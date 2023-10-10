Rewrite this title: التقاط الذيل الطويل لتحسين محركات البحث عن طريق ملء الفراغ [Case Study]

ستساعدك المقالة التالية: التقاط الذيل الطويل لتحسين محركات البحث عن طريق ملء الفراغ [Case Study]

لم أخطط لكتابة هذا المقال لمقالتي هذا الشهر، ولكن حدث شيء كان علي أن أكتب عنه. إذا كنت قد قرأت منشوراتي السابقة، فأنت تعلم أنني مؤمن بشدة بقوة الذيل الطويل لتحسين محركات البحث، وهو مفهوم مهم للغاية في التسويق عبر البحث.

يمكنك الاطلاع على دراستي للذيل الطويل لمعرفة المزيد حول مدى أهمية الذيل للبحث العضوي. حسنًا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت مثالًا رائعًا آخر على الذيل الطويل أثناء العمل. يوضح المثال الذي سأشرحه كيف يمكنك التقاط الذيل الطويل عن طريق ملء الفراغ. على وجه التحديد، كيف يمكن لبناء محتوى قيم يساعد الآخرين أن يستهدف بشكل طبيعي الذيل الطويل ويجذب الكثير من الزيارات. كما يوضح أيضًا كيف يمكن أن تؤتي الكارما ثمارها. سأقوم بتغطية ما حدث ثم ما يعنيه هذا بالنسبة لك كمسوق بحث.

مغامرات مع مزامنة Samsung Captivate

لقد تركت عالم Blackberry مؤخرًا وانتقلت إلى سامسونج يأسر، هاتف Android متطور يعمل على شبكة AT&T. إنه هاتف رائع، به بعض الميزات الممتازة، لكنني لم أتمكن من إنجاز مهمة واحدة بالغة الأهمية – وهي توصيل هاتفي بالكمبيوتر لمزامنة جهات الاتصال والتقويم ونقل الملفات وما إلى ذلك.

وغني عن القول أن هذا أحد أهم الأشياء التي تريد القيام بها باستخدام هاتف ذكي جديد تمامًا. انتهى بي الأمر بقضاء أكثر من ثلاث ساعات في البحث عن المشكلة، دون جدوى. ببساطة لم يكن هناك حل موثق للمشكلة المحددة التي كنت أواجهها. لقد شعرت بالإحباط الشديد وكنت للأسف على استعداد لإعادة الهاتف.

لقد تحدثت مع دعم AT&T، وعقدوا مؤتمرًا للدعم الفني لشركة Samsung، ولكن لم يكن هناك حل حتى الآن. بعد ذلك، نظرًا لأنني كنت أواجه مشكلة بصرية على هاتفي (شاشة وامضة، مشاكل في USB، وما إلى ذلك)، انتهى بي الأمر بالبحث عن أشرطة فيديو من المحتمل أن يحل المشكلة. وفي تطور غريب، انتهى بي الأمر بالعثور على مقطع فيديو على Daily Motion (باللغة الفرنسية) يوضح المشكلة الدقيقة التي كنت أواجهها. باختصار، كان هناك تعليق واحد على صفحة الفيديو المتحركة اليومية والذي أدى في النهاية إلى حل مشكلتي. تحدث عن قوة جوجل، أليس كذلك؟ 🙂

مرحبا بكم في الفراغ

بعد حل المشكلة في البداية على جهاز Captivate الخاص بي، لم أستطع أن أصدق كيف انتهى بي الأمر إلى العثور على الإجابة. أنا أيضا لم أستطع أن أصدق أنه لا يوجد الموارد الصلبة على الانترنت الذي شرح كيفية التغلب على المشكلة. وكان من الواضح أن كان هناك فراغ يجب ملؤه. تذكر أنني قضيت أكثر من ثلاث ساعات في البحث على الويب محاولًا العثور على حل. وبالإضافة إلى ذلك، AT&T وسامسونج لم ينتهي الأمر بالتوصية بالحل. لقد كان الفيديو الفرنسي على الحركة اليومية. Noteلقد كانت لي تجربة مختلفة مع سامسونج Twitter الدعم وسوف أتطرق إلى ذلك لاحقًا في هذا المنشور (لقد كان مثيرًا للإعجاب بالتأكيد).

