Rewrite this title: الحصول على فهرسة بواسطة Google باستخدام PPC فقط: يمكن أن يحدث لك ذلك

ستساعدك المقالة التالية: الحصول على فهرسة بواسطة Google باستخدام PPC فقط: يمكن أن يحدث لك ذلك

يكتب الكثير من الأشخاص عن الفرق بين SEO وPPC، وكيف يمكن أن تساهم إعلانات الدفع مقابل النقرة في تعزيز حركة المرور بشكل استراتيجي. عندما تفشل جهود تحسين محركات البحث السابقة بسبب التكتيكات المشبوهة، يمكن لـ PPC الحفاظ على استمرار العمل بينما تتقدم جهود Penguin و Panda للتعافي. ومع ذلك، غالبًا ما يتم وضع الاستراتيجيتين في إطار متعارض، كما لو كانت PPC مقابل SEO عبارة عن معركة بطولة مع الفائز النهائي.

الإستراتيجية الهجينة

لقد أدركت الوكالات التي تعتمد على المقاييس منذ فترة طويلة أن العميل المثالي على دراية بأهمية تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC). يمكن للعملاء المنفتحين على تجربة استراتيجية مختلطة لبناء حركة المرور بمرور الوقت أن يتحركوا بشكل أسرع من منافسيهم على الويب. لكن ربط PPC و SEO معًا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إنشاء أشياء رائعة من جانب الوكالة أيضًا. لقد تحدثت مؤخرًا كثيرًا عن كسر الصوامع، ودمج العمل الجماعي بشكل كامل عبر الأقسام. إن قيام فريق PPC الخاص بك بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية وبناء مصطلحات اللغة الطبيعية دون أن يستفيد فريق SEO الخاص بك من تلك المعرفة هو مجرد مضيعة للوقت.

وبعيدًا عن الجمع بين القناتين دون تفكير، هناك علاقة أكثر تعقيدًا بين PPC و SEOوهو الأمر الذي تتردد Google في تأكيده أو نفيه. من المفترض أنه لا توجد صلة بين موضع AdWords المدفوع وتصنيفات Google المجانية، والاعتراف بخلاف ذلك سيكون بمثابة القول بأن لعبة نتائج محرك البحث مزورة. ومع ذلك، فقد واجهت مؤخرًا حالة يبدو فيها أن هناك تآزرًا أعمق.

الزبون

قام أحد عملاء صناعة السفر بإنشاء موقع حجز متكامل كان جزءًا من مجموعة أكبر من العلامات التجارية. على الرغم من فهرسة المواقع الأخرى في المحفظة وحققت أداءً جيدًا تاريخيًا في البحث العضوي، إلا أن هذه العلامة التجارية تحديدًا لم يتم إطلاقها. ولم يتم الإعلان عنها للجمهور بأي شكل من الأشكال. لم تكن هناك روابط واردة أو خريطة موقع، على الرغم من السماح بالزحف في ملف robots.txt. لقد أطلقت حملات PPC لجمهور مستهدف محدد في منتصف أغسطس، والتي استمرت طوال الخريف. ظلت الدفع لكل نقرة (PPC) هي الترويج الوحيد للموقع، مع عدم بذل أي جهود للإعلان عن العلامة التجارية أو نشرها. كان موقع الحجز موجودًا كموقع مصغر للدفع لكل نقرة (PPC)، حيث ركزت الشركة الأم معظم اهتمامها على العلامات التجارية الأخرى.

هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام.

وفي 23 أكتوبر، قام محرك بحث Google بالزحف إلى الموقع، وقام بفهرسة 135 صفحة. بعد ذلك، بدأ الموقع في التصنيف حسب مصطلحات العلامة التجارية، بالإضافة إلى المصطلحات التنافسية الأخرى ذات الصلة. كان المصدر الوحيد لحركة المرور في تلك المرحلة هو الدفع بالنقرة (PPC)، والزائرين العائدين المباشرين.

لقد رأيت حركة المرور العضوية تبدأ ولم أفكر فيها كثيرًا. يجب أن يكون شخص ما قد ربط بالموقع، أو أرسل خريطة موقع، أو شاركها على مواقع التواصل الاجتماعي في مكان ما، ولكن لا. بعد الكثير من البحث، وجدت رابطًا واحدًا فقط غير مُتبع للموقع والذي كان عبارة عن صورة من مدونة منخفضة المصداقية وحركة المرور منخفضة.

المعلومات الأخرى الوحيدة المتعلقة بمصطلحات العلامة التجارية أو عنوان URL للموقع التي تمت فهرستها كانت على مواقع الكشط مثل SpyFu التي جمعت بيانات حملة الدفع لكل نقرة (PPC) ولكن لم تربط مرة أخرى. لذلك، بينما تم ذكر عنوان URL الكامل في النص الموجود على الصفحة، لم يكن هناك رابط فعلي للعودة إلى الموقع. ربما تم الزحف إلى موقع الحجز بعد ظهور الاستشهادات المأخوذة من إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) على المواقع المفهرسة، ولكن من المستحيل معرفة ما إذا كان هذا هو الحال أم لا.

وفي الأشهر التي تلت ذلك، زادت حركة البحث العضوية، حيث بدأ الزائرون العائدون لإكمال الحجوزات في النقر على النتائج العضوية لمصطلحات العلامة التجارية. كما اكتسبت مصطلحات البحث التنافسية غير المتعلقة بالعلامة التجارية والكلمات الرئيسية الطويلة مرات ظهور وارتفعت في موضعها، مع عدم وجود روابط خارجية. كان المقياس الوحيد للملاءمة الذي يمكن أن تحصل عليه Google بخلاف بيانات Google Analytics المستندة إلى AdWords هو المراجع السياقية.

أعلى 3 الوجبات الجاهزة

إذا كنت تقوم بتوجيه حركة المرور إلى الصفحة المقصودة لنظام PPC، فتأكد من وضع علامة noindex أو nofollow عليها وإلا سيظل هناك احتمال أن تتم فهرستها. يكون هذا صحيحًا بشكل مضاعف إذا كانت صفحاتك المقصودة موجودة في مجال مفهرس بمحتوى غير PPC والذي يمكن أن يضيف صفحاتك تلقائيًا إلى خريطة الموقع.

يمكن أن تكون هذه الحالة مؤشرًا خطيرًا على أن أهمية الاستشهادات آخذة في الارتفاع. حتى لو لم تكن الدفعة لكل نقرة (PPC) هي العامل الذي تسبب في الزحف، فقد تمت فهرسة الاستشهادات من أكثر من 20 موقعًا للبحث عن الكلمات الرئيسية التنافسية في AdWords.

إذا كنت تطلق موقعًا جديدًا وترغب في اكتساب قوة جذب سريعة، فقد يكون من المفيد تشغيل PPC لتسريع العملية، لتكملة تحسين محركات البحث بالإضافة إلى زيادة الزيارات.

هل كانت لديك تجارب مماثلة مع مواقع PPC فقط في الماضي؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات!