Rewrite this title: الدليل الكامل لأدوات مشرفي المواقع Bing

ستساعدك المقالة التالية: الدليل الكامل لأدوات مشرفي المواقع Bing

لا يتمتع Bing بعلامة Google التجارية، ولكن إهمال حركة المرور التي يولدها يمكن أن يكون خطأً كبيرًا.

قد تتخلف أدوات مشرفي المواقع Bing عن شعبية Google Search Console، ولكن قد تتفاجأ بمجموعة الميزات التي تقدمها.

إذا كنت ترغب في جذب حركة المرور إلى موقعك، فإن استخدام Google أمر لا يحتاج إلى تفكير.

ولكن يجب أن يكون Bing ضمن ترسانة أدواتك أيضًا.

من أجل الحصول على كل جزء من حركة مرور محرك البحث المتاحة لك، تحتاج إلى التعامل مع Bing.

جذبت جوجل 92% من حصة سوق محركات البحث العالمية، بينما يستحوذ Bing على 2.4%.

يقوم Bing أيضًا بتشغيل بحث Yahoo، والذي يشكل 1.4% من حصة السوق. مجتمعة، وهذا ما يقرب من 4٪.

قد يبدو هذا الرقم تافهاً مقارنة بجوجل، لكن فكر في عدد العيون التي يمثلها.

تابع القراءة لمعرفة كل شيء عن أدوات مشرفي المواقع Bing وكيفية استخدامها لعملك.

ما ستتعلمه عن أدوات مشرفي المواقع Bing

إذن ما هو الرقم 411 الموجود على Bing؟ كل شيء هنا.

يغطي هذا الدليل كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية البدء باستخدام أدوات مشرفي المواقع Bing، حيث تختلف عن Google Search Console، وكيفية استخدامها للقضاء على المشكلات وتحسين أداء موقعك.

ينقسم هذا الدليل إلى أقسام لتسهيل قراءته:

مواقعي (الإصدار القديم)

في الماضي، عندما قمت بتسجيل الدخول لأول مرة إلى أدوات مشرفي المواقع Bing، تم نقلك إلى صفحة “المواقع الخاصة بي”.

هنا، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بك في النظام الأساسي، ورؤية جميع المواقع التي قمت بإعدادها، والانتقال بسرعة إلى أقسام أخرى من الأداة.

الآن، كما هو الحال مع Google Search Console، يمكن للمستخدمين التبديل بين المواقع من الزاوية اليسرى العليا للوحة التحكم.

إضافة موقع (الإصدار القديم)

تعد إضافة موقع إلى أدوات مشرفي المواقع Bing أمرًا سهلاً للغاية.

في الإصدار القديم، كان المستخدمون يكتبون عنوان URL الخاص بهم.

سيتم نقلك بعد ذلك إلى شاشة تطلب منك إضافة خريطة الموقع الخاصة بك والوقت الأكثر شيوعًا في اليوم لموقعك.

الآن، يمكنك إضافة موقع باستخدام القائمة المنسدلة في الزاوية اليسرى العليا.

الخطوة التالية هي التحقق من أنك مالك الموقع الذي تضيفه.

في السابق، كانت أدوات مشرفي المواقع Bing تقدم ثلاث طرق فقط للقيام بذلك:

مصادقة ملف XML : قم بتنزيل ملف XML مخصص وقم بتحميله إلى الدليل الجذر الخاص بك.

: قم بتنزيل ملف XML مخصص وقم بتحميله إلى الدليل الجذر الخاص بك. مصادقة العلامة الوصفية: انسخ والصق علامة المخصصة في الصفحة الرئيسية لموقعك.

انسخ والصق علامة المخصصة في الصفحة الرئيسية لموقعك. أضف سجل CNAME إلى DNS: قم بتحرير سجل CNAME لموقعك باستخدام رمز التحقق المخصص.

الآن، إذا تم بالفعل التحقق من موقعك بواسطة Google، فإن Bing لديه ميزة تسمح لك باستيراده بسهولة.

الصفحة الرئيسية (لوحة التحكم سابقًا)

بمجرد قيامك بإضافة موقع والتحقق منه، فإن المنطقة التي كانت تسمى في السابق لوحة المعلومات الخاصة بك أصبحت الآن تسمى “الصفحة الرئيسية”.

إليك ما تبدو عليه لوحة المعلومات القديمة.

وهنا منزلك الجديد.

