Rewrite this title: التوافق مع ووردبريس 5.6 و PHP 8

ستساعدك المقالة التالية: التوافق مع ووردبريس 5.6 و PHP 8

سيتم تحديث WordPress قريبًا إلى الإصدار 5.6 الذي يهدف إلى أن يكون متوافقًا مع PHP 8. ومع ذلك، حذر WordPress من أنه يجب اعتباره “متوافقًا مع الإصدار التجريبي” وأوضح لماذا يجب أن تتم الترقية إلى PHP 8 في هذا الوقت بعناية.

خلفية عن PHP

PHP هي لغة برمجة يتم تشغيلها على خادم لإنشاء صفحة ويب. يتم إنشاء WordPress نفسه باستخدام لغة PHP.

الإصدار الحالي من PHP هو PHP 7x. يشير “x” إلى الإصدارات المختلفة من PHP 7، والتي تمثل حاليًا 7.2 و7.3 و7.4.

وصلت الإصدارات السابقة للإصدار 7.2 إلى “نهاية عمرها الافتراضي” () ويتم تحديثها بتصحيحات الأمان لفترة أطول.

من المقرر أن يصل الإصدار الأقدم، 7.2، إلى EOL في 30 نوفمبر 2020. وهذا يعني أنه لن يتلقى تحديثات أمنية بعد الآن وبسبب ذلك سيصبح مسؤولية أمنية محتملة لأي موقع لا يزال يستخدمه، في حالة اكتشاف ثغرة أمنية في المستقبل.

من المقرر أن يصل الإصدار 7.3 إلى EOL في 6 ديسمبر 2021.

هل أمام الناشرين حتى عام 2022 للتحديث إلى PHP 8؟

الإصدار الحالي والأحدث من PHP 7.x هو الإصدار 7.4. يصل PHP 7.4 إلى EOL في 8 نوفمبر 2022.

ما يعنيه ذلك هو أنه من الناحية الفنية، أمام ناشري WordPress عامين لاتخاذ قرار بشأن موعد تحديث إصدار PHP الخاص بهم إلى PHP 8. ولكن من الناحية العملية، يجب أن يكون معظم ناشري WordPress قادرين على التحديث إلى PHP 8 قبل ذلك الوقت بوقت طويل.

لماذا يعد WordPress 5.6 متوافقًا مع الإصدار التجريبي؟

أعلن WordPress أن أحدث إصدار من WordPress المقرر صدوره في ديسمبر 2020 يجب أن يكون متوافقًا مع PHP 8. ومع ذلك، حذر WordPress من أنه لا يزال من الممكن أن تظل حالات عدم التوافق غير المكتشفة موجودة.

يعد هذا اعترافًا بحقيقة أنه على الرغم من أن تثبيت WordPress الأساسي قد يكون متوافقًا مع PHP 8، إلا أنه لا يزال هناك احتمال أن يتم التغاضي عن شيء ما.

هذه هي الطريقة إرشادات ووردبريس 5.6 PHP 8 صاغها:

“يهدف WordPress Core إلى أن يكون متوافقًا مع PHP 8.0 في الإصدار 5.6 (المقرر حاليًا في 8 ديسمبر 2020).

…لقد تم بذل جهد كبير لجعل WordPress 5.6 متوافقًا مع PHP 8 بمفرده، ولكن من المحتمل جدًا أنه لا تزال هناك مشكلات لم يتم اكتشافها بعد.

إن حقيقة وجود “مشكلات متبقية غير مكتشفة” لا تعد بمثابة بيان سلبي حول إصدار WordPress 5.6. إنه اعتراف عملي بأنه في البرمجة، كما هو الحال في العديد من الأنشطة الهندسية، هناك دائمًا احتمال وجود أخطاء أو أخطاء غير متوقعة.

ربما يكون الاعتبار الأكثر أهمية هو عدم اليقين بشأن متى ستصبح السمات والمكونات الإضافية متوافقة مع PHP 8. يمكن أن يساهم هذا أكثر من أي شيء آخر في منع WordPress من اعتباره متوافقًا تمامًا مع PHP 8.

نصحت إرشادات WordPress 5.6 الرسمية بما يلي:

“يجب أيضًا الاعتراف بأن WordPress لا يُستخدم أبدًا بشكل منفصل (بدون أي سمة أو مكونات إضافية)، لذا فإن قدرة WordPress نفسها على التشغيل على PHP 8 لا تشير إلى التوافق “الكامل”.

من المستحيل معرفة حالة دعم PHP 8 ضمن النظام البيئي الأوسع (المكونات الإضافية، والموضوعات، وما إلى ذلك). ولهذا السبب، يجب اعتبار الإصدار 5.6 من WordPress “متوافقًا مع النسخة التجريبية” مع PHP 8.”

