Rewrite this title: التقاعد الخاص بك على الانترنت

ستساعدك المقالة التالية: التقاعد الخاص بك على الانترنت

“لقد جاء عليّ بكل حرقة مرة واحدة ،

كان هذا المكان! وهاتين التلتين على اليمين،

جاثمين مثل ثورين متشابكين في قرن في قتال؛

بينما على اليسار جبل طويل القامة ذو فروة الرأس… دونس،

دوتارد، يغفو في اللحظة ذاتها،

بعد حياة أمضيتها في التدريب على البصر!

أنا متأكد من أنكم سمعتموها جميعًا من قبل. اعمل بجد طوال حياتك مع ادخار جزء من أرباحك جانبًا لتمويل تقاعدك بعد انتهاء حياتك المهنية (مكملاً بالضمان الاجتماعي / الرعاية الطبية أو ما يعادلهما خارج الولايات المتحدة). ولا يزال جزء من هذه النصيحة جيدًا، حيث إن قوانيننا مكتوبة بطريقة تجعل من التهور عدم المشاركة في هذه البرامج الحكومية. بالإضافة إلى أن توفير أكبر قدر ممكن من المال يعد دائمًا استراتيجية جيدة كوسيلة للتحوط ضد مستقبل غامض (وسوف يحبك ورثتك لذلك).

لكن التقاعد من الجهود عبر الإنترنت عندما تكون ناجحة؟ نعم صحيح. تقليص الوقت الذي تقضيه على الإنترنت؟ ربما. ومع ذلك، بدلاً من التقاعد عبر الإنترنت، هل لي أن أقترح بدلاً من ذلك… التقاعد عبر الإنترنت.

في حياتنا المهنية عبر الإنترنت، لعب الكثير منا أدوارًا مختلفة وعملوا في مشاريع مختلفة. بمرور الوقت، انجذبنا نحو الأشياء الممتعة والمربحة لنا. لقد بعنا خبرتنا بالساعة كمستشارين أو موظفين بأجر، ولكن إذا كنا أذكياء، فقد استثمرنا أيضًا وقتنا في تطوير مصادر الإيرادات الخاصة بنا عبر الإنترنت (على سبيل المثال التسويق بالتبعية) أو الأصول المكتسبة/المطورة (مثل أسماء النطاقات والمواقع الإلكترونية المطورة بالكامل) والتي سترتفع قيمتها بمرور الوقت مع اقترابنا من تعريف الحكومة “لسن التقاعد”.

لقد أصبحت قدراتنا على الإنترنت التي أنشأناها والأصول عبر الإنترنت التي نمتلكها/نطورها مكونات رئيسية لهويتنا على الإنترنت وهي الطريقة التي نعرف بها الآخرين. نحن نأخذ هذه الهوية في كل تفاعل ومواجهة نجريها مع شخص ما حيث يمكن اكتشاف شخصيتنا على الفور من خلال بحث Google البسيط. تعد الهوية النشطة عبر الإنترنت بمثابة المحفز لبناء وتطوير علاقات قيمة وذات مغزى مع الآخرين والتي يمكن الاستفادة منها في أي وجميع المبادرات الحالية والمستقبلية التي قد نرغب في اتخاذها.

دعونا لا ننسى أيضًا كيف أصبحت الفروق بين العمل وغير العمل عبر الإنترنت غير واضحة بشكل دائم. بالتأكيد، نحن بحاجة إلى قضاء ما يكفي من الوقت عبر الإنترنت للقيام بأنشطة “مثمرة” من أجل دعم أنفسنا، ولكن لا يزال من المفترض أن يترك ذلك الكثير من الوقت للحصول على القليل من المرح أيضًا. وسائل التواصل الاجتماعي هي محفز رائع لذلك. ربط العلاقات التجارية مع وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن أن تصبح العلاقات شخصية. اربط العلاقات الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي ويمكن أن تصبح العلاقات عملاً. الغرباء يصبحون أصدقاء. الغرباء يصبحون عملاء. الأصدقاء يصبحون عملاء. العملاء يصبحون أصدقاء. يمكن الوصول إلينا جميعًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع… يجتمع وقت العمل ووقت الفراغ معًا بينما نعيش حياتنا عبر الإنترنت.

وهل من المفترض أن نتقاعد من هذه الحياة؟

معظم الأشخاص الذين يقرأون منشور المدونة هذا محظوظون جدًا لأنهم يكسبون عيشهم عبر وسيلة لا يمكن الوصول إليها في كل مكان وممتعة باستمرار فحسب، بل تتجاوز أي حدود ثقافية واجتماعية وأجيال وطبقية. إن مفهوم التقاعد غير قابل للتطبيق على الإطلاق في أنماط حياتنا الجماعية. بمرور الوقت، ستتغير حياتنا على الإنترنت، وفي مرحلة ما، قد لا يفضل البعض منا اتجاه التطور عبر الإنترنت ويتوقفون عن تصفح أحدث التقنيات. ومع ذلك، حتى عندما ينزل هؤلاء الأشخاص من الحافلة، ستظل هناك أماكن صالحة للسكن ممتعة ومربحة لهم حيث يمكنهم ركن أنفسهم والازدهار.

تذكر أن هناك مكونًا عبر الإنترنت لكل نشاط خارج الإنترنت… لذا مهما كانت الأنشطة التي تستهلك وقتك في سنواتك الذهبية، فهناك مجتمع عبر الإنترنت سيرحب بمشاركتك وقيادتك.