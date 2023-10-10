Rewrite this title: الدفع لكل نقرة مقابل تحسين محركات البحث – الأعداء اللدودون أم أبناء العمومة التقبيل؟

ستساعدك المقالة التالية: الدفع لكل نقرة مقابل تحسين محركات البحث – الأعداء اللدودون أم أبناء العمومة التقبيل؟

على الرغم مما قد يوحي به العنوان في البداية (وهذا ما يعتقده الكثير ممن يعرفونني)، فإنه يجعلني أضحك قليلاً عندما أرى شخصًا يدفع مقابل الدفع لكل نقرة (PPC) مقابل عبارات يمكن أن يحقق نتائج جيدة بسهولة في نتائج البحث العضوية – مع القليل فقط من عمل كبار المسئولين الاقتصاديين. ويجعلني أبكي عندما يكون مالك الموقع شخصًا أعرفه وقد قدمت له نصائح مجانية لتحسين محركات البحث! لا أعتقد أن إعلانات الدفع مقابل النقرة تتعارض بشكل مباشر مع استخدام تحسين محرك البحث.

فلماذا يدفع أصحاب المواقع مقابل إعلانات PPC شهرًا بعد شهر بينما يمكنهم إنفاق جزء من هذا المبلغ على تحسين محركات البحث الاحترافية وربما يكونون قادرين على الحفاظ على النتائج العضوية الجيدة بأنفسهم بدون تكلفة مستمرة أو بتكلفة قليلة جدًا؟

1. الخوف أو الصداقة.

أعرف شخصًا قدمت له نصائح مجانية لتحسين محركات البحث، وكان يخشى مصمم الويب الخاص به. ما تقوله صحيح، وإذا قالت أن هذا هو أفضل ما سيفعله الموقع في عمليات البحث العضوية أو أن تحسين محركات البحث لا يعمل، فلا يوجد حديث حولها.

مع قليل من التغيير في علامات العنوان واستخدام العناوين على موقعه، من المحتمل أن تهيمن على نتائج البحث للعبارات ذات الصلة الشائعة، لكنه يدفع مقابل Google AdWords للحصول على حركة المرور – ونعم، أبكي (قليلًا في الداخل) كلما صادفت إعلاناته وأرى المستوى الضعيف لتحسين محركات البحث للمواقع في النتائج العضوية. لقد رأيت مواقف مماثلة مع الأشخاص الذين قاموا بتعيين صديق/قريب لتطوير مواقع الويب لهم ويخشون الإساءة إلى الصديق/القريب من خلال الاستعانة بشخص آخر لتقديم خدمات تحسين محركات البحث.

نعم، تريد الحفاظ على علاقة جيدة مع مصمم الويب الخاص بك، خاصة إذا كنت ترغب في مواصلة العمل معه، ولكن إذا كان الشخص غير منفتح على التحقيق في جميع الخيارات لتقديم أفضل خدمة لك، فهل هذا هو الشخص الذي تريده حقًا؟ تريد التعامل مع؟

إنه جدل مستمر في مجال الأعمال التجارية على الويب حول ما إذا كان يجب على مطوري الويب تقديم خدمات تحسين محركات البحث (SEO) أو ما إذا كان التطوير وتحسين محركات البحث مجالين مختلفين وليس من واجب المطورين توفير موقع صديق لتحسين محركات البحث (SEO). الأمر متروك للمصمم/المطور/SEO ليقرر كيف يريد إدارة أعماله ونوع الخدمة التي يقدمها. أنا شخصياً أعتقد أنه من السهل إنشاء موقع صديق لمحركات البحث مثل المواقع الأخرى، فلماذا لا؟ نعم، هناك خدمات إضافية من شأنها أن تحقق نتائج أفضل، ولكن على الأقل احصل على الأساسيات في البداية. على أية حال، يجب على المصمم أن يجعل العميل يفهم مستوى الخدمة التي يقدمها، والتي لا يقدمها.

2. مواكبة جونز.

