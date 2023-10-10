Rewrite this title: الدعوة الباردة للحصول على الروابط: نصيحة من المبيعات من الباب إلى الباب

ستساعدك المقالة التالية: الدعوة الباردة للحصول على الروابط: نصيحة من المبيعات من الباب إلى الباب

منذ حوالي 8 سنوات، عرضت عليّ وظيفة في مجال المبيعات من الباب إلى الباب. اعتقدت أنها ستكون على الأرجح المهمة الأكثر رعبًا والأصعب التي يمكنني القيام بها على الإطلاق. لذلك أخذته. اعتقدت أنه إذا كان بإمكاني قضاء الصيف في بيع بطاقات القسيمة للغرباء على عتبات منازلهم، فمن المحتمل أن أفعل أي شيء.

كنت على حق. لقد تعلمت أن بيع أي شيء من الباب إلى الباب أمر سيء إلى حد كبير. لكنني تعلمت أيضًا أن كونك إيجابيًا ومرنًا هو أحد الأصول في أي مجال من مجالات العمل. لقد ساعدتني عروض المبيعات من الباب إلى الباب في الحصول على أول وظيفة لي في مجال تحسين محركات البحث (SEO). يستطيع منشئو الروابط الاستفادة كثيرًا من مجموعة الحيل الخاصة بمندوب المبيعات؛ فيما يلي عدد قليل من تلك التي أثبتت صحتها في تجربتي.

أتمنى لك افتتاحًا رائعًا وطرحًا رائعًا

باعتبارك مندوب مبيعات من الباب إلى الباب، أو أحد شهود يهوه، يمكنك أن ترى حرفيًا عندما تكون على وشك أن يُغلق الباب في وجهك وتخسر ​​عملية بيع. نحن لا نحصل على هذه الميزة من خلال شاشة الكمبيوتر، ولهذا السبب من المهم للغاية أن يكون لدينا افتتاحية رائعة وعرض تقديمي رائع. أفضل عروض المبيعات هي دائمًا تلك التي لا تبدو مثل عروض المبيعات على الإطلاق. لا يبدو أنهم ممارسون أو معلبة أو انتهازية. إنها تبدو مثل المحادثة، تبدو مثل المنطق.

الدخول في طلب الارتباط لا يختلف. سواء كنت تؤمن بإقامة علاقة مع شخص ما قبل طلب الارتباط، أو تحاول إكمال العلاقة من البريد الإلكتروني الأولي، فإن أفضل سيناريو لديك هو سطر افتتاحي رائع وخطة لعب. في رسالة البريد الإلكتروني الافتتاحية الخاصة بك هو سطر الموضوع. يعد جعل سطر الموضوع فريدًا ومقنعًا أمرًا مهمًا لبناء الروابط مثل علامة العنوان الوصفية لتحسين محركات البحث. من هناك، يعد إنشاء بريد إلكتروني يتم قراءته والرد عليه هو الهدف النهائي. يجب أن تكون صادقة وإنسانية، وربما ينبغي أن تستخدم بعض تقنيات البيع الأخرى.

كن موجز

إحدى الحيل التي استخدمناها في المبيعات كانت أن نقول دائمًا لكل عميل محتمل “ليس لديك سوى لحظة للتحدث”، وهذا يخلق حالة من الإلحاح ويتيح لهم معرفة أنك لا تحاول إزعاجهم طوال فترة ما بعد الظهر. يجب أن يكون بريدك الإلكتروني سريعًا أيضًا، ولا تكتب رواية تحتوي على معلومات حول موقعك أو أصولك أو حياتك الشخصية، فقط اجعلها قصيرة وفي صلب الموضوع.

قم بتضمين المعلومات الأساسية فقط، وبالطبع الاتصال البشري الذي يمكن إنشاؤه من خلال الملاحظة البسيطة.

خذ إشارات من بيئتك

عندما كنت أقف على عتبة الباب، كنت دائمًا أستغل الثواني القليلة التي لا نهاية لها في انتظار أن يأتي شخص ما ليحييني لتقييم البيئة المحيطة بي. في بعض الأحيان كان بيتًا للكلاب، أو ألعابًا للأطفال، أو فراش زهور مُجهز جيدًا، أو علم يانكيز. كانت هناك دائمًا بعض المعلومات التي يمكن أن تساعدني في إقامة علاقة. واكتشفت أيضًا أنه كلما كانت الجمعية أكثر صدقًا، كلما كان ذلك أفضل. يميل الناس إلى معرفة متى يقوم شخص ما بتزييف الأمر، ويمكن أن يكون عدم الصدق بمثابة كسر للصفقة.

يمكن لمنشئي الروابط القيام بذلك بسهولة أكبر من مندوب المبيعات من الباب إلى الباب. لم يكن لدينا ترف التسكع في الشرفة لمدة نصف ساعة بحثًا عن أرضية مشتركة؛ كان لدينا دقيقة، قمم. عند إنشاء الرابط، قد يكون الأمر في بعض الأحيان بسيطًا مثل استخدام اسم شخص ما، أو قد يكون من التفصيل اكتشاف أنك أنت وهدف الرابط الخاص بك تشتركان في شغف همنغواي. كلما أمكن ذلك، اتخذ الخطوة الإضافية لبناء اتصال. تذكر أنه لا يوجد قدر من القرابة يعوض عن الترويج لقطعة من الفضلات. يجب أن يكون لديك أصل يستحق الارتباط وسبب مشروع تعتقد أن الرابط الخاص بك سيكون مناسبًا لهذا الموقع. نأمل أن يكون سببك أفضل من “من المفترض أن أرسل أكبر عدد ممكن من رسائل البريد الإلكتروني للحصول على الحد الأدنى لأجوري”. استخدم ما تعلمته عن شخص ما على موقعه لإنشاء بريدك الإلكتروني وكن موجزًا ​​ولطيفًا وقدم تفسيرًا معقولًا لسبب كون موقعه مكانًا جيدًا للارتباط الخاص بك.

إنشاء الملكية

عندما تقوم ببيع أحد العناصر من الباب إلى الباب، فإنهم يخبرونك أن أول شيء يجب عليك فعله هو وضع العنصر في أيدي الهدف. يطلق عليه إنشاء الملكية. كانت الفكرة هي أن الاحتفاظ بشيء ما يزيد من الشعور بالتملك، وبمجرد أن يعتقد شخص ما أن شيئًا ما ينتمي إليه، فمن المفترض أنه أكثر ميلًا لشرائه. لقد أعيدت لي منتجاتي بما يكفي لأعلم أن هذا ليس هو الحال دائمًا.

ومع ذلك، لا تزال الحيلة صالحة ومفيدة. في بناء الروابط، لا يمكننا وضع شيء ما في أيدي شخص ما، لذا بدلاً من ذلك يجب علينا الدخول إلى عقول الأشخاص. يحب الأشخاص الارتباط بالأماكن التي تذكر موقعهم، فهذا يعزز مصداقيتهم. الأمر لا يتعلق بك، بل يتعلق بهم وكيف يستفيدون. ولهذا السبب فإن شارات الجوائز، وخاصة الجوائز الممنوحة على أساس الجدارة الفعلية بدلاً من مخططات اصطياد الروابط التعسفية أو الشفافة، يمكن أن تكون ناجحة للغاية.

يعد عبور العتبة من الحياة الافتراضية إلى الحياة الواقعية عن طريق إنشاء اتصال ملموس بالموقع طريقة أخرى لإنشاء الملكية. ديبرا ماستالر مقالة الروابط السلبية يعطي مثالا عظيما على ذلك. لقد أنشأت الملكية على مستويين، ملكية المحتوى، وملكية القميص الجديد.

كما أن السماح للأشخاص بنشر الأخبار العاجلة يمكن أن يساعدهم على الشعور بملكية شيء جديد. يستمتع الأشخاص بكونهم من يقدمون شيئًا جديدًا في شبكاتهم، حتى لو لم يقوموا بإنشائه بأنفسهم. إن كونك أول من يشارك مقطع فيديو جديدًا رائعًا سريع الانتشار هو مكان مرغوب فيه بين أي دائرة من الأصدقاء. مساعدة شخص ما ليكون هذا الرجل يمكن أن تساعدك فقط.