WordPress 5.6 “متوافق مع الإصدار التجريبي” مع PHP 8

في تطوير البرمجيات، يوجد بشكل عام إصداران نهائيان. هناك نسخة ألفا ثم نسخة بيتا. عادةً ما يتم اعتبار الإصدار التجريبي جاهزًا تقريبًا للإصدار. الإصدار التجريبي من البرنامج هو ما يأتي قبل الإصدار النهائي للبرنامج.

لذلك عندما يقول WordPress أن الإصدار 5.6 يجب اعتباره “متوافقًا مع الإصدار التجريبي” فهذا يعني أنه قد تكون هناك أخطاء وأخطاء لم يتم اكتشافها بعد.

نظرًا لأن السمات والمكونات الإضافية قد لا تكون متوافقة مع PHP 8 حتى الآن، فقد يكون من الحكمة عدم التحديث حتى يتم التحقق من توافق جميع المكونات الإضافية والسمات مع PHP 8.

ولكن حتى بعد أن تكون القوالب والمكونات الإضافية متوافقة مع PHP 8، فقد يكون من الحكمة الانتظار بضعة أشهر أخرى على الأقل للترقية.

والسبب هو أن PHP 8 يعد تحديثًا رئيسيًا. على الرغم من أن السمات والمكونات الإضافية يمكن اعتبارها متوافقة مع PHP 8، فإنه يكاد يكون من المحتم أن يتم اكتشاف الأخطاء والمشكلات الأخرى في السمات والمكونات الإضافية المتوافقة مع PHP 8 والمثبتة على الموقع.

هل سيؤدي التحديث إلى PHP 8 إلى كسر مواقع WordPress؟

هناك العديد من وظائف PHP القديمة من الإصدار 7.x والتي تمت إزالتها من PHP 8، مما يعني أن السمات والمكونات الإضافية التي لا تزال تستخدمها ستتعطل في PHP 8.

قدّر Wordfence مؤخرًا أنه بالنسبة لوظيفة واحدة فقط، يوجد حاليًا أكثر من 5500 مكون إضافي مثبت في ملايين المواقع. في حين أن استخدام هذه الوظائف في بعض الحالات يكون من أجل التوافق مع الإصدارات السابقة، إلا أن الأمر ليس كذلك في جميع الحالات.

يحذر Wordfence:

“…لقد حددنا أن create_function لا يزال يُستخدم في أكثر من 5,500 مكون إضافي لـ WordPress، بما في ذلك المكونات الإضافية الشائعة جدًا مع ملايين التثبيتات. في بعض الحالات، قد يكون استخدام هذه الوظائف المهملة مخصصًا للتوافق مع الإصدارات السابقة من PHP.

ومع ذلك، ستحتاج العديد من المكونات الإضافية إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق مع زيادة استخدام PHP 8.

نشرت Yoast مؤخرًا دراسة حول جاهزية PHP 8 للمكونات الإضافية والموضوعات ضمن نظام WordPress البيئي.

كسر التغييرات في PHP 8

في قسم تقريرهم الذي يتناول وخلص Yoast إلى اختبار المكونات الإضافية والموضوعات:

“فقط نسبة صغيرة من المكونات الإضافية المتاحة، الأكثر شهرة والمطورة بشكل احترافي، لديها اختبارات آلية. وهذا أمر مثير للقلق، حيث أن متوسط ​​موقع WordPress يشغل حوالي 19 أو 20 مكونًا إضافيًا.

…ومع ذلك، أكثر من أي شيء آخر، فإن المكونات الإضافية/الموضوعات التي تخضع للاختبارات هي على الأرجح تلك التي يمكن توقع أقل قدر من مشكلات PHP 8.0 فيها لأنها تستخدم نموذج تطوير احترافي.

يعد العدد الكبير من المكونات الإضافية والموضوعات التي لا تحتوي على اختبارات سببًا للقلق أكثر، حيث إنها من المرجح أن تسبب مشكلات عند تشغيلها على PHP 8.”

ويخلص تقرير Yoast إلى:

“سيحتوي PHP 8 على الكثير من التغييرات العاجلة.”

“كسر التغييرات” هو إشارة إلى التغييرات التي تؤدي إلى حدوث خطأ عندما يستخدم قالب أو مكون إضافي رمزًا لم يعد مدعومًا في PHP 8.

PHP 8 ووردبريس

يمثل PHP 8 خطوة مهمة إلى الأمام لعالم النشر، وخاصة لمستخدمي WordPress. إحدى الفوائد هي أنه سيكون أكثر أمانًا.

إن إرشادات WordPress بخصوص التحديث إلى PHP 8 هي التوصية بالحذر:

“… يوصى بشدة بإجراء اختبار شامل لموقعك قبل الترقية إلى PHP 8.”

حقيقة أن WordPress نفسه يطلق على WordPress 5.6 “متوافق مع الإصدار التجريبي” مع PHP 8 يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته فيما يتعلق بما إذا كان يجب عليك التحديث إلى PHP 8 أم لا.