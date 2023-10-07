Rewrite this title: الخصوصية تثير القلق العام من مواقع الويب إلى البيت الأبيض

ستساعدك المقالة التالية: الخصوصية تثير القلق العام من مواقع الويب إلى البيت الأبيض

الأول من مارس هو الأسبوع المقبل، عندما تقوم Google بدمج سياسات الخصوصية معًا، لدعم تجربة مستخدم “أفضل”. لقد كانت فكرة الخصوصية بمثابة محادثة حديثة ومستمرة، تمت مناقشتها لأول مرة بالتفصيل من قبل عالم التسويق عبر الإنترنت، ثم شقت طريقها ببطء في جميع أنحاء الأسر في البلاد، حتى البيت الأبيض.

ال نيويورك تايمز تقارير عن “اتحاد” الشركات، الذي يمثل 90% من الإعلانات عبر الإنترنت، الذي يوافق على الالتزام بمعايير التتبع عبر الإنترنت. وقد وضع مركز أبحاث أوباما مخططات لرمز خصوصية “جديد” خاص به: عملية بنقرة واحدة وبلمسة واحدة، مما يسمح للمتصفحات بالتوسط في مستوى الخصوصية على الإنترنت.

هذه الفكرة منطقية، خاصة بالنسبة للنسبة الكبيرة من السكان الذين لا يشاركون بشكل مباشر في التسويق عبر الإنترنت. مثل داني سوليفان لقد أثبتنا الشهر الماضي أنه لا داعي للخوف من تغييرات خصوصية Google؛ يمكنك إلغاء الاشتراك، لكنه يتطلب القليل من التجسس. ربما تريد إدارة أوباما أن تجعل الأمور واضحة وبسيطة بالنسبة للغالبية العظمى من المتصفحات.

إن إنشاء تغييرات الخصوصية الإدارية لأوباما لن يؤتي ثماره بمجرد نقرة واحدة؛ كآخر مقالة تايمز التقارير، فإن تعديلات الخصوصية تتطلب خطوات متعددة. من المحتمل أن يحتاج الكونجرس إلى تنسيق التشريعات (تذكر سوبا/بيبا؟ هل من الحكمة أن يقوم المحترفون غير المتصلين بالإنترنت بوضع لوائح عبر الإنترنت؟) مما يسمح لهم بالتحكم في التجميع الجماعي لبيانات المستخدم (من غير المرجح أن يحدث هذا العام كما ورد). بالإضافة إلى الأسماء الكبيرة (جوجل، ياهو، Apple) يجب تعديل وظائف المتصفح (بعد العملية)، مما يسمح بلمسة واحدة “إلغاء الاشتراك”.

هل ستختار هذه الأسماء الكبيرة دمج وظيفة إلغاء الاشتراك الإدارية الخاصة بأوباما؟ ربما يمكن “تشجيع” “الامتثال” من خلال مدونة قواعد سلوك جديدة من المقرر أن تضعها وزارة التجارة (أو من خلال إرشادات صناعة الإعلان التي سيتم اعتمادها “طواعية”)؛ سيكون لدى لجنة التجارة الفيدرالية (التي تراقب حاليًا قضايا الخصوصية) القدرة على فرض الامتثال بعد إنشاء “قواعد السلوك”.

ما هي قواعد السلوك هذه؟ تصف بعض المصادر الكود بأنه ميثاق حقوق خصوصية المستهلك، مع التركيز بشدة على “الشفافية”، مما يسمح للمستخدمين بفهم كيف وما يتم تعقبه. يكون “وعي” المستخدم على مستويات مختلفة، اعتمادًا على تجربة المستخدم عبر الإنترنت والمعلومات المتعلقة بتعديلات معينة ولوائح جديدة، مثل تغيير الخصوصية القادم من Google.

ال واشنطن بوست علق على إهمال إدارة أوباما لمعالجة خصوصية الأجهزة المحمولة، وهو موضوع يستحق نفس القدر من الاهتمام بالنظر إلى زيادة الاستخدام الحالي والمستقبلي للهواتف المحمولة. اعتبارًا من يوم الأربعاء، Apple جوجل، Amazon، وقد أعربت Microsoft عن اتفاقيات للكشف “بوضوح” عن سياسات الخصوصية لمطوري التطبيقات في متاجر التطبيقات الخاصة بهم.

تبدو قضايا الخصوصية بمثابة مصدر قلق للمستهلكين ولكنها سبب للاحتفال بالعلامات التجارية التي قد يكون لديها الكثير من المعلومات الشخصية للاستفادة منها فيما يتعلق بالأسواق المستهدفة المرغوبة.