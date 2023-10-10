Rewrite this title: التوقيت هو كل شيء في التسويق عبر الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية: التوقيت هو كل شيء في التسويق عبر الإنترنت

هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتعامل مع الوقت والتسويق عبر الإنترنت، وكل عامل منها مهم لنجاح حملات التسويق عبر الإنترنت:

إدارة الوقت

عندما أسأل معظم الناس لماذا لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أكثر، يجيب معظمهم بأنه ليس لديهم الوقت. ومن ناحية أخرى، يشكو الكثيرون من مقدار الوقت الضائع على الإنترنت باستخدام هذه القنوات. الحملات التسويقية عبر الإنترنت ذات الأداء الضعيف؛ سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق عبر الإنترنت أو إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)؛ يبدو أنها تفشل لأن المدير إما خصص القليل من الوقت للتخطيط للحملة، أو قضى الكثير من الوقت في إعداد الحملة والبدء بها ولكنه تركها بعد ذلك “تتعثر”.

ضع جدولاً زمنيًا للوقت الذي ستعمل فيه أنت (أو أولئك الذين يعملون في شركتك على حملاتك التسويقية عبر الإنترنت) على أنشطة التسويق عبر الإنترنت على أساس يومي وعلى المدى الطويل: من أسبوع إلى أسبوع، ومن شهر إلى شهر، وفي المستقبل. إن الالتزام بمثل هذا الجدول الزمني سيؤدي إلى:

التأكد من التخطيط الجيد لحملاتك، حيث تعمل جميع أنشطتك التسويقية عبر الإنترنت (وغير المتصلة بالإنترنت) معًا ومتوافقة مع الأنشطة الأخرى لشركتك – والأهم من ذلك، أنها تتماشى مع أنشطة/احتياجات عملائك المحتملين؛

زيادة احتمالية تحديث حملاتك باستمرار؛

تحقيق نتائج أفضل من خلال الجهود المتواصلة على المدى الطويل بدلاً من الأنشطة المتفرقة هنا وهناك؛

– تقليل مقدار الوقت الضائع في الأنشطة ذات التوقيت السيئ.

مثال لخطة مدتها 12 شهرًا للتخطيط طويل المدى:

انقر لتنزيل نموذج فارغ لتخطيط حملتك لعام 2011 (بي دي إف)

أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب

واحدة من القضايا الرئيسية Twitter تتمثل مهمة المستخدمين في حث الأشخاص على متابعة الروابط المنشورة وإعادة تغريد تلك المنشورات. غالبًا ما تمر المنشورات على قنوات التواصل الاجتماعي دون أن يلاحظها أحد لأنها تأتي في توقيت سيء، سواء تم نشرها في وقت تكون فيه اتصالاتك الرئيسية غير متصلة بالإنترنت أو عندما يكون هناك نشاط كثيف على القناة مما يؤدي إلى فقدان منشوراتك إلى حد كبير. لقد بدأت أولاً في النظر في التوقيت عند العمل على تحسين معدلات فتح حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. كما هو الحال مع جهود وسائل التواصل الاجتماعي، من المرجح أن تنتهي الرسالة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها في الوقت الخطأ بين عدد من رسائل البريد العشوائي.

تحديد أفضل وقت لأنشطتك التسويقية عبر الإنترنت. في رسالتي “ركز على حملة تسويق عبر الإنترنت أكثر فعالية” أناقش أهمية التحديد الدقيق لسوقك المستهدف، والذي يتضمن تحديد الوقت المحتمل لتواجدهم عبر الإنترنت حتى تتمكن من التأكد من أنك نشط في تلك الأوقات.

متى يكون متابعوك الرئيسيون متواجدين؟ Twitter, Facebook، إلخ.؟ انشر تحديثاتك خلال هذه الأوقات. استخدم أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية حيث يمكنك جدولة المنشورات، مثل هوتسويت حتى تتمكن من النشر في الوقت المناسب، حتى لو كان من غير المناسب لك أن تكون متصلاً بالإنترنت في ذلك الوقت. احرص على أن تكون متصلاً بالإنترنت خلال بعض هذه الأوقات حتى تتمكن من التفاعل بشكل صحيح مع زملائك في أفضل الأوقات.

متى من المرجح أن يقوم الأشخاص المدرجون في قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك بفحص صناديق البريد الوارد الخاصة بهم؟ قم بجدولة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك ليتم تسليمها في هذه الأوقات. إذا لم تكن متأكدًا من الوقت المناسب لسوقك، فقم بتقسيم القائمة وأرسلها في أوقات مختلفة وتعرف على الوقت الذي يحقق أفضل نتيجة.

قم بجدولة حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك ليتم تسليمها في هذه الأوقات. إذا لم تكن متأكدًا من الوقت المناسب لسوقك، فقم بتقسيم القائمة وأرسلها في أوقات مختلفة وتعرف على الوقت الذي يحقق أفضل نتيجة. متى من المرجح أن يستخدم جمهورك محركات البحث؟ قم بجدولة إعلانات PPC الخاصة بك ليتم عرضها في هذه الأوقات لتحسين عائد الاستثمار الخاص بك.

الوقت هو المال – لذا تعامل معه بهذه الطريقة

نظرًا لأن المشاركة مجانية في معظم شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبح من الأسهل والأسهل إدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات الدفع لكل نقرة (PPC)، فإن العديد من أصحاب الأعمال ينسون التكلفة الحقيقية – تكلفة وقتك الخاص لإدارة حملتك. من المهم أن تراقب بعناية مقدار الوقت الذي تقضيه في جميع أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ومقارنتها بالنتائج التي تحققها من خلال النظر في تحليلاتك.

إذا لم تحصل على عائد كافٍ من الوقت الذي تقضيه، فأنت بحاجة إلى مراجعة جميع الأنشطة ومعرفة أين يمكنك تحسينها. بعض المخاوف المشتركة:

هل هناك قنوات معينة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تحقق أي عائد وقد يكون من الأفضل استبعادها من حملتك؟

هل تقضي الكثير من الوقت في التفاعل مع “الأصدقاء” على قنوات التواصل الاجتماعي، ولكنك لا تستطيع التحدث إلى صناع القرار؟

هل تحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت في كتابة المقالات للموقع، لأن مرة واحدة في الشهر لا تكفي؟

هل ستحصل على عائد استثمار أفضل لتوظيف محترف لإدارة حملة PPC الخاصة بك؟

في الوقت الحالي، يعد الوقت سلعة ثمينة، استخدمه بحكمة – خطط ولاحظ ومراجعة – وشاهد العائد الكبير الذي تحصل عليه من أنشطتك التسويقية عبر الإنترنت.