Rewrite this title: الدليل السريع لتحسين ملفك التجاري على TripAdvisor

ستساعدك المقالة التالية: الدليل السريع لتحسين ملفك التجاري على TripAdvisor

في عصر الإنترنت، تطور التخطيط للسفر. عندما يبحث المسافرون اليوم عن مكان لتناول الطعام أو النوم أو الزيارة، فإنهم يتطلعون إلى مواقع المراجعة عبر الإنترنت مثل موقع TripAdvisor. في TripBarometer، وهو استطلاع رأي حول أماكن الإقامة والمسافرين أجراه موقع TripAdvisor وشركة أبحاث السوق StrategyOne، 93 بالمائة من المشاركين قالوا أن قرارات الحجز الخاصة بهم تأثرت بالمراجعات عبر الإنترنت.

هذه المراجعات لها تأثير كبير على حركة الزوار والتحويلات. إذا عثر عليك الأشخاص على TripAdvisor، فعليهم على الأقل الاختيار بينك وبين شركة منافسة. إذا لم يجدوك، سيكون الأمر كما لو أن عملك غير موجود على الإطلاق.

إذا كنت مالكًا أو مديرًا لنشاط تجاري يقدم خدماته للمسافرين، فمن المهم جدًا إدراج نشاطك التجاري على TripAdvisor وتحسين صفحة الملف الشخصي للأعمال على TripAdvisor. تابع القراءة للحصول على قائمة بالطرق للبدء.

اكتب وصفًا تفصيليًا. بعد المطالبة ببطاقة بيانات نشاطك التجاري، اقض بعض الوقت في كتابة وصف تفصيلي لنشاطك التجاري. تجنب عروض المبيعات والنسخ الإعلانية المبتذلة، وبدلاً من ذلك ركز على إبراز الميزات الرئيسية التي تميزك عن منافسيك. على سبيل المثال، مناطق الجذب القريبة والمرافق الشهيرة والموقع المناسب. وفقًا لموقع TripAdvisor، 92 بالمائة من المسافرين يختارون نشاطًا تجاريًا ينشر أوصافًا تفصيلية للممتلكات بدلاً من نشاط تجاري يفتقد المعلومات. خلاصة القول، كلما كانت صفحتك أكثر تفصيلاً، زاد احتمال اختيار العملاء المحتملين لك.

حافظ على معلوماتك محدثة. هل تعرف أن 43 بالمائة من جميع الشركات الأمريكية لديها عنوان واحد غير صحيح على الأقل في قائمة الأعمال التجارية عبر الإنترنت أو صفحة الملف الشخصي للمراجعة؟ في المجموع، عن 10.3 مليار دولار يتم فقدان قيمة المبيعات السنوية المحتملة بسبب البيانات المحلية الخاطئة/غير الدقيقة. وهو أمر لا معنى له، لأنه حل سهل. إذا قمت بتغيير عنوان عملك أو موقع الويب أو رقم الهاتف، فتأكد من تحديثه!

أضف نصًا غنيًا بالكلمات الرئيسية. تظهر قوائم TripAdvisor بانتظام على صفحات نتائج محرك البحث. قم بإجراء القليل من البحث للعثور على الكلمات الرئيسية الأكثر صلة بصناعتك (استخدم ملف أداة الكلمات الرئيسية من جوجل أو خدمة مشابهة) وتأكد من إضافة بعض هذه العناصر إلى نص الوصف الخاص بك، ولكن لا تبالغ في ذلك. الأوصاف المحشوة بالكلمات الرئيسية لا تُقرأ جيدًا وتعمل في الواقع ضدك في تصنيفات Google. اجعلها بسيطة وسهلة القراءة. من خلال كونها صديقة لمحركات البحث على حد سواء و صديقة للزوار، فإنك تضع نفسك في وضع جيد لتحويل مستخدمي TripAdvisor إلى عملاء.

