Rewrite this title: الحمقى الخمسة الذين تقابلهم في وسائل التواصل الاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: الحمقى الخمسة الذين تقابلهم في وسائل التواصل الاجتماعي

لقد كنت مشغولاً للغاية، حتى ركبتي، في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

بالإضافة إلى العمل المنتظم مع العملاء وتطوير المواد التعليمية الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، بدأت سلسلة من المقابلات، وتحدثت مع العديد من الشخصيات البارزة في وسائل التواصل الاجتماعي. لقد أجريت مقابلات معهم عبر الهاتف وسجلت ملفات mp3 منها.

أوه، هؤلاء ليسوا الحمقى الذين أشير إليهم في العنوان! أُووبس. هذا موضوع منفصل سأقود إليه؛ لقد قمت بعمل فيديو عن الحمقى الخمسة الذين تقابلهم في وسائل التواصل الاجتماعي وكيف لا تصبح واحدًا منهم… ولكن المزيد عن ذلك لاحقًا.

من بين الخبراء الرائعين الذين تحدثت معهم كاري ويلكرسون (The Barefoot Executive)، وبيري لورانس (اسأل السيد فيديو)، ومايكل مارتين (Remarkablogger)، ووارن ويتلوك، وسيمون سولت، وستيف جايثر. القادمون هم ديفيد أرمانو، بريان سوليس، دان زاريلا، أليسون دريسكول، واين ساتون، جوردان كاستيلر، داني براون، آندي بيل، وآخرون. هناك المزيد ممن اتصلت بهم وأنتظر الرد عليهم.

لقد كان الأمر لا يصدق بالفعل وقد غيرني. أنا أحب هذا الشيء المقابلة.

إليك الأسباب التي تجعل المقابلات رائعة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص:

إجراء المقابلات يعلمك الكثير

لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي جديدة جدًا مقارنة بأشكال التسويق الأخرى، ولا أحد يعرف كل شيء. إن الخبرة في هذه الصناعة كبيرة في مجملها، ولكنها ضعيفة لدى أي شخص واحد.

كيف يمكنك العثور على الأفكار الرئيسية لأي خبير معين؟ العائد على الاستثمار في وقت المقابلة أعلى بكثير من قراءة المدونات. الكتب تستغرق وقتا طويلا للقراءة. في غضون 45 إلى 60 دقيقة من المقابلة، سمعت الكثير من الأشياء العميقة، وعلى وجه الخصوص، أعطاني أحد الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلة نصيحة فعالة للغاية – إنها الأفضل Facebook لقد سمعت عن تقنية زيادة المعجبين، ونحن نقوم باختبارها في أسرع وقت ممكن.

إجراء المقابلات يجعل الاتصالات

الشبكات الاجتماعية هي الشبكات. إجراء المقابلات يخلق تواصلًا، وأنا أتمكن من ربط هؤلاء الأشخاص بأشخاص آخرين. يمكنني أيضًا عرضها على الكثير من الأشخاص (سينتقل كل هذا إلى موقع ويب مليء بمقابلات خبراء وسائل التواصل الاجتماعي). ويقترح الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أشخاصًا آخرين تمت مقابلتهم. أحبها!

المقابلة اجتماعية

سيكون من المثير للسخرية بشكل خاص أن تكون معاديًا للمجتمع ومنطويًا على وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد أن الكثير منا في SM منطوون ومنفتحون، ربما بشكل انتقائي. الانطوائية تجلس حول جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتكتب كثيرًا، مما يجعلك فعالًا عبر الإنترنت؛ يعلمك الانبساط الاهتمام بالآخرين وفهمهم. أنت بحاجة إلى كلتا المهارتين لبدء العلاقات عبر الإنترنت وتعزيزها خارج الإنترنت.

إجراء المقابلات يغيرك

إن تعلم التكتيكات شيء واحد، ولكن عندما يلقي أحد الخبراء عبارة مثل “أنا لست خبيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي”. أنا خبير في الأشخاص”، ويقدم حججًا مقنعة لكونك شخصًا جيدًا يهتم بالآخرين، ويجعلك تفكر فيما إذا كنت قد ضللت في الأرقام وتحسين التحويل. خاصة عندما يكون هذا الشخص متابعًا من قبل عشرات الآلاف من الأشخاص، ولديه قوائم بريد إلكتروني بهذا الحجم، ولديه 7 أرقام على الإنترنت.

لدينا جميعًا نقاط قوة ونقاط ضعف، وسماع عقل الخبير وقلبه وخبرته المتعمقة بكل بساطة وبساطة يجعلك أفضل. تكمن قوة الخبراء في وجهة نظرهم وحكمتهم، ولها تأثير قوي – دعني أخبرك، بوصفي الشخص الذي يجري المقابلة، أشعر وكأنني أتحمل القوة الكاملة لبصيرتهم. أحب ذلك – الجزء مني الذي يعرف أن الانطواء ليس أمرًا صحيًا، ويعلم أنك مخطئ عندما تعتقد أنك الخبير المطلق، يحب ذلك.

وإنني أتطلع إلى أن أكون قادرًا على مشاركة ذلك مع الجميع!

حسنًا، الحمقى الخمسة الذين تقابلهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

هل أنت على دراية بتسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات؟ إنه يوضح كيف يتطور الناس من البقاء إلى تحقيق الذات.

لقد ابتكرت شيئًا للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسميه “تسلسل برازلو الهرمي للروعة”. انها تصف

6 مراحل تطور التسويق الاجتماعي، وثم يخبرك كيف أنه من الحماقة أن تتعثر في المراحل الخمس السفلية، و كيف لا تتعثر هناك

إليكم الرسم البياني:

إذا كنت تريد المزيد، فقد قمت بإنشاء فيديو مجاني مدته 33 دقيقة لتعليم هذا النظام ونصائح حول إتقان وسائل التواصل الاجتماعي.

استمتع، واسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك!