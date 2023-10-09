Rewrite this title: الحكم السويسري يجبر تطبيق Google Street View على طمس الوجوه يدويًا

ستساعدك المقالة التالية: الحكم السويسري يجبر تطبيق Google Street View على طمس الوجوه يدويًا

تخوض شركة Google باستمرار معارك قانونية في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من تنوع الأنظمة القانونية والمخاوف الدقيقة، فإن الشكاوى بشكل عام تندرج ضمن إحدى فئتين: 1) شركة Google محتكرة للغاية، و2) تحتاج شركة Google إلى احترام خصوصية المستخدم أكثر. واحدة من أكبر المخاوف المتعلقة بالخصوصية في السنوات الأخيرة نشأت من Google Street View – وهي إحدى ميزات الخرائط التي تلتقط الطريقة التي يبدو بها الشارع فعليًا عندما تكون فيه. يتضمن ذلك لمحة عن المباني والبيئة، والأهم من ذلك، الأشخاص الموجودين هناك. في سويسرا، تسبب هذا العنصر الأخير من ميزة Street View في فضيحة قانونية كبرى، وأعلن حكم صدر في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتعين على Google حل هذه المشكلة

وكانت استنتاجات المحكمة السويسرية هي أن كل فرد يملك الحق في صورته الخاصة، ولا يمكن للآخرين إعادة إنتاج هذه الصورة دون الحصول على إذن صريح من الفرد. وهذا يعني أنه، من بين أمور أخرى، يجب أن تكون جميع الوجوه في Google Street View غير واضحة. حاليًا، تستخدم Google تقنية التعتيم التلقائي التي تنجح في إزالة ميزات التعريف للعديد من الأشخاص الذين تم التقاطهم. ومع ذلك، قررت المحكمة السويسرية أن 2% من إجمالي صور التجوّل الافتراضي لا تزال بحاجة إلى تعتيم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون أي عناصر تعريفية أخرى – بما في ذلك أرقام لوحات الترخيص – غير واضحة.

ولأخذ هذه الخطوة إلى الأمام، قررت المحكمة السويسرية أيضًا أنه يجب توفير رعاية خاصة بالقرب من “المرافق الحساسة”، بما في ذلك أماكن مثل دور رعاية المسنين وملاجئ النساء. في هذه الظروف، سيتعين على Google طمس الملابس أو غيرها من العناصر التي يمكن التعرف عليها بشكل غامض بالقرب من هذه المواقع.

يجب أيضًا احترام الملكية الخاصة من خلال ميزة “التجوّل الافتراضي”، مما يعني أنه يجب إزالة صور أي منطقة مسورة (مثل الحدائق المسورة)، ويجب على Google نشر إشعارات بشأن الجدول الزمني لالتقاط صور “التجوّل الافتراضي” حتى يتمكن الأفراد من اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كنت تريد زيارة منطقة ما أثناء تواجد Google.

صرح ممثلو Google أن مثل هذا التحرير اليدوي سيكون غير معقول من الناحية المالية والعملية. قد تختار الشركة تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا في سويسرا، لكنها لن تتمكن من استئناف تحميلات صور التجوّل الافتراضي الجديدة حتى يكتمل هذا الاستئناف.

[via Search Engine Watch]