موقع الويب المنافس.

كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه، تحصل بعض مواقع الويب على ملايين الزوار كل شهر ولديها درجة Domain Trust تزيد عن 80 – مثل هؤلاء المنافسين بعيدون عن المستوى المطلوب حتى الآن Bikesonline.com الدوري.

لكي نتمكن من خوض معركة، سيتعين علينا استبعاد مواقع الويب المنافسة التي تحقق أداءً أفضل بكثير من موقع العينة الخاص بنا – فالمرشحات مفيدة هنا.

بالمناسبة، نرحب بك للمشاركة في البحث التنافسي مجانًا اختبار القيادة لمدة 14 يومًا وشاهد جميع أدوات تحسين محركات البحث الأخرى التي يقدمها تصنيف SE.

بالإضافة إلى التصفية التلقائية، يتعين عليك أيضًا استخدام المنطق السليم عند تحليل المجال المتخصص. سيتعين عليك النقر للوصول إلى مواقع المنافسين مباشرة من الأداة لمعرفة ما إذا كانوا منافسيك المباشرين حقًا.

على الفور نرى ذلك mtbr.com عبارة عن مجمع لمتاجر الدراجات، com.singletracks.com هو موقع مراجعة، و treprocloset.com هي عبارة عن منصة لبيع / شراء الدراجات المستعملة.

جميع هذه المواقع ليست منافسين مباشرين لنا نظرًا لأنها تلبي غرضًا مختلفًا للمستخدم وتحل مشكلات مستخدم مختلفة عن موقع العينة الخاص بنا – فهو يركز بشكل أساسي على بيع الدراجات.

عند زيارة مواقع الويب المنافسة، انتبه إلى عروضها الرئيسية وصفحات الفئات التي يمكن الوصول إليها بسهولة من روابط الرأس أو التذييل، ناهيك عن كل ما تضعه على الصفحة الرئيسية.

إذا اكتشفت شيئًا مثيرًا للاهتمام لا يوجد لديك على موقعك الخاص مثل موقع Bikexchange.com التعليقات القسم، أو موقع Bikeperfect.com دليل المشترين، قم بتدوين ذلك وفكر في إنشاء صفحات مماثلة.

ومع ذلك، سيتعين عليك التأكد من أن هذه الصفحات قادرة على جلب حركة مرور إضافية في طريقك – وسنوضح لك كيفية التحقق من ذلك في الفصول التالية.

توسيع قائمة الكلمات الرئيسية المستهدفة

بمجرد تحديد منافس مباشر محتمل، يمكنك على الفور العثور على بعض فرص الكلمات الرئيسية الواعدة من خلال النقر على الكلمات الرئيسية المفقودة العمود المجاور لموقع المنافس.

ستتم إعادة توجيهك إلى مقارنة المنافسين القسم، وفي الكلمات الرئيسية المفقودة ستجد قائمة كاملة بالكلمات الرئيسية التي يصنفها الموقع المنافس ولا يصنفها موقعك.

سيعطيك هذا فكرة عن الموضوعات التي يمكنك تغطيتها والمنتجات الإضافية التي يمكنك بيعها.

بطبيعة الحال، سيتعين عليك التخلص من هذه القائمة التي تحتوي على 60.000 كلمة رئيسية.

للعثور على فرص الكلمات الرئيسية المناسبة التي يمكنك استهدافها على موقعك، يمكنك مرة أخرى الاستفادة من المرشحات المفيدة.

ستساعدك درجة الصعوبة ومقاييس حجم البحث على التخلص من الكلمات الرئيسية التي لا تستحق وقتك والعثور على بعض الثمار القريبة، كما هو الحال في لقطة الشاشة هذه:

إلى جانب تحليل قائمة الكلمات الرئيسية الخاصة بمنافس واحد، فإن مقارنة المنافسين تتيح لك الميزة أيضًا مقارنتها بموقعين على الويب في وقت واحد.

يمكن أن يساعدك هذا النوع من المقارنة في تحديد استعلامات البحث التي يستهدفها كل من المنافسين الذين تم تحليلهم ولكن ليس من خلال موقعك.

اعتبر هذا علامة واضحة على أنك تحتاج إلى إنشاء محتوى يتضمن بشكل طبيعي مثل هذه الكلمات الرئيسية ويرضي نية المستخدم ذات الصلة.

بعد أن تكتشف تلك الكلمات الرئيسية الواعدة، سيتعين عليك المضي قدمًا تَجَمَّع لهم والعثور على مكان للصفحات الجديدة داخل بنية موقع الويب الخاص بك.

البحث عن الصفحات ذات الإمكانات الضائعة والموضوعات الجديدة التي يجب تغطيتها

قد يستغرق تحليل الكلمات الرئيسية بعض الوقت. عادةً لا يستغرق فحص صفحات المنافسين وقتًا طويلاً ولكنه لا يزال على نفس القدر من الأهمية – وربما أكثر كفاءة.

عند تحليل تداخل الكلمات الرئيسية بين موقعك ومنافسيه، فإنك لا ترى على الفور مدى أهمية كل كلمة رئيسية بالنسبة لمنافسك وحجم الزيارات التي تجلبها. علاوة على ذلك، يستغرق الأمر بعض الوقت لتجميع جميع الكلمات الرئيسية المحددة بشكل صحيح.

لا يوفر لك تحليل صفحات المنافسين مجموعة من أفكار المواضيع التي يمكن تنفيذها على موقعك فحسب، بل يسمح لك أيضًا بتحديد المواضيع التي نجحت بشكل استثنائي بالنسبة لمنافسك.

لاستخدام هذه الميزة، قم بلصق اسم المجال الخاص بمنافسك في ملف البحوث التنافسية شريط البحث عن الأدوات وانتقل إلى الصفحات قسم.

هنا يمكنك فرز البيانات حسب الأعمدة وتصفية النتائج لمعرفة صفحات موقع الويب المنافس التي تحصل على أكبر عدد من الزيارات ومقدار الزيارات التي تحصل عليها كل شهر.

علاوة على ذلك، يمكنك معرفة عدد الكلمات الرئيسية التي تستهدفها كل صفحة والحصول على القائمة الكاملة لهذه الكلمات الرئيسية.

وبالنظر إلى الصورة أعلاه، يمكننا أن نرى ذلك Bikeperfect.com، التي جذبت انتباهنا في المقام الأول، تحصل على معظم الزيارات من الأدلة الموجودة ضمن قسم أدلة المشتري بالموقع.

الآن، وبما أننا رصدنا هذا القسم عند تصفح الموقع، وتبين أنه مصدر كبير للزيارات، يمكننا أن نفترض ذلك Bikesonline.com يمكن أن تستفيد من محتوى مماثل.

الآن، دعنا نذهب إلى أبعد من ذلك ونتحقق من الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها في أعلى صفحة المنافس.

كما ترون، فهي تحتل المرتبة الأولى في الكلمات الرئيسية مثل “دراجات القفز الترابية” أو “دراجة القفز الترابية”.

يحتوي نموذج موقع الويب الخاص بنا أيضًا على صفحة تستهدف نفس الكلمات الرئيسية.

إذا قمت بالنقر فوق الكلمة الرئيسية في الجدول من لقطة الشاشة أعلاه، فسترى أن موقع الويب الخاص بنا يحتل المرتبة الثالثة عشرة لاستعلام البحث.

لماذا يفضل جوجل صفحة منافسنا؟

عادة، يكون إما محتوى أو روابط خلفية. سيكون عليك التحقق من كليهما.

أولاً، عليك زيارة صفحة المنافس بنفسك لمعرفة ما تقدمه من حيث المحتوى والتصميم.

مقارنتها ب عينة من صفحة الموقع التي تستهدف نفس الكلمة الرئيسية، يمكننا أن نقترح أن Google يحب الصفحات الغنية بالمحتوى ويعتقد أن المستخدمين يبحثون عنها [dirt jump bikes] تنوي الحصول على بعض المعلومات وشراء دراجة على الفور.

وفي هذا الصدد، يمكننا أن نستنتج ذلك Bikesonline.com ربما يجب أن تركز على إضافة بعض المحتوى إلى صفحتها إذا كانت تريد الارتقاء في مستوى البحث.

في الوقت نفسه، قبل الشروع في تحسين الصفحة، من المهم مقارنة ملفات تعريف الروابط الخلفية للصفحتين.

التحقق من الروابط الخلفية لرؤية الصورة كاملة

من المحتمل أن تتفوق عليك بعض الصفحات المنافسة لأنها أمضت الكثير من الوقت في الترويج لمحتواها المهم واكتساب روابط خلفية.

لنأخذ عنواني URL من القسم السابق ونكتشف عدد النطاقات المرجعية والروابط الخلفية لكل منهما.

ربما يساعدنا هذا في فهم سبب حصول صفحة المنافس على مرتبة عالية جدًا في البحث.

إذا حكمنا من خلال عدد الروابط الخلفية، يمكننا أن نستنتج أن الصفحة المنافسة لا تفعل أي شيء مميز من حيث الانتشار وتحسين محركات البحث خارج الصفحة. لذلك، يجب أن تكون نوعية المحتوى.

الآن، لو كان الأمر بالعكس، لكان من المنطقي التعمق في تحليل الروابط الخلفية التي يمكن الوصول إليها بنقرة واحدة مباشرة من البحوث التنافسية.

بمجرد معرفة نوع مواقع الويب المرتبطة بمنافسيك، سيكون لديك بعض الأفكار حول مكان البحث عن فرص الشراكة ونشر المشاركات لتعزيز ملف تعريف الروابط الخلفية الخاص بك.

أكثر لك

بمجرد إلقاء نظرة على جميع البيانات الموجودة في السوق، يمكنك تكوين صورة واضحة عن منافسيك، وتطوير استراتيجية حول كيفية وضع عملك لتتفوق عليهم.

ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الشركات ليست مثالية للجميع. قد يكون من الصعب التغلب على منافسيك في بعض ساحات القتال، ولكن من المحتمل أنهم تركوا الفرص مفتوحة أمامك على مصراعيها.

إن البحث بشكل صحيح عن منافسيك سيُظهر لك الفرص المخفية ويساعدك على ضبط استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك وفقًا لذلك.