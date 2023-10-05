Rewrite this title: التميز في مستقبل المحتوى والبيانات الضخمة ونظارات Google والحوسبة الاستباقية

ستساعدك المقالة التالية: التميز في مستقبل المحتوى والبيانات الضخمة ونظارات Google والحوسبة الاستباقية

في السنوات الأخيرة، وبمساعدة من جوجل، تحولت استراتيجية التسويق نحو مدرسة براين كلارك الفكرية، حيث المحتوى هو حجر الزاوية للنجاح؛ ومع ذلك، لكي يظل المحتوى أساسيًا، فإنه يحتاج إلى جمهور للبقاء على قيد الحياة. وبدون ذلك، فإن المحتوى يخاطر بالضياع في تدفق المعلومات والطفو في فراغ رقمي من الغموض.

ومع ذلك، فإن التقدم التكنولوجي الذي يلوح في الأفق – لكل من منشئي المحتوى والمستهلكين من حيث إنشاء المحتوى، وتنظيمه، والقدرة على الاكتشاف، والقدرة على المشاركة، والتفاعل – يتحرك نحو نقطة قد لا تكون هناك حاجة إلى البحث عن المعلومات.

ومع تحول التكنولوجيا إلى أكثر ملاءمة للمستخدمين الفرديين، ستكون ملاءمة المحتوى أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ازدياد تقدم هذه التقنيات في السنوات المقبلة، كيف ستغير طريقة إنتاج المحتوى واستهلاكه؟

ماذا تقصد بـ “البحث”؟

ستوفر محركات البحث مثل Google قريبًا للمستخدمين المحتوى ذي الصلة الذي يريدونه حتى قبل أن يعرفوا أنهم يريدون ذلك. يطلق عليها اسم الحوسبة الاستباقية، والتي تسمح للمحرك باكتشاف المحتوى بناءً على مدى صلة المستخدم وسياقه؛ في الأساس “التعلم” من تجميع معلومات المستخدم.

إن ظهور الحوسبة الاستباقية – إحدى الركائز التي تدعم التصميم الحالي والمستقبلي وتطور الويب وتجربة المستخدم (UX) – يعد أمرًا بالغ الأهمية لمعادلة اكتشاف المحتوى. خصصت إنتل 100 مليون دولار جانبًا لمبادرة “الحوسبة الإدراكية” الخاصة. الهدف النهائي هو الاستمرار في جعل حياتنا أسهل.

أوه! الإنسانية (التكنولوجيا الجديدة)

ويأتي العامل البشري في طليعة هذه التقنيات الجديدة، ويحرص المطورون على دمج تجربة أكثر إنسانية من خلال تضمين خصائص تتمحور حول الإنسان مثل الصوت واللمس والإيماءات.

مطور تقنية التعرف على الصوت فارق بسيط – مسؤولة عن Appleسيري، جوجل الآن والشعبية التنين سلسلة البرامج – تم استغلالها من قبل شركة Accept Labs للعمل على تطبيق iPad غير المسبوق الخاص بها، MindMeld، والذي يمكنه تحليل محادثة لما يصل إلى ثمانية أشخاص، وفك تشفير المعلومات ذات الصلة والسياقية من تفاعلات المتحدثين واستخدام المعلومات المذكورة لإجراء عمليات بحث استباقية على الويب .

قد لا تكون أجهزة الكمبيوتر قادرة على قراءة أفكارنا بعد، ولكن يمكن للمطورين أن يتوقعوا أن يظلوا مشغولين لبعض الوقت بينما يواصلون حل هذه المشكلة.

البيانات، البيانات في كل مكان

البيانات الضخمة – على وجه التحديد، البيانات الوصفية – هي المفتاح لجعل الحوسبة الاستباقية تعمل بالطريقة التي يتم تصورها لها. تم تصميم Google Glass ليس فقط للسماح للمستخدمين بالعثور على المحتوى وإنشائه ومشاركته، ولكن أيضًا “لوضع علامات” على الأشخاص والأماكن والأشياء هنا في العالم الحقيقي، وإنشاء مجموعات بيانات وصفية من شأنها “رسم خريطة” للعالم المادي في العالم الرقمي. وفي نهاية المطاف، سيتم طمس الخط الفاصل بين الواقعي والافتراضي في تجربة مستخدم واحدة سلسة.

نظارة جوجل ستعزز واقعك

تتضمن Google Glass وميزة “Google Now” حوسبة استباقية تعتمد على معلومات المستخدم التي يتم جمعها، حيث يتم البحث في أجزاء مختلفة من المحتوى وعرضها ونشرها ومشاركتها. يأخذ المحتوى معنى جديدًا تمامًا حيث يدمج Glass ما يسميه البعض البعد الرابع مع شاشة الواقع المعزز (AR). وسيلعب Glass أيضًا دورًا مهمًا في فهم كيفية تفاعل المستخدمين باستخدام الواقع المعزز، مما قد يؤدي إلى تجارب أفضل للواقع المعزز مع تطور المحتوى والتكنولوجيا. إمكانيات Glass محدودة فقط بالخيال، واعتمادًا على مدى استقبال تجارب الواقع المعزز بشكل جيد بين المستخدمين، يمكن أن يبرز Glass باعتباره المتسابق الأول فيما يتعلق بإدارة خرطوم إطفاء المحتوى. يستطيع مستخدمو Glass إنشاء المحتوى ومشاركته في غمضة عين أو نقرة من المعبد، فكرة مغرية لجميع منتجي المحتوى الطموحين هناك. سيسمح هذا للمستخدمين بالتقاط أي لحظة لمشاركتها مع العالم (أو على الأقل شبكاتهم الاجتماعية) باستخدام العديد من تطبيقات Glassware. عند اقترانه بنظام الواقع المعزز الخاص بـ Glass، سيكون المحتوى القادم الذي ينشئه المستخدم مختلفًا عن أي شيء شهدناه من قبل، لأنه يأتي مباشرة من وجهة نظر المستخدم. يمكنك الجمع بين Glass وGoogle+ Hangouts وستحصل على مكالمات فيديو متعددة الاتجاهات بدون استخدام اليدين مما يجعل من السهل إشراك الآخرين في محادثتك عبر الهاتف المحمول.

البقاء ذات الصلة، يا صديقي

في النهاية، المحتوى يحتاج إلى المستخدمين، والعكس صحيح. لكي يظل المحتوى ملائمًا اليوم وفي المستقبل، يجب الاهتمام بالتطورات في إنشاء المحتوى وتوزيعه وعرضه؛ التقدم التكنولوجي مثل الواقع المعزز، ومحركات الحوسبة الاستباقية، والتقنيات القابلة للارتداء (مثل Google Glass، وiWatch، وما إلى ذلك)، وبالطبع تطور الاستهلاك. في المستقبل، يجب أن يعرف منشئو المحتوى جمهورهم (جمهورهم) بشكل أكثر حميمية، حيث سيتم منح المستخدمين تلقائيًا المحتوى بناءً على تفضيلاتهم الشخصية. ولكن مهلا، أنا أعلم…أنت تعرف ذلك بالفعل. 😉

حقوق الصورة: شترستوك