يمنحك قسم الصفحة الرئيسية نظرة سريعة على أداء موقعك.

القسم الأول ضمن التقارير هو أداء البحث الذي يعرض النقرات ومرات الظهور ومتوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور ومتوسط ​​موضع الإعلان.

فهو يسمح لك بالنقر على النقاط التي تريد مراجعتها دون الحاجة إلى عرض التقرير الكامل.

القسم التالي، تقارير تحسين محركات البحث (SEO)، يقسم إجمالي الأخطاء الموجودة على موقعك ويصنف الأخطاء حسب الخطورة العالية، والخطورة المعتدلة، والخطورة المنخفضة.

بعد ذلك، يسمح قسم إرسال عنوان URL للمستخدمين بإرسال أي عنوان URL لـ Bing للزحف إليه وفهرسته.

إنه أحد الأسباب الأخرى التي تدفعك إلى استخدام أدوات مشرفي المواقع Bing.

لماذا تترك الأمر للصدفة، عندما يمكنك أن تكون استباقيًا؟

ربما لاحظت أن لوحة التحكم الرئيسية الجديدة لأداة Bing Webmaster Tool تشبه Google Search Console الآن.

للوصول إلى المعلومات الأكثر تفصيلاً التي توفرها لوحة معلومات أداة مشرفي المواقع Bing، يتعين عليك استخدام شريط القائمة الأيسر للتعمق أكثر داخل كل تقرير.

هذا شامل جدًا، أليس كذلك؟

لنتعرف الآن على الميزات التي يمكنك الوصول إليها من جزء التنقل الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة الرئيسية.

أداء البحث (التقارير والبيانات سابقاً)

يتطابق قسم جديد في أدوات مشرفي المواقع Bing يسمى أداء البحث مع Google Search Console مرة أخرى.

يمكن للمستخدمين تقسيم البيانات عن طريق ما يلي:

مجموع النقرات

اجمالي الانطباعات

متوسط ​​نسبة النقر إلى الظهور

متوسط ​​الموقف

بعد ذلك، يمكنك تقسيم تلك البيانات بشكل أكبر من خلال:

أفضل جزء من هذا القسم الجديد؟

القدرة على التقسيم حسب التاريخ.

تتيح لك أدوات مشرفي المواقع Bing سحب البيانات لمدة 6 أشهر، أو 3 أشهر، أو 30 يومًا، أو 7 أيام، أو حسب الطلب.

قبل ظهور أدوات مشرفي المواقع Bing مع تقرير أداء البحث، إليك مثال على لوحة تحكم التقارير القديمة.

يعرض هذا جميع استعلامات البحث التي أدت إلى حركة المرور إلى الصفحات الموجودة على اليسار.

فحص عنوان URL (الجلب سابقًا باسم Bingbot)

أضافت أدوات مشرفي المواقع Bing أداة فحص عنوان URL إلى نسخته الجديدة.

على غرار Google Search Console، تسمح أداة فحص عنوان URL للمستخدمين بالتحقق مما إذا كانت هناك أية أخطاء في الزحف أو الفهرسة أو الترميز قد تحتاج إلى الاهتمام.

يمكنك التحقق في الوقت الفعلي إذا كانت هناك أي مشكلات في تحسين محركات البحث.

فيما يلي تفصيل أعمق لما يمكنك فعله به:

تعرف على الشكل الذي تبدو عليه رؤوس HTTP ومصدر الصفحة بالنسبة إلى Bingbot.

تأكد من أن Bingbot يرى نفس المحتوى الذي يشاهده المستخدمون لديك.

اختبر ما إذا كان عنوان URL محظورًا بواسطة ملف robots.txt الخاص بك.

تقوم أداة فحص URL الجديدة هذه بسحب الستار بينك وبين Bingbot.

فيما يلي لقطة سريعة لما كان يبدو عليه تطبيق Fetch القديم مثل BingBot.

مستكشف الموقع (مستكشف الفهرس سابقًا)

أطلقت Bing Webmaster Tools Site Explorer، وهي إحدى الميزات المفضلة لدي التي يقدمها Bing والتي لا يوفرها Google Search Console.

هنا لمحة عن مستكشف الموقع.

فيما يلي لقطة من الإصدار الأقدم المسمى Index Explorer.

أفضل جزء في مستكشف الموقع؟

إنه يدخل إلى عقل Bing.

يسمح لك Site Explorer بمعرفة كيفية عرض Bing لموقعك، منظمًا في مجلدات وملفات – يشبه إلى حد كبير الطريقة Windows يبدو المستكشف.

يمكن للمستخدمين رؤية النقرات ومرات الظهور والروابط الخلفية ورمز HTTP وتاريخ آخر زحف وغير ذلك الكثير.

يتم تقسيم معلومات الزحف حسب:

مفهرسة : عدد عناوين URL التي تمت فهرستها في هذا المجلد المحدد.

: عدد عناوين URL التي تمت فهرستها في هذا المجلد المحدد. خطأ: عدد أخطاء الزحف التي أدت إلى عدم فهرسة عناوين URL.

عدد أخطاء الزحف التي أدت إلى عدم فهرسة عناوين URL. تحذير: عدد عناوين URL التي بها مشكلات في الزحف أو غير مسموح بها من ملفات robots.txt.

عدد عناوين URL التي بها مشكلات في الزحف أو غير مسموح بها من ملفات robots.txt. مستبعد: عدد عناوين URL ذات التصنيف المنخفض، ومشكلات البريد العشوائي، وما إلى ذلك.

هذا التقرير معقد، ولكن بمجرد أن تتعمق فيه، يمكن أن يكون قويًا حقًا.

يمكنك رؤية كافة البيانات التي جمعها Bing على الصفحات التي قام بالزحف إليها.

اطلع على جميع عمليات إعادة التوجيه والصفحات التي تحتوي على أخطاء والصفحات المصابة بالبرامج الضارة وعناوين URL المحظورة بواسطة ملف robot.txt.

مع هذا المستوى من التفاصيل، يمكنك حقًا ضبط أداء موقعك.

توفر GSC نفس المعلومات من خلال تقرير تغطية الفهرس الخاص بها، ولكنها لا تحتوي على نفس البنية المرئية.

هذه هي إحدى المناطق التي يتقدم فيها التنقل في Bing بخطوة واحدة على Google.

خرائط الموقع

وكما يشير الاسم، فإن جميع ملفات Sitemap التي أرسلتها موجودة هنا.

توفر أدوات مشرفي المواقع Bing العديد من التنسيقات لإرسال خرائط الموقع الخاصة بك:

خريطة موقع XML

آر إس إس 2.0

Yahoo mRSS وBing mRSS (وسائط RSS)

الذرة 0.3 و 1.0

نص (ملف نصي عادي يحتوي على عنوان URL واحد لكل سطر)

هل ترغب في إعطاء Bing نظرة عامة على جميع الصفحات الموجودة على موقعك في وقت واحد؟

خريطة موقع XML هي الأفضل لذلك.

إذا كنت تريد أن يعرف Bing عن عناوين URL الجديدة على موقعك، فإن Bing يوصي باستخدام تنسيق RSS أو Atom.

بعد إرسال ملفات Sitemap الخاصة بك، ستحصل على قائمة بعناوين URL التي قام Bing بفهرستها، بالإضافة إلى أية مشكلات عثر عليها.

تسمح لك ميزة خريطة الموقع الخاصة بـ GSC برؤية نفس البيانات، ولكنها تأخذ فقط خرائط الموقع بتنسيق XML.

إرسال عنوان URL (إرسال عناوين URL سابقًا)

لنفترض أنك طرحت خدمات جديدة، مكتملة بصفحاتها المقصودة ومدونتين.

على غرار أداة فحص عنوان URL، تتيح لك أدوات مشرفي المواقع Bing إرسال عناوين URL ليتم الزحف إليها باستخدام أداة فحص عنوان URL وقسم إرسال عنوان URL.

كان هذا يُعرف سابقًا باسم إرسال عناوين URL.

يمكنك إرسال ما يصل إلى 10000 عنوان URL يوميًا وليس هناك حد لعدد عناوين URL التي يمكنك إرسالها في الشهر.

لإضافة عنوان URL، ما عليك سوى النقر على “إرسال عناوين URL” وإدخاله (واحد في كل سطر)، ثم الضغط على “إرسال”.

ومن هناك، يذهب Bingbot إلى العمل على الفور.

إذا كانت صفحاتك تستوفي معايير الجودة الخاصة بـ Bing، فسيتم عرضها في نتائج البحث. !

مع الإصدار المحدث من Bing، قاموا بأتمتة هذه الميزة الآن، لذا لا داعي للتحديث في كل مرة تقوم فيها بإجراء تغيير.

تحسين محركات البحث

الروابط الخلفية (الروابط الواردة سابقًا والتنصل من الروابط)

ما هي المواقع التي ترتبط بموقعك؟ وما هي الصفحات التي ترسم الروابط الأكثر واردة؟

يحتوي هذا التقرير، تمامًا مثل تقرير الروابط القديم في Google Search Console، على السلع.

مع أداة الروابط الخلفية المحدثة الجديدة، يمكنك الحصول على المزيد من الميزات.

يمكنك الآن تقسيم الروابط الخلفية حسب المجالات والصفحات والنصوص الأساسية.

فيما يلي لقطة شاشة للوحة معلومات الروابط الواردة القديمة.

باستخدام الروابط الخلفية الجديدة، يمكنك أيضًا التنصل من الروابط.

تمامًا مثل Google، يسمح لك Bing بالتنصل من صفحات أو أدلة أو نطاقات محددة.

باستخدام Bing، يمكنك ببساطة إدخال عنوان (عناوين) URL التي تريد التنصل منها، بينما يتطلب GSC تحميلها عبر ملف نصي.

ميزة جديدة رائعة أخرى هي أنه يمكنك مقارنة الروابط الخلفية للمواقع المماثلة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي فرص محتملة جديدة.

البحث عن الكلمات الرئيسية (الكلمات الرئيسية والكلمات الرئيسية للبحث سابقًا)

تعرض لك أداة البحث عن الكلمات الرئيسية في Bing مظاهر واتجاهات البحث، تمامًا مثل ما يمكنك الحصول عليه من Google وSEMrush وأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية الأخرى.

الجزء المفضل لدي في أداة البحث عن الكلمات الرئيسية الجديدة هو القدرة على رؤية اتجاهات الاستعلام حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان عدد كافٍ من الأشخاص يبحثون عن تلك الكلمات الرئيسية بناءً على البلد أو المنطقة أو اللغة أو الجهاز.

هذا واضح ومباشر.

هنا يمكنك رؤية الكلمات الرئيسية التي تجذب الزيارات إلى موقعك، والتعمق في التفاصيل لكل كلمة رئيسية، وتصديرها إلى ملف CSV.

ويتم تسجيل ذلك أيضًا في تقرير أداء GSC؛ عليك فقط ضبط المرشحات للعرض حسب الاستعلامات.

تقارير تحسين محركات البحث

تحدد تقارير تحسين محركات البحث (SEO) الآلية من Bing مناطق موقعك التي لا تتبع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO).

بدلاً من البحث في Site Explorer أو التقارير الفردية لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، يقوم Bing ببعض العمل الشاق نيابةً عنك.

يعد هذا التقرير رائعًا للمبتدئين أو لأي شخص يريد فقط التعامل مع الثمار القريبة قبل الانتقال إلى الأمور الأكثر تعقيدًا.

فحص الموقع (سابقًا محلل تحسين محركات البحث ومعلومات الزحف)

تتيح لك أداة فحص الموقع إجراء تدقيق للموقع يجمع بين أفضل الممارسات، حسب الطلب.

الفرق هنا هو أنه يتم على أساس كل صفحة على حدة.

ما عليك سوى بدء عملية فحص جديدة وسيقوم Bing بتنزيل الصفحة والتحقق من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

بمجرد فحص الموقع، سيقوم Bing بتحديد أولويات مشكلاتك بناءً على الأخطاء أو التحذيرات أو الإشعارات.

انقر على أحد العناصر للحصول على مزيد من التفاصيل:

إعدادات

التحكم في الزحف

يبدو التحكم في الزحف مثل “التحكم في السرعة”، وهناك بعض أوجه التشابه.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك التحكم في مدى سرعة أو بطء زحف Bing إلى موقعك.

إذا كان موقعك يحصل عادةً على عدد كبير من الزيارات في صباح أيام الأسبوع، فإن آخر شيء تحتاجه هو إضافة Bing المزيد من الضغط إلى خوادمك.

تمنحك هذه الميزة فرصة لإخبار Bing بالعودة عندما لا يكون موقعك مشغولاً للغاية.

لا تحتوي وحدة تحكم البحث الجديدة من Google على هذه الميزة.

سيتعين عليك الانتقال إلى الميزات القديمة للتحكم في معدل الزحف.

حظر عناوين URL (تجاهل معلمات URL سابقًا)

تعد معلمات URL رائعة للإحالة وتمثل ألمًا في عملية تحسين محركات البحث.

لا تفرق محركات البحث بين عناوين URL التي تحتوي على معلمات أو لا تحتوي عليها.

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل هذا أمرًا سيئًا بالنسبة إلى تحسين محركات البحث.

يسمح لك كل من Bing وGoogle بمنع هذه الصفحات من الظهور في نتائج البحث.

باستخدام Bing، يمكنك يدويًا إضافة عناوين URL المراد حظرها من البحث.

تعد أداة معلمات URL الخاصة بـ GSC أكثر قوة، لكن Bing يتيح لك إنجاز المهمة، وإن لم يكن ذلك على النحو الأمثل.

الأدوات والتحسينات

اختبار ملف Robots.txt

يعد اختبار ملف robots.txt ميزة أحدث في أدوات مشرفي المواقع Bing.

الهدف هو مساعدتك في تحليل ملفات robots.txt الخاصة بك لتحديد المشكلات التي قد تمنع الزحف إلى عناوين URL بواسطة Bing.

يسمح Bing لمشرفي المواقع بإرسال عنوان URL إلى أداة اختبار ملف robots.txt للتحقق مما إذا كان عنوان URL مسموحًا به أو محظورًا بواسطة Bingbot وBingAdsBot.

يمكنك أيضًا إجراء تغييرات على ملف robots.txt باستخدام المحرر.

التحقق من بينجبوت

حتى الخمس من كل حركة المرور على الإنترنت يمكن أن تعزى إلى الروبوتات السيئة التي تسرق البيانات وبيانات الاعتماد.

إذا كنت تريد أن تظل متقدمًا بخطوة واحدة عن تلك الكائنات الصغيرة، فعليك الانتباه إلى حركة المرور التي تأتي إلى موقعك.

يريد Bing مساعدتك في ذلك.

استخدم هذه الأداة للتحقق من أن عنوان IP يأتي من Bing.

إذا كنت تريد القيام بذلك مع Google، فسيتعين عليك إجراء بحث DNS.

الأمانة و أمبير؛ خصوصية

إشعارات إزالة حقوق الطبع والنشر

في حالة قيام شخص ما بوضع علامة على محتوى على موقعك بسبب انتهاك قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، فسيظهر عنوان URL هنا.

يمكنك أيضًا رؤية مالك عنوان URL لحقوق الطبع والنشر هنا أيضًا.

هل تعتقد أنه تم وضع علامة على المحتوى الخاص بك بشكل غير عادل؟

انقر على “الرد على الإشعارات” لاستئناف المطالبة.

إدارة المستخدمين (المستخدمين السابقين)

تمامًا مثل Google Search Console، تسمح لك أدوات مشرفي المواقع Bing بإدارة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى حسابك، بالإضافة إلى أذوناتهم.

من السهل جدًا إدارة المستخدمين لديك.

ما عليك سوى إضافتهم باستخدام عنوان بريدهم الإلكتروني واختيار دورهم.

لديك ثلاثة خيارات للاختيار من بينها: للقراءة فقط، للقراءة/الكتابة، والمسؤول.

الميزات الأخرى المتوفرة في أدوات مشرفي المواقع Bing

الإشعارات (الرسائل السابقة)

بمجرد إنشاء حساب Bing Webmaster Tools، قد يرسل Bing إليك جميع أنواع الرسائل – بدءًا من تنبيهات التصيد الاحتيالي وحتى أخطاء الزحف.

ستتلقى إشعارات من Bing يتم إرسالها مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.

في السابق، كان يتم إرسال هذه الرسائل إلى مركز الرسائل، وهو صندوق الوارد الخاص بك داخل Bing.

أماكن بنج للأعمال

إذا كنت تريد أن يتم العثور عليك في البحث المحلي، فإن محركات البحث تحتاج إلى معرفة مكان تواجدك.

يمكن العثور على هذا في الركن الأيسر العلوي من أدوات مشرفي المواقع Bing.

أماكن بنج للأعمال يقدم لك خيارين للقيام بذلك.

إذا تم التحقق من موقعك بالفعل باستخدام نشاطي التجاري على Google، فيمكنك استيراده هنا.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك إضافة عملك أو المطالبة به يدويًا من خلال Bing.

إنها عملية بسيطة، ولكن الخطوات تختلف حسب نوع عملك.

أولا، حدد نوع عملك.

سيُطلب منك الاختيار من بين الأعمال التجارية الصغيرة أو المتوسطة، أو الأعمال المتسلسلة، أو عبر الإنترنت فقط، أو ما إذا كنت تدير قوائم البيانات نيابةً عن عملائك.

يمكن للشركات الصغيرة البحث عن أعمالها عن طريق رقم الهاتف أو العنوان يدويًا.

إذا كان لدى Bing قائمة خاصة بها، فستتمكن من المطالبة بها لشركتك هنا.

بعد ذلك، سيُطلب منك التحقق من تفاصيل النشاط التجاري (مثل الاسم وموقع الويب وما إلى ذلك).

بمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم إعطاؤك بعض الخيارات للتحقق من قائمتك: سيرسل Bing رقم التعريف الشخصي عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمة الهاتفية.

بالنسبة للشركات ذات المواقع المتعددة، يقدم Bing ملف تحميل مجمع لتسهيل العملية قليلاً.

بنج أخبار بوبهاب

هل تقومون بنشر محتوى إخباري؟

سيساعدك Bing News PubHub في عرض المحتوى الخاص بك أمام القراء الذين يبحثون عن القصص الإخبارية.

سيتم تقديم المواقع التي يتم قبولها في PubHub للمستخدمين عبر منتجات Microsoft التالية:

Bing News Connector في Outlook، والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء ملخص الأخبار الخاص بهم.

Cortana، المساعد الرقمي الذي يعمل بالصوت من Microsoft.

أخبار Bing على الويب وتطبيق Bing.

لكي تكون جزءًا من PubHub، يجب أن تتوافق المواقع مع إرشادات Bing.

يقوم Bing بتقييم المواقع من حيث جدارتها الإخبارية وأصالتها وسلطتها وسهولة قراءتها.

بالإضافة إلى ذلك، يقول Bing أن المواقع التي لا تنشر بانتظام، أو التي تكون متساهلة للغاية مع القواعد النحوية والإملائية، أو التي تم تصميمها بشكل أساسي لتسويق المنتجات أو الخدمات، ليست مؤهلة.

مركز تصنيع بنج

يساعد Bing Manufacturer Center صانعي المنتجات على تحسين طريقة ظهور منتجاتهم في البحث وإعلانات المنتجات وتطبيقات Microsoft المتنوعة.

ال مركز الشركة المصنعة يسمح لك بإضافة تفاصيل، مثل معرفات المنتج وأوصافه، لجعل منتجك مميزًا.

كما يشير الاسم، فإن الأداة مخصصة في المقام الأول لمصنعي المنتجات.

يمكن لبائعي التجزئة الذين لا يبيعون منتجاتهم الخاصة استخدام مركز Bing’s Merchant لإدارة قوائم منتجاتهم.

إذا كان لديك بالفعل حساب Google Manufacturer Center، فسيقبل Bing الكتالوج الخاص بك بنفس تنسيقات الملفات مثل Google.

لذا يمكنك الحصول على فوائد كلتا الأداتين دون الحاجة إلى القيام بالكثير من العمل الإضافي.

بمجرد إعداد منتجاتك في Manufacturer Center، سيوفر Bing تحليلات حول أدائها.

حلول بنج

حلول Bing، المعروفة الآن باسم بنج للشركاء، يمكّنك من دمج Bing في تطبيقاتك وأدواتك وموقعك على الويب وخدماتك.

هناك عدد من الطرق التي تقوم بها الشركات بدمج Bing في أدواتها، أو تتكامل مع Bing:

Twitter يستخدم واجهة برمجة تطبيقات الترجمة الخاصة بـ Bing لترجمة التغريدات.

Amazon يستخدم Bing في ميزة البحث على أجهزة Fire اللوحية.

يتصل Fandango بـ Bing لعرض أوقات عرض الأفلام في البحث.

تروج Bing لبرنامجها الشريك كوسيلة لتعزيز الوظائف والوصول إلى مستخدمين جدد.

في حين أن موقع Bing for Partners مقسم إلى أقسام للشركات والمطورين، فإن معظم الأشياء الجيدة مخصصة للمطورين.

بمجرد قبولهم في البرنامج، يمكن للمطورين استخدام واجهة برمجة تطبيقات Bing لإنشاء الخرائط ودمج أدوات الكلام والترجمة.

تعد إمكانات البحث أقوى عناصر Bing for Partners.

يقدم Bing خمس واجهات برمجة تطبيقات للبحث، بدءًا من وظيفة بحث الويب الأساسية وحتى إمكانيات البحث عن الفيديو.

يمكنك أيضًا إنشاء عمليات بحث مخصصة للتحكم في تجربة البحث التي يمتلكها المستخدمون على موقعك.

الأدوات الأكثر إثارة للإعجاب هي واجهات برمجة تطبيقات وأدوات البحث المرئي من Bing. يمكنهم التعرف على الرموز الشريطية، وسحب النص من الصور، وتقديم صور متشابهة بصريًا.

الميزات لم تعد متوفرة في الإصدار الجديد من أدوات مشرفي المواقع Bing

فيما يلي قائمة بالأدوات والميزات التي لم تعد متوفرة مع الإصدار الجديد من أداة Bing Webmaster Tool.

ومع ذلك، مع استمرار Bing في تحديث لوحة التحكم الخاصة به، قد تعود هذه الميزات القديمة.

حتى ذلك الحين، استمتع بالحنين.

الروابط العميقة (الإصدار القديم)

الروابط العميقة هي الروابط التي تظهر أسفل الصفحة الرئيسية للموقع مباشرةً في نتائج البحث.

وتُعرف على Google باسم روابط أقسام الموقع.

أتاحت لك هذه الميزة القديمة حظر صفحات معينة حتى لا تظهر هنا.

الاستهداف الجغرافي (الإصدار القديم)

في الماضي، إذا كنت تريد أن تطلب من Bing تقديم صفحات أو أقسام معينة من موقع الويب الخاص بك للمستخدمين من منطقة معينة، كانت هذه هي ميزتك.

يمكنك القيام بذلك لصفحة واحدة أو مجال أو مجال فرعي أو دليل واحد.

لقد قمت للتو بإدخال عنوان URL الذي تريد استهدافه جغرافيًا والدولة، وسيبدأ Bing في عرض تفضيلاتك في نتائج البحث.

الصفحات المرتبطة (الإصدار القديم)

يمكنك إخبار Bing بحسابات الوسائط الاجتماعية أو الصفحات التي تستضيف تطبيقاتك والتي تم ربطها بموقعك.

ومن ثم يمكن أن يخبرك بعدد مرات الظهور والنقرات التي تحصل عليها من تلك الصفحات.

يمكنك ربط صفحات من وسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر التطبيقات الكبيرة.

يتيح لك هذا معرفة كيفية عثور الأشخاص عليك عبر تواجدك على الويب بالكامل، وليس فقط موقعك الرئيسي.

اختبار ملاءمة الهاتف المحمول (الإصدار القديم)

أولاً، دعونا نلقي نظرة على اختبار التوافق مع الهاتف المحمول.

إذا لم يكن أحد المواقع متوافقًا مع الجوّال هذه الأيام، فهو متخلف بشكل خطير.

تركز Google بشكل أكبر على مواقع الهاتف المحمول، لذا يعد تقرير سهولة الاستخدام على الهاتف المحمول أمرًا بالغ الأهمية لأداء موقعك.

على الرغم من أن Bing قال أنه لا توجد خطط لتقديم فهرسة الهاتف المحمول أولاً على نظامه الأساسي، إلا أنك لا تزال ترغب في التأكد من أن موقعك متوافق مع الهاتف المحمول.

أتاح لك اختبار التوافق مع الجوّال تحليل موقعك لمعرفة مدى توافقه مع أفضل ممارسات الجوّال.

يمكنك بالفعل تحليل أي موقع، وليس فقط تلك المواقع التي قمت بالتحقق منها في BWT.

مدقق العلامات (الإصدار الأقدم)

استخدام البيانات المنظمة يساعدك على ضغط كل جزء من الوظائف خارج محركات البحث.

يتعرف Bing على ست لغات تتيح لك التحكم بشكل أكبر في كيفية ظهور صفحاتك في البحث. مثل ذلك:

تخبرك أداة Markup Validator بما إذا كنت قد قمت بذلك بشكل صحيح.

لقد عملت إلى حد كبير مثل أداة البيانات المنظمة في Google Search Console.

لقد قمت للتو بتوصيل عنوان URL وانطلق.

