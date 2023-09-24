Rewrite this title: الجمهور أولًا SEO مع HubSpot [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: الجمهور أولًا SEO مع HubSpot [Podcast]

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، يعد امتلاك موقع ويب محسّن جيدًا أمرًا ضروريًا لأي شركة تتطلع إلى النجاح عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن مجرد التركيز على الكلمات الرئيسية والموضوعات قد لا يكون كافيًا للتميز والتواصل مع جمهورك المستهدف حقًا.

انضم إلي روري هوب من HubSpot في معرض SEJ لمناقشة دمج بيانات الجمهور الفعلية في استراتيجيات تحسين محركات البحث لتجاوز أساسيات المصطلحات والموضوعات المهمة.

تعرف على كيفية دمج ذكاء الجمهور وبيانات الاستماع الاجتماعي في إستراتيجيات الكلمات الرئيسية لفهم “شخصية تحسين محركات البحث” الخاصة بك. ستكون قادرًا على تخطيط محتوى أكثر صلة وجاذبية وحملات علاقات عامة رقمية (بناء الروابط) لتحقيق نتائج أفضل.

– روري هوب، 27:53

– لورين بيكر، ٧:١٧

– روري هوب، 26:07

[00:00] – عن روري

[04:18] – ما هو صخب Hubspot؟

[08:01] – أهمية البيانات الاجتماعية في تحسين محركات البحث.

[20:26] – الفوائد الرئيسية لفرص الحصول على الارتباط.

[32:28] – كيف يمكن أن تعمل البيانات الاجتماعية من وجهة نظر الوكالة.

[36:15] – نصائح للفرق المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

[38:23] – ماذا يعني C3PO.

الموارد المذكورة:

الهوس: https://blog.hubspot.com/the-hustle

– روري هوب، 11:04

– روري هوب، 19:57

– لورين بيكر، 24:04

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تواصل مع روري هوب:

روري هوب هو مسوق متمرس في مجال تحسين محركات البحث والنمو، وهو خبير في استراتيجية التسويق الرقمي والقيادة. روري هو رئيس قسم تحسين محركات البحث للمحتوى في HubSpot. وهو يقود فريق تحسين محركات البحث للمحتوى، ويقود إستراتيجيتهم، ويشرف على النمو العضوي.

إنه متحمس لمشاركة معرفته ومساعدة الآخرين على تنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) وتسويق النمو لمواقعهم الإلكترونية أو أعمالهم التجارية. لذا، إذا كنت تريد الارتقاء بلعبة التسويق الرقمي الخاصة بك إلى المستوى التالي، فلن تفوتك رؤى روري وخبراته!

تواصل مع روري على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rory-hope-33a31066/

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تواصل مع لورين بيكر، مؤسسة مجلة محرك البحث:

اتبعه Twitter: https://www.twitter.com/lorenbaker

تواصل معه على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lorenbaker