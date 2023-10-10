Rewrite this title: التوقعات الأمنية للتسويق الجغرافي للشركات

ستساعدك المقالة التالية: التوقعات الأمنية للتسويق الجغرافي للشركات

لقد ناقشنا المخاطر الأمنية الناجمة عن عمليات اختطاف قوائم الشركات المحلية في الماضي. أحد التعليقات التي تم تقديمها حول هذه المناقشات الأمنية هو لماذا تقوم مواقع القائمة الجغرافية مثل Google وYahoo وBing وما يصل إلى 60 موقعًا آخر بتأمين الأمان لتجنب عمليات الاختطاف؟ بالطبع السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا يجب عليهم توفير خدمة الأمن لـ تسويق مجاني الأداة التي من شأنها أن تفيد الأعمال؟

أمن القائمة الجغرافية

تتمتع العديد من مواقع الويب هذه بمستوى معين من الأمان مدمج في عملية المطالبة بقائمة موجودة أو إضافة قائمة جديدة. حتى الآن، تضمنت هذه العمليات الأمنية إرسال بطاقة بريدية إلى العنوان الحالي مع رمز سري؛ جهاز كمبيوتر يتصل برقم هاتف العمل المزود برقم التعريف الشخصي؛ أو في بعض الحالات مراجعة يدوية من قبل الموظفين العاملين في مواقع القوائم الجغرافية هذه.

في 27 مايو، أعلنت Google أنه لم يعد مسموحًا بإجراء تعديلات المجتمع على قوائم الأنشطة التجارية المحلية دون مراجعة الموظفين. وجاء في مقتطف من إعلانهم ما يلي:

باختصار، تشير Google إلى أن جميع تعديلات المجتمع التي تم إجراؤها على قوائم الأنشطة التجارية المحلية التي لم تتم المطالبة بها يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل ممثل Google قبل إرسالها مباشرة. من المفترض أن هذا يعني عدم القلق بشأن قيام منافس باختطاف قائمتك وسرقة عملائك. وهذا يعني بالتأكيد أن وصول المعلومات إلى المستهلكين المحليين من خلال عمليات البحث على الويب وعمليات البحث على الأجهزة المحمولة سيستغرق وقتًا أطول.

على الرغم من أن هذا قد يبدو ظاهريًا وكأن Google تعالج على الأقل المشكلات الأمنية المتعلقة بقوائم الشركات المحلية، إلا أن الإعلان لم يناقش أمان البيانات الواردة من مصادر خارجية من خلال واجهات برمجة التطبيقات. من المؤكد أن أدلة الأعمال من المستوى الثالث لا تتمتع بالأمان ويتم بيع بياناتها في المنبع أو تشق طريقها إلى قاعدة بيانات أخرى عبر الإنترنت مع توفر معلومات خاطئة للمستهلكين.

لماذا التوقعات العالية لخدمات التسويق الجغرافي المجانية؟

أنا بالتأكيد أشعر بالقلق بشأن المشكلات الأمنية المتعلقة بقوائم الشركات المحلية، لكن لا يمكنني أن أتوقع أن توفر مواقع القوائم الجغرافية هذه الأمان لشركتي. السبب الذي يجعلني لا أتوقع منهم تقديم هذا الأمان هو أنهم يقدمون خدمة التسويق مجانًا. لماذا يجب على أي شركة أن تفترض أن الخدمة المجانية يجب أن تتمتع بمستوى عالٍ من الأمان؟ يمكننا بالتأكيد أن نقول “أنت تحصل على ما تدفعه مقابل”!

المشكلة بالنسبة للشركات تكمن في كتاب بعنوان “عبور الهوة”. يناقش هذا الكتاب المبتكرين مقابل المتبنين الأوائل مقابل المتبنين المتأخرين. الأسئلة المطروحة على الشركات التي شهدت إضافة تقنيات الإنترنت ونضجها وتغييرها هي:

إلى متى ستستمر في الانتظار لتبني تقنيات التسويق الجغرافي لمساعدتك في تحقيق الإيرادات؟

هل تشعر وكأنك دائمًا خلف الكرة الثمانية مع الإنترنت؟

ربما لا تستطيع الشركة فهم كيفية استخدام تقنيات التسويق الجغرافي المختلفة بشكل جيد. لهذا السبب، يجب عليك التفكير في الحصول على مساعدة احترافية والانخراط في تقنيات التسويق هذه عاجلاً وليس آجلاً. قم بتخطيط هذه التقنيات بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات.

حوافز إضافية للتبني المبكر لتقنيات التسويق الجغرافي

هناك ثلاث نقاط مهمة يجب على الشركات مراعاتها الآن وعدم الانتظار حتى الساعة الحادية عشرة.