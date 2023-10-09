Rewrite this title: الحواس المرتفعة: التحسين بما يتجاوز تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: الحواس المرتفعة: التحسين بما يتجاوز تحسين محركات البحث (SEO).

إذا كنت تبحث عن شيء قريب من منشور أو رابط طعم يتحدث عن بعض إستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO)، فأنا أقترح بشدة أن تغلق هذه النافذة الآن وتستمر في يومك. من ناحية أخرى، إذا كنت تتطلع إلى فهم تحسين محركات البحث (SEO) من منظور أعمق، فقد تجد هذه المقالة مثيرة للاهتمام ومنتعشة للغاية.

لقد بذلت قصارى جهدي لإبقاء هذه المقالة موجزة قدر الإمكان على أمل أن تترك انطباعًا دائمًا لديك – وربما تزيد من حواسك وتغير الطريقة التي تنظر بها إلى تحسين محركات البحث. لبدء مناقشتي، اسمح لي أن أشارككم مثلًا من تشوانغ تزو (نص طاوي قديم) والذي، في رأيي، يوضح تمامًا الوتيرة المرهقة لحياة تحسين محركات البحث المعتمدة:

ارفعوا أيديكم إذا كنتم تستطيعون ربط المثل أعلاه. لا؟ نعم؟

كما هو الحال مع الرجل الموجود في القصة، فإن مُحسّنات محرّكات البحث تكون دائمًا في حالة فرار، في حالتنا، بعد زرع محركات البحث لنا لنلتقطها ونتابعها. لقد أصبحنا نعتمد بشكل كبير على الأشياء الموضوعية (على الرغم من أنها ليست عديمة الفائدة على الإطلاق)، وعوامل التصنيف، والفاكهة المعلقة، التي نسي معظمنا أن ينظر إليها ويرى ما هو أبعد من المشهد الحقيقي.

إلى أين نحن ذاهبون فعليا؟

لا أعرف ما هي تجاربك عندما بدأت لأول مرة في تحسين البحث، ولكن في سنواتي الأولى كممارس لتحسين محركات البحث، كان الأمر دائمًا يبدو وكأنه سباق – سباق لنشر أكبر قدر من المحتوى عالي الجودة، وسباق لاكتساب أكبر قدر من الأهمية روابط من مواقع PR4 فما فوق، سباق للتقديم إلى DMOZ والبذور الموثوقة الأخرى، سباق للقيام بذلك، سباق للقيام بذلك.

لقد كان تدافعًا مجنونًا، ولا يزال كذلك حتى اليوم. خوارزمية التحديثات من محركات البحث الكبرى تتركنا في واقع معلق، نقرض أظافرنا، في انتظار الحكم – هل سنشعر بالفزع؟ أم يجب أن نفرح بالتصنيفات المنتصرة؟

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في حالة البحث المتغيرة باستمرار – لم يعد البحث الاجتماعي مجرد نظرية – بل أصبح حقيقة. في الواقع، نحن نرى أنشطة اجتماعية في جميع أنحاء SERPs، ونحن ندرك جيدًا أن الإشارات الاجتماعية تؤثر على نتائج البحث والسلوك البشري.

ومرة أخرى، نركب العربة وننضم إلى السباق الممتع نحو تصنيفات أفضل – هل تعرف إلى أين نتجه جميعًا؟

أخبرني أنت. أنا لا أعرف حقا.

الصورة التي تغني عن ألف كلمة

لا تفهموني خطأً – إن فهم أساسيات تحسين محركات البحث (SEO)، وتحديد الفرص، والتنفيذ الإبداعي لتكتيكات القبعة البيضاء جيدة الصياغة، كلها أمور جيدة. ومع ذلك، إلى متى نخضع أنفسنا لهذه النتيجة لكوننا مُحسني محركات البحث؟ متى نأخذ قسطا من الراحة ونستلقي تحت الظل ونخرج أنفسنا من الهراوات التي تصنعنا و؟

بصراحة، لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتوقف عن مطاردة القرائن التي تتركنا محركات البحث لنفهمها. ومع ذلك، أعتقد أنه مثل الرجل في المثل، يجب أن نأخذ قسطًا من الراحة، ونستلقي في الظل.

أعتقد أنه بسبب التحليل المستمر الذي نقوم به، فإننا ننسى رؤية الصورة الأكبر، وأن السؤال الحقيقي ليس أن نسأل إلى أين نتجه بالبحث بل أن نسأل

صدق أو لا تصدق، سأنهي مقالتي هنا وأتركها مفتوحة عمدًا. وقبل أن أختتم أخيرًا، إليك نصيحة أريد أن يفكر فيها كل مُحسني محركات البحث (SEO) فيما يتعلق بالمجالات التي يعملون معها:

نية الإنسان

هل سبق لك أن الأمثل للقصد البشري؟

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إنه دورك، أريدك أن تترك كل شيء وتستلقي في الظل معي. كيف تعتقد أن البحث يتطور بشرط أن يكون هدفه إتقان النية البشرية؟ كمحسني محركات البحث، كيف يمكننا التكيف؟ يتبع؟ أو ربما حتى الرصاص؟