النوايا الطيبة وملء الفراغ

لذلك، قررت أن أكتب تدوينة لمساعدة المستخدمين المحبطين الآخرين في التغلب على مشكلات المزامنة مع Samsung Captivate. أردت التأكد من أنها قيمة وشاملة، كما قدمت أيضًا لقطات شاشة لمساعدة المستخدمين الآخرين. كان لدي شعور بأن العديد من مستخدمي Captivate الآخرين كانوا يواجهون نفس المشكلة. ومنذ أكثر من مليون Galaxy لقد تم بيع الهواتف في الولايات المتحدة بالفعل، وأخبرني شيء ما أن حدسي كان على حق. لقد قدمت رابطًا لمشاركتي أدناه في حالة رغبتك في التحقق من ذلك:

مشاركتي حول إصلاح مشكلات المزامنة مع Samsung Captivate:

كيفية توصيل Samsung Captivate بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام Samsung Kies | الدليل المفقود للتغلب على مشاكل المزامنة

يجري شامل يغطي الذيل

في تلك الليلة، كتبت البرنامج التعليمي وتأكدت من أنه شامل وسهل المتابعة وقدمت لقطات شاشة لمساعدة الأشخاص. أردت التأكد من أن مستخدمي Captivate الآخرين لديهم فرصة قوية لمزامنة هواتفهم. Note، عندما أشرح الذيل الطويل لعملاء تحسين محركات البحث الجدد، كثيرًا ما يُسألني عن كيفية استهداف الذيل بشكل فعال. حسنًا، أعتقد أن المنشور الشامل والمفصل الذي يغطي موضوعًا محددًا سيستهدف بشكل طبيعي الذيل الطويل. أثناء قيامك بتغطية هذا الموضوع بالتفصيل، ستشمل حتماً مجموعة من الكلمات الرئيسية المستهدفة، وأشكال مختلفة من الكلمات الرئيسية، وما إلى ذلك. إذا لم تقم بذلك، فقد لا تكون مشاركتك شاملة كما تعتقد. 🙂

الموجة الناتجة من جذب المستخدمين

لذلك قمت بنشر البرنامج التعليمي، على أمل أن يجده المستخدمون الآخرون مفيدًا. ثم انتقلت. لقد كان أسبوعًا مزدحمًا بشكل لا يصدق، لذا لم أكن أهتم كثيرًا بهذا المنشور. لم أكن أعلم أن موجة من مستخدمي Captivate المحبطين كانت تضرب مدونتي. بالتأكيد، كنت أعرف أن أشخاصًا آخرين قد يواجهون نفس المشكلة، لكن لم يكن لدي أي فكرة عن مدى انتشار مشكلة المزامنة. فجأة، بدأت رسائل البريد الإلكتروني تصلني لتشكرني على هذا المنشور. كان بعض الأشخاص بحاجة إلى مزيد من المعلومات، بينما كان آخرون يطرحون أسئلة إضافية. وفي الوقت نفسه، بدأ نشر بعض التعليقات على مدونتي. كان الناس يتواصلون معي أيضًا Twitter إما لشرح كيف ساعدهم المنشور أو للحصول على توضيح حول كيفية حل المشكلة. أستطيع أن أقول أن المنشور كان يساعد مستخدمي Captivate الآخرين. في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف ارتفعت الزيارات بعد ساعتين فقط من إطلاق المنشور.

ذيل طويل، تعرف على الفراغ. باطل، تعرف على الذيل الطويل

بعد رؤية النشاط الذي ذكرته أعلاه، قررت إلقاء نظرة على الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى هذا المنشور. أثناء قيامي بتسجيل الدخول إلى تقاريري، كنت أتوقع رؤية العديد من الكلمات الرئيسية المستهدفة التي أدت إلى المنشور (ربما بضع عشرات). لم أكن أعلم أن مشكلة Captivate كانت أكبر بكثير مما كنت أعتقد. لقد بحثت في تقارير الكلمات الرئيسية الخاصة بي ورأيت أن الذيل الطويل لتحسين محركات البحث كان ساريًا بالكامل.