إعادة تغطية نفس المنطقة

عندما تمر عبر أي حي عند الظهر يوم الأربعاء، فإن معظم الأشخاص الذين يجيبون على أبوابهم هم من كبار السن أو العاطلين عن العمل أو ربات البيوت. غالبية الناس في العمل. ولهذا السبب، كقاعدة عامة، تقوم دائمًا بتمريرة ثانية في أي منطقة معينة، مرة خلال النهار ومرة ​​أخرى في المساء. في بناء الروابط، الهدف النهائي لإعادة تغطية المنطقة هو نفسه، وهو التقاط أي شيء فاتك في التمريرة الأولى.

هذا لا يعني مضايقة شخص رفضك أو لم يرد عليك. لكن في بعض الأحيان، إذا وجدت موقعًا واعدًا حقًا، فقد يكون من المفيد متابعة المحاولة الأولية لإجراء الاتصال. ربما تم تجاهلك، ويمكن أن يؤدي القليل من التنبيه الإضافي إلى لفت انتباهك. لكن لا تقف هناك على شرفة شخص ما وتقرع جرس بابه لمدة 15 دقيقة فقط لأنك تستطيع رؤيته وهو يشاهد عجلة الحظ من خلال النافذة، تقبل أنه لا يجيب على الباب عمدًا واستمر في حياتك.

لنفس الأسباب التي قد تدفعك لزيارة نفس المنزل في الميدان، من المفيد إعادة زيارة عمليات بحث محددة. ربما تغيرت الأمور. يؤدي البحث في الوقت الفعلي والأخبار والمدونات والتدفق المستمر للمعلومات الجديدة إلى إنشاء فرص ارتباط جديدة ذات صلة كل يوم. قد يكون هناك شيء ما هذا الأسبوع ذو صلة بشيء فعلته منذ 6 أشهر. يمكن أن تؤدي إعادة تغطية المنطقة القديمة في المستقبل أيضًا إلى الكشف عن شيء لم يكن موجودًا في المرة الأولى

ومن الذكاء أيضًا إجراء نفس عمليات البحث في قطاعات مختلفة، وأخبار، وصور، ومستندات علمية، وما إلى ذلك. ومع وجود العديد من الطرق المختلفة لتوزيع المعلومات، فإن استكشاف طريقة واحدة فقط يترك العديد من الطرق غير المستكشفة.

قد يكون من السهل على منشئ الروابط أن يصبح ثابتًا على المضي قدمًا. النزول والحصاد والتغذية والمضي قدمًا مثل الكائنات الفضائية من يوم الاستقلال. ولكن لا ينبغي أبدًا إهدار موقع جيد أو اتصال جيد لأنه ببساطة لا يتناسب مع الهدف الحالي. إن الاحتفاظ بسجل جهات الاتصال التي تندرج تحت عنوان “ليس الآن، ولكن ربما يومًا ما” يضمن أن يكون لديك دائمًا قدر كبير من الموارد غير المستغلة.

كن شجاعا

إن المستفادة الأخيرة والأكثر أهمية من عالم المبيعات من الباب إلى الباب هي أمر عالمي ولا ينطبق فقط على بناء الروابط، بل على الحياة كلها. يكون. شجاع. عندما تكون في شك، اذهب لذلك. لا تخف أبدًا من طلب الرابط، وثق بغرائزك وآمن بقيمة ما تقدمه. في الميدان، يمكنك بسهولة قضاء 8 ساعات في الخروج من الشرفات، وفي نهاية اليوم تكون قد أنفقت على الغاز والغداء أكثر مما أخذته إلى المنزل نقدًا. وفي الميدان كان هناك ما يسمونه “الإنكار”. لقد كان تعبيرًا نستخدمه عندما يفقد شخص ما موقفه الإيجابي. كان بإمكانك رؤية ذلك في وجوههم ووضعياتهم، وكنت تعلم أن الكثير من الرفض كان له أثره. سواء كنت تقوم ببناء الروابط، أو تحاول فقط النجاة من صراعات الحياة اليومية على كوكب الأرض، بالإيمان والشجاعة والمرونة، كل شيء ممكن. ثق في لعبة الأرقام، إذا واصلت المحاولة، عاجلاً أم آجلاً في بحر من الرفض، ستكون هناك نعم. في هذه الأثناء، ارتدي غمامات السلالة الأصيلة وكن شجاعًا.