تحميل الصور. وفقًا لموقع TripAdvisor، يتفاعل المسافرون 150 بالمائة المزيد مع الصفحات التي تحتوي على 20 صورة أو أكثر. أضف صورًا أصلية وعالية الجودة تعرض موقع أعمالك وميزاتها الخاصة. انسَ اللقطات المبتذلة لزجاجات الشمبانيا المفرقعة والصور المتوقعة لبتلات الورد على السرير. إذا كنت تدير فندقًا، فاستعرض غرفك وردهتك ومرافق الخدمة الخاصة بك. إذا كنت صاحب مطعم، فاعرض صورًا لمنطقة تناول الطعام الخاصة بك وشكلها الخارجي والأطباق الأكثر شعبية لديك. لا تنس إضافة تسميات توضيحية وصفية وغنية بالكلمات الرئيسية!

قم بتغيير صورة قائمتك الأساسية بانتظام. هل قمت بإجراء تجديدات في فندقك أو مطعمك أو موقع عملك؟ إذا كان الأمر كذلك، فتأكد من إظهار الناس كيف يبدو الأمر الآن. إن الحفاظ على تحديث معلوماتك ينطبق على الصور أيضًا! اسمح للزائرين بمعرفة إعادة تشكيل طبقك أو طبقك الجديد عن طريق تحديث صورة قائمتك الأساسية بانتظام على TripAdvisor.

إنشاء أفضل الممارسات لإدارة المراجعات عبر الإنترنت. إن تحسين صفحة مرشد الرحلة الخاصة بك يدور حول زيادة الرؤية والتواصل. ولهذا السبب من المهم جدًا وجود استراتيجية لإدارة المراجعة عبر الإنترنت. فهو يساعد على خلق انطباع إيجابي بأن فريق الإدارة الخاص بك منخرط وأنك مهتم بالفعل. تتبع مراجعاتك بانتظام. استمع إلى تعليقات العملاء وقم بالرد على المراجعات كلما لزم الأمر. إذا لم تكن راضيًا عن عدد المراجعات والتقييمات التي تحصل عليها (الحجم يفعل تؤثر على التصنيفات)، فإننا نقترح الاشتراك في موقع TripAdvisor مراجعة مجانية اكسبرس الخدمة، والتي تم تصميمها لتسهل على شركتك إنشاء تقييمات جديدة للمسافرين.

اجعل صفحتك أكثر اجتماعية. لن يتمكن جميع العملاء المحتملين من العثور على صفحتك على TripAdvisor؛ بدلا من ذلك، يجدونك على Facebook, Twitterأو مدونة شركتك. لضمان رؤية أكبر عبر الإنترنت وتحسين أداء البحث بشكل عام، قم بإضافة تطبيقات تريب أدفيزور أو الروابط عبر الشبكات الاجتماعية الخاصة بك. سيؤدي هذا إلى توسيع نطاق وصولك خارج TripAdvisor.

اظهار الأوسمة الخاصة بك. يكافئ موقع TripAdvisor بانتظام الشركات التي حصلت على أفضل التقييمات والأعلى تقييمًا بشارات مثل “اختيار المسافرين” و”شهادات التميز”. إذا تم تكريم عملك، فأخبر الناس بذلك! يقدم موقع TripAdvisor قوالب نشرات صحفية للحاصلين على شهادة التميز والشركات الكبرى الأخرى. يمكنك أيضًا زيارة مركز أدوات موقع TripAdvisor وعرض الجوائز الخاصة بك على موقع عملك. ترتبط هذه الأدوات بصفحة TripAdvisor الخاصة بك حيث يمكن للعملاء المحتملين النقر عليها لتصفح تعليقاتك ومعلوماتك وصورك.

دمج روابط الحجز أو الحجز. لدى TripAdvisor شراكات مع مواقع صناعية مثل Expedia، وAgoda، وHotels.com، وGetYourGuide، وOpenTable. للحصول على قائمة TripAdvisor الخاصة بالمنشطات، تأكد من إدراج نشاطك التجاري في هذه المواقع الشريكة حتى تتمكن من الحصول على رابط “احجز الآن” أو “احجز” في قائمة TripAdvisor الخاصة بك.