اعتبارا من يوم أمس، 896 كلمة رئيسية مختلفة أدت إلى هذا المنصب واحد. يؤدي المزيد من الكلمات الرئيسية إلى المنشور كل يوم، وقد ارتفعت حركة المرور على مدونتي. لقد كان من المدهش حقًا رؤية الاختلافات في الكلمات الرئيسية التي أدت إلى البرنامج التعليمي. هناك بعض الكلمات الرئيسية التي يبلغ طولها 5، 6، 7+ كلمات. حاول العثور على تلك الكلمات الرئيسية في برنامج البحث عن الكلمات الرئيسية المفضل لديك. 🙂 إنه مثال رائع على كيف يمكن لمنشور شامل وقيم يملأ الفراغ أن يستهدف الذيل الطويل (بشكل طبيعي). أدناه، سترى رسمًا بيانيًا يوضح الزيادة في عدد الكلمات الرئيسية التي تؤدي إلى المنشور منذ يوم إطلاقه . كانت هناك 21 كلمة رئيسية تؤدي إلى المنشور في اليوم الأول وإجمالي 896 كلمة اعتبارًا من الأمس.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

إذا كان هدفك هو جذب المستخدمين المستهدفين إلى موقعك عبر البحث العضوي، فضع النقاط التالية في الاعتبار. وبالمناسبة، على الرغم من أن هذا مثال رائع على الذيل الطويل، إلا أنه ليس معزولًا. هناك العديد من الأمثلة التي رأيتها متشابهة. حسنًا، ربما ليس مع 896 كلمة رئيسية تؤدي إلى كل مشاركة، لكنك حصلت على الفكرة.

كن دائمًا على اطلاع على “الفراغ”. إذا كان بإمكانك حل مشكلة لم يعالجها سوى عدد قليل من الأشخاص بدقة، فاكتب تدوينة قيمة تشرح كيفية حل هذه المشكلة. إذا قمت بإنشاء محتوى عالي الجودة يساعد الآخرين، فيمكنك أيضًا جني مكافآت رائعة (والحصول على الذيل الطويل).

كن دقيقا. والمزيد من التفاصيل التي يمكنك تقديمها التي تضيف قيمة للمحتوى الخاص بك، كلما زادت فرصتك في استهداف الذيل الطويل بشكل فعال. مرة أخرى، سيحدث هذا بشكل طبيعي إذا كتبت منشورًا شاملاً. لا تبخل بالمحتوى إذا قررت ملء الفراغ.

للمحتوى الخاص بك، كلما زادت فرصتك في استهداف الذيل الطويل بشكل فعال. مرة أخرى، سيحدث هذا بشكل طبيعي إذا كتبت منشورًا شاملاً. لا تبخل بالمحتوى إذا قررت ملء الفراغ. كن سريعا. إذا وجدت فراغا، املأه بسرعة. لا تنتظر. كتبت المنشور على الفور (في تلك الليلة) ونشرته في صباح اليوم التالي. سيعطيك هذا فرصة أكبر لكي يتم ملاحظتك باعتبارك المصدر الأصلي الذي حل المشكلة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لشركة سامسونج

أنا أحب جهاز Captivate، لكن من الواضح أن سامسونج تواجه مشكلة كبيرة بين يديها. وكما شرحت سابقًا، كان هناك أكثر من مليون Galaxy الهواتف التي يتم بيعها في الولايات المتحدة بالفعل ويمكنني أن أخبرك بشكل مباشر أن الكثير من الأشخاص يواجهون مشكلات في المزامنة.

انتهى بي الأمر بالعمل مع سامسونج Galaxy الدعم على Twitter (ولقد كانوا مستجيبين ومفيدين بشكل لا يصدق). أتمنى فقط أن يتمكنوا من إضافة المزيد من الحسابات للتعامل مع موجة المستخدمين التي ذكرتها سابقًا. أعلم أنهم يعملون على حل أفضل من خلال البنية الجديدة لبرنامج سطح المكتب الخاص بهم (Samsung Kies)، لكن من الأفضل أن يتحركوا بسرعة.

حسنًا، هذا هو أحدث مثال على الذيل الطويل. لذا، في المرة القادمة التي تفكر فيها في إنشاء مورد، فكر في كيفية ظهور هذه القصة. لا تستهدف ببساطة كلمة رئيسية واحدة أو مجموعة من الكلمات الرئيسية، بل التقط الذيل الطويل واتبع 896. حان الوقت الآن لمزامنة Captivate.