لقد تحدثت مؤخرًا إلى عدد من مالكي المواقع الذين يشعرون أنه يتعين عليهم القيام بإعلانات PPC لأن الجميع يفعل ذلك. لقد قرأوا مقالًا عن مدى سخونة الجو، ومنافسيهم الذين يقومون بذلك، وابن أخيهم الذي تخرج للتو بشهادة في تكنولوجيا المعلومات يخبرهم أن عليهم القيام بذلك، وما إلى ذلك. شيء واحد تعلمته في التسويق عبر الإنترنت: لا تفعل ذلك. لا تنظر فقط إلى ما يفعله منافسوك وتفترض أن هذا هو الشيء الذي يجب عليك فعله. أنت لا تعرف مدى نجاح جهودهم.

3. الخرافات والأساطير.

مع كل المعلومات المتوفرة حول التسويق عبر الإنترنت، يصعب على الشخص العادي أن يقرر ما هو الجيد وما هو المفيد فقط. لذا استمع لي فقط واستعد لبعض الأساطير!

وقد أكد مات كاتس من Google في العديد من المحادثات والمشاركات أن هذا غير صحيح. يعمل قسما بحث Google وAdWords بشكل منفصل تمامًا ولن يعرض موظفو البحث جودة نتائج البحث العضوية للخطر بهذه الطريقة. (وقال أيضًا إن تشغيل AdWords لن يضر بنتائجك العضوية أيضًا، مما يؤدي إلى تحطيم نظرية مؤامرة أخرى.) نعم! هناك بعض رعاة البقر في جميع مجالات التسويق عبر الإنترنت، ولكن هناك العديد من كبار المسئولين الاقتصاديين ذوي السمعة الطيبة الذين يمكنهم أن يظهروا لك نتائج مثبتة لكيفية نجاح جهودهم مع العملاء. لا يجب أن تكون عملية تحسين محركات البحث (SEO) باهظة الثمن. من الواضح أنك ستحتاج إلى الدفع مقابل المشورة المهنية، ولكن مع تحسين محركات البحث المناسبة، سيكون العائد يستحق الاستثمار. إذا حصلت على نصيحة جيدة من أحد كبار المسئولين الاقتصاديين بشأن اختيار واستخدام نظام إدارة المحتوى، فيمكنك الحفاظ على موقعك ونتائج البحث بنفسك على المدى الطويل. PPC ليست بالضرورة أسهل من SEO. يجب أن تكون حملة PPC الجيدة مدروسة جيدًا وإلا فسوف تضيع الكثير من المال. اعتادت خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) أن تكون وسيلة أسرع للحصول على النتائج على محركات البحث، ولا تزال كذلك في كثير من الحالات، ولكن تركيز Google على توفير أحدث النتائج بما في ذلك الخلاصات من منشورات المدونات وقنوات التواصل الاجتماعي، أحيانًا في غضون دقائق، جعل من السهل الحصول عليها. في القوائم العضوية بسرعة أكبر.

تم تصميم العديد من هذه المفاهيم غير الصحيحة لأنه في كثير من الأحيان يكون مالكو المواقع ومديرو الأعمال أكثر راحة مع الدفع لكل نقرة (PPC) لأنها تشبه إلى حد كبير الإعلانات التقليدية غير المتصلة بالإنترنت. على الرغم من أن تحسين محرك البحث أمر منطقي بالنسبة للبعض، إلا أنه لا يزال من الصعب على الآخرين أن يتصالحوا معه – ويتطلب في بعض الأحيان بعض القدرات التقنية.

على الرغم من أنني أقضي معظم وقتي في تحسين محركات البحث، إلا أنني أعترف أن الدفع لكل نقرة (PPC) لها مكان في التسويق عبر الإنترنت ويمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك، خاصة من أجل:

مواقع جديدة. كما قلت من قبل، في كثير من الحالات، يمكنك الحصول على نتائج أسرع باستخدام PPC، لذا قد ترغب في استخدامها عند إطلاق موقع جديد تمامًا، خاصة إذا كنت لا تستخدم نظام إدارة المحتوى (CMS) مع خلاصة سيتم التقاطها بسرعة بواسطة Google. تعد شعبية الارتباط عاملاً كبيرًا في تحسين محركات البحث ويستغرق الأمر وقتًا للحصول على عدد من الروابط عالية الجودة إلى موقعك. عروض موسمية أو عروض اللحظة الأخيرة. إذا كان لديك عمليات إلغاء في اللحظة الأخيرة أو كان لديك مخزون زائد من عنصر يقترب من تاريخ استخدامه، فإن الدفع بالنقرة (PPC) يعد طريقة جيدة للحصول على عرض عبر الإنترنت على الفور وإزالته عندما لا تعود هناك حاجة إليه. استهداف موقع جغرافي أو ملف شخصي. تم إعداد معظم برامج إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) لاستهداف الزوار في مناطق جغرافية محددة Facebook تتيح لك خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) استهداف الزوار بإعدادات معينة في ملفاتهم الشخصية، مثل ما إذا كان شخص ما منخرطًا أو لديه اهتمامات معينة قد تكون ذات صلة بعملك. اختبارات. تعد الدفع بالنقرة (PPC) طريقة جيدة لاختبار الاستجابة لتخطيطات الصفحات المختلفة، والصياغة، وما إلى ذلك. عبارات تنافسية للغاية. لا يوجد سوى عدد محدود من المواقع في أعلى قوائم محركات البحث العضوية، لذلك إذا كنت تستهدف عبارات تنافسية للغاية وكانت منافستك قوية جدًا على تحسين محركات البحث، فقد تحتاج إلى استخدام الدفع لكل نقرة (PPC) لعرض الموقع على الإطلاق. من المحتمل جدًا أن يحدث هذا إذا كنت شركة إقليمية صغيرة تتنافس مع الشركات الوطنية الأكبر حجمًا. حقًا نظام إدارة المحتوى/عربات التسوق غير صديق لكبار المسئولين الاقتصاديين. معظم أنظمة إدارة المحتوى وعربات التسوق صديقة جدًا لتحسين محركات البحث هذه الأيام، ولكن لا يزال هناك عدد قليل منها ميؤوس منه إلى حد كبير وبغض النظر عن كيفية إدخال أسماء المنتجات أو أي محتوى آخر، فلن يتم تصنيف الصفحات جيدًا على محركات البحث. أنصحك بإعادة تطوير الموقع باستخدام تطبيق صديق لمحركات البحث (SEO)، ولكن قد لا يكون لديك الميزانية أو الوقت للقيام بذلك وقد تكون الدفع بالنقرة (PPC) حلاً جيدًا حتى تتمكن من إعادة تطوير موقعك. دبليوهنا ذهبت النتائج العضوية؟ باستخدام نتائج البحث المختلطة أو العامة، حيث تقوم القوائم من أماكن Google والتسوق والصور وما إلى ذلك بدفع النتائج العضوية إلى أسفل الصفحة، قد تؤدي قوائم PPC إلى رفع موقعك في أعلى الصفحة. العميل مهووس بالسيطرة. في بعض الأحيان يكون من الصعب إقناع العميل بأنه يحتاج بالفعل إلى استخدام العبارات المستهدفة على موقع الويب، أو يريد العميل صورة واحدة كبيرة بدون نص على الصفحة – وهذا يمثل تحديًا حقيقيًا لتحسين محركات البحث، ولكن لا يزال بإمكان الدفع لكل نقرة (PPC) العمل للحصول على زوار هذا النوع من المواقع. ام اس ان، الخ. من الصعب تصديق ذلك، ولكن هناك حياة على الإنترنت خارج جوجل. على الرغم من أنك قد تحصل على نتائج عضوية رائعة على Google، فقد لا يكون أدائك جيدًا على Bing/MSN، لذلك قد تكون الدفع بالنقرة (PPC) من خلال MSN adCenter طريقة جيدة للحصول على عرض على شبكة MSN.

بعض النصائح لتشغيل حملة PPC الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع حملة SEO الخاصة بك:

تعلم أساسيات تحسين محركات البحث. هناك الكثير من المقالات الجيدة على الإنترنت حول تحسين محركات البحث (SEO). اقرأ وتأكد من أن لديك على الأقل المعرفة الأساسية حتى تتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة عند التعاقد مع مطور ويب أو اختيار نظام إدارة المحتوى. سيوفر لك هذا المزيد من العمل على تحسين محركات البحث (SEO)، أو ضرورة استخدام الدفع لكل نقرة (PPC) للحصول على أي نتائج على محركات البحث. لا يوجد شيء اسمه نتائج مضمونة. احترس من الشركات التي تدعي أنها Google أو وكلاء Google الذين يضمنون وصولك إلى أعلى نتائج البحث. وعادةً ما يقومون بذلك عن طريق تقديم عروض أسعار عالية جدًا لعدد صغير من العبارات. إنهم ليسوا تابعين حقًا لشركة Google ومن المحتمل أن يكلفوك أكثر وسيحصلون على عائد أقل من محترف تسويق عبر الإنترنت موثوق به يمكنك أن تجده بنفسك. الميزانية والخطة. انظر إلى استراتيجية التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك كجزء من استراتيجية التسويق الشاملة الخاصة بك. حدد مسبقًا المبلغ الذي ستنفقه على تطوير موقعك، وإعلانات تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) الإضافية، بالإضافة إلى أي إعلانات خارج الإنترنت ستحتاج إلى القيام بها على مدار العام بأكمله. من المرجح أن تلتزم بميزانيتك وستكون الأنشطة أكثر فعالية عند العمل معًا. تأكد من أن لديك مقاييس محددة لتحديد أهدافك. من السهل القيام بذلك على موقع ويب للتجارة الإلكترونية مزود بعربة تسوق، ولكن إذا كنت تقدم خدمات، فستحتاج إلى تحديد القيمة التي يستحقها زائر موقعك – ​​استفسار، أو تحويل إلى عميل، وما إلى ذلك حتى تتمكن من القياس بشكل صحيح نتائجك وقرر ما إذا كانت تكلفة تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع بالنقرة (PPC) ستؤتي ثمارها بالنسبة لك. لا تضاعف جهودك. عند اختيار العبارات الرئيسية لحملة PPC الخاصة بك، قم بإزالة تلك التي يحتل فيها موقعك بالفعل مرتبة عالية في عمليات البحث العضوية. يقوم بعض الأشخاص بالمضاعفة عن قصد لأنهم يشعرون أن الظهور في مكانين في نتائج البحث سيزيد من احتمالية الحصول على النقرة، لكنني أشعر أنه يمكنك إنفاق ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC) بشكل أفضل. اجعلها ذات صلة. خذ الوقت الكافي للتأكد من أن العبارات أو الجمهور الذي تستهدفه وثيق الصلة بالفعل بما تقدمه وتجنب مرات الظهور والنقرات الضائعة. تصفية العبارات غير ذات الصلة التي قد تظهر لك (على سبيل المثال، ربما لا يرغب أحد الفنادق في أيرلندا في الظهور في عمليات البحث عن “فندق أيرلندا الشمالية”) استخدم أفضل تقنيات الدفع لكل نقرة (PPC). وخاصة التقنيات التي لها ميزة على قوائم البحث العضوية: نسخة الإعلان المعدة بعناية، والصفحات المقصودة ذات الصلة، وما إلى ذلك. تحليل. قم بمراقبة نتائج PPC وإحصائيات الموقع بشكل منتظم لمعرفة أين يتم إنفاق جهودك وأموالك بشكل أفضل. اقض بعض الوقت في إعداد تحليلاتك لإعطاء نتائج محددة تتعلق بأنشطتك.

لذا فإن إعلانات الدفع مقابل النقرة وتحسين محرك البحث ليسا متعارضين، بل هما نشاطان فعالان للغاية يمكن استخدامهما جنبًا إلى جنب في حملة تسويق ناجحة عبر الإنترنت.