تعد البيانات المنظمة مفهومًا متقدمًا جدًا لتحسين محركات البحث، لذلك قام Bing بتضمين روابط للموارد باللغات الست التي يتعرف عليها.

نقل الموقع (الإصدار القديم)

تساعدك أداة Site Move على تسريع عملية إخبار Bing بأنك قمت بنقل موقعك.

إنها إجابة Bing لأداة تغيير العنوان في Google Search Console.

لقد منحتك أدوات مشرفي المواقع Bing العديد من الخيارات للاختيار من بينها فيما يتعلق بنطاق نقلك:

اِختِصاص

النطاق الفرعي

الدليل

بعد إدخال عناوين URL المصدر والوجهة، أجرى Bing بعض الاختبارات للتأكد من صحة كل شيء.

إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيسمح Bing لبرامج الزحف الخاصة به بمعرفة عنوانك الجديد.

البرامج الضارة (الإصدار القديم)

والخبر السار: المواقع المصابة بالبرامج الضارة على الانخفاض.

الأخبار السيئة: 40% تم العثور على عدد من عناوين URL الضارة في النطاقات الجيدة.

أظهرت لك أداة البرامج الضارة القديمة في Bing Webmaster Tool أي عناوين URL اكتشف فيها Bing برامج ضارة.

وستشاهد أيضًا وصفًا موجزًا ​​للمشكلة، ومتى تم اكتشافها، ومتى تم فحصها آخر مرة.

التصيد الاحتيالي (الإصدار القديم)

قام مجرمو الإنترنت بإنشاء موقع ويب جديد للتصيد الاحتيالي كل 20 ثانية.

لا ترغب محركات البحث في لعب دور في توجيه المستخدمين إلى تلك المواقع، لذا فهي تقوم باستمرار بوضع علامة على المواقع التي تبدو وكأنها قد تكون ضارة.

ويعتمد Bing على قائمة Microsoft SmartScreen للمواقع المشبوهة لسحب هذه البيانات.

في حالة وضع علامة على موقعك المؤسف، يمكنك معالجته باستخدام أداة إعادة تقييم التصيد الاحتيالي الخاصة بأداة Bing Webmaster Tool.

بمجرد تحديد المشكلة، يمكنك أن تطلب من Bing مراجعة موقعك مرة أخرى باستخدام الأداة.

أداة المترجم (الإصدار القديم)

حتى يوليو 2019، قدمت Microsoft أداة ويب للمترجم لترجمة محتوى موقعك بسهولة. لكن القطعة لم تكن خالية من العيوب.

عرضت Microsoft بعض الخيارات، مع مترجم مايكروسوفت كونها الأكثر شعبية.

لقد استخدمت التعلم الآلي لترجمة كل شيء بدءًا من صفحات الويب إلى الأصول القابلة للتنزيل.

وهو يدعم أكثر من 60 لغة، وهناك عدة طرق لدمجه في موقعك:

ملحقات نظام إدارة المحتوى (CMS).

منصات CMS مع دعم متكامل.

تكامل واجهة برمجة تطبيقات مترجم Microsoft.

واجهة برمجة تطبيقات مشرفي المواقع (الإصدار القديم)

إذا كنت ترغب في الوصول إلى ميزات أدوات مشرفي المواقع Bing (حسنًا، معظمها) على برنامج تحسين محركات البحث (SEO) أو برنامج التحليلات الذي تختاره، فستحتاج إلى استخدام واجهة برمجة تطبيقات مشرفي المواقع.

إنها عملية بسيطة جدًا، تمامًا كما هو الحال مع أي تكامل لواجهة برمجة التطبيقات (API).

ما هي الخطوة التالية لأدوات مشرفي المواقع Bing

والآن أصبح لديك كل ما تقدمه أدوات مشرفي المواقع من Bing.

إنه أكثر مما توقعت، أليس كذلك؟

أخبار جيدة: محرك Bing يتحسن.

بينما أكتب هذا، يقوم فريق Bing بطرح ميزات جديدة على البوابة الإلكترونية لأدوات مشرفي المواقع Bing.

لا يعاني Bing من نقص في الوظائف التي تساعدك على تحسين أداء موقع الويب الخاص بك.

سيساعد هذا التحديث في جعل التجربة أكثر سهولة ومرونة.

يقول Bing إن الانتقال إلى البوابة الجديدة سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

سأبقيك على اطلاع هنا عندما يتم إصدار التحديثات.

المزيد من الموارد: